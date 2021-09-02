Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. ЗСУ відкривали по військах РФ вогонь у відповідь, - штаб ООС
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За минулу добу, 1 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню, поранений один український воїн. Сьогодні, 2 вересня, ворог здійснив ще 2 обстріли, поранений ще один український боєць.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.
Так, в напрямку Золотого-4 російські найманці двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.
Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі Причепилівки та Невельського противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Широкиного російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку селища Піски ворог застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Біля Новолуганського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Захисника транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
У відповідь на агресію українські захисники подавляли вогневі точки противника з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння", - йдеться в повідомленні
Станом на 7 годину ранку, 2 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік ЗОЛОТОГО-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили в штабі.
Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.
"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил по відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.
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