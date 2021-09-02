Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. ЗСУ відкривали по військах РФ вогонь у відповідь, - штаб ООС

За минулу добу, 1 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню, поранений один український воїн. Сьогодні, 2 вересня, ворог здійснив ще 2 обстріли, поранений ще один український боєць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, в напрямку Золотого-4 російські найманці двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.

Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

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У районі Причепилівки та Невельського противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Широкиного російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку селища Піски ворог застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Біля Новолуганського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Захисника транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

У відповідь на агресію українські захисники подавляли вогневі точки противника з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння", - йдеться в повідомленні

Станом на 7 годину ранку, 2 вересня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік ЗОЛОТОГО-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили в штабі.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.

"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил по відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.