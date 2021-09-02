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Новини Політика України
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Байден (2326) Зеленський (17467) США (14495)

"Не знаю, чи виникла хімія", - Зеленський розповів про "чоловічу" розмову з Байденом і не "завжди сонячну атмосферу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі з президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, "чи виникла хімія" , але "задоволений результатом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП  з посиланням на "Громадську студію".

"Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що замість години зустріч тривала 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу.

Я вважаю, що зустріч була в нормальній, продуктивній, не завжди в сонячній атмосфері, але в такій нормальній чоловічій бесіді ...

Вважаю, що в Україні достатньо енергії, щоб усіх штовхати вперед, і це важливо.

Також читайте: Україна і США вважають "Північний потік-2" загрозою для європейської енергетичної безпеки, - спільна заява

Від президента чув тільки приємні слова ... Я задоволений результатом, коли він є ...

Він (Байден - ред.) розуміє великі кроки (Україна - ред.) щодо реформ... ", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена було оприлюднено спільну заяву України і США про стратегічне партнерство.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
"Не знаю, возникла ли химия", - Зеленский рассказал о "мужской" беседе с Байденом и не "всегда солнечной атмосфере" - Цензор.НЕТ 3302 Прямо эротическая история.
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02.09.2021 08:03
+28
"Не знаю, чи виникла хімія", - Зеленський розповів про "чоловічу" розмову з Байденом і не "завжди сонячну атмосферу" - Цензор.НЕТ 2794
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02.09.2021 08:11
+23
"Не знаю, возникла ли химия", - Зеленский рассказал о "мужской" беседе с Байденом и не "всегда солнечной атмосфере" - Цензор.НЕТ 8746
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02.09.2021 08:07
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"Не знаю, возникла ли химия", - Зеленский рассказал о "мужской" беседе с Байденом и не "всегда солнечной атмосфере" - Цензор.НЕТ 3302 Прямо эротическая история.
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02.09.2021 08:03 Відповісти
О чем это он?
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02.09.2021 08:03 Відповісти
"Не знаю, возникла ли химия", - Зеленский рассказал о "мужской" беседе с Байденом и не "всегда солнечной атмосфере" - Цензор.НЕТ 8746
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02.09.2021 08:07 Відповісти
незабвенная "Голубая устрица" "Не знаю, чи виникла хімія", - Зеленський розповів про "чоловічу" розмову з Байденом і не "завжди сонячну атмосферу" - Цензор.НЕТ 7506
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02.09.2021 08:35 Відповісти
какая жалость что нельзя сюда вставить музыку оркестра Поля мОРИА..
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02.09.2021 09:09 Відповісти
накурился айкосами
и дишал на Байдена
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02.09.2021 10:01 Відповісти
Химия(с). Что-то новое. Это ему Никифоров подсказал, не иначе. После его гениальной фоточки я жду от него всё что угодно.
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02.09.2021 08:06 Відповісти
"химия"- и тут про "порошок бразильский" думает.бл..
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02.09.2021 08:08 Відповісти
"От президента слышал только приятные слова... Я доволен результатом, когда он есть...Источник: https://censor.net/ru/n3285868". *** Вовочка,можно так приятно ласково послать. * "-И он послал его туда куда всех посылают но никто не ходит.-Но этот человек пошёл туда,он от туда,он там был".🤑
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02.09.2021 08:13 Відповісти
Я одне не можу зрозуміти, воно до зустрічі з Байденом чи після неї закинулось дурью. Чи в нього організм в стресових ситуацій, замість адреналіну виробляє кокс?
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02.09.2021 08:21 Відповісти
не виробляє а потребляє.
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02.09.2021 08:27 Відповісти
Под дурью зеледент постоянно. А химия на переговорах между ними скорее всего была в виде сероводорода из зелиной опы в ожидании вопроса про сына Байдена.
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02.09.2021 08:35 Відповісти
Це квартальна фєня у них як і корабельна сосна.
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02.09.2021 08:09 Відповісти
Якби ще щось не "нахімічив".
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02.09.2021 08:29 Відповісти
Господи, что он несет?
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02.09.2021 08:06 Відповісти
Не він а воно. Він, то людина чоловічої статі. а це зелене чмо, середнього роду.
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02.09.2021 08:22 Відповісти
про флюіди....мабудь некромант )))
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02.09.2021 08:28 Відповісти
"Не знаю, чи виникла хімія", - Зеленський розповів про "чоловічу" розмову з Байденом і не "завжди сонячну атмосферу" - Цензор.НЕТ 7245
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02.09.2021 09:28 Відповісти
Он (Байден - ред.) понимает большие шаги (Украина - ред.) по реформам...", - сообщил Зеленский. вот так!шагами понимает,головой ходит
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02.09.2021 09:31 Відповісти
Что то зе Президент много болтает. Как блоггер какой то ....
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02.09.2021 08:07 Відповісти
Він таки гей. Однозначно.
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02.09.2021 08:07 Відповісти
Та не, наркоша
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02.09.2021 08:08 Відповісти
Одне іншому не заважає...
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02.09.2021 12:56 Відповісти
Або пацієнт пана Глузмана.
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02.09.2021 13:00 Відповісти
Перефразуючи анекдота з пабліка "Анекдоти категорії В"...

Однажды Ермак без предупреждения и без звука заходит в гости к Зеленскому, но никого не обнаруживает в кабинете. Ермак решил заглянуть в спальню, откуда доносились какие-то звуки, там он видит Зелю и Никифорова, лежащих голыми на постели. Ермак спрашивает Бубочку:
- Вы что, мяли глину?
- Нет
- Вы чистили трубу?
- Нет
- Вы играли в расхитителей гробниц?
- Нет
- Вы делали мохнатый джейлбрейк?
- Нет
- Вы жарили сосиски на заднем дворе?
- Нет
- Вы прокатились на волосатом мотороллере?
- Нет
- Вы заглядывали под хвостик?
- Нет
- Вы проверили запасы коричневого золота?
- Нет
- Вы окунули батончик в шоколадную глазурь?
- Нет
- Вы высадили астронавтов на неосвещенной стороне Луны?
- Нет
- Вы загнали грузовик в темный туннель?
- Нет
- Вы подключали устройство ввода-вывода к заднему порту?
- Нет
- Вы вкрутили саморез?
- Нет
- Вы бурили уголёк в шахте?
- Нет
- Вы подразнили глиста?
- Нет
- Вы загружали контрабанду с чёрного хода?
- Нет
- Вы смотрели фильм "Чарли и шоколадная фабрика"?
- Нет
- Вы подключали шланг к пожарному гидранту?
- Нет
- Вы вонзились плугом в чернозем?
- Нет
- Вы посмотрели кино на заднем ряду?
- Нет
- Вы опустили боеголовку в темную шахту?
- Нет
- Вы пробурили нефтяную скважину?
- Нет
- Вы направили звездолет в черную дыру?
- Нет
- Вы сорвали куш в очко?
- Нет
- Вы забили пробку в бочку со смолой?
- Нет
- Вы стыковали шаттл с МКС?
- Нет
- Вы загнали истребитель в ангар с задних ворот?
- Нет
- Вы провели геодезию в Африке?
- Нет
- Вы поместили белочку в дупло с орешками?
- Нет
- Вы затолкали полено в топку покрытую сажей?
- Нет
- Вы прочистили дымоход?
- Нет
- Вы положили в багажник?
- Нет
- Вы взяли на абордаж с кормы?
- Нет
- Вы припарковались с черного хода?
- Нет
- Вы проверили яблоко на червивость?
- Нет
- Вы засадили задний двор?
- Нет
- Вы внедрили своего агента в подполье?
- Нет
- Вы укололи мясной иглой в тухлую вену?
- Нет
- Вы провели Марио на секретный уровень?
- Нет
- Вы поехали в горящий тур в Черногорию?
- Нет
- Вы посадили самолет на запасной аэродром?
- Нет
- Вы погрузили батискаф Кусто в Марианскую впадину?
- Нет
- Вы взяли "мустанг" с задним приводом?
- Нет
- Вы вогнали гвоздь в черное дерево?
- Нет
- Вы познакомили мистера Дика с мистером Брауном?
- Нет
- Вы заскочили в гости с заднего двора?
- Нет
- Вы сходили в баню "по-чёрному"?
- Нет
- Вы запустили таксу в заросшую нору?
- Нет
- Вы забурились в мягкую породу?
- Нет
- Вы запустили слепую змею в дальнее гнездо?
- Нет
- Вы вставили топливный шланг в горловину бензобака?
- Нет
- Вы раздвинули полушария горячей сарделькой?
- Нет
- Вы фаршировали индейку мясным рулетом?
- Нет
- Вы засунули сосиску в булочки?
- Нет
- Вы увязли в топком болоте?
- Нет
- Вы покрутили отмычку в замочной скважине?
- Нет
- Вы пришвартовали сухогруз на угольный причал?
- Нет
- Вы усмирили верного Пердинандо?
- Нет
- Вы пустили червя в корзину с черникой?
- Нет
- Вы вошли в приёмную министра внутренних дел?
- Нет
- Вы угля в топку набросали?
- Нет
- Вы забили пыж в гильзу?
- Нет
- Вы взломали волосатый сейф и выстрелили туда кожаной пулей?
- Нет
- Вы выполняли трюки на однопальцевом фингербоксе?
- Нет
- Вы высадили десант в глубоком тылу?
- Нет
- Вы прокачали сабвуфер?
- Нет
- Вы выгуляли лысого?
- Нет
- Вы шерудили кочергой в горячей топке?
- Нет
- Вы совали бесстыжий нос в тёмные дела?
- Нет
- Вы заправили бак?
- Нет
- Вы занимались теневыми операциями?
- Нет
- Вы зашпаклевали трещину на той стороне?
- Нет
- Вы взбивали молочный коктейль в шоколадном стаканчике?
- Нет
- Вы закинули шланг в чулан?
- Нет
- Вы открыли портал в тёмный мир?
- Нет
- Вы проанализировали теневой рынок?
- Нет
- Вы приготовили кофе с молоком?
- Нет
- Вы рыбачили в устье Лимпопо?
- Нет
- Вы смазали поршень душистым солидолом?
- Нет
- Вы посадили кожаное деревце любви в чернозем?
- Нет
- Вы завернули голубцов?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.
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02.09.2021 13:18 Відповісти
Су.а,шо оно несёт?
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02.09.2021 08:10 Відповісти
"Не знаю, чи виникла хімія", - Зеленський розповів про "чоловічу" розмову з Байденом і не "завжди сонячну атмосферу" - Цензор.НЕТ 2794
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02.09.2021 08:11 Відповісти
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02.09.2021 12:46 Відповісти
О какой хламидии идёт речь?
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02.09.2021 08:20 Відповісти
Важной новостью будет результат по намедни сделанному заявлению ОПы о том, что Зеленский будет выпрашивать во время визита сотрудничества с Фейсбук в борьбе с российской пропагандой против Украины. Приняв во внимание отношение слуг к СМИ в Украине, очень вероятно использование Фейсбука для затыкания рта оппозиции.
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02.09.2021 08:21 Відповісти
Яка може у сцикуна бути чоловіча розмова, не приведи Господи ще опублікують її! Вже з одним президентом була "чоловіча" розмова.
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02.09.2021 08:28 Відповісти
Видимо ЗЕбил так и не понял кончил ли в него Байден или так и не смог! Поэтому химия могла и не возникнуть!
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02.09.2021 08:29 Відповісти
кто о чем а этот о химии
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02.09.2021 08:29 Відповісти
вазелинові зовсім без гальм.... біда....
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02.09.2021 08:52 Відповісти
а теперь давайте послушаем по этому поводу самого Байдена "Не знаю, чи виникла хімія", - Зеленський розповів про "чоловічу" розмову з Байденом і не "завжди сонячну атмосферу" - Цензор.НЕТ 7227
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02.09.2021 08:40 Відповісти
Это вряд ли.
Не станет он рассказывать, как отчитывал президента, как обосравшегося школьника.
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02.09.2021 08:45 Відповісти
просто работника шоу бизнеса очень волнует, понравился ли он, сумел ли себя "продать"....
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02.09.2021 08:47 Відповісти
Вовочку слухати це самовільно чіпляти собі лапшу на вуха.
Ще кілька днів і повспливає конкретна інфа про результати зустрічі.
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02.09.2021 08:48 Відповісти
Правильно, Нотр Дам згорів уже після повернення Зе додому.
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02.09.2021 09:47 Відповісти
Итоги саммита Украина - США: наша песня хороша - начинай сначала - мнение 2 сентября, 2021Без рубрикиКомментарии: 3
"Не знаю, чи виникла хімія", - Зеленський розповів про "чоловічу" розмову з Байденом і не "завжди сонячну атмосферу" - Цензор.НЕТ 6113Те, кто прогнозировал, что визит Зеленского будет носить исключительно символический характер и не приведёт к каким-либо принципиальным изменениям, а тем более прорывам, в украино-американских отношениях, оказались правы.
Такое мнение озвучил около час назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Администрация Байдена ограничилась подписанием с Украиной стандартной декларации о партнёрстве и не взяла на себя никаких обязательств перед Украиной в плане противодействия России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
- Кулеба поспешил назвать визит Зеленского в США «очень успешным»
«Партнерство» с США, как и прежде, означает, что Украина обязана закупать у Америки, все что она укажет, отдать США контроль над стратегическими госпредприятиями, над НБУ( денежной системой). Впрочем, подобных деклараций, протоколов, коммюнике, Украина подписала с Америкой уже немало и они мало к чему обязывают Украину.
Подобные документы - это скорее некий ритуал, который исполняется каждый раз, когда в Украине или США меняется власть и стороны, как бы начинают жизнь с чистого листа.
Вообще любая новая власть, а тем более власть в Украине, любит заявить, что до нее все было ужасно плохо и только сейчас все делается правильно. Ну, а у нашего склонного к эпатажу фрика Зеленского это вообще проходит красной нитью, через все его поведение.
- Зеленский во время визита в США стал мировым посмешищем
Новейшая мифология в Украине отныне разделена на две эпохи: эпоха подготовки Украины к приходу Великого кормчего и эпоха, когда Великий Реформатор, наконец, явился в образе Зеленского.
Принципиально можно выделить следующие моменты саммита:
1. В декларации нет упоминания о необходимости выполнять Украиной минские соглашения. Как я и прогнозировал, после афганской катастрофы Байден не сможет принудить Зеленского к этому, хотя у меня нет сомнений, что такая договоренность у Байдена с Путиным была . Но, как я писал, невыполение Минска - 2 приведёт к Минску - 3 , который, может быть значительно хуже.
2. С другой стороны США отказались от предложения Зеленского войти в нормандской формат и предложили ему продолжать работать с Германией и Францией по этому вопросу. Ну, а с Германией и особенно Францией у Зеленского отношений, по сути, уже нет, так как он в Париже подписал формулу Штайнмайера, но отказался ее имплементировать.
3. США ясно дали понять, что перспективы НАТО нет. И причина очевидна: никто не будет воевать с Россией из за Украины.
4. Военная помощь - 60 млн- смехотворна и отражает тот факт, что США предлагают Украине не обострять отношения с Россией и не доводить дело до войны.
5. Не было никаких заявлений по поводу Черного и Азовского морей. Северному потоку-2 быть.
6. Дежурные фразы о необходимости борьбы с коррупцией лишь зафиксировали, что никакого прогресса в этой области нет и обе стороны отлично понимают, что ….и не будет.
Космос, кибербезопасность, Укроборонпром, инвестиции, это все лабуда, это все ни о чем.
Вот, пожалуй, и все итоги.
Ах да забыл! Украина обязалась усилить защиту прав ЛГБТИ+. Куда ж без этого.
Резюме: Визит не принёс никаких результатов, он ничего не изменил к лучшему. Сторонам нечего было предложить друг другу. Он лишь зафиксировал, на мой взгляд, тупиковость, фриковость внешней и внутренней политики Украины, ее полное одиночество и проблемность в мире и, как следствие, отсутствие субъектности.
Через пару дней про визит забудут, а встреча с Байденом была первой и последней. Нет никаких сомнений, что США и Запад в целом считают, что нынешняя власть в Украине не способна реально провести никакие реформы и, по этой причине Запад занял по отношению к Украине выжидательную позицию.
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02.09.2021 08:49 Відповісти
А щодо "хімії" - це ж акторське поняття.
Байден то точно не кіношна особа. А цей все ще грається...
Не вдалось влізти в дупу без мила.
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02.09.2021 08:50 Відповісти
ну так, мусора запретили марганцовку и ацетон, какая химия ?
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02.09.2021 08:57 Відповісти
"Не знаю, чи виникла хімія", - Зеленський розповів про "чоловічу" розмову з Байденом і не "завжди сонячну атмосферу" - Цензор.НЕТ 9172
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02.09.2021 09:04 Відповісти
И во время теплой беседы Он (Байден) взял меня и ласково за пейсы и нежно повел на мягкий диван, уложил на живот, добрыми руками снял с меня брюки, и лег на меня сверху...потом я начал ощущать в себе нечто твердое... "Не знаю, чи виникла хімія", - Зеленський розповів про "чоловічу" розмову з Байденом і не "завжди сонячну атмосферу" - Цензор.НЕТ 5066
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02.09.2021 09:05 Відповісти
Може він мав на увазі "хімію" для Коломойського? Так там тільки "довічний термін світить"..., а краще передати Коломойського до США - вони там самі обʼєктивно вирішать.
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02.09.2021 09:37 Відповісти
Не..."химией" ты не отделаешься...только колония строгого режима...
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02.09.2021 09:57 Відповісти
ЦЕ ЙОГО ПАТРІОТИ ШТОВХАЮТЬ ВПЕРЕД , А ВІН ОПИРАЄТЬСЯ .
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02.09.2021 10:28 Відповісти
Що воно несе?
"Не знаю, чи виникла хімія", - Зеленський розповів про "чоловічу" розмову з Байденом і не "завжди сонячну атмосферу" - Цензор.НЕТ 2573
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02.09.2021 10:32 Відповісти
Печально одно, что зЕлох довольно, значит - ни хрена не понял... =(
PS: Любопытно, а г-н Байден спросил у зЕлоха, почему Украина до сих пор не в НАТО?
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02.09.2021 11:06 Відповісти
феромоны
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02.09.2021 11:43 Відповісти
Такої гомосятини від Зеленського давно не чули...😬🤐😶
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02.09.2021 12:44 Відповісти
"Не знаю, чи виникла хімія", - Зеленський розповів про "чоловічу" розмову з Байденом і не "завжди сонячну атмосферу" - Цензор.НЕТ 494
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02.09.2021 13:22 Відповісти
Хімію якусь придумав... так і скажи-обісрався з переляку
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31.12.2021 22:07 Відповісти
 
 