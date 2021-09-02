"Не знаю, чи виникла хімія", - Зеленський розповів про "чоловічу" розмову з Байденом і не "завжди сонячну атмосферу"
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Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі з президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, "чи виникла хімія" , але "задоволений результатом".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП з посиланням на "Громадську студію".
"Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати, але те, що замість години зустріч тривала 2 години, говорить про те, що дійсно сторони зацікавлені в діалозі, зацікавлені в результаті цього діалогу.
Я вважаю, що зустріч була в нормальній, продуктивній, не завжди в сонячній атмосфері, але в такій нормальній чоловічій бесіді ...
Вважаю, що в Україні достатньо енергії, щоб усіх штовхати вперед, і це важливо.
Від президента чув тільки приємні слова ... Я задоволений результатом, коли він є ...
Він (Байден - ред.) розуміє великі кроки (Україна - ред.) щодо реформ... ", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, що за результатами зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена було оприлюднено спільну заяву України і США про стратегічне партнерство.
Будь ласка, зачекайте...
и дишал на Байдена
Однажды Ермак без предупреждения и без звука заходит в гости к Зеленскому, но никого не обнаруживает в кабинете. Ермак решил заглянуть в спальню, откуда доносились какие-то звуки, там он видит Зелю и Никифорова, лежащих голыми на постели. Ермак спрашивает Бубочку:
- Вы что, мяли глину?
- Нет
- Вы чистили трубу?
- Нет
- Вы играли в расхитителей гробниц?
- Нет
- Вы делали мохнатый джейлбрейк?
- Нет
- Вы жарили сосиски на заднем дворе?
- Нет
- Вы прокатились на волосатом мотороллере?
- Нет
- Вы заглядывали под хвостик?
- Нет
- Вы проверили запасы коричневого золота?
- Нет
- Вы окунули батончик в шоколадную глазурь?
- Нет
- Вы высадили астронавтов на неосвещенной стороне Луны?
- Нет
- Вы загнали грузовик в темный туннель?
- Нет
- Вы подключали устройство ввода-вывода к заднему порту?
- Нет
- Вы вкрутили саморез?
- Нет
- Вы бурили уголёк в шахте?
- Нет
- Вы подразнили глиста?
- Нет
- Вы загружали контрабанду с чёрного хода?
- Нет
- Вы смотрели фильм "Чарли и шоколадная фабрика"?
- Нет
- Вы подключали шланг к пожарному гидранту?
- Нет
- Вы вонзились плугом в чернозем?
- Нет
- Вы посмотрели кино на заднем ряду?
- Нет
- Вы опустили боеголовку в темную шахту?
- Нет
- Вы пробурили нефтяную скважину?
- Нет
- Вы направили звездолет в черную дыру?
- Нет
- Вы сорвали куш в очко?
- Нет
- Вы забили пробку в бочку со смолой?
- Нет
- Вы стыковали шаттл с МКС?
- Нет
- Вы загнали истребитель в ангар с задних ворот?
- Нет
- Вы провели геодезию в Африке?
- Нет
- Вы поместили белочку в дупло с орешками?
- Нет
- Вы затолкали полено в топку покрытую сажей?
- Нет
- Вы прочистили дымоход?
- Нет
- Вы положили в багажник?
- Нет
- Вы взяли на абордаж с кормы?
- Нет
- Вы припарковались с черного хода?
- Нет
- Вы проверили яблоко на червивость?
- Нет
- Вы засадили задний двор?
- Нет
- Вы внедрили своего агента в подполье?
- Нет
- Вы укололи мясной иглой в тухлую вену?
- Нет
- Вы провели Марио на секретный уровень?
- Нет
- Вы поехали в горящий тур в Черногорию?
- Нет
- Вы посадили самолет на запасной аэродром?
- Нет
- Вы погрузили батискаф Кусто в Марианскую впадину?
- Нет
- Вы взяли "мустанг" с задним приводом?
- Нет
- Вы вогнали гвоздь в черное дерево?
- Нет
- Вы познакомили мистера Дика с мистером Брауном?
- Нет
- Вы заскочили в гости с заднего двора?
- Нет
- Вы сходили в баню "по-чёрному"?
- Нет
- Вы запустили таксу в заросшую нору?
- Нет
- Вы забурились в мягкую породу?
- Нет
- Вы запустили слепую змею в дальнее гнездо?
- Нет
- Вы вставили топливный шланг в горловину бензобака?
- Нет
- Вы раздвинули полушария горячей сарделькой?
- Нет
- Вы фаршировали индейку мясным рулетом?
- Нет
- Вы засунули сосиску в булочки?
- Нет
- Вы увязли в топком болоте?
- Нет
- Вы покрутили отмычку в замочной скважине?
- Нет
- Вы пришвартовали сухогруз на угольный причал?
- Нет
- Вы усмирили верного Пердинандо?
- Нет
- Вы пустили червя в корзину с черникой?
- Нет
- Вы вошли в приёмную министра внутренних дел?
- Нет
- Вы угля в топку набросали?
- Нет
- Вы забили пыж в гильзу?
- Нет
- Вы взломали волосатый сейф и выстрелили туда кожаной пулей?
- Нет
- Вы выполняли трюки на однопальцевом фингербоксе?
- Нет
- Вы высадили десант в глубоком тылу?
- Нет
- Вы прокачали сабвуфер?
- Нет
- Вы выгуляли лысого?
- Нет
- Вы шерудили кочергой в горячей топке?
- Нет
- Вы совали бесстыжий нос в тёмные дела?
- Нет
- Вы заправили бак?
- Нет
- Вы занимались теневыми операциями?
- Нет
- Вы зашпаклевали трещину на той стороне?
- Нет
- Вы взбивали молочный коктейль в шоколадном стаканчике?
- Нет
- Вы закинули шланг в чулан?
- Нет
- Вы открыли портал в тёмный мир?
- Нет
- Вы проанализировали теневой рынок?
- Нет
- Вы приготовили кофе с молоком?
- Нет
- Вы рыбачили в устье Лимпопо?
- Нет
- Вы смазали поршень душистым солидолом?
- Нет
- Вы посадили кожаное деревце любви в чернозем?
- Нет
- Вы завернули голубцов?
- Нет
- А что вы делали?
- Мы *******.
Не станет он рассказывать, как отчитывал президента, как обосравшегося школьника.
Ще кілька днів і повспливає конкретна інфа про результати зустрічі.
Те, кто прогнозировал, что визит Зеленского будет носить исключительно символический характер и не приведёт к каким-либо принципиальным изменениям, а тем более прорывам, в украино-американских отношениях, оказались правы.
Такое мнение озвучил около час назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Администрация Байдена ограничилась подписанием с Украиной стандартной декларации о партнёрстве и не взяла на себя никаких обязательств перед Украиной в плане противодействия России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
- Кулеба поспешил назвать визит Зеленского в США «очень успешным»
«Партнерство» с США, как и прежде, означает, что Украина обязана закупать у Америки, все что она укажет, отдать США контроль над стратегическими госпредприятиями, над НБУ( денежной системой). Впрочем, подобных деклараций, протоколов, коммюнике, Украина подписала с Америкой уже немало и они мало к чему обязывают Украину.
Подобные документы - это скорее некий ритуал, который исполняется каждый раз, когда в Украине или США меняется власть и стороны, как бы начинают жизнь с чистого листа.
Вообще любая новая власть, а тем более власть в Украине, любит заявить, что до нее все было ужасно плохо и только сейчас все делается правильно. Ну, а у нашего склонного к эпатажу фрика Зеленского это вообще проходит красной нитью, через все его поведение.
- Зеленский во время визита в США стал мировым посмешищем
Новейшая мифология в Украине отныне разделена на две эпохи: эпоха подготовки Украины к приходу Великого кормчего и эпоха, когда Великий Реформатор, наконец, явился в образе Зеленского.
Принципиально можно выделить следующие моменты саммита:
1. В декларации нет упоминания о необходимости выполнять Украиной минские соглашения. Как я и прогнозировал, после афганской катастрофы Байден не сможет принудить Зеленского к этому, хотя у меня нет сомнений, что такая договоренность у Байдена с Путиным была . Но, как я писал, невыполение Минска - 2 приведёт к Минску - 3 , который, может быть значительно хуже.
2. С другой стороны США отказались от предложения Зеленского войти в нормандской формат и предложили ему продолжать работать с Германией и Францией по этому вопросу. Ну, а с Германией и особенно Францией у Зеленского отношений, по сути, уже нет, так как он в Париже подписал формулу Штайнмайера, но отказался ее имплементировать.
3. США ясно дали понять, что перспективы НАТО нет. И причина очевидна: никто не будет воевать с Россией из за Украины.
4. Военная помощь - 60 млн- смехотворна и отражает тот факт, что США предлагают Украине не обострять отношения с Россией и не доводить дело до войны.
5. Не было никаких заявлений по поводу Черного и Азовского морей. Северному потоку-2 быть.
6. Дежурные фразы о необходимости борьбы с коррупцией лишь зафиксировали, что никакого прогресса в этой области нет и обе стороны отлично понимают, что ….и не будет.
Космос, кибербезопасность, Укроборонпром, инвестиции, это все лабуда, это все ни о чем.
Вот, пожалуй, и все итоги.
Ах да забыл! Украина обязалась усилить защиту прав ЛГБТИ+. Куда ж без этого.
Резюме: Визит не принёс никаких результатов, он ничего не изменил к лучшему. Сторонам нечего было предложить друг другу. Он лишь зафиксировал, на мой взгляд, тупиковость, фриковость внешней и внутренней политики Украины, ее полное одиночество и проблемность в мире и, как следствие, отсутствие субъектности.
Через пару дней про визит забудут, а встреча с Байденом была первой и последней. Нет никаких сомнений, что США и Запад в целом считают, что нынешняя власть в Украине не способна реально провести никакие реформы и, по этой причине Запад занял по отношению к Украине выжидательную позицию.
Байден то точно не кіношна особа. А цей все ще грається...
Не вдалось влізти в дупу без мила.
PS: Любопытно, а г-н Байден спросил у зЕлоха, почему Украина до сих пор не в НАТО?