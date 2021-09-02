В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2 477 нових випадків зараження, 889 осіб одужали

В Україні зафіксовано 2 477 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 2 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 1 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 477 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 179, медпрацівників - 36).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 787 осіб;

летальних випадків – 44;

одужало – 889 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23 522 особи,

методом ІФА – 7 954 особи,

експрес-тестами – 22 239 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 290 848 осіб;

одужало – 2 209 754 особи;

летальних випадків – 53 877;

проведено ПЛР-тестувань – 12 031 985.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях", - розповіли в МОЗ.







