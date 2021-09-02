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Новини Політика України
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Байден (2326) візит (1301) Зеленський (17467) США (14495)

Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну: "Згадав про це я після зустрічі"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну:

Президент Володимир Зеленський під час вчорашньої зустрічі з американським колегою Джозефом Байденом забув обговорити з ним його майбутній візит в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з Байденом. Примітно, що на початку самої зустрічі Байден першим заявив, що хоче відвідати Україну.

Відповідаючи на питання журналіста щодо можливих термінів візиту Байдена до Києва, Зеленський зізнався, що не говорив про це з ним.

"Чесно скажу, що згадав про це я після зустрічі. Треба було проговорити детальніше щодо візиту президента Сполучених штатів... Але до цього наші команди комунікували, і ми по телефону комунікували щодо візиту. Я думаю, що президент [США] приїде в Україну, це буде, мені здається, сьомий візит, він багато разів був в Україні... Мені здається, шість разів. Тим не менш - це багато", - сказав президент України.

Також читайте: Кулеба: Зеленський і Байден вивели відносини України і США на новий рівень

Напередодні Офіс Президента України опублікував спільну письмову заяву Зеленського та Байдена. Документ складається з п'яти блоків.

Згодом Зеленський розповів про двогодинні перемовини з президентом США та озвучив найважливіші теми їхньої зустрічі.

Також відомо, що Зеленський домовився з Байденом щодо енергетики та клімату.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Повлияла химия и я все забыл
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02.09.2021 08:35
+17
Коротко про візит "найвеличнішого"

Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его будущий визит в Украину: "Вспомнил об этом я после встречи" - Цензор.НЕТ 5334
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02.09.2021 08:33
+15
Байден приедет в Украину когда у нас будет президент по крайней мере не наркоман!
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02.09.2021 08:38
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Коротко про візит "найвеличнішого"

Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его будущий визит в Украину: "Вспомнил об этом я после встречи" - Цензор.НЕТ 5334
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02.09.2021 08:33 Відповісти
Повлияла химия и я все забыл
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02.09.2021 08:35 Відповісти
Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его будущий визит в Украину: "Вспомнил об этом я после встречи" - Цензор.НЕТ 9802
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02.09.2021 08:36 Відповісти
з варфолоеєм тоже з першого разу не получилось...
но діди, думається, не злопамятні...вони вже забули, що це таке
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02.09.2021 08:49 Відповісти
*****, кулеба и резников распиарили "визит" Байдена, а клоун даже НЕ спросил о енм)) вот єто зашквар)
А скорее всего - спросил, но получил жесткий посыл - "пшел нах, шут коломойский.. к тебе - и тоему хозяину НЕ приеду, сначала відай коломойшу и прочую гоп компанию!"
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02.09.2021 09:24 Відповісти
Серп взяла, хліб забула, хліб взяла, серпа забула, така Гася дома була.
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02.09.2021 08:36 Відповісти
як українцям не вистачає міського фольклору...
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02.09.2021 08:51 Відповісти
Ти ідіот?
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02.09.2021 09:43 Відповісти
ти хто?
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02.09.2021 09:49 Відповісти
А Байден знал, но не напомнил!
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02.09.2021 08:36 Відповісти
И как он смог вспомнить, что забыл?
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02.09.2021 08:37 Відповісти
вот мы и виноватого нашли Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну: "Згадав про це я після зустрічі" - Цензор.НЕТ 3018
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02.09.2021 08:51 Відповісти
Клятий Порошенко..
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02.09.2021 09:56 Відповісти
Оно и понятно,сушило в роте то вофку конкетно. И попка слиплась с перепугу.
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02.09.2021 08:37 Відповісти
Байден приедет в Украину когда у нас будет президент по крайней мере не наркоман!
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02.09.2021 08:38 Відповісти
Видимо химия всё же была, что зебязина аж обо всё забыла, так хорошо ей было
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02.09.2021 08:38 Відповісти
физика была жесткая Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом его будущий визит в Украину: "Вспомнил об этом я после встречи" - Цензор.НЕТ 2661
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02.09.2021 08:41 Відповісти
Джо приедите в Украину я на рояле сыграю лично для ВАС! Байден отказался!
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02.09.2021 08:43 Відповісти
Зеленский реально честный человек. Предыдущие соврали бы.
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02.09.2021 08:45 Відповісти
Это у него тактика такая! Да я дебил но вы меня выбрали теперь терпите! Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну: "Згадав про це я після зустрічі" - Цензор.НЕТ 5341
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02.09.2021 08:47 Відповісти
Продолжает позорить украину, это недорозумение
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02.09.2021 08:52 Відповісти
Украина пишется с большой буквы.А ну пшла отсюда сабака кацапская.
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02.09.2021 08:53 Відповісти
Ага, чесний, в кінці 2019 Зе записав відос і сказав, що найшов спосіб знизити вдвічі ціни на газ для населення, а в 2020-2021 газ подорожчав у 1,5 раза...
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02.09.2021 08:49 Відповісти
Как уже случалось за последние два года версии телефонных разговоров отличаются со стороны Белого Дома и Зеленского отличаются.

А если окажется что Байден просто отказался обговаривать с ним свой визит, Зеленский останется реально честным человеком?
Отвечать не надо.
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02.09.2021 08:51 Відповісти
Какой непосредственный няшный идиот
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02.09.2021 08:46 Відповісти
Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну: "Згадав про це я після зустрічі" - Цензор.НЕТ 5813
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02.09.2021 08:50 Відповісти
Людина тільки недавно працює президентом. Дуже важко усе втримати в голові. Для цього і потрібні наступні п'ять років.
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02.09.2021 08:51 Відповісти
если хреновая память сиди дома и не суйся в политику Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну: "Згадав про це я після зустрічі" - Цензор.НЕТ 9869
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02.09.2021 08:54 Відповісти
И покажет ему величественный Чернобыль, и Донецкие терриконы и живописную Луганщину Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну: "Згадав про це я після зустрічі" - Цензор.НЕТ 1881
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02.09.2021 08:51 Відповісти
Забув сказати, то мабудь сценаристи 95 кварталу написати забули. Вова, сценаристам наганяй випиши.
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02.09.2021 08:53 Відповісти
ну ладно дед Байден что то может забыть но профессиональный актер,который запоминал кучу сценариев,тут просто "забыл". действительно сценаристы оплошали или кокс уже проявляет свое разрушительное действие.
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02.09.2021 09:07 Відповісти
Купите ему уже блокнотик какой-нибудь и карандаш. Пусть записывает, если не помнит.
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02.09.2021 08:55 Відповісти
Зеленський зізнався, що забув обговорити з Байденом його майбутній візит в Україну: "Згадав про це я після зустрічі" - Цензор.НЕТ 5216
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02.09.2021 09:00 Відповісти
і пєршоє блєді теж забуло?
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02.09.2021 09:17 Відповісти
😂
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02.09.2021 09:22 Відповісти
Шо за тупа відмазка? Зустріч планувалась за кілька місяців десятками спеціалістів. Або сраний клоун просто був не готовий, або по ходу зустрічі з'ясувалося, що візитом Байдена там і не пахне.
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02.09.2021 09:45 Відповісти
Враховуючі тан здоров'я Байдена та політичну ситуацію в США можливо і не потрібно було питання його візиту в Україну обговорювати
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02.09.2021 10:02 Відповісти
БРЕШЕ. ВІН ОБОВЯЗКОВО МАВ ЗАПРОСИТИ . СКОРІШ ЗА ВСЕ , ТОЙ ПОСЛАВ ПОДАЛІ . ПРИ ПОРОШЕНКО ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ . ЛОХИ73 , ЛЮБУЙТЕСЯ ТИМ , КОГО ВИ ОБРАЛИ !!! ВАМ НЕ СОРОМНО ??? ГАНЬБИЩЕ !!! ДНО !!
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02.09.2021 10:22 Відповісти
Якби ми знали, що ви прийдете, то й не звали б.
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02.09.2021 11:00 Відповісти
Типа ты забыл...Скорее послали тебя.
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02.09.2021 11:21 Відповісти
идиот... иначе не скажешь.....
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03.09.2021 20:37 Відповісти
 
 