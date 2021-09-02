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Зеленський запропонував Байдену нові заходи зі зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні: Вони зацікавлені, пропрацюють деталі і буде відповідь

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запропонував Байдену нові заходи зі зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні: Вони зацікавлені, пропрацюють деталі і буде відповідь

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джозефу Байдену нові заходи зі зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.

Про це Зеленський заявив на брифінгу у Вашингтоні в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є зацікавленість (США. - Ред.) щодо безпеки в Чорноморському регіоні. І є конкретні речі, які ми запропонували президенту. Не можу повідомляти вам деталі - це пов'язано з обороною нашої держави. Деякі наші пропозиції були новими для США. Вони зацікавлені. Ми домовилися, що вони пропрацюють деталі цих пропозицій і буде відповідь", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вдячна НАТО за присутність сил у Чорноморському регіоні. Це непогано, але цього недостатньо, - Зеленський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Зеленский предложил Байдену новые меры по обеспечению безопасности в Черноморском регионе: Они заинтересованы, проработают детали и будет ответ - Цензор.НЕТ 4657
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02.09.2021 09:03
+2
лошара, яке все життя читає написаний авторами текст, апріорі не може нічого свого запропонувати
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02.09.2021 09:17
+1
В нірвані.
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02.09.2021 09:01
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Знаменитий блан Б. Зеленский предложил Байдену новые меры по обеспечению безопасности в Черноморском регионе: Они заинтересованы, проработают детали и будет ответ - Цензор.НЕТ 4419
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02.09.2021 08:58 Відповісти
*план
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02.09.2021 08:59 Відповісти
є....Б Зеленский предложил Байдену новые меры по обеспечению безопасности в Черноморском регионе: Они заинтересованы, проработают детали и будет ответ - Цензор.НЕТ 347
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02.09.2021 09:11 Відповісти
В нірвані.
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02.09.2021 09:01 Відповісти
Зеленский предложил Байдену новые меры по обеспечению безопасности в Черноморском регионе: Они заинтересованы, проработают детали и будет ответ - Цензор.НЕТ 4657
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02.09.2021 09:03 Відповісти
це він згадав про 1 вересня яке пропустив із за клятої геополітики Зеленський запропонував Байдену нові заходи зі зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні: Вони зацікавлені, пропрацюють деталі і буде відповідь - Цензор.НЕТ 3392
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02.09.2021 09:12 Відповісти
лошара, яке все життя читає написаний авторами текст, апріорі не може нічого свого запропонувати
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02.09.2021 09:17 Відповісти
Базу запропонував розмістити?
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02.09.2021 09:19 Відповісти
ага...колумбийскую или коста-риканскую!))
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02.09.2021 10:02 Відповісти
 
 