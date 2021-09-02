Байден особисто підтримує членство України в НАТО, я відчуваю і чув від нього, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримує вступ України в НАТО, але як і коли це буде відбуватися, сторони не обговорювали.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський, коментуючи журналістам результати переговорів у Білому домі в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми говорили про місце і роль для України, яку вона має відігравати в Альянсі, - зазначив він. - Я відчуваю, і чув це від Президента Байдена, що він особисто підтримує членство України в НАТО, але який буде шлях складно сказати".
За словами Зеленського, Президенти також обговорили проблеми безпеки в Чорноморському регіоні. Він не розповів про деталі домовленостей, зазначивши, що не може їх розкривати.
Як повідомлялося, Зеленський також зазначив, що міністр оборони США Ллойд Остін восени "обов'язково відвідає Україну", і будуть створені робочі групи, які працюватимуть над конкретними питаннями.
Будь ласка, зачекайте...
дупуоко Путлєра може подивитися.
???
Очевидно, що в школі ви погано вчили мову і літературу тому не знаєте, що слова багатозначні, тобто мають багато значень. Про значення цих слів читайте тут:
чувствовать - https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
слышать - https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C
Там он мир чувствует, тут - личную поддержку Байдена...
Ванга хренова.
Щодо повного членства в НАТО, то від Зеленського нічого не залежить, як і від будь якого іншого президента України допоки Німеччина і Франція є друзями путіна. Попри те, що фрау Штазі йде з посади, за роки її каденції путін скупив більшість німецьких політиків та урядовців з потрохами. А французи ще більш продажні. Хіба що параша розвалиться і припиниться фінансування "чесних і некорупційних" фріців і жабоїдів.
А насчет вступления Украины в НАТО давно все известно - надо РАБОТАТЬ.
Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ
И так постоянно у бубочки, когда ширнется. То война закончилась, и он, как настоящий говноралиссимус, всех победил, то миллиард деревьев посадит.
Что тут может быть выгодного? Дешевая раб сила и проститутки? Серьезно? А содержать армию полиции для порядка и выгребать от них кучу проблем при этом, это не учитывается?
Украина выгодна, как буферная зона, но она должна выполнять функции сдерживания, а Запад как раз не желает вкладывать в это деньги. Вбухать более 80 млрд в Грецию и сотни млрд в Израиль они могут, а вот с поддержкой Украиной у них счет идет на миллионы.
Понятно, что кормить нашу коррупцию они не будут. Это главный тормоз развития. Вот и имеем, что нас имеют со всех сторон.
"Чюйствовал" он....
в "глазах Уйла" ты тоже "мир видел"!
Если бы зе могло ещё и думать...
Хотя, тогда бы такое зе не выбрали 73 альтернативно умных.