Байден особисто підтримує членство України в НАТО, я відчуваю і чув від нього, - Зеленський

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримує вступ України в НАТО, але як і коли це буде відбуватися, сторони не обговорювали.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, коментуючи журналістам результати переговорів у Білому домі в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми говорили про місце і роль для України, яку вона має відігравати в Альянсі, - зазначив він. - Я відчуваю, і чув це від Президента Байдена, що він особисто підтримує членство України в НАТО, але який буде шлях складно сказати".

За словами Зеленського, Президенти також обговорили проблеми безпеки в Чорноморському регіоні. Він не розповів про деталі домовленостей, зазначивши, що не може їх розкривати.

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Як повідомлялося, Зеленський також зазначив, що міністр оборони США Ллойд Остін восени "обов'язково відвідає Україну", і будуть створені робочі групи, які працюватимуть над конкретними питаннями.