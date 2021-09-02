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"Міг вибухнути будь-якої миті": У шкільному музеї Сум виявили снаряд часів Другої світової

Новини Цензор.НЕТ Події

У Сумах 1 вересня в школу довелося викликати вибухотехніків через експонатів музею. Там виявили снаряд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Небезпеку запідозрив новий директор школи під час огляду експозиції. Фахівці засвідчили - дві міни часів Другої світової виявилися навчальними, а от снаряд – бойовим і містив у собі вибухову речовину.

Боєприпас, кажуть у музеї, пролежав тут щонайменше 60 років. За висновком експертів, він міг вибухнути будь-якої миті.

"Під час огляду експозиції було виявлено зенітний снаряд часів Другої світової війни калібру 50 мм. На місці події вибухотехніки вилучили снаряд і доправили його до вибухо-технічного центру", - уточнив Володимир Кузьменко, речник Нацполіції Сумської області.

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Автор: Анастасія Потіха
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без детонатора не взорвётся.
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02.09.2021 09:19 Відповісти
Может взорваться от времени и без детонатора. Со временем нитротолуол разлагается и выделяется нитроглицерин.
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02.09.2021 10:03 Відповісти
нитроглецирину для взрыва тоже нужен удар. сам по себе он может стоять тысячелетиями.
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02.09.2021 10:05 Відповісти
нитроглицерин отлично взрывается самопроизвольно от ультрафиолетового света, от тепла, от малейшей встряски, да и просто может взорваться вообще без причины, в истории много таких моментов. Именно поэтому от его использования и отказались.
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02.09.2021 10:49 Відповісти
"Міг вибухнути будь-якої миті": У шкільному музеї Сум виявили снаряд часів Другої світової - Цензор.НЕТ 9266 Я читал, что составы, содержащие пикриновую кислоту, со временем вступают в реакцию с металлом корпуса, образуя более чуствительные к ударам пикраты тяжелых металлов, но чтобы тротил... Пикриновую кислоту и заменили на ТНТ по причине его гораздо большей безопасности. В литературе приводили пример, что тротиловую шашку можно прострелить из мелкашки и она не взорвется (проверять не рекомендую.).
Но нитроглицерина в ТНТ нет и образоваться там он не сможет.
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02.09.2021 10:17 Відповісти
В зенитных снарядах ТНТ не использовался, там гнались за малым весом и бризантностью. Только тринитрофенол со стабилизаторами. Или даже ещё что-то более жестокое.
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02.09.2021 10:40 Відповісти
Вполне возможно, я так глубоко боеприпасами не интересовался, мне сама химия интересна. Но в СССР во время войны могли в снаряды пихать все, что хоть как-то взрывается. Во время болкады в Ленинграде даже смесь молотых шишек и калийной селитры для снаряжения ручных гранат в ход шла.
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02.09.2021 11:13 Відповісти
Не, в обычные боеприпасы толкали что угодно, тротил лили вовсю во все типы снарядов, кроме бронебойных.
Тринитронафталин, кажется именно СССР начал использовать как ВВ, несмотря на его сильную токсичность.
Но именно зенитные - там особая тема. Они и так на пределе возможностей работали, авиация во 2МВ как раз забралась на высоту, предельную для артиллерийских систем, а зенитных ракет тогда пока ещё не придумали. Поэтому там и состав выдерживался тщательно, и за весом следили вплоть до десятых долей грамма. Это был хай-тек тогдашнего военного времени.
PS И да, речь идет о немецком снаряде. Калибр 50мм имела немецкая зенитка "Flak 41", в СССР такой калибр вообще не использовался. А раз снаряд немецкий, то можно смело утверждать, что там всё было строго по технологии, никаких шишек.
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03.09.2021 01:30 Відповісти
В снарядах второй мировой ТНТ уже не использовался, обычно использовали "тайные" составы, содержащие пикриновую кислоту (тринитрофенол) и стабилизаторы. А она имеет свойство образовывать соли с тяжелыми металлами, причем соли эти очень неустойчивы и склонны к самопроизвольному взрыву. Собственно, чтобы эту реакцию предотвратить, во взрывчатый состав и добавляют стабилизаторы. Но за 70 с гаком лет уже никакие стабилизаторы не помогут.
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02.09.2021 10:38 Відповісти
"Мог взорваться в любой момент": В школьном музее Сум выявили снаряд времен Второй мировой - Цензор.НЕТ 2493 60(шестьдесят) лет лежал и не взрывался, но мог!!! В любой момент мог... Хорошо что Зэля эту школу с визитом не посещал...
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02.09.2021 09:19 Відповісти
плохо что не посетил с делегацией СН "Міг вибухнути будь-якої миті": У шкільному музеї Сум виявили снаряд часів Другої світової - Цензор.НЕТ 9232
бух и все, жалко только ремонтировать школу
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02.09.2021 10:15 Відповісти
Было же в 14-м или 15-м году, в школу 2 гранатомета кто-то принес, и один из них разрядили в спортзале. Это нормально.
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02.09.2021 09:45 Відповісти
В мій час в огородах таке знаходили. Одна недолуга так знайшла снаряд і приперла воєнруку в двір під двері. Ото переляку було.
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02.09.2021 09:56 Відповісти
 
 