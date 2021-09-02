"Міг вибухнути будь-якої миті": У шкільному музеї Сум виявили снаряд часів Другої світової

У Сумах 1 вересня в школу довелося викликати вибухотехніків через експонатів музею. Там виявили снаряд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Небезпеку запідозрив новий директор школи під час огляду експозиції. Фахівці засвідчили - дві міни часів Другої світової виявилися навчальними, а от снаряд – бойовим і містив у собі вибухову речовину.

Боєприпас, кажуть у музеї, пролежав тут щонайменше 60 років. За висновком експертів, він міг вибухнути будь-якої миті.

"Під час огляду експозиції було виявлено зенітний снаряд часів Другої світової війни калібру 50 мм. На місці події вибухотехніки вилучили снаряд і доправили його до вибухо-технічного центру", - уточнив Володимир Кузьменко, речник Нацполіції Сумської області.

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