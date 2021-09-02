"Міг вибухнути будь-якої миті": У шкільному музеї Сум виявили снаряд часів Другої світової
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У Сумах 1 вересня в школу довелося викликати вибухотехніків через експонатів музею. Там виявили снаряд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Небезпеку запідозрив новий директор школи під час огляду експозиції. Фахівці засвідчили - дві міни часів Другої світової виявилися навчальними, а от снаряд – бойовим і містив у собі вибухову речовину.
Боєприпас, кажуть у музеї, пролежав тут щонайменше 60 років. За висновком експертів, він міг вибухнути будь-якої миті.
"Під час огляду експозиції було виявлено зенітний снаряд часів Другої світової війни калібру 50 мм. На місці події вибухотехніки вилучили снаряд і доправили його до вибухо-технічного центру", - уточнив Володимир Кузьменко, речник Нацполіції Сумської області.
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Но нитроглицерина в ТНТ нет и образоваться там он не сможет.
Тринитронафталин, кажется именно СССР начал использовать как ВВ, несмотря на его сильную токсичность.
Но именно зенитные - там особая тема. Они и так на пределе возможностей работали, авиация во 2МВ как раз забралась на высоту, предельную для артиллерийских систем, а зенитных ракет тогда пока ещё не придумали. Поэтому там и состав выдерживался тщательно, и за весом следили вплоть до десятых долей грамма. Это был хай-тек тогдашнего военного времени.
PS И да, речь идет о немецком снаряде. Калибр 50мм имела немецкая зенитка "Flak 41", в СССР такой калибр вообще не использовался. А раз снаряд немецкий, то можно смело утверждать, что там всё было строго по технологии, никаких шишек.
бух и все, жалко только ремонтировать школу