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День міста (22) Зеленський (17467) Одеса (4029) привітання (704)

Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися

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Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися

Президент України Володимир Зеленський привітав жителів Одеси з Днем міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне привітання глава держави опублікував у Telegram.

"В Україні є міста, де завжди душевно. Є міста, де завжди смачно. Є – де завжди колоритно. Є міста, куди завжди хочеться повертатись. І міста, які ніколи не хочеться залишати. А є Одеса. Місто, де завжди душевно, смачно й колоритно, а тому туди завжди хочеться повертатись, а краще – не залишати Одесу взагалі!" - йдеться в повідомленні.

"Чому ми всі так її любимо? Бо Одеса – мама. Чому ми хочемо побачити її знову? Бо Одеса – мама. Чому ми завжди її захищатимемо? Бо Одеса – мама. З днем народження, Одесо! З Днем міста, дорогі одесити!" - підсумував президент.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Что прямо из Калифорнии поздравил? Когда в Дисней Ленд поедет с официальным визитом Микки Мауса - свистните Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 7682
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02.09.2021 09:24
+6
Кривий Ріг - це місто, з якого ти не повинен був вилазти.
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02.09.2021 09:33
+5
В червоних революційних шароварах трусіках.Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 1911
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02.09.2021 09:39
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Что прямо из Калифорнии поздравил? Когда в Дисней Ленд поедет с официальным визитом Микки Мауса - свистните Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 7682
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02.09.2021 09:24 Відповісти
Зеленский, не подлизывайся. Свой голос я отдам не тебе..
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02.09.2021 09:46 Відповісти
Чур тебе. Після твоїх візитів там завжди щось трапляється.
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02.09.2021 09:25 Відповісти
Зрада!!!
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02.09.2021 09:26 Відповісти
Еще какая - Одесса мама говорят те у кого ростов папа. А с учетом говносервиса одесского - только умственно отсталый будет хотеть сюда вернутся еще раз.
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02.09.2021 09:46 Відповісти
Кривий Ріг - це місто, з якого ти не повинен був вилазти.
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02.09.2021 09:33 Відповісти
Я бы вам таки назвал бы откуда он не должен был бы вылазить, но боюсьтогда меня тут забанят навечно а он опять скажет шо он потерпилый
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02.09.2021 09:38 Відповісти
Я здогадався і теж хотів про це місце написати. Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 3022
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02.09.2021 09:41 Відповісти
грудинку не забудь поголити як повернешся
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02.09.2021 09:33 Відповісти
В червоних революційних шароварах трусіках.Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 1911
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02.09.2021 09:39 Відповісти
Це він хвалиться на Ланжероні, що самого Путіна бачив.
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02.09.2021 09:53 Відповісти
Вiн вже поголив
Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 3590
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02.09.2021 10:00 Відповісти
Ха, она мама, потому что воровская была и есть. Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 365
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02.09.2021 09:34 Відповісти
Труханов та Ківалов погоду в місті роблять.
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02.09.2021 09:55 Відповісти
Зам. министра хочет отсосать, признался полицейскому.
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02.09.2021 09:35 Відповісти
Так шо ты тогда ломаешься как маца на Пасху? Оставь Киев в покое и чемодан вокзал Одесса. И ты там и у нас воздух чище.
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02.09.2021 09:36 Відповісти
Я там провел 1,5 года жизни и возвращаться совсем не хочется.

Не, если приехать за бюджетное бабло, посветить таблом, нажраться и уехать, то наверное прикольно.
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02.09.2021 09:37 Відповісти
Одесса - мама, Ростов - папа. Босяк ты, а не президент, босяк, который хочет стать вором. То у него семь пятниц на неделю, теперь блатной жаргон из него полез. ДумайТе, пан президент, перед тем, как пачку открывать лишний раз
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02.09.2021 09:37 Відповісти
"- Вы знаете, откуда взялось это выражение - «Ростов-папа, Одесса-мама»? Когда-то блатные Ростова и Одессы между собой конкурировали и спорили, кто главный. И якобы ростовские придумали это выражение, подразумевая, что Ростов делает с Одессой то же, что папа делает с мамой."
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02.09.2021 09:47 Відповісти
Я это и имел в виду. Кто понял, тот молодец, разъяснять это выражение для идиотов типа нашего президента я не считаю нужным
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02.09.2021 11:06 Відповісти
Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 5155 Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 5113Чуваки я вам ничего не должен...
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02.09.2021 09:38 Відповісти
Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 5428Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 3176
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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02.09.2021 09:39 Відповісти
Ага, русские тоже так думают
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02.09.2021 09:42 Відповісти
СССР.....(Смерть Смерть Сралина Спасет РАБссию)....от концлагеря ГУЛАГ СССР Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 6440
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02.09.2021 09:42 Відповісти
В 1932 году Коба Джугашвили отменил национальность Великоросс и придумал новое название для Шариковых РЮССкий.... Зеленский поздравил одесситов с Днем города: Это город, в который всегда хочется возвращаться - Цензор.НЕТ 3606
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02.09.2021 09:44 Відповісти
По аналогии: французский, немецкий, испанский и т.д.
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02.09.2021 09:51 Відповісти
Если у врагов Украины истерика,значит Президент Зеленский делает всё правильно.
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02.09.2021 09:47 Відповісти
зеленский и есть враг Украины!!!
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02.09.2021 09:50 Відповісти
А ось і зелебоба верещить. Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 9633
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02.09.2021 09:52 Відповісти
Да то хвора стара людина із деменцією.
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02.09.2021 10:12 Відповісти








Олег Леусенко

@leusenko1

·13 год

Зеленський від страху аж всикається від вільних ЗМІ! ОП хоче перенести проведення прес-конференції Зеленського через присутність телеканалу "Прямий". Крім того, журналістів "Прямого" не пускають на заходи, організовані офісом Єрмака в США. Ганьба прорасєйському совку Зеленському!
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02.09.2021 09:48 Відповісти
Я даже подозреваю, что именно нравится ЗЕ в Одессе.

Начиная с аэропорта/вокзала все заточено на то, чтобы приехавшего нае#бать на деньги. Это вполне в духе ЗЕ-режима.
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02.09.2021 09:51 Відповісти
Какой? рюсский....имя прилагательное,а значит Сралин не знал рюсскава наречия от слова совсем... Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 9237на вопрос Кто? или Что? ответит любой Шариков сегодня....Аргентинец...Украинец и даже монгол.....калмык или чукча....а рюсский то таке.... Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 8685не национальность...ведмедь с берлоги вечно пьяный...
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02.09.2021 09:51 Відповісти
Одесситы,пришлите ему тухлых бычков,может чиво и случиться...
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02.09.2021 09:53 Відповісти
Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 4929 Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 391кажуть шо Зеля покорил Омерику Пентагон и Байдена
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02.09.2021 09:57 Відповісти
Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 7210 Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 216825 000 докторам и учителям уже удивил,потому что я Зеля чемпион мира...околовсяческих наук и даже профессор Преображенский.... Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися - Цензор.НЕТ 2168
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02.09.2021 10:01 Відповісти
в оригинале:
Одесса - мама, Ростов - папа, Харьков - чемоданчик
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02.09.2021 10:10 Відповісти
І ні слова про жахливі розкопки якраз в ці дні в передмісті Одеси! Можливо тому, що його родичі і розстрілювали цих невинних людей?
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02.09.2021 10:15 Відповісти
 
 