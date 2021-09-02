Зеленський привітав одеситів із Днем міста: Це місто, в яке завжди хочеться повертатися
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Президент України Володимир Зеленський привітав жителів Одеси з Днем міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне привітання глава держави опублікував у Telegram.
"В Україні є міста, де завжди душевно. Є міста, де завжди смачно. Є – де завжди колоритно. Є міста, куди завжди хочеться повертатись. І міста, які ніколи не хочеться залишати. А є Одеса. Місто, де завжди душевно, смачно й колоритно, а тому туди завжди хочеться повертатись, а краще – не залишати Одесу взагалі!" - йдеться в повідомленні.
"Чому ми всі так її любимо? Бо Одеса – мама. Чому ми хочемо побачити її знову? Бо Одеса – мама. Чому ми завжди її захищатимемо? Бо Одеса – мама. З днем народження, Одесо! З Днем міста, дорогі одесити!" - підсумував президент.
Топ коментарі
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шароварахтрусіках.
Не, если приехать за бюджетное бабло, посветить таблом, нажраться и уехать, то наверное прикольно.
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
Олег Леусенко
@leusenko1
·13 год
Зеленський від страху аж всикається від вільних ЗМІ! ОП хоче перенести проведення прес-конференції Зеленського через присутність телеканалу "Прямий". Крім того, журналістів "Прямого" не пускають на заходи, організовані офісом Єрмака в США. Ганьба прорасєйському совку Зеленському!
Начиная с аэропорта/вокзала все заточено на то, чтобы приехавшего нае#бать на деньги. Это вполне в духе ЗЕ-режима.
Одесса - мама, Ростов - папа, Харьков - чемоданчик