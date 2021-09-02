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"Укрзалізниця" попередила про затримку низки поїздів через негоду і технічні перебої. СПИСОК
Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство
В Україні затримується кілька потягів у зв'язку зі складними погодними умовами та технічними перебоями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
Так, затримуються потяги:
№274 Одеса - Чернівці (затримка становить 5 годин 10 хвилин);
№82 Київ - Ужгород (3 години 40 хвилин);
№136 Білгород-Дністровський - Чернівці (2 години 10 хвилин);
№49 Київ - Трускавець (2 години)
№791 Кременчук - Київ (1 година 40 хвилин);
№12 Одеса - Львів (1 година 10 хвилин);
№108 Одеса - Ужгород (1 година)
№38 Запоріжжя - Київ (1 година)
№26 Одеса - Рахів (40 хвилин);
№11 Львів - Одеса (40 хвилин).
"Укрзалізниця" просить вибачення у пасажирів за затримки і просить стежити за оновленням інформації.
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Андрей Нешевченко
показати весь коментар02.09.2021 09:50 Відповісти Мені подобається 0
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