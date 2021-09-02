"Укрзалізниця" попередила про затримку низки поїздів через негоду і технічні перебої. СПИСОК

В Україні затримується кілька потягів у зв'язку зі складними погодними умовами та технічними перебоями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Так, затримуються потяги:

№274 Одеса - Чернівці (затримка становить 5 годин 10 хвилин);

№82 Київ - Ужгород (3 години 40 хвилин);

№136 Білгород-Дністровський - Чернівці (2 години 10 хвилин);

№49 Київ - Трускавець (2 години)

№791 Кременчук - Київ (1 година 40 хвилин);

№12 Одеса - Львів (1 година 10 хвилин);

№108 Одеса - Ужгород (1 година)

№38 Запоріжжя - Київ (1 година)

№26 Одеса - Рахів (40 хвилин);

№11 Львів - Одеса (40 хвилин).

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"Укрзалізниця" просить вибачення у пасажирів за затримки і просить стежити за оновленням інформації.