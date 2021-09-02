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ППО (1836) США (14495) Резніков (1386)

Резніков про американські ППО в Україні: Ніяких юридичних перешкод для збільшення присутності військових США я не бачу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Резніков про американські ППО в Україні: Ніяких юридичних перешкод для збільшення присутності військових США я не бачу

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков виступив за розміщення сил протиповітряної оборони США в Україні. Вони б могли виконувати функції захисного зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова Резнікова в інтерв'ю для "Ліга.net".

Він вважає, що сьогодні у США - сучасні передові технології.

"Ми не говоримо про зброю, що атакує. Ми говоримо про захисну. Я прихильник того, що США можуть, абсолютно не провокуючи росіян, забезпечити нас технічною допомогою в плані різних засобів ППО", - повідомив Резніков.

З приводу присутності американських військових він вважає, що це вже питання того, в якій якості вони потрібні.

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"З точки зору навчання, тренування, організації. Деякі ЗМІ перекрутили і сказали, що Резніков за військові бази. Ось саме для військових баз потрібно вносити зміни до Конституції", - заявив Резніков.

"Я не військовий. Але, займаючись із березня 2020 року питаннями, пов'язаними з військовою загрозою з боку РФ, я чітко розумію, що у нас досить сильна і потужна сухопутна армія. І за кількісним, і за якісним складом – одна з кращих у Європі. Це точно. Такого досвіду збройного опору російської агресії немає в жодної європейської армії. Натівські війська – і ті не мають такого досвіду. ... Нашою армією зразка 2021 можна пишатися. І я нею пишаюся. І вважаю найважливішим завданням нарівні з судовою реформою продовження реформування армії від зразка радянської "сапоговщини" до сучасних цивілізованих стандартів. Але ми втратили час в авіації, у протиповітряній обороні. Це те, чого нам наразі не вистачає. І це те, що потрібно посилювати. Розвиваючи власними силами або, зокрема, використовуючи сучасні технології. Чому ми сьогодні беремо Bayraktar? Тому що це прорив у Туреччині. Ми свої поки не будуємо. Хоча Нептуни на параді мене надихнули", - зазначив він.

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"На параді до Дня незалежності Хрещатиком пройшли військові з американським, британським, шведським, грузинським, литовським прапорами. Всі вони – реальні військові, які на законних підставах перебувають в Україні. На тренувальних полігонах, передають нам свій досвід. Тому жодних юридичних перешкод для збільшення присутності військових США я не бачу", - резюмував Резніков.

Автор: Анастасія Потіха
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офіціальний запрос зробити Штатам не пробували? і буде розуміння можливостей.
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02.09.2021 09:57 Відповісти
офіційний
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02.09.2021 10:03 Відповісти
дурнику, це слова з одним значенням.
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02.09.2021 11:08 Відповісти
Ответ известен, их глубокая озабоченность и обычные дипломатические реверансы, за которыми скрывается их трусливое нежелание злить *****
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02.09.2021 11:04 Відповісти
Резников выступил за размещение сил противовоздушной обороны США в Украине. Они бы могли выполнять функции защитного оружия. - Американцы не согласятся. "Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой". И: Завтрак и ужин 54-й ОМБр - это хряпа, которой кормят свиней.
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02.09.2021 10:03 Відповісти
опять ленивое бла-бла-бла
вместо делайте-делайте-делайте
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02.09.2021 10:03 Відповісти
нам потрібна лише амереканська техніка повітряної оборони, а не військовослужбовці, бо американці воювати відмовляться і що тоді.
за пультами повинні сидіти наші люди, які невагаючись стрельнуть по ворогам
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02.09.2021 10:04 Відповісти
Резников об американских ПВО в Украине: Никаких юридических препятствий для увеличения присутствия военных США я не вижу - Цензор.НЕТ 8409 Резников об американских ПВО в Украине: Никаких юридических препятствий для увеличения присутствия военных США я не вижу - Цензор.НЕТ 6790
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02.09.2021 10:10 Відповісти
Для установки советских ракет на Кубе тоже не было юридических препятствий.
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02.09.2021 10:16 Відповісти
Хорошая идея. Я ЗА.
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02.09.2021 10:18 Відповісти
Хорошая идея ...остров Змеиный. Который обладает статусом острова!!! Т.е имеет зарегистрированную территорию. А теперь сравните...
В России существует проект создания архипелага Федерация. Его планируется намыть в Чёрном море в Хостинском районе Сочи!!!! напротив Малого Ахуна, площадь острова - 250 га, площадь застройки - 700 тыс. м²[7].

Вы понимаете, разницу намывного острова и официально зарегистрированного острова?
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02.09.2021 11:05 Відповісти
 
 