Резніков про американські ППО в Україні: Ніяких юридичних перешкод для збільшення присутності військових США я не бачу

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков виступив за розміщення сил протиповітряної оборони США в Україні. Вони б могли виконувати функції захисного зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на слова Резнікова в інтерв'ю для "Ліга.net".

Він вважає, що сьогодні у США - сучасні передові технології.

"Ми не говоримо про зброю, що атакує. Ми говоримо про захисну. Я прихильник того, що США можуть, абсолютно не провокуючи росіян, забезпечити нас технічною допомогою в плані різних засобів ППО", - повідомив Резніков.

З приводу присутності американських військових він вважає, що це вже питання того, в якій якості вони потрібні.

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"З точки зору навчання, тренування, організації. Деякі ЗМІ перекрутили і сказали, що Резніков за військові бази. Ось саме для військових баз потрібно вносити зміни до Конституції", - заявив Резніков.

"Я не військовий. Але, займаючись із березня 2020 року питаннями, пов'язаними з військовою загрозою з боку РФ, я чітко розумію, що у нас досить сильна і потужна сухопутна армія. І за кількісним, і за якісним складом – одна з кращих у Європі. Це точно. Такого досвіду збройного опору російської агресії немає в жодної європейської армії. Натівські війська – і ті не мають такого досвіду. ... Нашою армією зразка 2021 можна пишатися. І я нею пишаюся. І вважаю найважливішим завданням нарівні з судовою реформою продовження реформування армії від зразка радянської "сапоговщини" до сучасних цивілізованих стандартів. Але ми втратили час в авіації, у протиповітряній обороні. Це те, чого нам наразі не вистачає. І це те, що потрібно посилювати. Розвиваючи власними силами або, зокрема, використовуючи сучасні технології. Чому ми сьогодні беремо Bayraktar? Тому що це прорив у Туреччині. Ми свої поки не будуємо. Хоча Нептуни на параді мене надихнули", - зазначив він.

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"На параді до Дня незалежності Хрещатиком пройшли військові з американським, британським, шведським, грузинським, литовським прапорами. Всі вони – реальні військові, які на законних підставах перебувають в Україні. На тренувальних полігонах, передають нам свій досвід. Тому жодних юридичних перешкод для збільшення присутності військових США я не бачу", - резюмував Резніков.