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Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров

Перебуваючи з робочим візитом у Каліфорнії президент Зеленський зустрінеться з главою Apple Тімом Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить з лекцією в Стенфордському університеті.

Про це в Facebook повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці у президента України зустріч з СЕО "Apple" Тімом Куком. Опісля - виступ у Стенфордському університеті. Спілкування із провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини. Окремо - зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини", - йдеться в повідомленні.

Також президент ознайомиться з роботою національної гвардії Каліфорнії.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Да все пучком, не стоит переживать за зелю он готов, ведь много репетировал Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3492
Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2625
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02.09.2021 10:03
+16
и выступит в Стэнфордском университете? Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3835 Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2341

Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8206
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02.09.2021 10:02
+14
Клоун с церковно-приходским образованием выступит с лекцией в альма-матер высоких технологий...

Феерично!!! Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9129
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02.09.2021 10:01
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Надеюсь ЗЕ не забудет напомнить Куку, что очень хочет содрать с него бабло, за работу Эппловских сервисов в Украине.
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02.09.2021 10:00 Відповісти
Клоун с церковно-приходским образованием выступит с лекцией в альма-матер высоких технологий...

Феерично!!! Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 9129
показати весь коментар
02.09.2021 10:01 Відповісти
Да все пучком, не стоит переживать за зелю он готов, ведь много репетировал Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3492
Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2625
показати весь коментар
02.09.2021 10:03 Відповісти
я тоже чуть не обосрался.... с*ка, даже пиво опасно выпить шоб не получился взрыв... не ну реально - может Овощ бы еще что то там выступал, но это....... ЭТО???
самое смешное за месяц - Зеля - лектор... блллииинн Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8066
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02.09.2021 10:11 Відповісти
Та ще дистанційно трускавецькі курси закінчив.
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02.09.2021 10:31 Відповісти
Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6669
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02.09.2021 10:02 Відповісти
и выступит в Стэнфордском университете? Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3835 Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2341

Зеленский сегодня встретится с главой Apple Куком, посетит Кремниевую долину и выступит в Стэнфордском университете, - Никифоров - Цензор.НЕТ 8206
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02.09.2021 10:02 Відповісти
интересно о чем вещать будет? наверное о том как космические корабли бороздят просторы Большого театра
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02.09.2021 10:05 Відповісти
Об украинских заробитчанах собирающих клубнику в Финляндии.
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02.09.2021 15:10 Відповісти
ещё один проффесор.
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02.09.2021 10:06 Відповісти
А відосик покажуть бо цього замало?
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02.09.2021 10:11 Відповісти
Виступить на роялі без штанів?
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02.09.2021 10:03 Відповісти
уже готовят

Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6361
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02.09.2021 10:06 Відповісти
И шо это ЗЕлена шмаркля рас скажет студентам Свои дебильные шутки? Так там умные люди, зачем им этот ЗЕбанько? Будет блеять о миллиарде деревьев?
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02.09.2021 10:03 Відповісти
ждем селфи
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02.09.2021 10:03 Відповісти
Справа в тому, що ніхто студентів не зобов'язує з'являтись на подібні лекції. Не думаю, що там буде багато слухачів. Що такого цікавого може розповісти Зеленський?
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02.09.2021 10:07 Відповісти
Не думаю, що багато американців наживо бачили, як президент іншої країни грає членом на роялі. Тому буде багато людей Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7195
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02.09.2021 10:11 Відповісти
диплом профессора и мантию получать едет
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02.09.2021 10:08 Відповісти
и выступит с лекцией в Стэнфордском университете. Источник: https://censor.net/ru/n3285901\\\\\\\\\\\\\\

тут нету таких смайлов шоб передать...... о б*же, "ржунимагу"
главное шоб п*нис не прищемило во время "лекции" Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1504
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02.09.2021 10:08 Відповісти
Ещё можно раздавить арбуз бёдрами на публику. Лайфхак, не благодарите.
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02.09.2021 10:09 Відповісти
я чет вроде недавно ролик видел - тоже раздавливали арбузы и кавуны
мож*д просто вы тоже подборки всякие смотришь, но тупо - придурки делают чудачества такие шо Гиннес переворачивается в склепе Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3280
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02.09.2021 10:13 Відповісти
Ну если Стэнфорд ,то надо срочно Зеле дать звание профессор Преображенский..... Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6319и дохтар оковсяческих наук....73 % так давно решили....
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02.09.2021 10:11 Відповісти
Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров - Цензор.НЕТ 5954
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02.09.2021 10:14 Відповісти
Виступить в університеті зі стендапом про порноактрису?
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02.09.2021 10:13 Відповісти
З його клесачкой замість язика тільки в Стенфордському Університеті виступати.
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02.09.2021 10:13 Відповісти
Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1369 Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров - Цензор.НЕТ 3475Зеля гений философской мысли...Зуб даю...
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02.09.2021 10:13 Відповісти
Может не стоит выступать в универе?
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02.09.2021 10:14 Відповісти
Зеля в стенфорде... теперь я видел все.
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02.09.2021 10:15 Відповісти
Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров - Цензор.НЕТ 1565 Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7609Шариков хватит спать...Швондер ждет на большие дела ДомКома...
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02.09.2021 10:16 Відповісти
Площадь им. Бориса Немцова!!! Он достоин памяти, он так не хотел войны!!!!!
Просто цветы - побывайте Пан Президент!!!
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02.09.2021 10:21 Відповісти
Не коменти, а шабаш ольгінських ботів...
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02.09.2021 10:22 Відповісти
Петинских…
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02.09.2021 10:51 Відповісти
это какой-то сюр
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02.09.2021 10:27 Відповісти
Надеюсь откроют официально APPLE в Украине
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02.09.2021 10:30 Відповісти
уберите этого зеленого придурка никифорова . а то оно вместо языка в стэнтфорде шириньку начнет расстегивать --- ну нельзя так государство позорить . вы же с визитом в сша ** вашу зеленую мать.......
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02.09.2021 10:36 Відповісти
Президент Зеленский просто красава. Так держать. На второй срок Президентства и Украина покажет экономическое чудо.
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02.09.2021 10:40 Відповісти
Кто-то объяснил криворожскому юристу, что аборигены съели не Тима Кука, а Джеймса !?
Хоть бы не опозорился..... Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров - Цензор.НЕТ 6006
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02.09.2021 11:13 Відповісти
Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров - Цензор.НЕТ 7465 Шановні мориканці,не забудьте присвоїти цьому комедіанту звання Почесного прахвессора Стенхвордського університету!
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02.09.2021 11:31 Відповісти
Н-да, картина достойная кисти Айвазовского: ученые Стенфорда слушают лекцию клоуна Зеленского! Или он будет им на рояле играть?..
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02.09.2021 12:20 Відповісти
Интересно, как его представят? Комик или презедент?
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02.09.2021 14:36 Відповісти
У Стенфорді є рояль?
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02.09.2021 15:06 Відповісти
Здесь, в этом "дупле" засела дюжина-две порохоботов - имбецилов..В Украине закрылись почти все психбольницы и все ГОВНО выплеснулось на некоторые каналы ТВ и сюда...
Печалька.
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03.09.2021 10:24 Відповісти
 
 