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Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Перебуваючи з робочим візитом у Каліфорнії президент Зеленський зустрінеться з главою Apple Тімом Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить з лекцією в Стенфордському університеті.
Про це в Facebook повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вранці у президента України зустріч з СЕО "Apple" Тімом Куком. Опісля - виступ у Стенфордському університеті. Спілкування із провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини. Окремо - зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини", - йдеться в повідомленні.
Також президент ознайомиться з роботою національної гвардії Каліфорнії.
Топ коментарі
+21 Підлога Маккартні
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+16 Підлога Маккартні
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+14 Герхард
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Будь ласка, зачекайте...
Феерично!!!
самое смешное за месяц - Зеля - лектор... блллииинн
тут нету таких смайлов шоб передать...... о б*же, "ржунимагу"
главное шоб п*нис не прищемило во время "лекции"
мож*д просто вы тоже подборки всякие смотришь, но тупо - придурки делают чудачества такие шо Гиннес переворачивается в склепе
Просто цветы - побывайте Пан Президент!!!
Хоть бы не опозорился.....
Печалька.