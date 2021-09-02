Зеленський сьогодні зустрінеться з главою Apple Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить у Стенфордському університеті, - Никифоров

Перебуваючи з робочим візитом у Каліфорнії президент Зеленський зустрінеться з главою Apple Тімом Куком, відвідає Кремнієву долину і виступить з лекцією в Стенфордському університеті.

Про це в Facebook повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці у президента України зустріч з СЕО "Apple" Тімом Куком. Опісля - виступ у Стенфордському університеті. Спілкування із провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини. Окремо - зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини", - йдеться в повідомленні.

Також президент ознайомиться з роботою національної гвардії Каліфорнії.

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