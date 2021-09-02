Кулеба про переговори Зеленського і Байдена: "Це була дуже відверта розмова без "реверансів"... Я б навіть сказав, без дипломатії". ВIДЕО
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Президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський провели дуже відверту розмову з актуальних питань.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в прямому ефірі в Facebook в четвер.
"Безумовно, Сполучені Штати і президент Байден особисто підтримують Україну, а президент Зеленський цінує цю підтримку від імені народу України, але водночас це була дуже відверта розмова без реверансів, і там, де у нас є запитання до Сполучених Штатів, ми ці запитання дуже чітко ставили, і там, де є запитання у Сполучених Штатів, вони їх також дуже чітко ставили. І я цим дуже задоволений, що президенти поговорили відверто, я навіть сказав би, без дипломатії, а як два лідери двох сильних країн", - сказав Кулеба.
За його словами, ідеї, які президенти обговорили, взято в роботу. "Це ідеї, які рухатимуть уперед українсько-американські відносини і зміцнюватимуть безпеку України й безпеку Європи загалом", - пояснив керівник українського зовнішньополітичного відомства.
Міністр наголосив, що у Байдена і Зеленського відбулася також "дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2" і щодо тих ризиків, які становить відсутність рішучості й жорсткості щодо Росії з боку наших партнерів".
Кулеба зазначив, що Сполучені Штати є не просто стратегічним партнером України, а партнером із безпеки номер один для України. "Саме тому тема безпеки була ключовою на зустрічі двох президентів. За графіком зустріч мала тривати одну годину, це включно з тет-а-тет. Затягся тет-а-тет і затягнулася дуже сильно сама зустріч. Президенти говорили 2 години 10 хвилин, і це була дуже чітка розмова про безпеку України", - додав він.
Глава МЗС зазначив, що Байден і Зеленський, зокрема, обговорили НАТО, безпеку Чорного моря, зміцнення обороноздатності України, "Північний потік-2".
Кулеба наголосив, що, на його думку, вперше за 30 років тональність розмови президентів США та України була дружньою.
Будь ласка, зачекайте...
Президент Зеленський розповідає голові Пентагону генералу Остіну, що охоронець Коломойського, який йде за ними, жодним чином не впливає на ставлення Зеленського до українських олігархів, особливо тих, що перебувають під слідством в США.
Американский канал назвал президента Зеленского «Левински»
Американский канал C-SPAN в подводке к трансляции встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином назвал украинского лидера «Левински».
Как указано на сайте C-SPAN, подводка к видео создается на основе скрытых субтитров (СС). Можно предположить, что она была составлена без участия человека в автоматическом режиме.
Фамилия «Левински» в США стала известной из-за секс-скандала с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и сотрудницей Белого дома Моникой Левински. О связи 25-летней девушки и американского лидера стало известно в 1998 году, спустя три года их отношений.
.Источник: Новости Ю
Ну я вот ждал что-то подобное. "Максимум" ага. Ну что же, давайте разберемся что же на самом деле получил Зеленский по тогу визита в США.
Сама фраза "мы получили максимум" не удивляет, так как медиа департамент Зеленского (всякие Подоляки и Арестовичи) живет исключительно в мире где у них все получается, где война закончена (пофиг что наших солдат постоянно убивают российские солдаты - мы про это ничего не скажем, а значит этого нет). В мире где депутаты своей партии НЕ МОГУТ попасть ДТП, а если попадут - мы за деньги, зачистим все новости на медиа ресурсах страны, прям как в РФ. В мире где коррупция в верхних эшелонах побеждена, а то что Блинкены там всякие наговаривают - так это заговор против найвеличнішого.
Так вот, что же там подписал Зеленский? Дальше цитаты и пояснения:
(1) "Первый документ - это совместное заявление министров энергетики США и Украины об усилении энергетического и климатического партнерства"
Это ни о чем. Даже в статье об этом говорится "Какой-либо конкретики в этом заявлении нет."
(2) "Речь идет о меморандуме между НАЭК Энергоатом и американской компанией Westinghouse Electric. И хоть меморандум тоже декларативный, он предполагает конкретные шаги, но без сроков.".
Главное в этой фразе "хоть меморандум тоже декларативный" - ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО ЭТО ПРОСТО СЛОВА НА БУМАГЕ. Дальше можно не читать, понимаете? Это просто "мы договорились чуть ближе дружить, чем раньше". Сейчас я вам это докажу.
i) "Общая стоимость проекта - до $30 млрд." - я прошу вас, у нас даже $3 нет, не то что 30!, вы видели в каких долгах Энергоатом? Его туда загнали Коломойский, когда рулил Центрэнерго и Ахметов через ДТЕК. Они системно банкротили Энергоатом, заставляя его генерить КУДА БОЛЬШЕ энергии которые он задекларировал диспетчеру. Итого, энергию Энергоатома пропускали как энергию ДТЕКа и Центрэнерго 🙂 Эти две компании НИЧЕГО не генерили, а деньги получали по полной.
Уверен, нынешний министр энергетики Герман Галущенко может нам рассказать куда больше о том как зарабатывал Коломойский и Ахметов на Энергоатоме, в конце концов, он там был топ-менеджером.
ii) Сейчас Центрэнерго рулит Ермак и там все разворовано В НОЛЬ. Вот новость, от самого министра энергетики Германа Галущенко 🤣🤣🤣. У центэнерго НЕТ ДЕНЕГ НА ЗАКУПКУ УГЛЯ. Поэтому просят гос.банки (а я вам уже рассказал зачем Зеленскому нужны гос.банки) дать кредит, чтобы Центрэнерго было за что уголь купить 🙂
Так что когда читаете новость, о том что Энергоатом ЧТО-ТО ТАМ КУПИТ, можете смело ржать вголосину, ибо все что можно было своровать, включая болтики и стулья, все уже давно забрал Коломойский и Ахметов (при содействии Команды Зеленского конечно).
Edit:
Тут просят добавить что это не энергоатом купит, а "проект всего стоит $30 млрд". И то что по проекту планируется привлчечь инвестиций на $25 млрд.
Это важное замечание, и его стоит тут отметить. Хотя сути не меняет - я не понимаю как кто-то нам даст 25 млрд, пока Ахметов и Коломойский безнаказанно устраивают беспредел и воруют всё, что видят.
"Истории уже знакомы подобные меморандумы. В 2016 году практически аналогичный меморандум Энергоатом подписал с корейской компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Однако с тех пор строительство третьего и четвертого энергоблоков на ХАЭС так и не началось."
Вы поняли да? Ничего не будет, потому что все эти бумаги это просто воздух. Главное сказать фразу "$30 млрд".
Идем дальше:
(3) Оборонный сектор: "Кроме того, было подписано соглашение о проектах в сфере исследований и разработок. Документ создает условия для внедрения передовых оборонительных технологий и начала проектов в сфере модернизации вооружения с привлечением инвестиций США."
Это примерно так можно понимать "мы вам разрешим за деньги купить оборудование, которое мы же за деньги будем обслуживать, потому что вы не можете".
(4) Особенно мне понравились комментарии "экспертов" про Северный Поток 2: "По мнению Дубовика, на фоне Северного потока-2 сотрудничество с США в сфере энергетики крайне важно для Украины."
Я напоминаю мы говорим про "максимум" ))) Это типа ЛУЧШЕЕ что мы могли получить 🙂
Команду власти месяцами предупреждали, что если они будут класть болт на требования МВФ и западных партнеров, то поддержка запада будет ослабевать.
Зеленский гыгыкал всем в лицо, и в результате получил отмену санкций по Северному Потоку 2 (которые ДЕЙСТВОВАЛИ, пока Ермак и Зе не поставили Витренко рулить Нафтогазом). И это "уважаемые эксперты" называют МАКСИМУМ. Я надеюсь вы понимаете идиотизм такой фразы.
(5) Последнее - вишенка на торте: "Американский Exim Bank профинансирует экспорт в Украину на $3 млрд."
Новость подается с такими заголовками в украинских СМИ: "Украина получит 3 миллиарда долларов в качестве поддержки. Деньги предоставит Экспортно-импортный банк США."
Давайте я вам объясню что это за "финансирование экспорта" 🙂 Допустим Украина хочет купить станок в США. Так вот, вместо того чтобы платить за весь станок сразу, благодаря помощи экспортного банка США, мы сможем получить рассрочку и целый год выплачивать деньги за этот станок. ВСЕ!
Никаких "денег" Украина не увидит 🙂 это просто помощь экспортного банка СВОИМ ЖЕ КОМПАНИЯМ продавать нам товары. Фраза "Украина получит помощь" - это банальное вранье. Здесь подробнее.
Как и все что вы читаете про поездку Зеленского в США. Мы не получим какой-то большой помощи, потому что Зеленскому Коломойский дороже, чем народ Украины и интересы страны.
P.S. Кстати, заголовок Лига.нет уже поменяла на более нейтральный.
(c) Марк Савчук
Да какой же он президент? Как был актёришкой кавээночным, так им и остался.
А то, что "за Зеленского проголосовало 73% избирателей" -- так они теперь раскаиваются в содеянном и сидять помалкивают.
Рівень візиту Зеленского можна побачити в заявах ОП про підписання меморандума. І знов ні про що. Бо зразу пригадується меморандум, що був підписаний у ОАЕ про 3 мільярди доларів. І де ті 3 мільярди? Я не знаю, чи робить це прймаюча сторона, щоб Зеленський не виглядав остаточно жалюгідно, а візит щоб не був порожнім, але це явно формальні підписання.
До речі, користуючись нагодою, хочу дізнатися у Зеленського - а де ті 2,5 мільярда, про які він публічно сказав, що привіз їх з Великобританії? Мабуть там, де й інвестиції з Оману.
Але мене добила остання новина про те, що Глава Мінцифри, Михайло Федоров, у Вашингтоні зустрівся з віце-президентом Google та обговорив питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube, мене добила.
"Сьогодні обговорили результати співпраці та подальші спільні плани. Зокрема, питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube", - написав Федоров.
І все? Так треба летіти до США за гроші платників податків, щоб побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube??? А через Zoom це зробити було неможливо?
Після цієї новини в мене закінчилося очікування будь яких позитивних новин від цього візиту. Краще б доробили цифровий підпис у додатку Дія.
Але міністру, мабуть, цікавіше поїхати до США і там побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube. І це фейспалм.
Діджиталізація, кажете?
(с)
Під час візитів найвищого рівня мають підписувати угоди. Не тільки меморандуми, а саме угоди. Це одна з вимог до офіційного державного, а не робочого візиту. У нас лише дуже непевні меморандуми.
Угоди, звісно, підписують ті посадовці, чиєї відповідальності й рівня це стосується, а не президенти. Якщо підписання проходить у рамках візиту, то угоди підписуються в присутності обох голів держав. Якщо поза рамками візиту, то без президентів узагалі. Але ніколи (ще раз по складах: НІ-КО-ЛИ!) не в присутності лише одного.
Це вже знущання й побиття ногами.
На жаль, не лише зеленого нєдоросля, але й України. Байден відмовився брати з ним участь у протокольному заході. І це вже приниження. Чи можна з цього якось вийти з мінімальною ганьбою? Так. Просто вивести підписання поза рамки, нехай підписують міністри самі. Але "підписання в присутності" одного Зеленського - це вже свідоме прийняття ганьби, щоб тільки засвітитися на фотках із США.
Воно, схоже, навіть не розуміє, як об нього ноги витирають...
Т.Чорновіл
А по поводу достижений .... Ну, ты в курсе.
Ну зачем этот треп. Сидел как китайский болвачик, только головой кивал.
Хорошо хоть не избил старину Байдена.
По друге Кулєє вже б пора витягнути язик з дупи Зеленського, а то залиже досмерті
Зачетно зеленой сопле лизнул. Интересно, как долго он потом язык свой от зеленой слизи отмывал.
Полистайте ЦЕНЗОР 2-годичной давности -- там и найдёте ответ на свой вопрос.
тобто здавати країну та зраджувати державу це менше зло?