Сенатор Круз про переговори Байдена і Зеленського: Сонячні батареї не зупинять агресію РФ. Потрібні рішучі дії Америки

У середу член комітету Сенату з міжнародних відносин Тед Круз, сенатор від штату Техас, опублікував заяву, присвячену зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Повідомлення про зустріч президента Байдена і президента Зеленського бентежать. Адміністрація Байдена-Харріс як і раніше прихильна тому, щоб дозволити Володимиру Путіну завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - заявив законодавець. - Це рішення є катастрофічним саме по собі, оскільки це упущена можливість почати відновлення довіри до Америки, а також порушення приписів Конгресу про введення санкцій щодо цього проєкту".

Сенатор-республіканець підкреслив, що "Північний потік-2" буде "безпосередньо і серйозно" загрожувати національній безпеці союзників США і підірве безпеку американців. Круз додав, що Сполучені Штати "не повинні віддавати наших союзників нашим противникам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про переговори Зеленського і Байдена: "Це була дуже відверта розмова без "реверансів"... Я б навіть сказав, без дипломатії"

"Замість цього сьогодні президент Байден, в основному на словах, говорив про безпеку України, а потім перейшов до втомленої, упередженої риторики про зміну клімату та зеленої енергетики. Це міркування для університетської аудиторії, а не реальний світ. Сонячні батареї не зупинять агресію Росії. це вимагає рішучих дій Америки, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки, цілісності та інфраструктури наших союзників, що є запорукою їхньої - і, в кінцевому підсумку, нашої - національної безпеки".