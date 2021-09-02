Сенатор Круз про переговори Байдена і Зеленського: Сонячні батареї не зупинять агресію РФ. Потрібні рішучі дії Америки
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У середу член комітету Сенату з міжнародних відносин Тед Круз, сенатор від штату Техас, опублікував заяву, присвячену зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Повідомлення про зустріч президента Байдена і президента Зеленського бентежать. Адміністрація Байдена-Харріс як і раніше прихильна тому, щоб дозволити Володимиру Путіну завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - заявив законодавець. - Це рішення є катастрофічним саме по собі, оскільки це упущена можливість почати відновлення довіри до Америки, а також порушення приписів Конгресу про введення санкцій щодо цього проєкту".
Сенатор-республіканець підкреслив, що "Північний потік-2" буде "безпосередньо і серйозно" загрожувати національній безпеці союзників США і підірве безпеку американців. Круз додав, що Сполучені Штати "не повинні віддавати наших союзників нашим противникам".
"Замість цього сьогодні президент Байден, в основному на словах, говорив про безпеку України, а потім перейшов до втомленої, упередженої риторики про зміну клімату та зеленої енергетики. Це міркування для університетської аудиторії, а не реальний світ. Сонячні батареї не зупинять агресію Росії. це вимагає рішучих дій Америки, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки, цілісності та інфраструктури наших союзників, що є запорукою їхньої - і, в кінцевому підсумку, нашої - національної безпеки".
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"рога" за спиной показал.
Про візит згоден.
Тогда не надо было голосовать за тупого вороватого наркомана в 2019-м.
вернее - писк
Много ты знаешь таксистов, маникюрщиц и базарных хабалок, установивших солнечные батареи?
Вот их избранники из СН да - причем за счет зебилов.