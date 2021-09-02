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Сенатор Круз про переговори Байдена і Зеленського: Сонячні батареї не зупинять агресію РФ. Потрібні рішучі дії Америки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сенатор Круз про переговори Байдена і Зеленського: Сонячні батареї не зупинять агресію РФ. Потрібні рішучі дії Америки

У середу член комітету Сенату з міжнародних відносин Тед Круз, сенатор від штату Техас, опублікував заяву, присвячену зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Повідомлення про зустріч президента Байдена і президента Зеленського бентежать. Адміністрація Байдена-Харріс як і раніше прихильна тому, щоб дозволити Володимиру Путіну завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - заявив законодавець. - Це рішення є катастрофічним саме по собі, оскільки це упущена можливість почати відновлення довіри до Америки, а також порушення приписів Конгресу про введення санкцій щодо цього проєкту".

Сенатор-республіканець підкреслив, що "Північний потік-2" буде "безпосередньо і серйозно" загрожувати національній безпеці союзників США і підірве безпеку американців. Круз додав, що Сполучені Штати "не повинні віддавати наших союзників нашим противникам".

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"Замість цього сьогодні президент Байден, в основному на словах, говорив про безпеку України, а потім перейшов до втомленої, упередженої риторики про зміну клімату та зеленої енергетики. Це міркування для університетської аудиторії, а не реальний світ. Сонячні батареї не зупинять агресію Росії. це вимагає рішучих дій Америки, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки, цілісності та інфраструктури наших союзників, що є запорукою їхньої - і, в кінцевому підсумку, нашої - національної безпеки".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
С визитом четы зеленских в США все понятно...эта чета в очередной раз отдохнула на наши деньги...
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02.09.2021 10:18
+13
Я більше довіряю Крузу ніж українцям. Цей візит пуста трата коштів українських платників податків.
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02.09.2021 10:19
+12
Весь мир уже понял,что у нас Президент дешевенький шут с передвижного цирка шапито
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02.09.2021 10:19
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Шмаркля хоть в Америке побывал
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02.09.2021 10:13 Відповісти
Прогуляв своєго кунделя та Лєнку.
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02.09.2021 11:47 Відповісти
я думал мне показалось но нет . заявление Круза подтверждает . Зельку действительно ни кто не воспринимает всерьез и поэтому ни каких важных вопросов с ним не обсуждают . можно сказать результатом поездки было только фото Вовки и Байдена
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02.09.2021 10:16 Відповісти
Весь мир уже понял,что у нас Президент дешевенький шут с передвижного цирка шапито
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02.09.2021 10:19 Відповісти
Да и то фото не прикольное.Хоть бы язык высунул,как его перссекретут Никифоров или деду
"рога" за спиной показал. Сенатор Круз о переговорах Байдена и Зеленского: Солнечные батареи не остановят агрессию РФ. Нужны решительные действия Америки - Цензор.НЕТ 4779
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02.09.2021 10:21 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, останні пів року Порошенко теж ніде не приймали.
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02.09.2021 10:31 Відповісти
о каком времени идет речь о 2021 годе или о первом полугодии 2019-ого ?
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02.09.2021 10:41 Відповісти
С визитом четы зеленских в США все понятно...эта чета в очередной раз отдохнула на наши деньги...
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02.09.2021 10:18 Відповісти
Я більше довіряю Крузу ніж українцям. Цей візит пуста трата коштів українських платників податків.
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02.09.2021 10:19 Відповісти
А я за жодних умов ні. Круз до останнього тримався за міф про нібито фальсифікацію виборів і назвав арешти учасників спроби перевороту «цькуванням».
Про візит згоден.
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02.09.2021 10:33 Відповісти
Приехал Вова в Америку…Нью Йорк затопило.
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02.09.2021 10:20 Відповісти
Де затопило?
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02.09.2021 10:22 Відповісти
Бруклин и Квинс.
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02.09.2021 10:26 Відповісти
Ну, я би не називав звичайний дощ як «затопило».
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02.09.2021 10:28 Відповісти
Ну это кому как повезло. Наших затопило..
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02.09.2021 11:18 Відповісти
какаяразніца?
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02.09.2021 10:29 Відповісти
Солнечные батареи/ Какие ещё солнечные батареи. Шмыгаль растолковал Зеленскому что солнечные батареи погубили энергетику Украины. И Зеленский пообещал отдать США $30 млрд за АЭС по $ 6000 за киловатт.
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02.09.2021 10:20 Відповісти
Сначала по мордам. рашке. Потом все остальное.
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02.09.2021 10:23 Відповісти
Що, Подоляк подзвонив з Америки і дав вам по сраці, що не працюєте?
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02.09.2021 10:29 Відповісти
Ну- шо, навів Байден порядок? А як радувалися, як радувалися.
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02.09.2021 10:29 Відповісти
А ты хотел, чтобы дали что-то большее, чем батарейки в долг?

Тогда не надо было голосовать за тупого вороватого наркомана в 2019-м.
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02.09.2021 10:36 Відповісти
слышу голос разума,
вернее - писк
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02.09.2021 10:33 Відповісти
Т.е. реальный результат всей этой шумихи в наших проплаченых СМИ - это солнечные батареи. Сенатор Круз о переговорах Байдена и Зеленского: Солнечные батареи не остановят агрессию РФ. Нужны решительные действия Америки - Цензор.НЕТ 325
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02.09.2021 10:34 Відповісти
Зеленое стадо сейчас как раз домишки свои новые достраивает...крыши перекрывают...как раз время и солнечные панели установить...
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02.09.2021 10:44 Відповісти
Где зебилы, а где солнечные батареи...
Много ты знаешь таксистов, маникюрщиц и базарных хабалок, установивших солнечные батареи?

Вот их избранники из СН да - причем за счет зебилов.
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02.09.2021 10:48 Відповісти
Но теперь то это не просто таксисты и маникюрщицы...теперь это типа элита... Сенатор Круз про переговори Байдена і Зеленського: Сонячні батареї не зупинять агресію РФ. Потрібні рішучі дії Америки - Цензор.НЕТ 8496 и домишки себе они строят модные.... они могут не знать что такое солнечные батареи...но проектанты их разведут красиво.... Сенатор Круз про переговори Байдена і Зеленського: Сонячні батареї не зупинять агресію РФ. Потрібні рішучі дії Америки - Цензор.НЕТ 8496
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02.09.2021 11:33 Відповісти
Так, опять эти сраные солнечные панели. Итак уже киловат дорогой, так еще и развивать его хотят. Ставьте панели, но только для своего потребления. Не нужно продавать населению киловат по 5 грн. Мы купить по 50 копеек с АЭС.
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02.09.2021 10:43 Відповісти
Байден-старый маразматик.Рулит там по ходу сраная левачка Харрис.
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02.09.2021 14:07 Відповісти
О чём можно разговаривать с клоуном? Только о погоде
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03.09.2021 11:17 Відповісти
 
 