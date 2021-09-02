У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль

У Росії відреагували на переговори лідерів США і України. У президента РФ Володимира Путіна назвали їх "дружбою проти Росії".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на "РИА Новости".

У Кремлі знову говорять про якусь антиросійську риторику.

"Звернули увагу, що російська тематика зі знаком мінус була високо на порядку денному, йдеться про дружбу проти Росії, це може викликати тільки жаль", - заявив він.

Пєсков також обурився позицією Вашингтона щодо того, що газопровід "Північний потік - 2" становить загрозу енергетичній безпеці Європи. "Це виключно комерційний проєкт, який не може являти ні для кого ніякої загрози. Ми категорично не згодні зі спільною американо-українською тезою про те, що нібито цей проєкт несе в собі загрозу для України і для Європи в цілому", - запевняє Пєсков.

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