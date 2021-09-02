У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Росії відреагували на переговори лідерів США і України. У президента РФ Володимира Путіна назвали їх "дружбою проти Росії".
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на "РИА Новости".
У Кремлі знову говорять про якусь антиросійську риторику.
"Звернули увагу, що російська тематика зі знаком мінус була високо на порядку денному, йдеться про дружбу проти Росії, це може викликати тільки жаль", - заявив він.
Пєсков також обурився позицією Вашингтона щодо того, що газопровід "Північний потік - 2" становить загрозу енергетичній безпеці Європи. "Це виключно комерційний проєкт, який не може являти ні для кого ніякої загрози. Ми категорично не згодні зі спільною американо-українською тезою про те, що нібито цей проєкт несе в собі загрозу для України і для Європи в цілому", - запевняє Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
Бо ж Путін - самий підступний ворог України і загарбник її території!
Тобто, все чого він прагне, на що натякає, до чого ********** чи змушує Україну - нам слід робити "З ТОЧНІСТЮ ДО НАВПАКИ" для того - щоб воно відповідало курсу на процвітання України
А сьогодні, Путін в ході виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці, заявив наступне: "Нормалізації відносин РФ з Україною заважають націоналісти" - (джерело цієї інформації - в коментарях до цього допису)
А хто ж зупинив агресію росії на Донбас, армії ж (як всі стверджують) не було... і дав їй достойну відсіч ціною власних життів?
Але, якби націоналісти погодилися здати Путіну Україну, чи хоча б Донбас, то вони для нього вмить стали б "найліпшим і найближчими друзями" ?
Тобто, всі РОЗУМНІ в Україні, всі тверезо мислячі - мають вибрати свою поведінку і вподобання, голосування на виборах- у відповідності з вищезгаданими постулатами і константами!
Срана - Рашка - которая несет террор,
возмутилась шо кто то куда то поехал, а в Якутии горят леса.
до чего же проклятых "соседей" нам дал Аллах, или кто там, Яхве шоле главБок?
Письков - ПНП пошел ты на бутылку!
а всему цивилизованному миру !
Зеленський розповів, що на зустрічі докладно обговорили безпекові питання, пов'язані з окупацією Росією частини сходу України та Криму.
"Я запропонував імплементацію нового формату на рівні президентів. У формат мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. США будуть думати над моєю пропозицією, тому що до зустрічі я не обговорював ці деталі і не передавав", - сказав він.
ЗЕ вернется и все опять пойдет по-прежнему - заглядывание ***** в глаз и заигрывание с коммунистами.
ну и наверное бабло собирает
так что как пишут - маньяк сам оставляет след ибо.... "программа" или как то так
просто реально маньяков находят уже по уликам что они будто бы пресытившись, оставляют. такое и даже в сша было - тупо людей левых садили за деяния маньяков