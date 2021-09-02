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Байден (2328) Зеленський (17467) Пєсков (1444) США (14495) Північний потік (1369)

У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль

У Росії відреагували на переговори лідерів США і України. У президента РФ Володимира Путіна назвали їх "дружбою проти Росії".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на "РИА Новости".

У Кремлі знову говорять про якусь антиросійську риторику.

"Звернули увагу, що російська тематика зі знаком мінус була високо на порядку денному, йдеться про дружбу проти Росії, це може викликати тільки жаль", - заявив він.

Пєсков також обурився позицією Вашингтона щодо того, що газопровід "Північний потік - 2" становить загрозу енергетичній безпеці Європи. "Це виключно комерційний проєкт, який не може являти ні для кого ніякої загрози. Ми категорично не згодні зі спільною американо-українською тезою про те, що нібито цей проєкт несе в собі загрозу для України і для Європи в цілому", - запевняє Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенатор Круз про переговори Байдена і Зеленського: Сонячні батареї не зупинять агресію РФ. Потрібні рішучі дії Америки

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
кацапню забыли спросить что нам делать
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02.09.2021 10:32
+9
Чо у него так пердак подгорает то? Америкацы рядовые даже не в курсе кто такой членограй и что он приезжал вчера В Кремле отреагировали на переговоры Зеленского и Байдена: Речь о дружбе против России, это вызывает только сожаление - Цензор.НЕТ 8412
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02.09.2021 10:31
+9
Враг и должен сожалеть )) - Вы шо там отупели ? ))
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02.09.2021 10:33
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Нью-Йорк затопило через ураган "Іда": людей просять не виходити з домівок☹️
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02.09.2021 10:31 Відповісти
Осел апокаліпсису приніс ураган!
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02.09.2021 10:32 Відповісти
Я про це ще три тижні тому попереджав
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02.09.2021 10:37 Відповісти
А имя урагану Вы придумали?
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02.09.2021 10:50 Відповісти
Да - "ZEBIL" или "ZEISHAK". Есть еще вариант "BUBOCHKA" У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль - Цензор.НЕТ 7170
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02.09.2021 11:20 Відповісти
Все, що пропонує Путін, вимагає, все що йому не подобається в політиці, економіці, міжнародних відносинах України, на що він не погоджується - ЗАВЖДИ відповідало і відповідає корінним інтересам України !!!

Бо ж Путін - самий підступний ворог України і загарбник її території!

Тобто, все чого він прагне, на що натякає, до чого ********** чи змушує Україну - нам слід робити "З ТОЧНІСТЮ ДО НАВПАКИ" для того - щоб воно відповідало курсу на процвітання України

А сьогодні, Путін в ході виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці, заявив наступне: "Нормалізації відносин РФ з Україною заважають націоналісти" - (джерело цієї інформації - в коментарях до цього допису)

А хто ж зупинив агресію росії на Донбас, армії ж (як всі стверджують) не було... і дав їй достойну відсіч ціною власних життів?

Але, якби націоналісти погодилися здати Путіну Україну, чи хоча б Донбас, то вони для нього вмить стали б "найліпшим і найближчими друзями" ?

Тобто, всі РОЗУМНІ в Україні, всі тверезо мислячі - мають вибрати свою поведінку і вподобання, голосування на виборах- у відповідності з вищезгаданими постулатами і константами!
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03.09.2021 15:15 Відповісти
а почему ураган назвали "Іда" ? с Вовкой же прилетала Ленка У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Мова про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль - Цензор.НЕТ 9828
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02.09.2021 10:46 Відповісти
Ураган "Іуда".
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02.09.2021 10:51 Відповісти
Чо у него так пердак подгорает то? Америкацы рядовые даже не в курсе кто такой членограй и что он приезжал вчера В Кремле отреагировали на переговоры Зеленского и Байдена: Речь о дружбе против России, это вызывает только сожаление - Цензор.НЕТ 8412
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02.09.2021 10:31 Відповісти
В пургоносного піськоструя загострення параноїдальної шизофреніі !!! Вороги взяли в облогу "матушку Россию" !!!)))))
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02.09.2021 10:45 Відповісти
вот Петра Алексеича все знают...
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02.09.2021 11:00 Відповісти
кацапню забыли спросить что нам делать
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02.09.2021 10:32 Відповісти
Враг и должен сожалеть )) - Вы шо там отупели ? ))
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02.09.2021 10:33 Відповісти
да это не враг - это гнойнопомойная яма, это твари нападающие с коллосальным превосходством и обсерающиеся, как было в Зимней войне. краснножопые подонки просто
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02.09.2021 10:36 Відповісти
а ще труситись зі страху і плакать кривавими сльозами
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02.09.2021 11:00 Відповісти
Письков опять занюхал дорожку"
Срана - Рашка - которая несет террор,
возмутилась шо кто то куда то поехал, а в Якутии горят леса.
до чего же проклятых "соседей" нам дал Аллах, или кто там, Яхве шоле главБок?
Письков - ПНП пошел ты на бутылку!
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02.09.2021 10:34 Відповісти
Товарищ , Песьков , вы своей политикой и гибридными войнами , действительно , несёте угрозу не только Украине ,
а всему цивилизованному миру !
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02.09.2021 10:34 Відповісти
что я и говорю, Док.
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02.09.2021 12:02 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський запропонував своєму американському колезі Джо Байдену взяти участь у форматі переговорів із врегулювання ситуації на сході України на рівні президентів. Про це український президент сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі з Байденом.

Зеленський розповів, що на зустрічі докладно обговорили безпекові питання, пов'язані з окупацією Росією частини сходу України та Криму.
"Я запропонував імплементацію нового формату на рівні президентів. У формат мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. США будуть думати над моєю пропозицією, тому що до зустрічі я не обговорював ці деталі і не передавав", - сказав він.
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02.09.2021 10:38 Відповісти
глядя на противный ******** пескова хочеться в рожу ******* а не про дружбы говорить!
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02.09.2021 10:40 Відповісти
дружать проти ворогів, це логічно, дурні лаптєрогі дауни
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02.09.2021 10:41 Відповісти
Да не расстраивайтесь так.
ЗЕ вернется и все опять пойдет по-прежнему - заглядывание ***** в глаз и заигрывание с коммунистами.
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02.09.2021 10:43 Відповісти
он не заигрывает - просто если вы слушаешь тут Буткевича и его женщину, то Зеля просто набирает рейтинг - Зеле там по барабану что там комми думают, он просто делает себе "баллы"
ну и наверное бабло собирает
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02.09.2021 10:54 Відповісти
Подгорает у московитской бандды.Крепко подгорает! Рашизм не пройдет!!
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02.09.2021 10:47 Відповісти
Откуда они берут такие идиотские понятия: речь о дружбе против России. Неужели в их понятиях существует и "дружба за росийю"?
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02.09.2021 10:58 Відповісти
Ни о какой дружбе речи нет! Просто временная коалиция против ..маленьких зеленых! Против враждебно настроенной форме жизни....ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ страну, по имени Россия, всего лишь, как инструмент.
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02.09.2021 11:00 Відповісти
Чикатилло заявил что он не мог и не может предоставлять ни для кого никакую угрозу. И что он категорически не согласен с совместными тезисами прокуратуры и суда о том, что он (Чикатилло) якобы представляет угрозу для женщин и детей в целом
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02.09.2021 11:02 Відповісти
оно т так но из-за него совки расстреляли пару мужиков которые тупо попались под руку мусорам.
так что как пишут - маньяк сам оставляет след ибо.... "программа" или как то так
просто реально маньяков находят уже по уликам что они будто бы пресытившись, оставляют. такое и даже в сша было - тупо людей левых садили за деяния маньяков
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02.09.2021 12:07 Відповісти
это так, конечно. жаль людей. здесь я просто сравнил московию с хитрым, подлым, лживым, безжалостным и кровожадным маньяком-убийцей, неважно с какой фамилией. просто чикатило всем известен
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02.09.2021 12:13 Відповісти
Мовзоленые крысы и шобло оленеводов засуетились...
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02.09.2021 11:05 Відповісти
Добре,що зрегаували-бійтеся загабники!
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02.09.2021 11:11 Відповісти
ідітє на ...! Ми вас не знаєм!(укр.пісня)
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02.09.2021 11:15 Відповісти
Обращает на себя внимание, что в кремле уже поняли, что обращать внимание на коксовый бред клоуна - себя не уважать, поэтому реагирую на то что сказал "Вашингтон" а не то недоразумение которое туда напросилось на встречу.
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02.09.2021 11:33 Відповісти
Ну Рашке вообще б помолчать и посмотреть с кем они дружат.Из последних обретённых талибы,которым они платили за убийство амеров.Есть ещё Мадуро,Ким чен Ыын,Асад,Лука...Клуб террористических,антиправовых и античеловеческих режимов повязанных кровью. У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль - Цензор.НЕТ 7567
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02.09.2021 11:36 Відповісти
У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль - Цензор.НЕТ 1916
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02.09.2021 11:44 Відповісти
Обращение к мокшанским питорам:

У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль - Цензор.НЕТ 8764
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02.09.2021 11:45 Відповісти
Кацапня,ПНХ не озираючись!!!
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02.09.2021 11:55 Відповісти
Оккупация украинской территории Россией на фоне ее рассказов о "мышебратья" и "мыодиннарод" вызывает только отвращение...
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02.09.2021 12:31 Відповісти
Кремляди уже все так издергались, что даже по самому безобидному поводу рефлексируют))
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02.09.2021 13:36 Відповісти
У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль - Цензор.НЕТ 9575
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02.09.2021 13:47 Відповісти
убогих не спросили.....
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03.09.2021 20:59 Відповісти
 
 