Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У рамках візиту в США президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність країни розвивати успішно створену антикорупційну інфраструктуру, в тому числі, шляхом проведення прозорих конкурсів на посади керівників САП і НАБУ. Крім цього, мова також про готовність до проведення реформи СБУ.
Про це йдеться в спільній заяві президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена, опублікованому за підсумками їх зустрічі в Білому домі 1 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
Підписавши заяву, Зеленський погодився з необхідністю таких кроків:
- негайне обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до найкращих міжнародних практик;
- прийняття законодавства для захисту повноважень директора Національного антикорупційного бюро;
- забезпечення прозорого і надійного процесу обрання нового директора НАБУ;
- реформування Служби безпеки України шляхом упорядкування та чіткого визначення повноважень, а також посилення правил, що захищають права людини та забезпечують ефективний громадський контроль.
Водночас США підтвердили готовність підтримувати реформи в Україні, в тому числі за допомогою дорадчих програм.
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Вспомнил старую хитовую тему (рэп американский вроде)
Т.е. за наезды на НАБУ ЗЕ таки получил пилюлей в США.
В хорошие руки. Американские.
Якщо коротко підбити головні підсумки візиту, то їх можна звести до трьох пунктів.
1. США чітко показали, що розмова переходить у виключно прагматичне русло: окреслюється коло інтересів в економіці та в безпекових факторах і нам пропонуються величезні можливі кредити під американські товари (нічого нового - так виходила з кризи Європа та Японія після Другої світової, а американці на цьому заробили, тому я б утримався від аж надто категоричних криків про зраду - все залежить від уміння переговорників розставляти акценти та вміння відстоювати свою еліту).
2. США окремо виділяє НАБУ і САП як ключовий для себе орган. Ефективність не важлива - важлива "так звана незалежність", але виключно від Офісу президента (зрештою, нічого нового тут немає - НАБУ і САП - це контроль на елітами).
3. Байден у своєму вступному слові, не очікуючи запрошення Зеленського окремо наголосив на тому, що хоче приїхати в Київ. В перекладі з дипломатичної, він дав посил проамериканським елітам у нас та істеблішменту в США, що він не планує кидати Україну і просто так ухвалювати рішення про "вихід з України" не буде (це, насправді, посил направлений, перш за все, всередину еліт США, що за "Північним потоком" не послідують наступні поступки Кремлю).
А тепер давайте по всім цим пунктам пройдемося більш детально.
Почати говорити про підсумки візиту потрібно зі статусу візиту: це був просто робочий візит. США свідомо опустили рівень цього візиту до найнижчого можливого: під час таких поїздок не відбувається проривів і не підписують вікопомні документи. Тому від самого початку нам показали, що це візит-знайомство, де відбудеться чітке розставляння крапок над "І", що і сталося за закритими дверима на зустрічі Байден-Зеленський тет-а-тет (читай три пункти про результати візиту).
Окремо треба також зупинитися на доволі слабкій підготовці української сторони до цього візиту. Можна, звичайно, говорити про те, чи потрібно було зустрітися з керівником МВФ, чи ще з кимось, але я хотів би окремо сказати про інше: проект презентації українських інвестпроектів на 277 млрд доларів виявився провальним. Презентувати подібні речі в аудиторії, де немає жодного серйозного представника бізнесу, - це не просто абсурд, це відлякування потенційного інвестора. По-друге, презентувати інвестпроекти, не маючи спеціально створеного не те, що сайту, а навіть відкритої сторінки на сайті Кабміну, - це голос в нікуди. Якщо ми погуглимо ці інвестпроекти, то не знайдемо жодного посилання.
Простий приклад: п'ять нових атомних реакторів на 25 млрд доларів. Чи цей контракт потрібен нам? Безумовно, так. Але чи цей контракт є одним із найкращих шансів для Westinghouse уникнути фінансового краху? Це також правда, адже компанія перебуває у кризовій фінансовій ситуації. І по кожному з підписаних меморандумів ми можемо знайти такі амбівалентності.
Одним словом, нам сказали у Вашингтоні: у вас є вікно можливостей. Ні, ви не отримаєте нічого на шару, ми проконтролюємо кожну копійку, але це дасть вам можливість модернізувати певні галузі під дуже низькі проценти.
У нас є два варіанти: сказати, що ми так дешево не продаємося і продовжувати жити, як живемо. Або ж зібрати ключових політичних гравців країни, провести розумну дискусію в суспільстві і визначити, чи хочемо ми такої модернізації. Паралельно можна було б почати змінювати правила гри на більш прийнятні і не такі страшні для інвестора.
Насправді, досі за всю історію україно-американських відносин США не робили нам такої пропозиції. Головне питання, чи зможемо ми правильно її оцінити. Потім вирішити, під що потрібні нам кредити (під які неіснуючі у нас технології), і потім правильно провести переговори. Це довгий процес - не менше кількох років до того моменту, коли ми побачимо якісь перші мізерні результати. Або, якщо перекласти це на мову виборів, - вже після виборів 2024 року. І це є головною перешкодою на сьогодні. В цій історії просто не існує швидких рішень win-win
Зеле там подсыпают шото шо несет такую чушь?
Когда победитель - заранее известен и самый коррумпированный из кандидатов!
а коли повернеться буде розповідати про суверенітет і повагу до нього..
корупція - наше все