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Новини Політика України
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Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява

У рамках візиту в США президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність країни розвивати успішно створену антикорупційну інфраструктуру, в тому числі, шляхом проведення прозорих конкурсів на посади керівників САП і НАБУ. Крім цього, мова також про готовність до проведення реформи СБУ.

Про це йдеться в спільній заяві президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена, опублікованому за підсумками їх зустрічі в Білому домі 1 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Підписавши заяву, Зеленський погодився з необхідністю таких кроків:

- негайне обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до найкращих міжнародних практик;

- прийняття законодавства для захисту повноважень директора Національного антикорупційного бюро;

- забезпечення прозорого і надійного процесу обрання нового директора НАБУ;

- реформування Служби безпеки України шляхом упорядкування та чіткого визначення повноважень, а також посилення правил, що захищають права людини та забезпечують ефективний громадський контроль.

Водночас США підтвердили готовність підтримувати реформи в Україні, в тому числі за допомогою дорадчих програм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Мова про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Конкурс проведут братья Ермаки. Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление - Цензор.НЕТ 8754
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02.09.2021 10:52
+15
БЕБ вже провели... Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление - Цензор.НЕТ 5731
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02.09.2021 10:52
+15
принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро

Т.е. за наезды на НАБУ ЗЕ таки получил пилюлей в США.
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02.09.2021 10:54
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Конкурс проведут братья Ермаки. Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление - Цензор.НЕТ 8754
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02.09.2021 10:52 Відповісти
Конкурс на то, кто лучше расскажет хороший стишок про ЗЕ.
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02.09.2021 10:53 Відповісти
Зе, зе-зе-зе, зе-зе-зе!
Вспомнил старую хитовую тему (рэп американский вроде) Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява - Цензор.НЕТ 7017
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02.09.2021 16:59 Відповісти
Наверное, младшенького выберут. Дерьмака.
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02.09.2021 17:36 Відповісти
Ага - так же как в БЕБ и Нафтогаз - пропихнуть свою головешку вопреки всем конкурсам и законам.
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02.09.2021 10:52 Відповісти
БЕБ вже провели... Зеленский подтвердил готовность немедленно провести конкурс по избранию главы САП, - совместное с Байденом заявление - Цензор.НЕТ 5731
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02.09.2021 10:52 Відповісти
принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро

Т.е. за наезды на НАБУ ЗЕ таки получил пилюлей в США.
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02.09.2021 10:54 Відповісти
Звиздюлей бубочка получил. А шо там с Беней? Его бубочка отдаст?
В хорошие руки. Американские. Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява - Цензор.НЕТ 4015
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02.09.2021 17:40 Відповісти
Патологічна брехня, Міфоманія або Pseudologia Fantastica (лат.) це симптом більш складного порушення (наприклад, прикордонного розлади особистості, соціопат або нарцисизму).
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02.09.2021 10:55 Відповісти
Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього, розмірковує над першими підсумками візиту Володимира Зеленського у Вашингтон "Відсутність видимого результату, як би це парадоксально не звучало, - також результат"
Якщо коротко підбити головні підсумки візиту, то їх можна звести до трьох пунктів.
1. США чітко показали, що розмова переходить у виключно прагматичне русло: окреслюється коло інтересів в економіці та в безпекових факторах і нам пропонуються величезні можливі кредити під американські товари (нічого нового - так виходила з кризи Європа та Японія після Другої світової, а американці на цьому заробили, тому я б утримався від аж надто категоричних криків про зраду - все залежить від уміння переговорників розставляти акценти та вміння відстоювати свою еліту).
2. США окремо виділяє НАБУ і САП як ключовий для себе орган. Ефективність не важлива - важлива "так звана незалежність", але виключно від Офісу президента (зрештою, нічого нового тут немає - НАБУ і САП - це контроль на елітами).
3. Байден у своєму вступному слові, не очікуючи запрошення Зеленського окремо наголосив на тому, що хоче приїхати в Київ. В перекладі з дипломатичної, він дав посил проамериканським елітам у нас та істеблішменту в США, що він не планує кидати Україну і просто так ухвалювати рішення про "вихід з України" не буде (це, насправді, посил направлений, перш за все, всередину еліт США, що за "Північним потоком" не послідують наступні поступки Кремлю).

А тепер давайте по всім цим пунктам пройдемося більш детально.
Почати говорити про підсумки візиту потрібно зі статусу візиту: це був просто робочий візит. США свідомо опустили рівень цього візиту до найнижчого можливого: під час таких поїздок не відбувається проривів і не підписують вікопомні документи. Тому від самого початку нам показали, що це візит-знайомство, де відбудеться чітке розставляння крапок над "І", що і сталося за закритими дверима на зустрічі Байден-Зеленський тет-а-тет (читай три пункти про результати візиту).
Окремо треба також зупинитися на доволі слабкій підготовці української сторони до цього візиту. Можна, звичайно, говорити про те, чи потрібно було зустрітися з керівником МВФ, чи ще з кимось, але я хотів би окремо сказати про інше: проект презентації українських інвестпроектів на 277 млрд доларів виявився провальним. Презентувати подібні речі в аудиторії, де немає жодного серйозного представника бізнесу, - це не просто абсурд, це відлякування потенційного інвестора. По-друге, презентувати інвестпроекти, не маючи спеціально створеного не те, що сайту, а навіть відкритої сторінки на сайті Кабміну, - це голос в нікуди. Якщо ми погуглимо ці інвестпроекти, то не знайдемо жодного посилання.
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02.09.2021 10:55 Відповісти
Тепер щодо тих посилів, які дали нам США, підписавши меморандумів на кілька десятків мільярдів доларів. Нам простою і доступною мовою сказали: ось гроші на які ви можете закупити американські товари. Далі в наших широтах почнеться дискусія на тему "це перетворення України в колонію США, бо додана вартість залишиться за океаном, а контроль над країною зосередиться в проамериканському НАБУ", або ж про те, "як це здорово, що нам дадуть товари для енергетики та оборони і у нас буде щастя на віки". Правда, як і завжди, лежить посередині і залежить від цілої низки факторів, включно з умінням наших переговорників.
Простий приклад: п'ять нових атомних реакторів на 25 млрд доларів. Чи цей контракт потрібен нам? Безумовно, так. Але чи цей контракт є одним із найкращих шансів для Westinghouse уникнути фінансового краху? Це також правда, адже компанія перебуває у кризовій фінансовій ситуації. І по кожному з підписаних меморандумів ми можемо знайти такі амбівалентності.
Одним словом, нам сказали у Вашингтоні: у вас є вікно можливостей. Ні, ви не отримаєте нічого на шару, ми проконтролюємо кожну копійку, але це дасть вам можливість модернізувати певні галузі під дуже низькі проценти.
У нас є два варіанти: сказати, що ми так дешево не продаємося і продовжувати жити, як живемо. Або ж зібрати ключових політичних гравців країни, провести розумну дискусію в суспільстві і визначити, чи хочемо ми такої модернізації. Паралельно можна було б почати змінювати правила гри на більш прийнятні і не такі страшні для інвестора.
Насправді, досі за всю історію україно-американських відносин США не робили нам такої пропозиції. Головне питання, чи зможемо ми правильно її оцінити. Потім вирішити, під що потрібні нам кредити (під які неіснуючі у нас технології), і потім правильно провести переговори. Це довгий процес - не менше кількох років до того моменту, коли ми побачимо якісь перші мізерні результати. Або, якщо перекласти це на мову виборів, - вже після виборів 2024 року. І це є головною перешкодою на сьогодні. В цій історії просто не існує швидких рішень win-win
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02.09.2021 10:56 Відповісти
много САПиенсов - это круто.
Зеле там подсыпают шото шо несет такую чушь?
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02.09.2021 10:58 Відповісти
Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява - Цензор.НЕТ 6842
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02.09.2021 11:00 Відповісти
была Мендель теперь шМендель
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02.09.2021 11:11 Відповісти
А мне нравится ход мыслей этого шМенделя, если судить по фотке. Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява - Цензор.НЕТ 8872
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02.09.2021 17:47 Відповісти
Байден мав одно на увазі, а шмаркля зовсім їнше.
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02.09.2021 11:14 Відповісти
Для Байдена не важно, что думает шмаркля, важно то, что американцы заставят, я надеюсь, все выполнить.
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02.09.2021 17:49 Відповісти
Как и все остальные его "конкурсы"?
Когда победитель - заранее известен и самый коррумпированный из кандидатов!
Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява - Цензор.НЕТ 7666
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02.09.2021 11:42 Відповісти
заради грошей зеля наобіцяє все, що завгодно..
а коли повернеться буде розповідати про суверенітет і повагу до нього..
корупція - наше все
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02.09.2021 11:45 Відповісти
Вот! Вдруг! Ни с того ни с сего....
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02.09.2021 11:55 Відповісти
Вот врет - как дышит!
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02.09.2021 12:13 Відповісти
Шо, Зеля, яйца хорошо прищемили ? Уже на всё согласен ?
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02.09.2021 12:59 Відповісти
Интересно, по чем билеты? Таперичя стоимость билета должна подскочить.
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02.09.2021 13:04 Відповісти
О!!! Тепер усі слуги сядуть
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02.09.2021 13:42 Відповісти
Фитиль вставлен правильный и в нужное место. Ждем, что из этого получится.
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02.09.2021 14:11 Відповісти
Воруют 50% ВВП, Карл!
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02.09.2021 14:34 Відповісти
Эй начальник---не надо конкурса! Рискни---поставь меня. И завтра к вечеру бюджет треснет в трёх местах---некуда будет складывать!
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02.09.2021 21:47 Відповісти
 
 