У рік на утримання НАНУ виділяється 5 млрд грн, але все, що ми бачимо, - це виступи шизанутого академіка Толочка на російському ТБ, - Казанський

В рік на утримання Національної академії наук України виділяється близько 5 млрд грн, але на що вони йдуть - незрозуміло, адже за останні роки не чути про наукові відкриття або розробках НАН.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Досліджуючи російську пропаганду, я періодично натикаюся на мракобісні, українофобські інтерв'ю академіка Петра Толочка. Якось не звертав на них уваги, а зараз задався питанням - а як так вийшло, що ця людина, яка сповідує відверто фашистські погляди, (заявляє, наприклад, що українців вигадали, і насправді ми - росіяни), є академіком НАН України? Російського шовініста Глазьєва позбавили звання академіка ще у 2016 році, а Толочко ще й "почесний директор Інституту археології НАН України". Як це можливо?" - цікавиться він.

"Взагалі, постать Толочка наштовхує на думку, а що таке наша сьогоднішня Академія наук? В рік на її утримання виділяється близько 5 млрд грн, але на що вони йдуть? Хтось чув про наукові відкриття або розробки НАН за останні роки? Чим взагалі там сьогодні займаються? Гроші на утримання цього господарства йдуть чималі, але все, що ми бачимо в медіа - це виступи шизанутого академіка Толочка на російському ТБ. Чому мої податки йдуть на цю дичину?" - цікавиться журналіст.

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"Сьогодні НАН є одним з найбільших розпорядників державного нерухомого майна та земельних ділянок. Наскільки ефективно розпоряджаються чиновники цією нерухомістю, розташованою в основному у центральних частинах великих міст - можна зрозуміти з публікацій у ЗМІ такого роду… Скажу коротко - державні приміщення НАН просто за хабарі здаються в оренду підприємцям. Навіщо ці приміщення взагалі потрібні, якщо вони стоять порожні і їх віддають бізнесу? Чим насправді займається персонал, який в них числиться? Відповідей на ці питання немає.

Сьогодні Національна академія наук частіше згадується у зв'язку з корупцією та скандалами, ніж у зв'язку з науковою діяльністю. Це не правильно. Давно пора розворушити це болото і провести там жорстку ревізію. Упевнений, що 5 млрд грн можна витратити на науку з більшою ефективністю, ніж зараз", - резюмував Казанський.









