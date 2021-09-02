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Новини Політика України
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корупція (4072) НАН України (132) пропаганда (2570) Росія (47279) бешкет (574) Глазьєв (46) Казанський Денис (303) Толочко Петро (1)

У рік на утримання НАНУ виділяється 5 млрд грн, але все, що ми бачимо, - це виступи шизанутого академіка Толочка на російському ТБ, - Казанський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У рік на утримання НАНУ виділяється 5 млрд грн, але все, що ми бачимо, - це виступи шизанутого академіка Толочка на російському ТБ, - Казанський

В рік на утримання Національної академії наук України виділяється близько 5 млрд грн, але на що вони йдуть - незрозуміло, адже за останні роки не чути про наукові відкриття або розробках НАН.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Досліджуючи російську пропаганду, я періодично натикаюся на мракобісні, українофобські інтерв'ю академіка Петра Толочка. Якось не звертав на них уваги, а зараз задався питанням - а як так вийшло, що ця людина, яка сповідує відверто фашистські погляди, (заявляє, наприклад, що українців вигадали, і насправді ми - росіяни), є академіком НАН України? Російського шовініста Глазьєва позбавили звання академіка ще у 2016 році, а Толочко ще й "почесний директор Інституту археології НАН України". Як це можливо?" - цікавиться він.

"Взагалі, постать Толочка наштовхує на думку, а що таке наша сьогоднішня Академія наук? В рік на її утримання виділяється близько 5 млрд грн, але на що вони йдуть? Хтось чув про наукові відкриття або розробки НАН за останні роки? Чим взагалі там сьогодні займаються? Гроші на утримання цього господарства йдуть чималі, але все, що ми бачимо в медіа - це виступи шизанутого академіка Толочка на російському ТБ. Чому мої податки йдуть на цю дичину?" - цікавиться журналіст.

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"Сьогодні НАН є одним з найбільших розпорядників державного нерухомого майна та земельних ділянок. Наскільки ефективно розпоряджаються чиновники цією нерухомістю, розташованою в основному у центральних частинах великих міст - можна зрозуміти з публікацій у ЗМІ такого роду… Скажу коротко - державні приміщення НАН просто за хабарі здаються в оренду підприємцям. Навіщо ці приміщення взагалі потрібні, якщо вони стоять порожні і їх віддають бізнесу? Чим насправді займається персонал, який в них числиться? Відповідей на ці питання немає.

Сьогодні Національна академія наук частіше згадується у зв'язку з корупцією та скандалами, ніж у зв'язку з науковою діяльністю. Це не правильно. Давно пора розворушити це болото і провести там жорстку ревізію. Упевнений, що 5 млрд грн можна витратити на науку з більшою ефективністю, ніж зараз", - резюмував Казанський.

У рік на утримання НАНУ виділяється 5 млрд грн, але все, що ми бачимо, - це виступи шизанутого академіка Толочка на російському ТБ, - Казанський 01
У рік на утримання НАНУ виділяється 5 млрд грн, але все, що ми бачимо, - це виступи шизанутого академіка Толочка на російському ТБ, - Казанський 02
У рік на утримання НАНУ виділяється 5 млрд грн, але все, що ми бачимо, - це виступи шизанутого академіка Толочка на російському ТБ, - Казанський 03
У рік на утримання НАНУ виділяється 5 млрд грн, але все, що ми бачимо, - це виступи шизанутого академіка Толочка на російському ТБ, - Казанський 04
У рік на утримання НАНУ виділяється 5 млрд грн, але все, що ми бачимо, - це виступи шизанутого академіка Толочка на російському ТБ, - Казанський 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
Стадо ватных негодяев и бездельников окопалось в академиии наук. Есть дно у всего этого бардака?
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02.09.2021 11:09
+25
Только НАНУ? Да у нас вся система ВУЗов сгнила! Начиная от уровня и условий образования и заканчивая личностями чиновников и преподавателей!
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02.09.2021 11:08
+24
До речі, свого часу Толочко був депутатом від ... БЮТ!
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02.09.2021 11:07
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Оце і є спадок плагіатора та інтелектуального злодія жидобільшовика Патона...
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02.09.2021 20:57 Відповісти
Деньги на содержание этого хозяйства, Офиса Президента, Верховной Рады, КМУ, идут немалые, но все, что мы видим в медиа - это выступления шизанутого фигляра с прислугой ахметовых, в том числе на ТВ олигархов. Почему мои налоги идут на эту дичь? Впрочем и с Казанским я согласен.
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02.09.2021 21:19 Відповісти
"Исследуя российскую пропаганду, я периодически натыкаюсь на мракобесные, украинофобские интервью академика Петра Толочко. Как-то не обращал на них внимания, а сейчас задался вопросом - а как так получилось, что этот человек, который исповедует откровенно фашистские взгляды, (заявляет, например, что украинцев придумали, и на самом деле мы - россияне), является академиком НАН Украины? Источник: https://censor.net/ru/n3285916

ТОМУ ЩО СОВКОДРОЧЕРИ Зе КЛОУНИ ПОВАЖАЮТЬ МАЛОРОСЬКІ ПОГЛЯДИ НА ЖИТТЯ У рік на утримання НАНУ виділяється 5 млрд грн, але все, що ми бачимо, - це виступи шизанутого академіка Толочка на російському ТБ, - Казанський - Цензор.НЕТ 4461
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02.09.2021 21:22 Відповісти
Проблема давняя и застарелая. Тут не в Толочко проблема---он её продукт. Да поинтерисуйтесь хоть кто---а есть либо где, или была такая вообще структура в любой стране как академия наук? И есть ли такие государственные звания как академик? А ведь у нас есть ещё академии по направлениям---медицина, искусств итд! Не учебные имею в виду. Такого нет массово---и никогда не было в разных странах. Это совок чистой воды. В рыночной системе всё иначе обстоит. Ушли ли мы от плановой экономики---ну может? А вот к чему точно не пришли---так к рыночной. И виной тому олигархат. Это мы точно построили---и это нас губит во всём.
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03.09.2021 00:48 Відповісти
Совковые паразиты, как и половина генералов. Взять например институт Патона, ИСМ... китайцы без целой армии этих дармоедов захватили рынок более передовыми разработками.
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03.09.2021 07:18 Відповісти
Краще би Толочко "поскреб" русского і знайшов там мокшу або мєря.
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03.09.2021 11:41 Відповісти
Зка что Толочка можно уважать, так это за его позицию в исторической науке. Ведь согласитесь, гораздо удобнее примкнут. к АрМаВиру и жить себе а шоколаде...Например в Германии, времен Гитлера был такой профессор Ми（кто шарит влектродах, тот знает эт о имя）. Так, этот дедок всю каденцию Гитлера издавал антигитлеровскую газету.....Чувак был смелым и принципиальным дедом...И гитлер так его и не посмел тронуть😀😀😀😀Густаф Ми умер своею смертью в преклонные лета....Хочется спросить А ВАМ ТАК СЛАБО？😀😀😀😀
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03.09.2021 12:08 Відповісти
Українські патріоти дивіться таке.
Ось сьогоднішня фраза з рос преси.
"как Кремль будет внедрять инновации, если доля изобретений страны упала до 1%. Россия продолжает оставаться чистым импортером продукции интеллектуальной собственности, несмотря на то, что в правительстве многократно озвучивали планы совершить технологический рывок. "
Але ж Україна ще значно далі в % долі винаходів у світі. Ще більш безнадійний імпортер науково-технологічної продукції (в обмін на український експорт сировини) і не має навіть натяків на зміну свого положення в світовому розподілі праці, навіть ніде ніхто цим не цікавиться, не знає і наче так має бути. У нас просто барижество замінили квартальництвом, з якою метою? Красти з бюджету.
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04.09.2021 09:23 Відповісти
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