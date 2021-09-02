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Новини Політика України Оборона
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Міноборони (5298) Пентагон (1088) США (14495) Береза Борислав (150) Таран Андрій (260) Остін Ллойд (372)

Глава Пентагону Остін не хотів зустрітися з Тараном, міністр зміг потрапити в Пентагон тільки із Зеленським, - Береза

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава Пентагону Остін не хотів зустрітися з Тараном, міністр зміг потрапити в Пентагон тільки із Зеленським, - Береза

У Верховній Раді розуміють, що міністра оборони Андрія Тарана потрібно міняти, але поки не знають, на кого саме.

Як говориться в матеріалі Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив екснардеп Борислав Береза.

"В останні дні сесії лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив журналістам, що Тарана не звільнили тільки через перспективу поїздки президента до Вашингтона. Але в середу колишній депутат Борислав Береза ​​пише, що міністр оборони США не хотів зустрічатися з Тараном, і він зміг потрапити в Пентагон тільки з президентом Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.

"Зараз нам став би в нагоді такий міністр як Загороднюк. Зовсім не розумію, навіщо його було знімати тоді", - зазначив співрозмовник у "Слузі народу".

"Всі розуміють, що Тарана потрібно міняти, але неясно на кого. Те, що Верещук всім розповідає про себе, не означає, що буде вона", - додає інший депутат.

Також читайте: Новим міністром оборони можуть призначити голову "Укроборонпрому" Гусєва, - ЗМІ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
"Не хотел встречаться с Тараном"? Я думаю, что и Байден не горел желанием с клоуном встречаться. Но т.к. они выклянчивали эту встречу ... Просто из уважения к Украине как стране и украинскому народу согласились.
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02.09.2021 11:12
+17
Послать нах ЗЕ не позволяет протокол. А ЗЕ всегда с прицепом.
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02.09.2021 11:01
+15
Остин не хотел встретиться с Тараном.-Брезгует предателем.Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене .- СНБО.13 июля 2015
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02.09.2021 11:11
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Послать нах ЗЕ не позволяет протокол. А ЗЕ всегда с прицепом.
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02.09.2021 11:01 Відповісти
нічьо, плюси і ко натриндять лохотрату про нев*єпіческіє Зе достіженія. і те що байден лічно восхіщалса мужеством Зе Глава Пентагона Остин не хотел встретиться с Тараном, министр смог попасть в Пентагон только с Зеленским, - Береза - Цензор.НЕТ 1515
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02.09.2021 11:01 Відповісти
Зебілов слід годувати локшиною ,бо вони вимрут ,як мамонти !!!)))
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02.09.2021 11:03 Відповісти
Знайдут чергови кремлівську гниду ,цієї гидоти в Україні незчисленна кількість !!!)))
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02.09.2021 11:02 Відповісти
ну ось і переможенька!
радуйтесь, пацаки!
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02.09.2021 11:04 Відповісти
пока не будет у чиновника ответственности, вплоть до уголовной, за свою плохую работу, коррупцию, воровство, эти карты будут тусоваться бесконечно! ничего не меняется....
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02.09.2021 11:05 Відповісти
Встреча Зеленского и Байдена: о чём договорились президенты Украины и США
Sep. 2nd, 2021 at 10:03 AM

Глава Пентагона Остин не хотел встретиться с Тараном, министр смог попасть в Пентагон только с Зеленским, - Береза - Цензор.НЕТ 6020
На протяжении последнего полугода, не меньше, было довольно любопытным наблюдать за тем, как российские спецслужбы всячески старались дискредитировать и сорвать комплекс мероприятий, геополитического значения для Украины.

Полгода к ряду они старались сорвать, а позже испортить визит Вселенского патриарха Варфоломея в Киев на празднование 30-летия Независимости Украины - не удалось. С 2020 они старались приуменьшить значение, затем сорвать, после дискредитировать, а под конец снова приуменьшить значение «Крымской платформы» в чём их постигло фиаско. Они настойчиво пытались омрачить 30-летие Независимости Украины вбросами, ИПСО и прочими мероприятиями, но так же потерпели неудачу. И вот визит президента Украины в США.

публикацию на страницах издания The National Interest карманного "эксперта" Теда Галена Карпентера, в котором он называет Украину опасным для США партнёром!
И вот, встреча состоялась и можно подводить предварительные итоги.
На этой неделе я в эфире 7 канала, обсуждая тему визита Владимира Зеленского в США отмечал, что пока рано говорить и даже прогнозировать её вероятные итоги, но лично для меня основным ожиданием является подписание рамочного соглашения в вопросах военно-технического сотрудничества. И мои ожидания полностью оправдались и даже больше. Ведь подписанные между Украиной и США договора предоставляют украинской стороне больше, чем например соглашение MNNA, которое есть у других стран.

Скажу даже больше, Украина и США ещё никогда за 30 лет взаимодействия не подписывали более глубокого и основательного договора по партнёрским отношениям на уровне оборонного сектора.

Но, давайте по пунктам, что это договорённости.
В первую очередь, данные договорённости, охватывающие не только рамочные соглашения в рамках SDF, но и ряд пунктов в рамках MNNA (основной союзник США вне НАТО) направлены на усиление обороноспособности и безопасности Украины, а так же повышает уровень защищенности нашей страны от внешней агрессии.
В частности, этому будут содействовать инициативы: содействия безопасности Украины Министерства обороны США (USAI); помощь в сфере безопасности Министерства обороны США (10 U.S.С., section 333); - Программа иностранного военного финансирования (FMF); Программа иностранных военных продаж (FMS); предоставление избыточных средств обороны в соответствии с требованиями Закона о контроле экспорта вооружений (22 U.S.С. 2751 et seq.), а так же проект Закона США о партнерстве в сфере безопасности (USPA).
Важно подчеркнуть, что данные инициативы будут выполняться как в рамках SDF, так и в рамках MNNA!
Кроме того, США будут теперь более глубоко взаимодействовать в вопросах развития фундаментальных возможностей ВСУ, а именно:
- в вопросах повышения возможностей по ведению боевых действий на море;
- повышения возможностей по ведению боевых действий на суше;
- повышения возможностей по ведению боевых действий в воздухе;
- сотрудничество в сфере киберзащиты;
- сотрудничество в сфере развития медицины;
- сотрудничество в сфере разведки;
- сотрудничество в сфере противодействия дезинформации;
- совместные мероприятия боевой подготовки, тренировки и обучения.
Не менее важным пунктом стало сотрудничество в области оборонной промышленности, в частности:
- активизация сотрудничества предприятий ОПК Украины и США;
- направление значительных по объемам инвестиций в национальную экономику;
- передача высоких технологий и их совместное использование.
И это всё без упоминания совместного антитеррористического взаимодействия, взаимодействия на черноморском плацдарме, поддержки Украины по получению ПДЧ НАТО, международной-правовой поддержки и прочив инициатив входящих в двусторонние договорённости.
Данный документ это не просто рамочное соглашение - это новый этап взаимодействия Украины и США, на который, если честно, даже я не рассчитывал, насколько бы позитивно не рассматривал бы эту встречу.
По сути, это не просто договорённости на уровне ВТС, которые можно назвать уникальными, ввиду обоюдного охвата по ряду пунктов как категорию SDF, так и MNNA, но это и неоспоримый стимул для Украины к европейской и евроатлантической интеграции, а так же уверенный шаг в направлении НАТО.
На сегодняшний день в Москве заявляют, что вступление Украины в НАТО это некая "красная линия". Этой ночью/днём в Вашингтоне на этой красной линии демонстративно потоптались, и реакция будет соответствующей - истеричной и хамской. А после всплеска словоблудной жёлчи последует как череда провокаций на Донбассе, так и очередной вал гибридных информационных спецопераций против Украины.
Но факт остаётся фактом, все эти гибридные конвульсии уже ничего не изменят и как были бесполезными, так и останутся. Вместо того чтобы вкладывать миллиарды в свои пропагандистские мероприятия, лучше пожарных машин для тушения лесов Якутии закупили, или бы открыли границы для ввоза западных вакцин от коронавируса.
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02.09.2021 11:07 Відповісти
Остин не хотел встретиться с Тараном.-Брезгует предателем.Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене .- СНБО.13 июля 2015
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02.09.2021 11:11 Відповісти
"Не хотел встречаться с Тараном"? Я думаю, что и Байден не горел желанием с клоуном встречаться. Но т.к. они выклянчивали эту встречу ... Просто из уважения к Украине как стране и украинскому народу согласились.
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02.09.2021 11:12 Відповісти
Який сором!
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02.09.2021 11:15 Відповісти
"Андрея Тарана нужно увольнять, но пока не знают, на кого именно." Глава Пентагону Остін не хотів зустрітися з Тараном, міністр зміг потрапити в Пентагон тільки із Зеленським, - Береза - Цензор.НЕТ 6669 Источник: https://censor.net/ru/n3285919
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02.09.2021 11:21 Відповісти
Як на кого?? Кремлівських гнид в Україні незчисленна кількість !!!)))
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02.09.2021 11:27 Відповісти
Вчитайся в текст.
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02.09.2021 11:30 Відповісти
Ну і...??))))
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02.09.2021 11:37 Відповісти
Ещё раз. Глава Пентагону Остін не хотів зустрітися з Тараном, міністр зміг потрапити в Пентагон тільки із Зеленським, - Береза - Цензор.НЕТ 4599
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02.09.2021 11:45 Відповісти
...єдиним правильним кандидатом є кровавий бабтист..... аве Пастор Глава Пентагону Остін не хотів зустрітися з Тараном, міністр зміг потрапити в Пентагон тільки із Зеленським, - Береза - Цензор.НЕТ 3837 Глава Пентагону Остін не хотів зустрітися з Тараном, міністр зміг потрапити в Пентагон тільки із Зеленським, - Береза - Цензор.НЕТ 3837 Глава Пентагону Остін не хотів зустрітися з Тараном, міністр зміг потрапити в Пентагон тільки із Зеленським, - Береза - Цензор.НЕТ 3837
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02.09.2021 11:25 Відповісти
у зенелоха просто слабость к старичкам - то фокина всунетв тгк, то кравчука, то вот тарана, любит дедушек нелох
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02.09.2021 11:27 Відповісти
Цитировать берёзу - это просто себя не уважать, чел вообще не рубит фишку в делах Минобороны, а после откровенной дезы с отсебятиной и бредовыми вариантами смены военного руководства - только лишний раз убедил меня в этом
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02.09.2021 12:57 Відповісти
..ну не будьте столь категоричны. По отзывам моих бывших сослуживцев из ВВС ВСУ...которые сейчас служат..как в Виннице..так и в Киеве... более ограниченного и откровенно недалёкого министра обороны ещё не было.
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02.09.2021 15:04 Відповісти
Кто источник? Береза? О да, это проверенный источник для публикации. А если кто-то усомнится в правдивости, того - бутылкой по голове. Береза это умеет.
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02.09.2021 13:00 Відповісти
"То, что Верещук всем рассказывает о себе, не значит, что будет она" ипит твою...( Поппинс министр обороны. Даже в 95м квартале не смогли бы так пошутить.
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02.09.2021 13:40 Відповісти
"лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия" - так и пишите - мартышка.Зачем столько лишних букавак?
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02.09.2021 14:05 Відповісти
Шило на мыло поменяют, как обычно
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02.09.2021 14:27 Відповісти
на ПАСТОРА міняйте
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02.09.2021 21:53 Відповісти
 
 