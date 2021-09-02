Глава Пентагону Остін не хотів зустрітися з Тараном, міністр зміг потрапити в Пентагон тільки із Зеленським, - Береза
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Верховній Раді розуміють, що міністра оборони Андрія Тарана потрібно міняти, але поки не знають, на кого саме.
Як говориться в матеріалі Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив екснардеп Борислав Береза.
"В останні дні сесії лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив журналістам, що Тарана не звільнили тільки через перспективу поїздки президента до Вашингтона. Але в середу колишній депутат Борислав Береза пише, що міністр оборони США не хотів зустрічатися з Тараном, і він зміг потрапити в Пентагон тільки з президентом Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.
"Зараз нам став би в нагоді такий міністр як Загороднюк. Зовсім не розумію, навіщо його було знімати тоді", - зазначив співрозмовник у "Слузі народу".
"Всі розуміють, що Тарана потрібно міняти, але неясно на кого. Те, що Верещук всім розповідає про себе, не означає, що буде вона", - додає інший депутат.
Будь ласка, зачекайте...
радуйтесь, пацаки!
Sep. 2nd, 2021 at 10:03 AM
На протяжении последнего полугода, не меньше, было довольно любопытным наблюдать за тем, как российские спецслужбы всячески старались дискредитировать и сорвать комплекс мероприятий, геополитического значения для Украины.
Полгода к ряду они старались сорвать, а позже испортить визит Вселенского патриарха Варфоломея в Киев на празднование 30-летия Независимости Украины - не удалось. С 2020 они старались приуменьшить значение, затем сорвать, после дискредитировать, а под конец снова приуменьшить значение «Крымской платформы» в чём их постигло фиаско. Они настойчиво пытались омрачить 30-летие Независимости Украины вбросами, ИПСО и прочими мероприятиями, но так же потерпели неудачу. И вот визит президента Украины в США.
публикацию на страницах издания The National Interest карманного "эксперта" Теда Галена Карпентера, в котором он называет Украину опасным для США партнёром!
И вот, встреча состоялась и можно подводить предварительные итоги.
На этой неделе я в эфире 7 канала, обсуждая тему визита Владимира Зеленского в США отмечал, что пока рано говорить и даже прогнозировать её вероятные итоги, но лично для меня основным ожиданием является подписание рамочного соглашения в вопросах военно-технического сотрудничества. И мои ожидания полностью оправдались и даже больше. Ведь подписанные между Украиной и США договора предоставляют украинской стороне больше, чем например соглашение MNNA, которое есть у других стран.
Скажу даже больше, Украина и США ещё никогда за 30 лет взаимодействия не подписывали более глубокого и основательного договора по партнёрским отношениям на уровне оборонного сектора.
Но, давайте по пунктам, что это договорённости.
В первую очередь, данные договорённости, охватывающие не только рамочные соглашения в рамках SDF, но и ряд пунктов в рамках MNNA (основной союзник США вне НАТО) направлены на усиление обороноспособности и безопасности Украины, а так же повышает уровень защищенности нашей страны от внешней агрессии.
В частности, этому будут содействовать инициативы: содействия безопасности Украины Министерства обороны США (USAI); помощь в сфере безопасности Министерства обороны США (10 U.S.С., section 333); - Программа иностранного военного финансирования (FMF); Программа иностранных военных продаж (FMS); предоставление избыточных средств обороны в соответствии с требованиями Закона о контроле экспорта вооружений (22 U.S.С. 2751 et seq.), а так же проект Закона США о партнерстве в сфере безопасности (USPA).
Важно подчеркнуть, что данные инициативы будут выполняться как в рамках SDF, так и в рамках MNNA!
Кроме того, США будут теперь более глубоко взаимодействовать в вопросах развития фундаментальных возможностей ВСУ, а именно:
- в вопросах повышения возможностей по ведению боевых действий на море;
- повышения возможностей по ведению боевых действий на суше;
- повышения возможностей по ведению боевых действий в воздухе;
- сотрудничество в сфере киберзащиты;
- сотрудничество в сфере развития медицины;
- сотрудничество в сфере разведки;
- сотрудничество в сфере противодействия дезинформации;
- совместные мероприятия боевой подготовки, тренировки и обучения.
Не менее важным пунктом стало сотрудничество в области оборонной промышленности, в частности:
- активизация сотрудничества предприятий ОПК Украины и США;
- направление значительных по объемам инвестиций в национальную экономику;
- передача высоких технологий и их совместное использование.
И это всё без упоминания совместного антитеррористического взаимодействия, взаимодействия на черноморском плацдарме, поддержки Украины по получению ПДЧ НАТО, международной-правовой поддержки и прочив инициатив входящих в двусторонние договорённости.
Данный документ это не просто рамочное соглашение - это новый этап взаимодействия Украины и США, на который, если честно, даже я не рассчитывал, насколько бы позитивно не рассматривал бы эту встречу.
По сути, это не просто договорённости на уровне ВТС, которые можно назвать уникальными, ввиду обоюдного охвата по ряду пунктов как категорию SDF, так и MNNA, но это и неоспоримый стимул для Украины к европейской и евроатлантической интеграции, а так же уверенный шаг в направлении НАТО.
На сегодняшний день в Москве заявляют, что вступление Украины в НАТО это некая "красная линия". Этой ночью/днём в Вашингтоне на этой красной линии демонстративно потоптались, и реакция будет соответствующей - истеричной и хамской. А после всплеска словоблудной жёлчи последует как череда провокаций на Донбассе, так и очередной вал гибридных информационных спецопераций против Украины.
Но факт остаётся фактом, все эти гибридные конвульсии уже ничего не изменят и как были бесполезными, так и останутся. Вместо того чтобы вкладывать миллиарды в свои пропагандистские мероприятия, лучше пожарных машин для тушения лесов Якутии закупили, или бы открыли границы для ввоза западных вакцин от коронавируса.