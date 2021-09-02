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Новини Політика України
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Байден (2328) Зеленський (17467) конкурс (853) США (14495) Шевченко Євген (138) Татаров Олег (359)

Зеленського в США швидко змусили визнати саботаж конкурсу на главу САП. Байден обізнаний про дії корумпованої шобли, - агент НАБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленського в США швидко змусили визнати саботаж конкурсу на главу САП. Байден обізнаний про дії корумпованої шобли, - агент НАБУ Шевченко

У президента України Володимира Зеленського є два тижні на вирішення питання з конкурсом щодо обрання глави САП.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У США пана Зеленського швидко змусили визнати наявність саботажу у конкурсі щодо обрання нового керівника САП. Внаслідок чого він, як очільник держави, публічно зобов’язався забезпечити "…негайне обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора відповідно до найкращих міжнародних практик"", - коментує Шевченка текст спільної заяви Зеленського і Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтвердив готовність негайно провести конкурс з обрання глави САП, - спільна з Байденом заява

За його словами, причина саботажу полягає в тому, що на останній етап конкурсу пройшли тільки два кандидати:

  1. Детектив НАБУ Олександр Клименко (це, до речі, саме той детектив, який вів справу Татарова)
  2. Прокурор ГПУ Андрій Синюк (це, до речі, саме той прокурор, який зараз намагається посадити мене на 8 років у тюрму по справі, яку він сфабрикував разом з СБУ)

"Але Клименко набрав загальну кількість балів більшу, ніж Синюк, і тому саме він має стати новим керівником САП. Щоб це унеможливити, підконтрольні Татарову і Портнову члени комісії почали саботувати конкурс. Проте, як виявилось, Джо Байден прекрасно обізнаний про всі дії корумпованої шобли і тепер ви, пане Володимире Зеленський, маєте два тижні на вирішення питання - подивимось, чи спроможні ви ще діяти в інтересах України або вже остаточно стали невід’ємною частиною корумпованої системи", - резюмував Шевченко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Ничего,Ваве давно нужен был ледяной душ, и он его получил.Я так поняла что гастроль потерпела фиаско.А мне тут еще один писал что не важно кто руководит страной ,помочь должны Украине,оказывается важно,чтобы с тобой говорили на уровне,надо ему соответствовать..Мне больно даже думать,что глядя на Зелю, Байден подумал об Украине, 73 % это большая часть страны,обидно за державу.
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02.09.2021 11:11
+12
Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9961
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02.09.2021 11:11
+12
А він тут лохам навішує на вуха свої переміги. Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2225
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02.09.2021 11:22
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02.09.2021 11:07 Відповісти
Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 22
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02.09.2021 11:14 Відповісти
да по уху еще бы дать Филипп Филипыч
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02.09.2021 11:08 Відповісти
Ничего,Ваве давно нужен был ледяной душ, и он его получил.Я так поняла что гастроль потерпела фиаско.А мне тут еще один писал что не важно кто руководит страной ,помочь должны Украине,оказывается важно,чтобы с тобой говорили на уровне,надо ему соответствовать..Мне больно даже думать,что глядя на Зелю, Байден подумал об Украине, 73 % это большая часть страны,обидно за державу.
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02.09.2021 11:11 Відповісти
Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9961
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02.09.2021 11:11 Відповісти
Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2734 але кошенятко яке чарівне ,очинята розумні, до зеленой шмарклі навіть не рівняте,в цього котюні мозку більше чим у Вави Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7791
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02.09.2021 11:15 Відповісти
Бо це тваринка,а то зелена потвора !!!)))
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02.09.2021 11:22 Відповісти
Дуже влучно на рахунок шобли. Респект.
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02.09.2021 11:12 Відповісти
Кубло гельмінтів ,яке знекровлює державу !!)))
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02.09.2021 11:20 Відповісти
" ...способны ли Вы еще действовать в интересах Украины ..."
Повеселил. У Ермака спроси. Спорим, Синюк выиграет?
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02.09.2021 11:15 Відповісти
ткнули писком так сказать
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02.09.2021 11:15 Відповісти
не оспаривая фактуру коррумпированости и гнилости "зелени" как таковой, интересно - откуда у шевченка такой инсайд из-за океана?
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02.09.2021 11:17 Відповісти
Це не інсайд. Він лише прокоментував слова з публічної заяви під час зустрічі.
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02.09.2021 12:00 Відповісти
А він тут лохам навішує на вуха свої переміги. Зеленского в США быстро заставили признать саботаж конкурса на главу САП. Байден осведомлен о действиях коррумпированной шоблы, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2225
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02.09.2021 11:22 Відповісти
Локшерізка працює ,чекаємо на чергову порцію локшини для зебілоїдів !!))))
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02.09.2021 11:23 Відповісти
Колись буде швидкий карвасар і шибениця.
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02.09.2021 11:42 Відповісти
Невже заставлять в Україні корупцію цілковито знищити ?
Зеленського в США швидко змусили визнати саботаж конкурсу на главу САП. Байден обізнаний про дії корумпованої шобли, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5815
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02.09.2021 12:02 Відповісти
 
 