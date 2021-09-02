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Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство

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Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство

Україна і США спільно закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на сході України і по-справжньому брати участь в зусиллях з врегулювання конфлікту для завершення війни.

Про це йдеться у Спільній заяві про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки, інформує Цензор.НЕТ.

"Агресія Росії, включно з війною на сході України та захопленням Криму, забрала понад 14 000 життів українців, дестабілізувала Європу та Чорноморський регіон, а також поставила під загрозу глобальний, заснований на правилах порядок. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають російську спробу анексії Криму та підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включно з тими, що вживаються в Нормандському форматі, спрямованих на врегулювання конфлікту, розв’язаного Росією на сході України, дипломатичним шляхом на основі міжнародного права, включно зі Статутом ООН. Сполучені Штати підтримують зусилля України у використанні Кримської платформи для зосередження міжнародної уваги та дій на гуманітарних і безпекових наслідках російської окупації Криму з метою мирного відновлення контролю України над цією територією відповідно до міжнародного права. Разом ми закликаємо Росію виконати зобов’язання щодо припинення вогню на сході України та по-справжньому брати участь у зусиллях з врегулювання конфлікту задля завершення війни", - випливає з заяви.

Повний текст Спільної заяви про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки читайте за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Байдену нові формати із залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі: "Будуть думати"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
брехня Игорь Д - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів

ЗІ: "формула Штанмайєра" не прописувалась в Мінських документах. А от в Паризьких в грудні 2019-го - дуже схоже, що в непублічній частині щось було.
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02.09.2021 11:32
+2
Украина и США призывают РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе.- Путин уже сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.
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02.09.2021 11:37
+1
ну шо, снова с.укабеевой поводили по губам,
будет шо проквакать мацковской жабе на телеболоте
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02.09.2021 11:27
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Обєспокоєнность змінилась на прізьівьі - це перемога ящітаю. Украина и США призывают РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 2206
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02.09.2021 11:23 Відповісти
ну шо, снова с.укабеевой поводили по губам,
будет шо проквакать мацковской жабе на телеболоте
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02.09.2021 11:27 Відповісти
це дублікат інфи "Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ"
Обговорювали вже. Чи мало обговорювали?
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02.09.2021 11:28 Відповісти
Примечательно что уже нет ссылок на Минское соглашение. С его Штенмайером и другими уступками которые подписал Порошенко. Значит США решили давить на Россию самостоятельно без оглядки на нормандский формат.
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02.09.2021 11:29 Відповісти
брехня Игорь Д - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів

ЗІ: "формула Штанмайєра" не прописувалась в Мінських документах. А от в Паризьких в грудні 2019-го - дуже схоже, що в непублічній частині щось було.
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02.09.2021 11:32 Відповісти
ще раз для неграмотного: в мінських документах нічого такого не прописано! Так, там були вимоги про "особенностях местного самоуправления в ОРДЛО"; і ВР приймала відповідні закони з обмеженим терміном дії - щорічно! - і досі приймає; але до "формули Штанмайєра" вони не мають жодного стосунку! Так, готові проводити місцеві вибори в ОРДЛО, але виключно по законам України: де є пункти, коли ЦВК може їх скасувати! До речі, в 2020-му - не на всіх підконтрольних територіях проводились місцеві - ЦВК там скасувала!
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02.09.2021 11:44 Відповісти
Экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.Источник: https://censor.net/ru/n3148461
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02.09.2021 11:40 Відповісти
Іди геть, Ігарь дебіл.
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02.09.2021 11:42 Відповісти
ще раз для неграмотного: в мінських документах нічого такого не прописано! Так, там були вимоги про "особенностях местного самоуправления в ОРДЛО"; і ВР приймала відповідні закони з обмеженим терміном дії - щорічно! - і досі приймає; але до "формули Штанмайєра" вони не мають жодного стосунку! Так, готові проводити місцеві вибори в ОРДЛО, але виключно по законам України: де є пункти, коли ЦВК може їх скасувати! До речі, в 2020-му - не на всіх підконтрольних територіях проводились місцеві - ЦВК там скасувала!
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02.09.2021 11:45 Відповісти
"Надо четко понимать, что формула не является дорожной картой выполнения Минска или планом деэскалации. Она касается только одного пункта Минских договоренностей: так называемого "особого статуса" ОРДЛО. Речь идет об особенностях местного самоуправления. Это - принципиально", - написал Климкин.Источник: https://censor.net/ru/n3148461
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02.09.2021 11:49 Відповісти
це "принципово" - другого порядку. Бо перш за все вимагається вивести війська РФ з окупованої території і забезпечити верховенство українського права на ній - і це так прописано в оригінальних пропозиціях Штанмайєра (і навіть в тих щорічних Законах від ВР з обмеженим терміном дії). А в лавровсько-хуйловській редакції - одразу вибори проводити; і ця редакція нині чомусь називається "формула Штанмайєра".
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02.09.2021 11:57 Відповісти
все вопросы к дружбану Поршенко - Климкину. Разбирайтесь сами, что они там накосячили.
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02.09.2021 12:00 Відповісти
от хто накосячив косяками - це ти, обкурений Игорь Д
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02.09.2021 12:05 Відповісти
ты писал что формулы Штанмайера нет в Минском договоре, а Климкин говорит что есть. Иди с ним разбирайся и не загажывай ветки спамами..ю
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02.09.2021 12:09 Відповісти
якщо тобі не доходить смисл сказаного Клімкіним - то ***** тобі доктор
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02.09.2021 12:17 Відповісти
Она касается только одного пункта Минских договоренностей: так называемого "особого статуса" ОРДЛО. Речь идет об особенностях местного самоуправления. Это - принципиально", - написал Климкин.Источник: https://censor.net/ru/n3148461 Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство - Цензор.НЕТ 1758 Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство - Цензор.НЕТ 8450
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02.09.2021 12:19 Відповісти
а брехню заспамлю. Згодом. Це моя принципова позиція.
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02.09.2021 12:19 Відповісти
Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство - Цензор.НЕТ 8871
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02.09.2021 12:20 Відповісти
Украина и США призывают РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе.- Путин уже сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.
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02.09.2021 11:37 Відповісти
пусть скажет своим "шахтерам" что патроны кончились.
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02.09.2021 11:42 Відповісти
Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство - Цензор.НЕТ 4576
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02.09.2021 11:47 Відповісти
Іх там нєт, кричить русофашиське ху@ло.
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02.09.2021 12:27 Відповісти
..из хренового клоуна в хреновые маги со "свитком призыва"
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02.09.2021 12:29 Відповісти
призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны" Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство - Цензор.НЕТ 3757

Рашка пришла убивать в Украину,какие усилия для завершения войны?!!! Сделайте над собой усилие не убивайте и не грабьте украинцев,ну пожалуйста...и смотрите не надорвитесь от "усилия".
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02.09.2021 17:20 Відповісти
 
 