За добу в Києві від COVID-19 померли три людини, виявлено 309 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 309 нових випадків захворювання на коронавірус, три людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"309 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Троє людей померли. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 224801", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 171 жінка віком від 20 до 95 років, 109 чоловіків віком від 20 до 82 років. А також 12 дівчаток від 3 до 16 років та 17 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 40 хворих на коронавірус. А також 32 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужало минулої доби 155 людей. Загалом коронавірус подолали 216305 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 65, у Подільському – 45, та в Святошинському районі – 43 випадки", – зазначив Віталій Кличко.

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