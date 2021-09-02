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За добу в Києві від COVID-19 померли три людини, виявлено 309 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

За минулу добу в Києві виявили 309 нових випадків захворювання на коронавірус, три людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"309 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Троє людей померли. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 224801", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 171 жінка віком від 20 до 95 років, 109 чоловіків віком від 20 до 82 років. А також 12 дівчаток від 3 до 16 років та 17 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 40 хворих на коронавірус. А також 32 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужало минулої доби 155 людей. Загалом коронавірус подолали 216305 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 65, у Подільському – 45, та в Святошинському районі – 43 випадки", – зазначив Віталій Кличко.

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За добу в Києві від COVID-19 померли три людини, виявлено 309 нових випадків, - Кличко 01

Автор: Анастасія Потіха
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Бокс, ну прекращай стращать, а то у меня одеял немного.
там у вас бомжей погибает больше от не вируса, чем граждан от вируса....
ну реально, да, иди на президента, я проголосую, но блин - смешно же - в 4млн.-ом городе смердеть шо вирус убил 2-3 чела. Та у меня собака больше блох убивает.... ну сорри, просто смешно это читать статистику то от Бокса то.(совсем мозг отбили? жаль с Тайсоном не вышел - получил бы по самое мэрство)
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02.09.2021 11:34 Відповісти
А сколько за день умерло : сердечников, инсульт, онко...Это нас украинцы власть хочет загнать на Лох Даун и под него провернуть очередную аферу.
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02.09.2021 18:00 Відповісти
Кличко по сравнению с Зеленским просто Цицерон (придумал не я, прочитал на цензоре, фраза поднимает настроение)
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02.09.2021 21:37 Відповісти
 
 