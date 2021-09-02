"Слуги народу" Трухін і Саламаха збираються захищати в один і той самий час дисертації в Дніпропетровському держуніверситеті внутрішніх справ, - Мокрик

Нардепи "СН" Орест Саламаха і Олександр Трухін планують захищати кандидатські дисертації в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Захист призначено на один і той самий час, і навіть теми дисертацій у них перегукуються.

Про це заявив журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

"Аспіранти-близнюки в "Слузі Народу": Трухін і Саламаха. Ото вчора я написав, що нардеп Олександр "Стрейзанд" Трухін збирається захищати кандидатську дисертацію в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Ну, типу просто цікавий факт. Але тепер - ще один цікавий факт: в той же час в тому ж виші у Дніпрі планує захищати дисертацію ще один "слуга" - Орест Саламаха. І навіть теми дисертацій в них перегукуються. У Трухіна: "Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження". У Саламахи: "Правове регулювання торгівельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження"", - зазначив він.

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"Обидва, як бачимо, зробили історико-правове дослідження українських губерній у складі Російської імперії. Тільки Трухін дослідив благодійну діяльність, а Саламаха - підприємницьку. Роботи такі суміжні, що навіть один із опонентів у Трухіна і Саламахи - спільний: Василь Россіхін. Якщо не вірити в чистоту української науки і доброчесність народних депутатів, можна було би навіть припустити, що реальний автор у досліджень - один і той самий. І що захист домовлений пакетом. Але ж ми не можемо презюмувати корумпованість науки і нардепів, правда? Тому просто можемо поміркувати над ще одним цікавим моментом. От чого Трухін захищається у ментовському виші в Дніпрі - це ще можна зрозуміти. Дніпро - то майже його рідне місто. А от чому у Дніпрі захищається львів'янин Саламаха - це вже інтрига, нє? Втім, навіщо ці запитання? Варто просто порадіти і за українську науку, і за партію "Слуга Народу". Нардепи мало того, що досліджують і роблять наукові внески, так ще й працюють не кожен у своєму окремому напрямку, а об'єднують свої інтелекти на спільних напрямках досліджень", - резюмує Мокрик.



