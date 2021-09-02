"Слуги народу" Трухін і Саламаха збираються захищати в один і той самий час дисертації в Дніпропетровському держуніверситеті внутрішніх справ, - Мокрик
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Нардепи "СН" Орест Саламаха і Олександр Трухін планують захищати кандидатські дисертації в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Захист призначено на один і той самий час, і навіть теми дисертацій у них перегукуються.
Про це заявив журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.
"Аспіранти-близнюки в "Слузі Народу": Трухін і Саламаха. Ото вчора я написав, що нардеп Олександр "Стрейзанд" Трухін збирається захищати кандидатську дисертацію в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Ну, типу просто цікавий факт. Але тепер - ще один цікавий факт: в той же час в тому ж виші у Дніпрі планує захищати дисертацію ще один "слуга" - Орест Саламаха. І навіть теми дисертацій в них перегукуються. У Трухіна: "Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження". У Саламахи: "Правове регулювання торгівельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження"", - зазначив він.
"Обидва, як бачимо, зробили історико-правове дослідження українських губерній у складі Російської імперії. Тільки Трухін дослідив благодійну діяльність, а Саламаха - підприємницьку. Роботи такі суміжні, що навіть один із опонентів у Трухіна і Саламахи - спільний: Василь Россіхін. Якщо не вірити в чистоту української науки і доброчесність народних депутатів, можна було би навіть припустити, що реальний автор у досліджень - один і той самий. І що захист домовлений пакетом. Але ж ми не можемо презюмувати корумпованість науки і нардепів, правда? Тому просто можемо поміркувати над ще одним цікавим моментом. От чого Трухін захищається у ментовському виші в Дніпрі - це ще можна зрозуміти. Дніпро - то майже його рідне місто. А от чому у Дніпрі захищається львів'янин Саламаха - це вже інтрига, нє? Втім, навіщо ці запитання? Варто просто порадіти і за українську науку, і за партію "Слуга Народу". Нардепи мало того, що досліджують і роблять наукові внески, так ще й працюють не кожен у своєму окремому напрямку, а об'єднують свої інтелекти на спільних напрямках досліджень", - резюмує Мокрик.
Будь ласка, зачекайте...
Это же - будущие прохффесора, академики
Понты гАнять, мудями трясти.
На привеликий жаль мізків їм це не додасть.
Вот даже если бы эти два урода действительно сами провели эти исследования...сами все написали...и сами защитились... то какой вообще практический смысл имеют данные исследования??
Для чего они?? Какой от них толк??
Два урода получат степень...и будут пожизненно получать деньги из бюджета....ни какой пользы для экономики...ни какой пользы для государства эти исследование не имеют...
"Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження".
"Правове регулювання торгівельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження"
и главное очень актуальные.
Да,времена настали...есть деньгА-ума не надо.....сейчас студент мама, у меня хвост по праву.Ничего сынок,папа утрясет....раньше я тебе говорила учи,учи право.
При этом, Россихин - член харьковской банды ОПЗЖ. Не, нуачо, "наука как и спорт - вне политики"(с)!
Ну, это тот, кто дал положительный отзыв Киве, когда был нардепом.
После защиты они будут не просто нардепами, а ворюгами со степенью....