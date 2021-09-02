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"Слуги народу" Трухін і Саламаха збираються захищати в один і той самий час дисертації в Дніпропетровському держуніверситеті внутрішніх справ, - Мокрик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепи "СН" Орест Саламаха і Олександр Трухін планують захищати кандидатські дисертації в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Захист призначено на один і той самий час, і навіть теми дисертацій у них перегукуються.

Про це заявив журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

"Аспіранти-близнюки в "Слузі Народу": Трухін і Саламаха. Ото вчора я написав, що нардеп Олександр "Стрейзанд" Трухін збирається захищати кандидатську дисертацію в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Ну, типу просто цікавий факт. Але тепер - ще один цікавий факт: в той же час в тому ж виші у Дніпрі планує захищати дисертацію ще один "слуга" - Орест Саламаха. І навіть теми дисертацій в них перегукуються. У Трухіна: "Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження". У Саламахи: "Правове регулювання торгівельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження"", - зазначив він.

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"Обидва, як бачимо, зробили історико-правове дослідження українських губерній у складі Російської імперії. Тільки Трухін дослідив благодійну діяльність, а Саламаха - підприємницьку. Роботи такі суміжні, що навіть один із опонентів у Трухіна і Саламахи - спільний: Василь Россіхін. Якщо не вірити в чистоту української науки і доброчесність народних депутатів, можна було би навіть припустити, що реальний автор у досліджень - один і той самий. І що захист домовлений пакетом. Але ж ми не можемо презюмувати корумпованість науки і нардепів, правда? Тому просто можемо поміркувати над ще одним цікавим моментом. От чого Трухін захищається у ментовському виші в Дніпрі - це ще можна зрозуміти. Дніпро - то майже його рідне місто. А от чому у Дніпрі захищається львів'янин Саламаха - це вже інтрига, нє? Втім, навіщо ці запитання? Варто просто порадіти і за українську науку, і за партію "Слуга Народу". Нардепи мало того, що досліджують і роблять наукові внески, так ще й працюють не кожен у своєму окремому напрямку, а об'єднують свої інтелекти на спільних напрямках досліджень", - резюмує Мокрик.

Слуги народу Трухін і Саламаха збираються захищати в один і той самий час дисертації в Дніпропетровському держуніверситеті внутрішніх справ, - Мокрик 01
Слуги народу Трухін і Саламаха збираються захищати в один і той самий час дисертації в Дніпропетровському держуніверситеті внутрішніх справ, - Мокрик 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
"Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 8026
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02.09.2021 11:31
+12
кива дайот дабро "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 7370
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02.09.2021 11:32
+11
Вот скажите мне....
Вот даже если бы эти два урода действительно сами провели эти исследования...сами все написали...и сами защитились... то какой вообще практический смысл имеют данные исследования??
Для чего они?? Какой от них толк??
Два урода получат степень...и будут пожизненно получать деньги из бюджета....ни какой пользы для экономики...ни какой пользы для государства эти исследование не имеют...

"Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження".
"Правове регулювання торгівельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження"
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02.09.2021 11:38
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02.09.2021 11:28 Відповісти
"Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 8026
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02.09.2021 11:31 Відповісти
Жаль Адольф не довел дело до конца...
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02.09.2021 11:31 Відповісти
Закон про плагигат не для них принято ...
Это же - будущие прохффесора, академики "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 7236
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02.09.2021 11:41 Відповісти
кива дайот дабро "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 7370
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02.09.2021 11:32 Відповісти
кива їм дисертації і написав за ціною жомової ями
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02.09.2021 12:17 Відповісти
ще раз моє місто Дніпропетровськом назвете - червоні зірки на лоба поприбиваю соткою
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02.09.2021 11:33 Відповісти
зелені науКівці "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 7289
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02.09.2021 11:34 Відповісти
За шкарлета в Раде эти скоты голосовали, теперь долг платежом красен.
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02.09.2021 11:35 Відповісти
Дуже важливі та надзвичайно актуальні теми.
Понты гАнять, мудями трясти.
На привеликий жаль мізків їм це не додасть.
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02.09.2021 11:38 Відповісти
Проте додасть 30% до заробітної плати депутата за рахунок пересічених громадян та у разі програшу наступних виборів, подальше гідне утримання
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02.09.2021 11:44 Відповісти
Вот скажите мне....
Вот даже если бы эти два урода действительно сами провели эти исследования...сами все написали...и сами защитились... то какой вообще практический смысл имеют данные исследования??
Для чего они?? Какой от них толк??
Два урода получат степень...и будут пожизненно получать деньги из бюджета....ни какой пользы для экономики...ни какой пользы для государства эти исследование не имеют...

"Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження".
"Правове регулювання торгівельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження"
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02.09.2021 11:38 Відповісти
Темы будущих новоявленных науківців є Ж Е С Т Ь Ж Е С Т Я Н А Я "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 4724 "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 5772 "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 8329
и главное очень актуальные.
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02.09.2021 11:45 Відповісти
Они Киву переплюнуть хотят, в курилке ВР с ним поспорили и рванули в науку.
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02.09.2021 11:57 Відповісти
Корупція знищить цю країну. Наукова доцільність цих дисертацій ніяка. І таких дисертацій в рік захищають, мабуть, сотні. І цей абсурд монетизується в 30% доплати? Корупція, звичайна класична корупція.
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02.09.2021 12:15 Відповісти
Если бы только два их тьма
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02.09.2021 12:39 Відповісти
янукович тоже профессор
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02.09.2021 11:43 Відповісти
Бери вище-проФФессор !!!)))
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02.09.2021 11:44 Відповісти
О,ще два науКівця !!!)))
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02.09.2021 11:43 Відповісти
""Нардепы "СН" Орест Саламаха и Александр Трухин планируют защищать кандидатские диссертации в Днепропетровском государственном университете внутренних дел""
Да,времена настали...есть деньгА-ума не надо.....сейчас студент "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 7909 мама, у меня хвост по праву.Ничего сынок,папа утрясет....раньше "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 5149 я тебе говорила учи,учи право.
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02.09.2021 11:43 Відповісти
Ці науківці готуються до викладацької діяльності у Київському Інституті Владіміра Алєксандровича (КІВА).
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02.09.2021 11:46 Відповісти
це точно,бо інакше кого туди набирати??!!
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02.09.2021 12:33 Відповісти
Работы такие смежные, что даже один из оппонентов у Трухина и Саламахи - совместный: Василий Россихин.
При этом, Россихин - член харьковской банды ОПЗЖ. Не, нуачо, "наука как и спорт - вне политики"(с)! "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 6597
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02.09.2021 11:46 Відповісти
Россихин в листопаді 2019 р. став одним з очільників політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" на Сході України, будучи призначеним першим заступником Голови регіональної організації партії.
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02.09.2021 13:25 Відповісти
єто тупое ворье покупая ученые степени давно дискредитировало и нивелировало научные степени и звания. да и науку в целом
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02.09.2021 11:47 Відповісти
Бляха-муха,Україна-країна вчоних!Постачальник кадрів для Силіконової долини!😁
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02.09.2021 11:48 Відповісти
О, полку видатних науКИВців прибуло!
"Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 2166
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02.09.2021 11:50 Відповісти
быдлятина 30лет правит страной
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02.09.2021 11:50 Відповісти
Защита под патронатом самого ментовского министра Монастырского !
Ну, это тот, кто дал положительный отзыв Киве, когда был нардепом.
После защиты они будут не просто нардепами, а ворюгами со степенью....
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02.09.2021 11:52 Відповісти
Давайте вже створюйте Академію політиків/науковців? Це буде надзвичайно цікавий лекторський склад.
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02.09.2021 12:11 Відповісти
Мда це вже не оде КІВІ, тут ціла плантація разом з дубами, склеротиками.
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02.09.2021 12:16 Відповісти
Лядь, проФФФФФесура.
"Слуги народу" Трухін і Саламаха збираються захищати в один і той самий час дисертації в Дніпропетровському держуніверситеті внутрішніх справ, - Мокрик - Цензор.НЕТ 4446
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02.09.2021 12:16 Відповісти
толстый конец
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02.09.2021 12:32 Відповісти
да они с проФФесором Говнюковичем одной крови
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02.09.2021 12:31 Відповісти
Трухину надо было выбрать тему диссера "Вождение автомобиля в нетрезвом виде без последствий" !
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02.09.2021 12:38 Відповісти
"Слуги народу" Трухін і Саламаха збираються захищати в один і той самий час дисертації в Дніпропетровському держуніверситеті внутрішніх справ, - Мокрик - Цензор.НЕТ 61
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02.09.2021 12:55 Відповісти
Трухин не ходил в школу, оценки себе за взятки покупал.
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02.09.2021 12:58 Відповісти
У полку великих науковців **********, який очолює Ківа прибуло.
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02.09.2021 13:04 Відповісти
народ косить ковід-19, а слуг народу - КИВАД-19
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02.09.2021 13:27 Відповісти
Всі випускники Трускавецької Академії просто зобов'язані захистити дисертації через переповнення мізків здобутими знаннями.
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02.09.2021 15:23 Відповісти
Хором будут доклад делать. На вопросы тоже хором отвечать. А диплом один на двоих дадут?
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02.09.2021 16:01 Відповісти
а рецензентом - кива.....
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03.09.2021 21:02 Відповісти
 
 