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Росія в Чорному морі загрожує трьом країнам, через аншлюс Білорусі - ще п'яти, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Росія в Чорному морі загрожує трьом країнам, через аншлюс Білорусі - ще п'яти, - Резніков

Позиція країн НАТО "не провокувати Росію" не працює.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі судноплавство під загрозою. Три країни НАТО вже під ризиками: Туреччина, Болгарія, Румунія. Аншлюс, який здійснює РФ в Білорусі, безпосередньо впливає на чотири країни НАТО: країни Балтії плюс Польща. Це у ваших інтересах - допомогти. Ви теж в цьому повинні бути зацікавлені", - підкреслив міністр.

За його словами, позиція багатьох європейських країн, зокрема країн НАТО, - do not provoke Russia - не працює.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
У батьки й питати ніхто не буде.
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02.09.2021 11:40
+8
Особенно туркам пипец как угрожают, турки перекроют Босфор и какцапы вообще хер куда поплывут 😂😂😂😂.
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02.09.2021 11:48
+7
Бацька щас в попе и пуйло его додавит. Раньше такой ситуации не было.
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02.09.2021 11:45
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Пусть сначала сделают аншлюс Беларуси, Бацка не дурак, не даст ***** такой милости =)
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02.09.2021 11:36 Відповісти
У батьки й питати ніхто не буде.
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02.09.2021 11:40 Відповісти
Уже 30 лет Беларусь присоеденяют) Плюс Лукашенка победил леволюцию и сейчас он на коне. Кто его заставит то?
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02.09.2021 11:41 Відповісти
Бацька щас в попе и пуйло его додавит. Раньше такой ситуации не было.
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02.09.2021 11:45 Відповісти
Перебування москалів зі зброєю на території Білорусі, москальських начальників на посадах силових структур Білорусі, безперешкодне використання повітряного простору та інфраструктури Білорусі москалями - це і є окупація, хіба що в профіль - як і усе що робить брехливий москаль.
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02.09.2021 12:30 Відповісти
Щоб втратити зайвий голос в ООН?
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02.09.2021 11:52 Відповісти
Тупину нужно очередное присоединение территорий, иначе его голодные рашисты отрезвеют и начнут спрашивать за деньги и пожрать. Особенно после плюхи от Турции в Нагорном Карабахе. Так что ему пих на голос в ООН.
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02.09.2021 12:13 Відповісти
Россия в Черном море угрожает трем странам.-Страны об этом не знают и Резников им открывает глаза.
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02.09.2021 11:45 Відповісти
Особенно туркам пипец как угрожают, турки перекроют Босфор и какцапы вообще хер куда поплывут 😂😂😂😂.
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02.09.2021 11:48 Відповісти
Тем более что Турция строит свой канал.
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02.09.2021 12:24 Відповісти
и страны Балтии не знают , напрямую гранича с рашкой
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02.09.2021 13:14 Відповісти
Резников не знает, что такое "аншлюс". Россия в Черном море угрожает трем странам, через аншлюс Беларуси - еще пяти, - Резников - Цензор.НЕТ 5500 Красава.
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02.09.2021 11:49 Відповісти
Во, ЗЕбіли.
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02.09.2021 12:06 Відповісти
Запугаим их до дрожжи в коленях, а то они совсем мышей не ловят.
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02.09.2021 12:11 Відповісти
Это в ваших интересах - помочь. Вы тоже в этом должны быть заинтересованы", - подчеркнул министр.

А они не могут помочь,бо видите ли у нас коррупция.Хотя как связаны между собой коррупция и нарушение границ и международного права-европейцы не могут объяснить Росія в Чорному морі загрожує трьом країнам, через аншлюс Білорусі - ще п'яти, - Резніков - Цензор.НЕТ 2894
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02.09.2021 12:39 Відповісти
 
 