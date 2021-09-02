Росія в Чорному морі загрожує трьом країнам, через аншлюс Білорусі - ще п'яти, - Резніков
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Позиція країн НАТО "не провокувати Росію" не працює.
Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"У Чорному морі судноплавство під загрозою. Три країни НАТО вже під ризиками: Туреччина, Болгарія, Румунія. Аншлюс, який здійснює РФ в Білорусі, безпосередньо впливає на чотири країни НАТО: країни Балтії плюс Польща. Це у ваших інтересах - допомогти. Ви теж в цьому повинні бути зацікавлені", - підкреслив міністр.
За його словами, позиція багатьох європейських країн, зокрема країн НАТО, - do not provoke Russia - не працює.
Топ коментарі
+8 Артем Бала
показати весь коментар02.09.2021 11:40
+8 Підлога Маккартні
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+7 Alex Kyiv
показати весь коментар02.09.2021 11:45
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А они не могут помочь,бо видите ли у нас коррупция.Хотя как связаны между собой коррупция и нарушение границ и международного права-европейцы не могут объяснить