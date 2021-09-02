США підтримують план України з реформування СБУ, - Спільна заява про стратегічне партнерство
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Сполучені Штати привітали подальший прогрес України у реформуванні секторів оборони та оборонної промисловості, в тому числі прийняття нової стратегії оборонної промисловості.
Про це йдеться у Спільній заяві про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо намір продовжувати нашу потужну програму навчання та тренувань відповідно до статусу України як Партнера НАТО з розширеними можливостями. Україна планує й надалі вживати заходів щодо посилення демократичного цивільного контролю над військовими, реформування служб безпеки та модернізації процесу оборонних закупівель для просування євроатлантичних прагнень. Сполучені Штати підтримують план України з реформування Служби безпеки України шляхом упорядкування та чіткого визначення її повноважень та посилення правил, які захищають права людини та забезпечують ефективний громадський нагляд", - випливає з повідомлення.
Повний текст Спільної заяви про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки читайте за посиланням.
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Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах.
Баканов - Наумов, Аристов - Черкасский, Арахамия - Шуцкий
27 августа, 2021
https://ord-ua.com/2021/08/27/kak-zelenskij-boretsja-s-kontrabandoj-bakanov-naumov-aristov-cherkasskij-arahamija-shuckij/
Украина и США СЧИТАЮТ
Украина и США ЕДИНЫ В ПРЕДАННОСТИ суверенитету
США ПОДДЕРЖИВАЮТ СТРЕМЛЕНИЕ Украины
США и Украина ПРИЗЫВАЮТ Россию
УКРАИНА И США ОСЕНЬЮ ПРИМУТ ХАРТИЮ
УКРАИНА И США БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ РОССИЮ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
США ПОДДЕРЖИВАЮТ ПЛАН УКРАИНЫ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ
горе та й годі!!!
Ну, взяти буть яку заявлену реформу і подивитися цілі, план її виконання, витрати і досягнутий результат.