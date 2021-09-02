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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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окупація (5848) права людини (580) Росія (47279) США (14495)

Україна і США притягуватимуть Росію до відповідальності за системні порушення прав людини на окупованих територіях, - Спільна заява про стратегічне партнерство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна і США притягуватимуть Росію до відповідальності за системні порушення прав людини на окупованих територіях, - Спільна заява про стратегічне партнерство

Росія систематично порушує права людини на окупованих територіях України.

Про це йдеться у Спільній заяві про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки, інформує Цензор.НЕТ.

"За підтримки США Україна продовжуватиме зміцнювати повагу до прав людини, громадянських та основних свобод, відповідно до міжнародних стандартів та зобов’язань, а також боротися з расизмом, ксенофобією, антисемітизмом та дискримінацією проти спільноти ЛГБТКІ+. Україна планує посилити відповідальність за насильство проти будь-якої особи незалежно від статі, раси, етнічної приналежності, релігії, сексуальної орієнтації чи політичних поглядів, у тому числі через законодавство", - випливає з спільної заяви.

"Україна та Сполучені Штати мають намір продовжувати притягати Росію до відповідальності за системні порушення, які тривають на територіях України, що контролюються або окуповані Росією, та домагатися звільнення політичних в’язнів і заручників, які утримуються на цих територіях", - слід далі.

Повний текст Спільної заяви про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки читайте за посиланням.

Також читайте: Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Украина и США будут привлекать Россию к ответственности за системные нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 517 Украина и США будут привлекать Россию к ответственности за системные нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 4490
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02.09.2021 12:11
+4
Только без зэ-Украины .
.
А то будет как с Вагнеровцами..
.
Да и ужэ в июле Венедиктова уволила следователей-прокуратуры- которые раследовали преступления в окупированном донбассе , и -
-
ЗАКРЫЛА почти ВСЕ ДЕЛА !!!.
.
Україна і США притягуватимуть Росію до відповідальності за системні порушення прав людини на окупованих територіях, - Спільна заява про стратегічне партнерство - Цензор.НЕТ 8150
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02.09.2021 12:27
+3
Пора бєдосіку додому, справи зроблено.

https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/37732-uragan-ida-v-ssha-6-pogibshih-1-million-bez-yelektrichestva/

https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/37696-uragan-ida-povernul-vspyat-vody-reky-missisipi/
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02.09.2021 12:09
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Пора бєдосіку додому, справи зроблено.

https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/37732-uragan-ida-v-ssha-6-pogibshih-1-million-bez-yelektrichestva/

https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/37696-uragan-ida-povernul-vspyat-vody-reky-missisipi/
показати весь коментар
02.09.2021 12:09 Відповісти
Украина и США будут привлекать Россию к ответственности за системные нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 517 Украина и США будут привлекать Россию к ответственности за системные нарушения прав человека на оккупированных территориях, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 4490
показати весь коментар
02.09.2021 12:11 Відповісти
"И построит этот миропорядок -КЛОВУННННННННННННННННННННН"
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02.09.2021 12:13 Відповісти
то х.уйло ще більший клоун чим зевоно, просто путлер - гнилий такий собі опущений обращений здихаючий імбецил, а зевоно обдовбаний та смішний весельчак, хоча зевоно поганий тільки для Українців, а опущене х.уйло намагється з останніх сил зробити погано всьому світу.
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02.09.2021 12:42 Відповісти
ну как же без 3,14дарасов то...без 3,14дарасов жизни нет.
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02.09.2021 12:14 Відповісти
Капец кацапам.
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02.09.2021 12:14 Відповісти
Яким чином і чи є такий механізм щоб притягти до відповідальності?
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02.09.2021 12:19 Відповісти
Только без зэ-Украины .
.
А то будет как с Вагнеровцами..
.
Да и ужэ в июле Венедиктова уволила следователей-прокуратуры- которые раследовали преступления в окупированном донбассе , и -
-
ЗАКРЫЛА почти ВСЕ ДЕЛА !!!.
.
Україна і США притягуватимуть Росію до відповідальності за системні порушення прав людини на окупованих територіях, - Спільна заява про стратегічне партнерство - Цензор.НЕТ 8150
показати весь коментар
02.09.2021 12:27 Відповісти
там щось йдеться про лгбт меншини туди частково входять п.ідари, їх захищати не потрібно ка.цапи своїх не будуть щимити!
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02.09.2021 12:45 Відповісти
При поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданским и основным свободам, в соответствии с международными стандартами и обязательствами, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТИсточник: https://censor.net/ru/n3285850
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02.09.2021 13:10 Відповісти
 
 