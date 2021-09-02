У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден предметно обговорили ризики від запуску газопроводу "Північний потік-2", через який Росія буде поставляти газ в Європу в обхід України.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час відеовключення із Сан-Франциско, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Знаю, що багато хто з вас цікавляться "Північним потоком". Можу сказати тільки одне: дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2" і щодо тих ризиків, які несе відсутність рішучості і жорсткості стосовно Росії з боку наших партнерів", - сказав Кулеба.
Глава МЗС зазначив, що тема безпеки була ключовою під час зустрічі двох президентів.
Окремо Кулеба нагадав, що США виділяють 60 мільйонів доларів на протитанкові ракетні системи "Джавелін" та інше військове обладнання для України "вже до кінця року".
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- Слишь, фафан-клован! - чтоб болсе про тот газзоправод не тявкать. Андестэнд?
- О, йа, йа, ферште..., пардон, андестэнд, андестэнд! Дякую, дуже дякую, что посередине, а то могли б сунуть на всю длину...
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Ну это типа сидеть на лавочке возле подъезда и обсуждать прохожих.
Украина сама знает, что она должна сделать для вступления в НАТО, - Белый дом
Дядя Джо, на словах, заверил клоуна, мол, если русские будут борзеть, не ссы, мы им санкции введем.
И все, ни слова на бумаге.
Звони, Кулеба, погромче!
Куда уж безопаснее.
Зеля утирает сопли, а Байден потирает руки....
Осторожно - после продуктивности пойдут розовые слоны и летающие крокодилы.
еще бы американцы подтвердили это
Плюс постоянная прибыль от сбыта газа
Для россии германии франции
Кто будет с нами считаться