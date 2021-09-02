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Байден (2328) Зеленський (17470) Північний потік (1369) Кулеба Дмитро (3182)

У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо

Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден предметно обговорили ризики від запуску газопроводу "Північний потік-2", через який Росія буде поставляти газ в Європу в обхід України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час відеовключення із Сан-Франциско, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Знаю, що багато хто з вас цікавляться "Північним потоком". Можу сказати тільки одне: дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2" і щодо тих ризиків, які несе відсутність рішучості і жорсткості стосовно Росії з боку наших партнерів", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що тема безпеки була ключовою під час зустрічі двох президентів.

Окремо Кулеба нагадав, що США виділяють 60 мільйонів доларів на протитанкові ракетні системи "Джавелін" та інше військове обладнання для України "вже до кінця року".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі відреагували на переговори Зеленського і Байдена: Йдеться про дружбу проти Росії, це викликає лише жаль

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А по "Денежному потоку - 1" от Игоря Валерьевича и "Денежному потоку - 2" от Рината Леонидовича был разговор !?
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02.09.2021 12:28
+5
я вчера своей внучке объяснил,что будет,если запустят СП-2...очень мы с ней предметно поговорили.
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02.09.2021 12:31
+4
У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор .- А ведь Зеленский ещё не предъявил Байдену свой главный козырь-игру на рояле без рук.
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02.09.2021 12:34
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Не перегинай, Кулєба-газопровід це факт. Байден зупинив американські не для того, щоб накладати санкції на союзників своїх господарів в Пекіні.
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02.09.2021 12:27 Відповісти
После встречи в Оральном....в Штатах есть Юмористы))
У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3942 У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7174
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02.09.2021 14:36 Відповісти
Весь юмор из штатов и пришел- шоу, гэги, скетчи, мемы
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02.09.2021 15:02 Відповісти
Что ты сейчас перданул, мышонок гробовски?
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02.09.2021 16:47 Відповісти
А по "Денежному потоку - 1" от Игоря Валерьевича и "Денежному потоку - 2" от Рината Леонидовича был разговор !?
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02.09.2021 12:28 Відповісти
ГБР, вообще-то, уголовное дело Байдена "расследует"...
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02.09.2021 12:33 Відповісти
я вчера своей внучке объяснил,что будет,если запустят СП-2...очень мы с ней предметно поговорили.
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02.09.2021 12:31 Відповісти
Віслючок на Новий рік теж дітлахам розказував казочку про податки та відсотки !! Теж дуже предметна була розмова !!!))
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02.09.2021 12:38 Відповісти
зюзя даже выучил 3 слова - норд стрим ту...
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02.09.2021 12:32 Відповісти
Был такой разговор, да.
- Слишь, фафан-клован! - чтоб болсе про тот газзоправод не тявкать. Андестэнд?
- О, йа, йа, ферште..., пардон, андестэнд, андестэнд! Дякую, дуже дякую, что посередине, а то могли б сунуть на всю длину...
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02.09.2021 12:34 Відповісти
У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор .- А ведь Зеленский ещё не предъявил Байдену свой главный козырь-игру на рояле без рук.
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02.09.2021 12:34 Відповісти
То був би шах і мат !!)))
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02.09.2021 12:36 Відповісти
Кулеба профи во всем, недавно сделал важное сообщение-что в украине скоро не будет зимы из-за климатических изменений. Следующе выступление будет о генекологии.
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02.09.2021 12:34 Відповісти
Цікаво і як ці предмети виглядают ???)))
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02.09.2021 12:35 Відповісти
Бідоносець приїхав.
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02.09.2021 12:52 Відповісти
Пора бєдосіку додому, справи зроблено.
Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества
https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/37732-uragan-ida-v-ssha-6-pogibshih-1-million-bez-yelektrichestva/
Ураган «Ида» повернул вспять воды реки Миссисипи
https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/37696-uragan-ida-povernul-vspyat-vody-reky-missisipi/
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02.09.2021 13:03 Відповісти
И каковы практические результаты от этого типа предметного разговора?? Расскажи нам кулеба...не держи в себе...
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02.09.2021 12:38 Відповісти
предметно обсудили риски от запуска газопровода "Северный поток-2", через который Россия будет поставлять газ в Европу в обход Украины
У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор по "Северному потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6214

Ну это типа сидеть на лавочке возле подъезда и обсуждать прохожих.
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02.09.2021 12:49 Відповісти
Це наглядний приклад суб"єктивізації України - все вирішили, не напрягаючи Найвеличнішого.)
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02.09.2021 12:53 Відповісти
Визит Сруля в США равен нулю. т.е. шмаркля просто прокатилась в штаты. Ничего нового или полезного для Украины оно не поимело, зато поимело украинский буджет.
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02.09.2021 12:40 Відповісти
Чому ж, він все хотів глянути в очі уХйлу, а прилетів у США, щоб почути пряму відповідь у вічі від Байдена , чому Україна не в НАТО?
Украина сама знает, что она должна сделать для вступления в НАТО, - Белый дом
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02.09.2021 12:44 Відповісти
Ледю поводив по бутікам, побував в музеї, а на останок маестро збацає благодійний концерт на роялі. Хіба цього мало? У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6393
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02.09.2021 12:56 Відповісти
При Порохе спали спокойно, при ЗЕдауне постоянно просыпаемся в холодном поту
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02.09.2021 12:46 Відповісти
Поговорили и что?
Дядя Джо, на словах, заверил клоуна, мол, если русские будут борзеть, не ссы, мы им санкции введем.
И все, ни слова на бумаге.
Звони, Кулеба, погромче!
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02.09.2021 12:54 Відповісти
більш предметно цю тему обговорили ****** і оркі.
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02.09.2021 13:01 Відповісти
Koроче, Байден сказал ему: "держитесь там ! мысленно с вами !"
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02.09.2021 13:07 Відповісти
У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1127
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02.09.2021 13:09 Відповісти
тема безопасности была ключевой - настолько безопасно, что трубопровод даже не по территории Украины проходит. Украине до него не дотянуться...
Куда уж безопаснее.
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02.09.2021 13:13 Відповісти
Денег с него попилить уже не получится....
Зеля утирает сопли, а Байден потирает руки....
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02.09.2021 13:15 Відповісти
вообще молодец. очень продуктивная поездка. не то что у алкаша
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02.09.2021 13:24 Відповісти
Ну дуже продуктивна! Така продуктивна, що незабаром з Марсу буде видно мільярд висаджених в Україні дерев.....на гроші з Оману У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 345
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02.09.2021 13:50 Відповісти
У наркомана ЗЕ реально приходы яркие. У тебя, видимо, тоже.

Осторожно - после продуктивности пойдут розовые слоны и летающие крокодилы.
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02.09.2021 14:41 Відповісти
*алкаш* - твой сожитель в теплотрассах чебоксар и твои родители ,и родители родителей..
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02.09.2021 16:59 Відповісти
какое убогое .... хотя что еще могло произойти от твоей мамки шалавы
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03.09.2021 10:07 Відповісти
"очень предметный разговор по "Северному потоку-2" - иииии.....? Совместная озабоченость?
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02.09.2021 13:27 Відповісти
"У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор по "Северному потоку-2", після якого зеленський плідно поспілкувався безпосередньо з самими "Північним потоком-2. У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 288
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02.09.2021 13:47 Відповісти
Пока безмозглое большинство нашей страны не отстраниться от выборов управленческого состава государства( по любым причинам),до тех пор страной будут управлять дигинераты(Янукович) и клоуны(Зеленский),а нашу страну будут воспринимать как,всем известный "Цирк уродов".И здравомыслящие меньшеинство,которое безусловно(слава Всевышнему),у нас есть,никак не в состоянии будут изменить эту ассоциацию(к сожалению).Низкий интелект большинства наших граждан-это и есть основная причина всех наших бед,на самом деле.😎
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02.09.2021 13:56 Відповісти
Зеленський зустрівся з Байденом, щоб особисто передати йому підозру та виклик на допит від Венедіктової. У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2356
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02.09.2021 14:07 Відповісти
Розмова була на підвищених тонах? Зеленський кричав на Байдена?
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02.09.2021 14:09 Відповісти
И ни слова про захват ЗЕбандой Нафтогаза? Правда?
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02.09.2021 14:39 Відповісти
Ничего не понятно, но очень интересно (c)
еще бы американцы подтвердили это
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02.09.2021 15:47 Відповісти
Неужели верите что миллиарды будут выброшены
Плюс постоянная прибыль от сбыта газа
Для россии германии франции
Кто будет с нами считаться
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02.09.2021 16:25 Відповісти
Нет, будем верить тебе пригожинскому *************
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02.09.2021 17:02 Відповісти
 
 