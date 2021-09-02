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Пєсков (1444) допомога (5100) США (14499) Донбас (21733)

Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може стати причиною ескалації на Донбасі: "Це дуже небезпечно"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може стати причиною ескалації на Донбасі:

Готовність США надати військову допомогу владі України "може негативно позначитися на конфлікті на Донбасі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия",про це в четвер, 2 вересня, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми також звернули увагу на плани з надання військової допомоги США для України. Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході, це дуже небезпечно", - сказав він.

При цьому Пєсков заявив, що в Москві не почули і не побачили жодного слова з боку Вашингтона щодо виконання Мінських угод. Крім цього, прессекретар російського лідера висловив співчуття у зв'язку з тим, що США і Україна збираються вибудовувати дружні відносини для протистояння РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і США притягуватимуть Росію до відповідальності за системні порушення прав людини на окупованих територіях, - Спільна заява про стратегічне партнерство

Крім того, за словами Пєскова, в Кремлі звернули увагу "на потенційну готовність Сполучених Штатів вітати євроатлантичні устремління України".

"Президент Росії неодноразово висловлював нашу вельми чітку і зрозумілу послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів: це те, що нам зовсім не подобається", - додав він.

Переговори президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена пройшли в середу, 1 вересня, в Овальному кабінеті Білого дому. Зустріч лідерів тривала понад дві години.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 226 Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 741
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02.09.2021 13:12
+29
Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 4322
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02.09.2021 13:17
+26
майже налякав
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02.09.2021 13:10
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02.09.2021 13:10 Відповісти
Суто москальське -залякувати ,провокувати ,шантажувати !!!)))
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02.09.2021 13:15 Відповісти
ЧЕРНОБЫЛЕМ КИНЬТЕ ПОД МОСКВУ! ЧТОБ 1000000 ЛЕТ НИЧЕГО НЕ ЖИЛО!!!
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02.09.2021 15:40 Відповісти
Все, що пропонує Путін, вимагає, все що йому не подобається в політиці, економіці, міжнародних відносинах України, на що він не погоджується - ЗАВЖДИ відповідало і відповідає корінним інтересам України !!!

Бо ж Путін - самий підступний ворог України і загарбник її території!

Тобто, все чого він прагне, на що натякає, до чого ********** чи змушує Україну - нам слід робити "З ТОЧНІСТЮ ДО НАВПАКИ" для того - щоб воно відповідало курсу на процвітання України

А сьогодні, Путін в ході виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці, заявив наступне: "Нормалізації відносин РФ з Україною заважають націоналісти" - (джерело цієї інформації - в коментарях до цього допису)

А хто ж зупинив агресію росії на Донбас, армії ж (як всі стверджують) не було... і дав їй достойну відсіч ціною власних життів?

Але, якби націоналісти погодилися здати Путіну Україну, чи хоча б Донбас, то вони для нього вмить стали б "найліпшим і найближчими друзями" ?

Тобто, всі РОЗУМНІ в Україні, всі тверезо мислячі - мають вибрати свою поведінку і вподобання, голосування на виборах- у відповідності з вищезгаданими постулатами і константами!
https://gordonua.com/news/worldnews/putin-zayavil-chto-normalizacii-otnosheniy-rf-s-ukrainoy-meshayut-nacionalisty-1570559.html
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03.09.2021 15:16 Відповісти
Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 7935
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02.09.2021 13:10 Відповісти
было бы удивительно услышать от мошканской амперии что то иное... ха реально пацаны в Краснопрестольной полагают что нас опять и снова запугали... ой ли и постоянный страх вырабатывает привыкание к страху... и даже к частичному нивелированию страха как такового скоре все эти выбросы от Кремпульки рассчитаны на свой рашинский нарид тем более в преддверии выборов насупив грозно брови опять и снова пук пук в лужу..но кацабам сие нравиться и даже просят повторять каждый день на бис!!!! что и делает власть
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02.09.2021 13:18 Відповісти
Будешь выпендриваться усатая падла - получишь нептуном по мосту, правда не при презеденте Зебобе Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 3977
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02.09.2021 13:10 Відповісти
Причина эскалации как раз в роисси...
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02.09.2021 13:10 Відповісти
Мета Росіі ,це повернення України в "родную говєнь" Московію,а Донбас це лише дестабілізуючий фактор !!!))))
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02.09.2021 13:23 Відповісти
Шо,"йоршик",зашевелився?
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02.09.2021 13:11 Відповісти
Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 226 Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 741
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02.09.2021 13:12 Відповісти
Нравится,не нравится ,терпи гнилая россия Украину Красавицу.
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02.09.2021 20:44 Відповісти
"да ты виновен в том, что хочется мне кушать"...
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02.09.2021 13:12 Відповісти
***
- ты просто ненавидишь все русское.
- ты просто называете русским все то, что я ненавижу.
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02.09.2021 13:48 Відповісти
не в тему, але зараз наш літак скайап SQP421 який повинен був сісти у Батумі, покружляв біля аеропорту та полетів далі на Арменію. шо там, невже захоплення, чи така петрушка як у білорусів?
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02.09.2021 13:13 Відповісти
пшол нах гамно москальское! Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 5201
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02.09.2021 13:13 Відповісти
опасно, когда Абрамсы с томагавками в Харькове стоять будут..а это так..разминка твоих рыжих усиков.....
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02.09.2021 13:13 Відповісти
У украинской стороны как раз будут предсказуемые действия. Повальное мочилово лезущей кацапни. Конечно для свинорусни это очень опасно.
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02.09.2021 13:13 Відповісти
Та мы ж адин нарот, значит если Америка помогает Украине то и для раиссии должно быть это хорошо! Или кто-та врот?
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02.09.2021 13:14 Відповісти
кроме Москвы никто не делает эскалаций.
Невзоров сказал - найди что-то русское? М?
Ничего нету. Кроме того шо тот же Запад поставлял этим оркам, этой антицивилизации, этим .... ну то шо товарищи как там, ну, в 3-тьем Рейхе говорили - типо про недочеловеков - то они тупо не знали что за нелюдь существует на рашке.
эти твари сидят на очковом сортире и ненавидят всех - у кого покупают Самсунг и у кого Интернет глядят.
просто антицивилизация. Говноеды ездят на мерседесах и кланяются мавзолейникам, которые эти мерседесы превратили бы в хлам, на котором эти твари бы не особо хотели катать жопы свои.
мрак!
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02.09.2021 13:14 Відповісти
Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 826 Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 3661
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02.09.2021 13:14 Відповісти
"Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится"
Альо, Писюков. Передай ***** что мы вертели все что ему нравится, и все что ему не нравится тоже
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02.09.2021 13:15 Відповісти
Росія,це розплідник терористів та провокаторів !!)))
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02.09.2021 13:16 Відповісти
Шукать "здравый смысл" у словах кацапів - все одно що пробувать відшукать "суху воду"!
"Упорно сражаясь в «оборонительных» войнах» и «…изо всех сил отбиваясь от наседающих со всех сторон агрессоров…», Московия-Россия со времени освобождения от монголо-татарского ига, умудрилась к началу 20 века увеличить свою территорию в несколько тысяч раз (была бы еще больше, если бы Александр ІІ Аляску американцам не продал…).
(Правда, последнее столетие стараниями своих «руками водителей» Россия понемногу разваливается. Ну, не «собиратели России» они, а «обсиратели» и «просиратели». Не получается из них державотворцев, сколько бы не напрягались. Не те времена, чтобы идти по принципу «Медведя на воеводстве» Салтыкова-Щедрина: « …Так что об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли - он все на одно поворачивал: «Кровопролитиев… кровопролитиев… вот чего нужно…»).
А экономическими методами, как весь цивилизованный мир делает, державу творить - «умишка» не хватает… «На свой карман» работать научились, а на государственный - нет… И учиться не хотят…
Все на «русский «Авось» надеются да на батраков с Украины, Белоруссии, Молдавии да Средней Азии - сами же работать не хотят…
Прибалтийцы уже сказали - они «в гробу Россию видали…».
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02.09.2021 13:16 Відповісти
Історія Росіі,від невеличкого князівства, в мокшанських болотах,до велетенської імперіі ,це море крові поневолених народів !!! Росія жила і живе за рахунок грабунку земель поневолених народів ,в самій Московіі є лише торфяні болота та криві берези !!!)))
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02.09.2021 13:53 Відповісти
Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 4322
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02.09.2021 13:17 Відповісти
Усатый ган-дон снова запугивает от имени самой миролюбивой страны.
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02.09.2021 13:18 Відповісти
Росіі не потрібен Донбас ,Росіі потрібна вся Україна !!! Донбас це лише дестабілізуючий фактор ,елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!)))
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02.09.2021 13:18 Відповісти
розпочалася екскурсія д'єрьмака по кіностудіях США?
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02.09.2021 13:19 Відповісти
Та канешна...Писковъ, каждый день гибнут люди. Что есть помощь, что ее нет - вывод один. Хороший русский снайпер - это мертвый русский снайпер. И тут не попрешЪ...да, ПиськовЪ????
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02.09.2021 13:19 Відповісти
Песков заявил, что военная помощь США Украине может стать причиной эскалации на Донбассе: "Это очень опасно" - Цензор.НЕТ 1027
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02.09.2021 13:19 Відповісти
Это очень опасно"-)(уйло может всраться
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02.09.2021 13:19 Відповісти
Не бзди, вусатий поц. Це буде не боляче. Бац, і ти вже на небесах в пеклі.
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02.09.2021 13:20 Відповісти
путінська ручна абезьяна
добре зна
що відвойовувати свої теріторії Україна - буде
і це нормальний та закономірній процес
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02.09.2021 13:20 Відповісти
На мокшандии подгорает аж пылает😀 Президент Зеленский молодец.
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02.09.2021 13:22 Відповісти
еще бы . найвеличніший лідер ********** Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може стати причиною ескалації на Донбасі: "Це дуже небезпечно" - Цензор.НЕТ 2108
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02.09.2021 14:10 Відповісти
мокшанский мордор, государство убийца и террорист, должен быть уничтожен
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02.09.2021 13:23 Відповісти
Если мы закроем все 100% в потребностях нашей армии , лугандония вместе с рашистскими зелеными человечками испарится без следа .
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02.09.2021 13:26 Відповісти
Ну, мало закрити всі питання, потрібно ще й мати волю застосувати здобуте.
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02.09.2021 13:32 Відповісти
Ну как бы без помощи США ще опаснее.Тому краще испытывать опасность с помощью,чем без неё.Не пугай ежа голой сракой товарищ Песков Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може стати причиною ескалації на Донбасі: "Це дуже небезпечно" - Цензор.НЕТ 5723
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02.09.2021 13:30 Відповісти
Обломчик вийшов, кремлядь ніде не поважають. Суцільна русофобія.
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02.09.2021 13:31 Відповісти
Боїшся, вусатий гіндон? Правильно. Бійся, *****.
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02.09.2021 13:35 Відповісти
Открываем для справочных данных подборку высказываний топ первых лиц РФ на их каналах ТВ. Практически каждый день призывы к уничтожению Украины, призывы бомбить Украину, планы с картами раздела Украины, планы переселения миллионов Украинцев и депортации в Сибирь, призывы к убийствам украинцев, призывы вешать украинцев и всякие тому подобные мерзости, озвученные высшими политиками РФ. Какие вопросы к Украине? Вооружаемся? Так мало ещё вооружаемся! Про обострение на Юго Востоке? На каком Юге? Что за бред постоянный? Южные города Украины в прекрасном спокойствии. Обострение на в лднр? Ну так вы его в секунду можете РФ сделать по телефонному звонку, в этом ни кто не сомневается. ЧВК туда вы накануне уже завели. Для чего? Очень понятно, для чего.
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02.09.2021 13:37 Відповісти
Яке ТКГ,про що можливо домовлятись з кремлівськими параноїками ???))))
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02.09.2021 13:40 Відповісти
Та ясное дело. Вы ж хрена лысого будете воевать с нормально вооруженными армиями. Вы только аборигенов с калашами умеете авиацией утюжить... и то с немалыми потерями для себя.
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02.09.2021 13:43 Відповісти
Це чергове загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!! Росія прагне повернути колись загарбане !!!)))
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02.09.2021 13:49 Відповісти
я очень обрадуюсь, когда увижу эту лицемерную усатую .... за решеткой или в гробу
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02.09.2021 13:45 Відповісти
Все повторюється ,понад сто років тому Росія розв"язала кроваву бійню за Україну і зараз Росія розпочала гібридну війну за повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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02.09.2021 13:47 Відповісти
І ця канитель надовго,загроза Україні зникне лише разом з зникненням,руйнацією ,залишків РІ РФіії !!!)))
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02.09.2021 14:03 Відповісти
говорящая голова путлера чтото там вякает, кацапня займитесь своей вонючей страной, не лезьте в дела других стран, алкаши сраные
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02.09.2021 13:53 Відповісти
очелло у пучеглазого лупастика рвануло.... Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може стати причиною ескалації на Донбасі: "Це дуже небезпечно" - Цензор.НЕТ 926 всё не так и всё не по ихнему..
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02.09.2021 14:04 Відповісти
Можно подумать кому то интересно, что гавкает эта шавка.
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02.09.2021 14:07 Відповісти
А кто тебя расейскую свинью бкдет спрашивать?...
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02.09.2021 14:14 Відповісти
Эти мрази кацвпские хотят вечно шантажировать так.чуть что - сразу обстрелы.
хер им!со временем выбьем эту падаль кацапскую!И границу вернем.
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02.09.2021 14:19 Відповісти
Этого усатого придурка от любой положительной новости об Украине колбасит не по детски
Такое впечатление что у кремлевских дебилов от слов Государство Украина крыша поехала Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може стати причиною ескалації на Донбасі: "Це дуже небезпечно" - Цензор.НЕТ 3483
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02.09.2021 14:47 Відповісти
Так в чем проблема, не лезте в Беларусь, делайте независимыми Белгород Псков и норм.
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02.09.2021 14:47 Відповісти
Еще военная помощь США Украине не поступила, ведутся только переговоры, а в Кремле уже слышен вой. Представляю себе, что будет, когда поступит эта военная помощь, с Кремля будет слышен не только вой, но буде сильно вонять, ведь укакаются
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02.09.2021 15:19 Відповісти
Да что вы? Шахтёры новые танки откопают?
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02.09.2021 15:58 Відповісти
Дайте каждому адекватному по автомату, как в Швейцарии. И вопрос будет закрыт. Всё. Я шо с лопатой должен воевать зелёные дебилы.
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02.09.2021 17:38 Відповісти
Не беспечно з вами окупантами тоді коло вам нічим дати по зубах,а зі зброєю якраз безпечно і затишно. Ми вас будемо бити беспечно. Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може стати причиною ескалації на Донбасі: "Це дуже небезпечно" - Цензор.НЕТ 6409
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02.09.2021 19:26 Відповісти
Письков,тебе забули запитати!
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02.09.2021 19:28 Відповісти
мнением убогих - НЕ ИНТЕРЕСУЕМСЯ.....
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03.09.2021 21:05 Відповісти
 
 