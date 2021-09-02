Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може стати причиною ескалації на Донбасі: "Це дуже небезпечно"
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Готовність США надати військову допомогу владі України "може негативно позначитися на конфлікті на Донбасі".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия",про це в четвер, 2 вересня, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Ми також звернули увагу на плани з надання військової допомоги США для України. Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході, це дуже небезпечно", - сказав він.
При цьому Пєсков заявив, що в Москві не почули і не побачили жодного слова з боку Вашингтона щодо виконання Мінських угод. Крім цього, прессекретар російського лідера висловив співчуття у зв'язку з тим, що США і Україна збираються вибудовувати дружні відносини для протистояння РФ.
Крім того, за словами Пєскова, в Кремлі звернули увагу "на потенційну готовність Сполучених Штатів вітати євроатлантичні устремління України".
"Президент Росії неодноразово висловлював нашу вельми чітку і зрозумілу послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів: це те, що нам зовсім не подобається", - додав він.
Переговори президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена пройшли в середу, 1 вересня, в Овальному кабінеті Білого дому. Зустріч лідерів тривала понад дві години.
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Бо ж Путін - самий підступний ворог України і загарбник її території!
Тобто, все чого він прагне, на що натякає, до чого ********** чи змушує Україну - нам слід робити "З ТОЧНІСТЮ ДО НАВПАКИ" для того - щоб воно відповідало курсу на процвітання України
А сьогодні, Путін в ході виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці, заявив наступне: "Нормалізації відносин РФ з Україною заважають націоналісти" - (джерело цієї інформації - в коментарях до цього допису)
А хто ж зупинив агресію росії на Донбас, армії ж (як всі стверджують) не було... і дав їй достойну відсіч ціною власних життів?
Але, якби націоналісти погодилися здати Путіну Україну, чи хоча б Донбас, то вони для нього вмить стали б "найліпшим і найближчими друзями" ?
Тобто, всі РОЗУМНІ в Україні, всі тверезо мислячі - мають вибрати свою поведінку і вподобання, голосування на виборах- у відповідності з вищезгаданими постулатами і константами!
https://gordonua.com/news/worldnews/putin-zayavil-chto-normalizacii-otnosheniy-rf-s-ukrainoy-meshayut-nacionalisty-1570559.html
- ты просто ненавидишь все русское.
- ты просто называете русским все то, что я ненавижу.
Невзоров сказал - найди что-то русское? М?
Ничего нету. Кроме того шо тот же Запад поставлял этим оркам, этой антицивилизации, этим .... ну то шо товарищи как там, ну, в 3-тьем Рейхе говорили - типо про недочеловеков - то они тупо не знали что за нелюдь существует на рашке.
эти твари сидят на очковом сортире и ненавидят всех - у кого покупают Самсунг и у кого Интернет глядят.
просто антицивилизация. Говноеды ездят на мерседесах и кланяются мавзолейникам, которые эти мерседесы превратили бы в хлам, на котором эти твари бы не особо хотели катать жопы свои.
мрак!
Альо, Писюков. Передай ***** что мы вертели все что ему нравится, и все что ему не нравится тоже
"Упорно сражаясь в «оборонительных» войнах» и «…изо всех сил отбиваясь от наседающих со всех сторон агрессоров…», Московия-Россия со времени освобождения от монголо-татарского ига, умудрилась к началу 20 века увеличить свою территорию в несколько тысяч раз (была бы еще больше, если бы Александр ІІ Аляску американцам не продал…).
(Правда, последнее столетие стараниями своих «руками водителей» Россия понемногу разваливается. Ну, не «собиратели России» они, а «обсиратели» и «просиратели». Не получается из них державотворцев, сколько бы не напрягались. Не те времена, чтобы идти по принципу «Медведя на воеводстве» Салтыкова-Щедрина: « …Так что об чем бы с ним ни заговорили: об торговле ли, о промышленности ли, об науках ли - он все на одно поворачивал: «Кровопролитиев… кровопролитиев… вот чего нужно…»).
А экономическими методами, как весь цивилизованный мир делает, державу творить - «умишка» не хватает… «На свой карман» работать научились, а на государственный - нет… И учиться не хотят…
Все на «русский «Авось» надеются да на батраков с Украины, Белоруссии, Молдавии да Средней Азии - сами же работать не хотят…
Прибалтийцы уже сказали - они «в гробу Россию видали…».
на небесахв пеклі.
добре зна
що відвойовувати свої теріторії Україна - буде
і це нормальний та закономірній процес
хер им!со временем выбьем эту падаль кацапскую!И границу вернем.
Такое впечатление что у кремлевских дебилов от слов Государство Украина крыша поехала