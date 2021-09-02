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Новини Політика України
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призначення (1020) ОДА (1541) Одеська область (2493) Саакашвілі Міхеіл (2105) Пудрик (15)

Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му?

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му?

Голова виконкому Національного комітету реформ Міхеіл Саакашвілі обурений кадровими призначеннями в Одеській області.

Про це він заявив на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Це п-ець! У мене іншого коментаря немає… Даремно хтось думає, що одесити пробачать кому-небудь, що їх злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Цього Муратова ми в 2015 році звільнили з Обладміністрації, але він знову там. Активно повертають та інтегрують усякий неліквід. Хіба за це голосували люди в 2019-му?" - прокоментував Саакашвілі новину про те, що заступник голови Одеської ОДА Олег Муратов представив колективу нового главу Держпродспоживслужби Одещини скандального ексмитника Пудрика.

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Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му? 01
Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му? 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+57
именно за это дибилы и голосовали . хотя их предупреждали Саакашвили о кадровых назначениях на Одесчине: Это п-ец! Одесситов слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Разве за это голосовали люди в 2019-м? - Цензор.НЕТ 4707
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02.09.2021 13:21
+41
А чо? Славный же малый? Саакашвили о кадровых назначениях на Одесчине: Это п-ец! Одесситов слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Разве за это голосовали люди в 2019-м? - Цензор.НЕТ 198
Саакашвили о кадровых назначениях на Одесчине: Это п-ец! Одесситов слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Разве за это голосовали люди в 2019-м? - Цензор.НЕТ 6266
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02.09.2021 13:23
+36
Міхо, залишайся на тій стороні
нам таких союзників не треба
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02.09.2021 13:21
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именно за это дибилы и голосовали . хотя их предупреждали Саакашвили о кадровых назначениях на Одесчине: Это п-ец! Одесситов слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Разве за это голосовали люди в 2019-м? - Цензор.НЕТ 4707
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02.09.2021 13:21 Відповісти
А чо? Славный же малый? Саакашвили о кадровых назначениях на Одесчине: Это п-ец! Одесситов слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Разве за это голосовали люди в 2019-м? - Цензор.НЕТ 198
Саакашвили о кадровых назначениях на Одесчине: Это п-ец! Одесситов слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Разве за это голосовали люди в 2019-м? - Цензор.НЕТ 6266
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02.09.2021 13:23 Відповісти
такий собі "крепкий хазяйственнік"... з Путібану
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02.09.2021 13:25 Відповісти
Морда подходящая для продслужбы. Видно, что чувак не голодал, так что красть продукты не должен. А может быть и наоборот, такого прокормить не так просто. Хз.
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02.09.2021 13:35 Відповісти
Он ещё "подрастёт" и начнёт требовать, чтобы государство ему долги миллиардами гривен "прощало". Но у нас нет ни корупционеров, ни олигархов . Все "крепкие" хозяйственники.
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02.09.2021 13:45 Відповісти
Невже педрофіли ПОПЕРЕДЖАЛИ, що за Блазня буде ТЕ САМЕ, що і за Бариги? Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му? - Цензор.НЕТ 2880
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02.09.2021 16:44 Відповісти
просто попереджали шо ви дібіли . і вас не то шо на вибори пускати не можна а краще взагалі стерелізувати Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му? - Цензор.НЕТ 8943
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02.09.2021 17:00 Відповісти
Только усыплять.
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02.09.2021 19:55 Відповісти
Міхо, залишайся на тій стороні
нам таких союзників не треба
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02.09.2021 13:21 Відповісти
політіческій простітут только ПРоснулся?
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02.09.2021 13:22 Відповісти
при чому тут п-ець. Пора вже кричати: "Бариги".
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02.09.2021 13:22 Відповісти
Саакашвили о кадровых назначениях на Одесчине: Это п-ец! Одесситов слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Разве за это голосовали люди в 2019-м? - Цензор.НЕТ 8895
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02.09.2021 13:25 Відповісти
побольше поп корма
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02.09.2021 13:23 Відповісти
С твоей непосредственной помощью сракашвили они и на голосовали.
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02.09.2021 13:23 Відповісти
Саакашвили о кадровых назначениях на Одесчине: Это п-ец! Одесситов слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Разве за это голосовали люди в 2019-м? - Цензор.НЕТ 1579
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02.09.2021 13:23 Відповісти
Проблема не в Муратове , а то что областью управляет кауфман , губернатор-"Фунт"-пенсионер , подставное лицо для проведения собраний и сессий и подписи грамот , все фин. вопросы и назначения на все должности у отпетого мошенника и вора Бори кауфмана.
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02.09.2021 13:24 Відповісти
Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му? - Цензор.НЕТ 2460
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02.09.2021 13:51 Відповісти
_Да! Голосовали - за это! А то что у них не достало умишка понять что такое на деле "это", характеризует не "это", а их самих.
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02.09.2021 13:26 Відповісти
саме так, за це! головне що не барига
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02.09.2021 13:26 Відповісти
"Саакашвили о кадровых назначениях на Одесчине: Это п-ец! Одесситов слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Разве за это голосовали люди в 2019-м? " - не понял? Сцыкошвили разве не за это боролся? Саакашвили о кадровых назначениях на Одесчине: Это п-ец! Одесситов слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Разве за это голосовали люди в 2019-м? - Цензор.НЕТ 37
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02.09.2021 13:27 Відповісти
Это только для вас Порошенк и Зеля - противоположности, на самом деле они очень похожи и в политике, и в кадровых назначениях. А Саака боролся как раз против этого.
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02.09.2021 13:56 Відповісти
никто не сделал больше для прихода зе-ленина, как порошенко. и не надо удивляться, когда окажется, что "лютая борьба" между ними - это все по сценарию.
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02.09.2021 14:02 Відповісти
Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му? - Цензор.НЕТ 8750
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02.09.2021 14:31 Відповісти
Ага, боролся. За свои пентхаузы. Хотя по его словам жил впритык на деньги бабушки.
https://dumskaya.net/news/saakashvili-i-kvartira-foto-video-104799/
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02.09.2021 14:31 Відповісти
По его же словам, он жил на зарплату, которую ему платили США.
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02.09.2021 14:37 Відповісти
3 миллиона?
https://uc.od.ua/news/politic/1220308
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02.09.2021 14:51 Відповісти
Могу ошибаться, но помнится, Саака что-то говорил о 120 тысячах уе в год - не сильно большая зп как для США.
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02.09.2021 18:41 Відповісти
Нет, он жаловался что не хватает денег на жизнь и он живет за счет помощи семьи.
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02.09.2021 19:11 Відповісти
Саакашвили: Моя американская зарплата - почти $200 тысяч

Вот, что он говорил. Я предупреждал, что могу ошибаться - не 120 тысяч в год, а 200 тысяч в год он получал.
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02.09.2021 20:23 Відповісти
Если не заметил -- то там новость не о его зарплате, а о его коррупции на земле минобороны

https://uc.od.ua/news/politic/1220308
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02.09.2021 21:41 Відповісти
Да я давно понял, что ты паталогически не способен признать правоту оппонента - и тут тоже сразу перевел сменил тему и перевел стрелки.
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02.09.2021 22:22 Відповісти
Я давно уже понял что ты паталогически не способен воспринимать правду.. Если ты не заметил --- моя первая ссылка 02.09.2021 14:51 на документы была именно о коррупции Саака на должности губернатора, ты же сам полез в его зарплату. Кто тебе теперь доктор?
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02.09.2021 22:46 Відповісти
Это ниачем.
в 2015м он получал $200 в год - вполне можно накопить на несколько лет жизни, если не растрачивать направо и налево.
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02.09.2021 20:25 Відповісти
Мда.
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02.09.2021 15:36 Відповісти
🙈🙈🙈🤮🤮🤮 Видимо перестали бабло подкидывать , вот и завонял ! 🐏🐑🤢🤡73%теперь кушайте не подавитесь- хуже не будет
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02.09.2021 16:30 Відповісти
профессиональный "революционер"! такой себе - "одесский" че гевара.
шо Она тебе покоя не дает, Мишико?
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02.09.2021 13:28 Відповісти
от потвори, невже нізя було зробити свою брудну справу не сьогодні. сьогодні ж день міста. от так подарунок так подарунок : (
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02.09.2021 13:28 Відповісти
А що? При Сладчайшому всяким там пундикам з муратовими жилось гірше? Вони ж не лісники, не торнадівці ... Одної крові з підбарижниками. Саакашвили о кадровых назначениях на Одесчине: Это п-ец! Одесситов слили и отдали на откуп коррумпированной мафии. Разве за это голосовали люди в 2019-м? - Цензор.НЕТ 3781
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02.09.2021 13:28 Відповісти
Ну якщо для тебе збоченці і садисти з торнадо нормальні...
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02.09.2021 13:31 Відповісти
Миша-ты дурак.
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02.09.2021 13:29 Відповісти
За що боролись, на то і напоролись, зебуїни...
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02.09.2021 13:30 Відповісти
Ореховая мафия???)
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02.09.2021 13:31 Відповісти
именно за это ты, реформатор нанюханный, и голосовал
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02.09.2021 13:31 Відповісти
Не верю,что люди ,умеющие строчить в компе и телефоне,не врубались,когда голосили за "рассмеши комика" в главнокомандующих,что ослабляют свою воюющую страну в угоду пуйлу...
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02.09.2021 13:32 Відповісти
з.ы. этот пост Карлсон уже потер. видать, от Ермака позвонили, попросили не вые...ться
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02.09.2021 13:33 Відповісти
зебилы !
вы фсё ишо не хатите атрезреветь ,
или не магёте?
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02.09.2021 13:34 Відповісти
Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му? - Цензор.НЕТ 4279 . Міха проснулась .Нарешті . І

Ну шо ж ,, схоже настає - день бабака .

Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му? - Цензор.НЕТ 4237 .
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02.09.2021 13:35 Відповісти
Мишка...п-ец еще в 2019-м пришел... и ты дурашка его сам привел...
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02.09.2021 13:39 Відповісти
Именно за это и голосовали
Вот и на голосовали
73% привет от Володи
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02.09.2021 13:39 Відповісти
Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му? - Цензор.НЕТ 723
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02.09.2021 13:40 Відповісти
"Уволенного в 2015 году". Это ещё что. Зеля возвращает на посады чмырей, сбежавших после Майдана и прятавшихся в мацкве.
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02.09.2021 13:41 Відповісти
"Разве за это голосовали люди в 2019-м?" Именно за это и голосовали
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02.09.2021 13:43 Відповісти
тебя устроили на теплое местечко где можно ничего не делать и получать зарплату - чтобы ты помалкивал...
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02.09.2021 13:48 Відповісти
его и при прошлой власти устраивали

"голос правди не спинити"
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02.09.2021 13:53 Відповісти
а потом он стал строить сечь, а потом его выперли
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02.09.2021 13:58 Відповісти
Будет много базарить - эти выпрут еще быстрее
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02.09.2021 14:03 Відповісти
Начинается.. Опять вышлют в мешке
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02.09.2021 13:51 Відповісти
Странно что про рояль пока молчит. На Порошенко такое гнал..
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02.09.2021 13:54 Відповісти
отак президент країни, який заслуговував на повагу та підтримку в 2008ому, перетворився на лайно, яке повзає Україною в пошуках господаря.
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02.09.2021 13:55 Відповісти
покажите мне хоть ОДИН результат деятельности этого деятеля. а распиарили его как - а вот в грузии он...
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02.09.2021 13:56 Відповісти
Зеленский, неужели, *****, не было более подходящих чистых кандидатур, а не это коррумпированное жирное ******?!
Ну ведь на потоки встанет сразу! Откатов за "закрыл глаза" через пару месяцев хватит еще, чтоб теща купила 5* отель в Турции.
*****, ну плевок в лицо всем... Давно и надолго.
Слов нет. Дно. Низость.
Без будущего страна беззакония.
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02.09.2021 13:56 Відповісти
Как будто зекретин -подходящая ,чистая кандидатура...дермо к дерьму,как говориться.
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02.09.2021 14:30 Відповісти
Доки такі професінали, як Міхо будуть ходить у владі в Україні по колу, так і буде!
Бо воно те ж саме говорило і про Порошенка.
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02.09.2021 14:01 Відповісти
ну якщо сака, цей політ-барометр, так гучно незадоволений нинішньою ситуацією, то ймовірно писец ослу вже не за горами
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02.09.2021 14:03 Відповісти
Днепр тоже "слили" еще в 2014м филато-корбановской мафии
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02.09.2021 14:08 Відповісти
Да.
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02.09.2021 14:16 Відповісти
Что соевые,что зеленые одно гэ,соевые только боялись Саакашвили,а эти пока нет.
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02.09.2021 14:19 Відповісти
))))ты,мудак ,голосил в 19м за сдачу Украины пуйлу -тебя вообще не спрашивают...можешь даже настрочить ,шо второй тур игнорил -это тоже самое ,что голосовать за зекрысу
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02.09.2021 14:35 Відповісти
Мнение путинского болвана меня не интересует.
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02.09.2021 15:25 Відповісти
І це висрав пуйловський угодник ?))))тобі за ганьбу України відповідати усе життя ,мудак
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02.09.2021 15:30 Відповісти
Для отборых болванов повторяю - мнение путинских барбосов меня не интересует,иди поцелуй вонючий мавзолейный труп в животик и не забывай - твой путин убийца и педофил.
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02.09.2021 15:42 Відповісти
козломордий ,пиши на мові)а то твоя хрень вже не заходить ,в 21році
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02.09.2021 16:02 Відповісти
Нужно иметь большую смелость,чтобы критиковать режим,который его приютил.
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02.09.2021 14:23 Відповісти
Ха-ха-ха, вам самому не смешно, писать такое.
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02.09.2021 15:22 Відповісти
Разве за это голосовали люди в 2019-м?

А разве нет? Вам же говорили перед вторым туром "Думай те". Вам было нечем.

А теперь хавай те!!!
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02.09.2021 14:36 Відповісти
"...Разве за это голосовали люди в 2019-м?.."

Да!
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02.09.2021 15:07 Відповісти
Який би не був саакашвілі, але він поки єдиний серед відомих політиків, хто обурився цими признченнями. Всім іншим або "какая разница", або вони "в темі".
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02.09.2021 15:57 Відповісти
Однако ,,критикан,, неплохо при зебилах деньги гребет на зарплату ХЗ за что. Кто нибудь знает,чем оно занимается,видел хоть какие нибудь результаты чего нибудь от карлсона?
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02.09.2021 19:58 Відповісти
мне всё интересно, когда Саакашвили и Гордон признаются что зеленский ещё хуже януковича
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02.09.2021 21:48 Відповісти
Он еще в Украине?! Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му? - Цензор.НЕТ 2717
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02.09.2021 23:58 Відповісти
Клоуну майской трагедии мало
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03.09.2021 11:21 Відповісти
 
 