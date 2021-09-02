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Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му?
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова виконкому Національного комітету реформ Міхеіл Саакашвілі обурений кадровими призначеннями в Одеській області.
Про це він заявив на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Це п-ець! У мене іншого коментаря немає… Даремно хтось думає, що одесити пробачать кому-небудь, що їх злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Цього Муратова ми в 2015 році звільнили з Обладміністрації, але він знову там. Активно повертають та інтегрують усякий неліквід. Хіба за це голосували люди в 2019-му?" - прокоментував Саакашвілі новину про те, що заступник голови Одеської ОДА Олег Муратов представив колективу нового главу Держпродспоживслужби Одещини скандального ексмитника Пудрика.
Топ коментарі
+57 violator
показати весь коментар02.09.2021 13:21
+41 Підлога Маккартні
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+36 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар02.09.2021 13:21
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нам таких союзників не треба
https://dumskaya.net/news/saakashvili-i-kvartira-foto-video-104799/
https://uc.od.ua/news/politic/1220308
Вот, что он говорил. Я предупреждал, что могу ошибаться - не 120 тысяч в год, а 200 тысяч в год он получал.
https://uc.od.ua/news/politic/1220308
https://dumskaya.net/news/babushka-079002/
https://gordonua.com/publications/restoran-babushka-i-miho-kak-saakashvili-perestat-zhit-na-dengi-svoih-rodstvennikov-215843.html
в 2015м он получал $200 в год - вполне можно накопить на несколько лет жизни, если не растрачивать направо и налево.
шо Она тебе покоя не дает, Мишико?
вы фсё ишо не хатите атрезреветь ,
или не магёте?
Ну шо ж ,, схоже настає - день бабака .
.
Вот и на голосовали
73% привет от Володи
"голос правди не спинити"
Ну ведь на потоки встанет сразу! Откатов за "закрыл глаза" через пару месяцев хватит еще, чтоб теща купила 5* отель в Турции.
*****, ну плевок в лицо всем... Давно и надолго.
Слов нет. Дно. Низость.
Без будущего страна беззакония.
Бо воно те ж саме говорило і про Порошенка.
А разве нет? Вам же говорили перед вторым туром "Думай те". Вам было нечем.
А теперь хавай те!!!
Да!