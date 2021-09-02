Можливості зустрічі Зеленського і Путіна не відкидаємо, але до її узгодження ще далеко, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков оцінив можливість зустрічі Путіна і Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".
За його словами, жодна зі сторін не відкидає можливості зустрічі, але по лінії адміністрацій далекі від того, щоб узгодити її.
У той же час, Пєсков додав, що зустріч Путіна і Зеленського повинна бути добре підготовлена, але поки є проблеми з визначенням кола питань.
Топ коментарі
+6 5 копійок
показати весь коментар02.09.2021 14:00
+4 Welt Schmerz
показати весь коментар02.09.2021 14:04
+3 Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар02.09.2021 13:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Тут після твоєї зустрічі з Байденом досі аш трісьот.
ВершникВіслюк Апокаліпсису не справиться з виконанням місії по здійсненню загальної к'є#єніматізації на росії?
Для експерименту можна заслати його з візитом до Біларусі, або наприклад Туркменістану. І подивимось, що буде...
Оскільки наш Апокаліптичний Віслючок мешкає тут, і ********* не горить бажанням його запрошувати, робимо висновок: ********* боїться Бубочкиного візиту більше, ніж шамана Габишева.