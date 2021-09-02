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голодування (420) суд (8047) Семен Семенченко (250)

Майже 40 днів голодування: Семенченку стало зле в залі суду, йому викликали швидку

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Майже 40 днів голодування: Семенченку стало зле в залі суду, йому викликали швидку

Під час судового засідання колишньому народному депутату Семену Семенченку, який голодує вже 36 днів, стало зле.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, в Солом'янському райсуді Києва триває розгляд клопотання захисників Семенченка про зміну йому запобіжного заходу на будь-яку, що не передбачає утримання під вартою.

Під час виступу на засіданні суду Семенченко повідомив, що йому погано.

Суддя оголосив перерву в засіданні до 14:00.

Семенченку викликали "швидку". Наразі медики оглядають його.

Нагадаємо, після зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою Семен Семенченко оголосив голодування.

Про це він заявив 20 серпня, зазначивши, що приймати їжу перестав ще 26 липня, коли суд повернув його під арешт.

Також дивіться: Біля стін СІЗО СБУ у Києві відбулася акція протесту на підтримку Семенченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Не приймаю їжу з моменту повторного арешту, але робив це неофіційно – перевіряв силу волі. Сьогодні офіційно про це заявляю і починаю новий відлік", – зазначив він.

Довідка. 24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т. ч. проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого широкій публіці як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО.

Того ж дня суд відправив Семенченка під варту без права на внесення застави.

29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" – колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

22 липня Семенченко заявив, що брав участь у спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі, а справа проти нього нібито відкрита на запит російського КДБ.

26 липня Солом'янський райсуд Києва знову відправив Семенченка до СІЗО.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Да ну, никогда не поверю, что этот боров Насиння не ел 40 дней Почти 40 дней голодовки: Семенченко стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую - Цензор.НЕТ 8453 Почти 40 дней голодовки: Семенченко стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую - Цензор.НЕТ 2425
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02.09.2021 14:03
+18
Парашні шавки піддзявкують бакановським шакалам.
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02.09.2021 14:09
+17
целительное одеялко в студию!
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02.09.2021 14:02
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Какой то позор СБУ.Держали людей по Шеремету отпустили.Теперь Семена держат по беспределу,шоб потом шо?Извиняться?
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02.09.2021 15:13 Відповісти
Цікаво, а чому Саакашвілі не виходить на захист свого друга?
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02.09.2021 15:25 Відповісти
Семенченко не друг Саакашвили,много крысенышей хотели примазаться к нему.
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03.09.2021 10:20 Відповісти
К Саакашвіллі?
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03.09.2021 12:01 Відповісти
да,называли его другом и может даже он когда то называл их друзьями .но время показывает и сегодня мы.видим кто кому друзья
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03.09.2021 12:16 Відповісти
Ну, Зеленський дав йому тепленьку посаду і зарплатню в валюті, робити не треба, днями лише їсть в ресторані під офісом. Зеленський друг?
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03.09.2021 12:24 Відповісти
Не уверен.Саакашвили в последнее время начал как мне кажется ошибаться,а именно очень мне не нравятся его выступнения на ахметовских каналах.Надеюсь,это так же как и с Семенченком.Такой политик-танк как Сеакашвили ,тоже человек.
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03.09.2021 12:37 Відповісти
Он за полярным кругом голодает, где день за три?
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02.09.2021 15:34 Відповісти
Вдавився ковбасою???
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02.09.2021 15:50 Відповісти
Чудова, чудова гілочка! Чудова тому, що чудово видно, у що перетворився Цензор, відкривши двері для сучепотрохоботів і кацапів, що під **************** маскуються. Лишився крок до того, щоб ніхто вже не зміг заперечити, що Цензор це антидержавне, антиукраїнське і прокацапське ЗМІ. Один маленький крок.
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02.09.2021 16:00 Відповісти
Какой парень, вызовите к нему КОРОНЕРОВ. Шоб ты издох.
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02.09.2021 16:24 Відповісти
Майже 40 днів голодування: Семенченку стало зле в залі суду, йому викликали швидку - Цензор.НЕТ 4837
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ТАК, А ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ
УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС?
ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД
ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ! А ЧОМУ ПРОДАЖНІ
ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ?
А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА
ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ
ЯНИЧАРАМ, І ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ
УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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02.09.2021 16:46 Відповісти
ефремов главный бандюган партии регионов забыли...? друг порошенко...после майдана после инавгурации президента .он единственный был приглашен на фуршет после инавгурации .я просто как увидел видео его там совсем дар речи потерял....а вы думайте ....(( а другой друг это медведчук....вот такая она горькая правда матушка....((
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02.09.2021 17:06 Відповісти
да вот кто там был...https://blogs.pravda.com.ua/authors/lutsenko/53935e9b33509/
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02.09.2021 17:10 Відповісти
Семен воевал, а не на диване сидел! В 2016 году создал движение Блокада, блокирующее поезда с сырьем и подачу электроэнергии террористам. Этим нанес колоссальный урон обогащению Барыги. Свободу патриотам Украины по надуманным предлогам!
Настоящие частные армии у Авакова и Киви!
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02.09.2021 16:40 Відповісти
Рюзьгє боте, ти методички не попутал?
Ця була у 2016 році Майже 40 днів голодування: Семенченку стало зле в залі суду, йому викликали швидку - Цензор.НЕТ 8588
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02.09.2021 18:53 Відповісти
Голодує мабуть "методом Савченко"?
+ 10кг в міс.
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02.09.2021 20:32 Відповісти
Той , хто зараз не підтримає Семенченка нехай не дивується , коли ніхто , раптом щось станеться, не підтримає його ...
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02.09.2021 21:50 Відповісти
А ось те що всім відомий дописувач-регіонал агітує виходити за Грішина, ********* на певні роздуми.
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03.09.2021 12:27 Відповісти
Це так само голодує ,як Гадя ,коли та повернулась,то по ній не було видно ,що вона голодала.
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02.09.2021 23:08 Відповісти
Интересный феномен. Голодающим почему-то всегда становится плохо и появляется знаменитое клетчатое одеяло именно в зале суда, на камерах и на публике, но никогда в СИЗО или под домашним арестом. Необъяснимо!
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03.09.2021 00:35 Відповісти
Как сильно не хочет в тюрьму, этот херой времен порошенка.
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03.09.2021 10:15 Відповісти
Раз уж ты туда так стремишься, то какие проблемы посидеть за Семена?
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03.09.2021 16:35 Відповісти
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