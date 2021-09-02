Майже 40 днів голодування: Семенченку стало зле в залі суду, йому викликали швидку

Під час судового засідання колишньому народному депутату Семену Семенченку, який голодує вже 36 днів, стало зле.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, в Солом'янському райсуді Києва триває розгляд клопотання захисників Семенченка про зміну йому запобіжного заходу на будь-яку, що не передбачає утримання під вартою.

Під час виступу на засіданні суду Семенченко повідомив, що йому погано.

Суддя оголосив перерву в засіданні до 14:00.

Семенченку викликали "швидку". Наразі медики оглядають його.

Нагадаємо, після зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою Семен Семенченко оголосив голодування.

Про це він заявив 20 серпня, зазначивши, що приймати їжу перестав ще 26 липня, коли суд повернув його під арешт.

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"Не приймаю їжу з моменту повторного арешту, але робив це неофіційно – перевіряв силу волі. Сьогодні офіційно про це заявляю і починаю новий відлік", – зазначив він.

Довідка. 24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т. ч. проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого широкій публіці як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО.

Того ж дня суд відправив Семенченка під варту без права на внесення застави.

29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" – колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року. За даними СБУ, Семенченко організував передачу грошей на придбання транспорту та інших засобів, необхідних для вчинення злочину.

14 липня суд змінив запобіжний захід Семенченку та відправив його під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

22 липня Семенченко заявив, що брав участь у спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі, а справа проти нього нібито відкрита на запит російського КДБ.

26 липня Солом'янський райсуд Києва знову відправив Семенченка до СІЗО.