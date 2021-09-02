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ДТП на трасі Київ-Чоп: автомобіль Opel Combo з поліцейськими врізався у вантажівку, 29-річна дільнична загинула. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

ДТП на трасі Київ-Чоп: автомобіль Opel Combo з поліцейськими врізався у вантажівку, 29-річна дільнична загинула. ФОТОрепортаж

На Рівненщині правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП за участю поліцейських, яка сталася 1 вересня близько 21:20 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу міста Дубно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Opel Combo" — 39-річний дубенчанин — заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення із вантажним автомобілем "Volvo", який рухався попереду у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля "Opel", 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від травм загинула на місці події. Водія "Opel" із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації місцевої лікарні. На момент ДТП обоє поліцейських перебували поза службою.

ДТП на трасі Київ-Чоп: автомобіль Opel Combo з поліцейськими врізався у вантажівку, 29-річна дільнична загинула 01

Керманич вантажівки — 47-річний житель Закарпатської області внаслідок ДТП не постраждав.

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Усі обставини смертельної автопригоди встановлюють слідчі територіального управління ДБР в Рівненській області.

Крім того, в Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області за цим фактом проводиться службове розслідування. А наказом керівника главку Олексія Камишанського начальника Дубенського районного відділу поліції на цей час усунуто від виконання посадових обов’язків.

ДТП на трасі Київ-Чоп: автомобіль Opel Combo з поліцейськими врізався у вантажівку, 29-річна дільнична загинула 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
ну куда могли ехать поздно вечером два сотрудника полиции? в засаду, конечно.
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02.09.2021 14:30
+13
В сауну наверное спешили? ДТП на трассе Киев-Чоп: автомобиль "Opel Combo" с полицейскими врезался в грузовик, 29-летняя участковая погибла - Цензор.НЕТ 5456
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02.09.2021 14:26
+8
чудят те, кто уверен в безнаказанности: мажорчики, мусора, прокуроры, бандиты - "ураїнська элита" одним словом.
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02.09.2021 18:20
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В сауну наверное спешили? ДТП на трассе Киев-Чоп: автомобиль "Opel Combo" с полицейскими врезался в грузовик, 29-летняя участковая погибла - Цензор.НЕТ 5456
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02.09.2021 14:26 Відповісти
ну куда могли ехать поздно вечером два сотрудника полиции? в засаду, конечно.
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02.09.2021 14:30 Відповісти
мда...
на фурах часто клеют наклейку на заднем отбойнике - "Причал для идиотов".
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02.09.2021 14:26 Відповісти
Жаль девочку, небось симпотная была.
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02.09.2021 14:31 Відповісти
Та думаю.Раз начальники вночі катали.
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02.09.2021 14:41 Відповісти
ДТП на трасі Київ-Чоп: автомобіль Opel Combo з поліцейськими врізався у вантажівку, 29-річна дільнична загинула - Цензор.НЕТ 4315
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02.09.2021 15:06 Відповісти
какое светлое лицо ДТП на трасі Київ-Чоп: автомобіль Opel Combo з поліцейськими врізався у вантажівку, 29-річна дільнична загинула - Цензор.НЕТ 8105
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02.09.2021 16:05 Відповісти
Двигался в попутном? Сомневаюсь. Стоял без габаритов - вполне реально.
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02.09.2021 14:42 Відповісти
если тронулся - то уже двигался)
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02.09.2021 15:01 Відповісти
"нова полiцiя" ездить за рулем совсем не умеет. старые гаишники - с ними были другие проблемы, но за рулем были мастера. после реформ столько "чюдес" на дороге вытворяют полицейские - не все успевают отскочить.
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02.09.2021 14:54 Відповісти
Дуже часто на дорозі чудять якраз професіонали. Бо все знають вміють. Може трошки менше ніж ті, хто себе професіоналами вважає.
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02.09.2021 15:12 Відповісти
чудят те, кто уверен в безнаказанности: мажорчики, мусора, прокуроры, бандиты - "ураїнська элита" одним словом.
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02.09.2021 18:20 Відповісти
Старі гаїшники це злочинці були, їх не люструвать, а стріляти треба було. Не зрівнюйте.
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02.09.2021 15:39 Відповісти
Трахацца ехали или уже обратно, уставшие и невнимательные. Сами ездить не умеют а еще других штрафуют по мелочам за страховку или лампочку
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02.09.2021 15:52 Відповісти
RIP
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02.09.2021 16:00 Відповісти
Ксиву нужно было фуре показать, и орать по громче - ты чо ах...ел , ты че не пропускаешь правоохренительные органы ...
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02.09.2021 18:35 Відповісти
 
 