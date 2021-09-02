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Позов Порошенка проти МВС у справі про наклеп: Адвокати заявляють про затягування судового процесу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Позов Порошенка проти МВС у справі про наклеп: Адвокати заявляють про затягування судового процесу

Влада затягує судовий процес у справі проти колишнього заступника, нинішнього радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"У справі йдеться про те, що Антон Геращенко відразу після подій на Банковій, коли було розмальовано Офіс Президента, прокоментував, що замовником цієї акції був Петро Порошенко, бо він зацікавлений в провокаціях і так далі. Тобто позовна заява ставить конкретне просте питання: чи Геращенко має якісь докази своїх слів, чи він відмовляється від своїх слів? Чи воно вирвано з контексту, чи його не так зрозуміли? Ми на все це відповіді не почули", – говорить Ілля Новіков.

Він повідомив, що суд переніс засідання на 1 листопада, утім адвокат прогнозує, що процес затягуватимуть і далі. "Але ми впевнені, що така тактика має обмежене застосування. Кожен адвокат це знає, що можна відтягувати рішення суду, але воно врешті-решт відбудеться. Тому ми спокійно ставимось до того, що наші опоненти вдалися такої тактики. Це навіть очікувано", – говорить Новіков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Зеленського три доби не реагує на зухвалий напад на Порошенка, що підтверджує нашу версію про політичне замовлення, - адвокат Новіков

За словами адвоката Ігоря Голованя, засідання перенесли, бо відправлені на адресу МВС документи Геращенко нібито не отримав, і тепер суд буде з'ясовувати його домашню адресу.

Ця справа є показовою - зазначає нардеп "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович.

"Очевидно, що рішення в цьому суді має бути однозначне – це визнання неправди, яку озвучив пан Антон Геращенко, вибачення з боку пана Антона Геращенка. Він прекрасно це розуміє, і саме тому очевидно намагається відтягнути цей момент. Обидві ці ситуації – швидка реакція на події на Банковій і відсутність реакції на події 24 серпня свідчать про абсолютно політичну упередженість цієї влади", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко подав позов проти МВС за наклеп.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
ЗЕботы фассс!!!! Жрать подано, опущенные
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02.09.2021 14:38
+13
Хоть поверьте,
Хоть проверьте,
Я зашел в Печерский суд.
С королем седым судился
Хитроглазый злобный шут.
"Виноват, - кричали хором -
Наш король" со всех углов
Сорок восемь прокуроров
И тринадцать «следаков!
Припев:
Па-да бу-да па бу-да бу-да,
Па-да бу-да бу-да бу-да па бу-да бу-да (2)
Па-да бу-да бу-да бу-да.
На галдеж толпа сбежалась,
Заблокировала суд,
С обвинений так «наржалась» -
Стал зеленым злобный шут.
Услыхав в финале споров
Приговор, что нет вины,
Сорок восемь прокуроров
Вмиг наделали в штаны.
Припев.
Слал король толпе приветы.
Шут крутился, как волчок.
Изо рта в его штиблеты
Выпал дымный «косячок»…
А когда штаны пылали,
Заорал, метаясь, шут,
Короля чтоб притаскали
Через месяц снова в суд!
Припев.
Хоть поверьте,
Хоть проверьте,
Изменились времена
И шуты за все в ответе -
Власть над краем им дана.
«Хоть поржем», «Не будет хуже»
Людям бедность принесли.
Коль шуты садятся в лужи,
Край спасают короли!
Припев.
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02.09.2021 14:37
+12
Антоха вже пристроївся у новий хлів, тепер його будуть відмазувати як і інших алкашів, наріків і державних зрадників.
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02.09.2021 14:41
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Антошка сейчас любуется собой в отполированной до блеска тарелке. Ему не до каких-то там предоставлений доказательств своих слов.
показати весь коментар
02.09.2021 14:36 Відповісти
Хоть поверьте,
Хоть проверьте,
Я зашел в Печерский суд.
С королем седым судился
Хитроглазый злобный шут.
"Виноват, - кричали хором -
Наш король" со всех углов
Сорок восемь прокуроров
И тринадцать «следаков!
Припев:
Па-да бу-да па бу-да бу-да,
Па-да бу-да бу-да бу-да па бу-да бу-да (2)
Па-да бу-да бу-да бу-да.
На галдеж толпа сбежалась,
Заблокировала суд,
С обвинений так «наржалась» -
Стал зеленым злобный шут.
Услыхав в финале споров
Приговор, что нет вины,
Сорок восемь прокуроров
Вмиг наделали в штаны.
Припев.
Слал король толпе приветы.
Шут крутился, как волчок.
Изо рта в его штиблеты
Выпал дымный «косячок»…
А когда штаны пылали,
Заорал, метаясь, шут,
Короля чтоб притаскали
Через месяц снова в суд!
Припев.
Хоть поверьте,
Хоть проверьте,
Изменились времена
И шуты за все в ответе -
Власть над краем им дана.
«Хоть поржем», «Не будет хуже»
Людям бедность принесли.
Коль шуты садятся в лужи,
Край спасают короли!
Припев.
показати весь коментар
02.09.2021 14:37 Відповісти
ЗЕботы фассс!!!! Жрать подано, опущенные
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02.09.2021 14:38 Відповісти
А в Україні бодай хтось відпові за публичну брехню ???? Безкарність породжує вседозволеність !!! ))))
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02.09.2021 14:39 Відповісти
Скоро окажется, что П не заказчик, а исполнитель.
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02.09.2021 14:40 Відповісти
Саме так ,все робить власноруч ,невгамовний !!!)))
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02.09.2021 14:42 Відповісти
Иск Порошенко против МВД по делу о клевете: Адвокаты заявляют о затягивании судебного процесса - Цензор.НЕТ 1978
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02.09.2021 14:48 Відповісти
Антоха вже пристроївся у новий хлів, тепер його будуть відмазувати як і інших алкашів, наріків і державних зрадників.
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02.09.2021 14:41 Відповісти
Цілком природньо ,гельмінти час від часу мігрують !!!)))
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02.09.2021 14:43 Відповісти
А в хліві місяць тому пройшли зміни, і Антошка втратив опору сабакова. Наскільки суттєва ця втрата - час покаже.
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02.09.2021 16:34 Відповісти
Московитские адвокаты нахабниють.
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02.09.2021 14:49 Відповісти
При срсрє радники були у військових вишах - шикарна посада, без стресів і дедлайнів, керували виключно схематозами.
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02.09.2021 14:49 Відповісти
да уж антошка, предвидеть
это - вовремя предать Иск Порошенко против МВД по делу о клевете: Адвокаты заявляют о затягивании судебного процесса - Цензор.НЕТ 2151
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02.09.2021 14:50 Відповісти
ЯК ПРИДУМАЛИ "СВИНАРЧУКІВ.Напередодні виборів Матіос передав докази по справі до МВС, а радник Авакова Геращенко передав їх Бігусу. Мета - повалити Порошенка. За всією історією стоїть Коломойський. Вся ця справа - пустишка. І провокація. 26.01.2021 12:01
 Пора и Авакову за базар ответить: Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, Аваков 23.02.19.-После чего этого смышлёного паренька Коломойский поставил министром МВД.
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02.09.2021 15:01 Відповісти
Вроде и против Гордона был подан иск, за клевету .... какова его судьба?
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02.09.2021 20:24 Відповісти
Порошенко выигрывает все дела, которые возбуждает про него зеленский это факт
Выигрывает иски про фейки про него тоже факт
Но проблема в том, что об этом знает только он... он должен создать какой то сайт или ресурс по всем этим делам и решениям судей что б можно было тыкать ими зебилам в рожи
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02.09.2021 21:52 Відповісти
 
 