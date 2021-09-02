Позов Порошенка проти МВС у справі про наклеп: Адвокати заявляють про затягування судового процесу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Влада затягує судовий процес у справі проти колишнього заступника, нинішнього радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"У справі йдеться про те, що Антон Геращенко відразу після подій на Банковій, коли було розмальовано Офіс Президента, прокоментував, що замовником цієї акції був Петро Порошенко, бо він зацікавлений в провокаціях і так далі. Тобто позовна заява ставить конкретне просте питання: чи Геращенко має якісь докази своїх слів, чи він відмовляється від своїх слів? Чи воно вирвано з контексту, чи його не так зрозуміли? Ми на все це відповіді не почули", – говорить Ілля Новіков.
Він повідомив, що суд переніс засідання на 1 листопада, утім адвокат прогнозує, що процес затягуватимуть і далі. "Але ми впевнені, що така тактика має обмежене застосування. Кожен адвокат це знає, що можна відтягувати рішення суду, але воно врешті-решт відбудеться. Тому ми спокійно ставимось до того, що наші опоненти вдалися такої тактики. Це навіть очікувано", – говорить Новіков.
За словами адвоката Ігоря Голованя, засідання перенесли, бо відправлені на адресу МВС документи Геращенко нібито не отримав, і тепер суд буде з'ясовувати його домашню адресу.
Ця справа є показовою - зазначає нардеп "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович.
"Очевидно, що рішення в цьому суді має бути однозначне – це визнання неправди, яку озвучив пан Антон Геращенко, вибачення з боку пана Антона Геращенка. Він прекрасно це розуміє, і саме тому очевидно намагається відтягнути цей момент. Обидві ці ситуації – швидка реакція на події на Банковій і відсутність реакції на події 24 серпня свідчать про абсолютно політичну упередженість цієї влади", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко подав позов проти МВС за наклеп.
Будь ласка, зачекайте...
Хоть проверьте,
Я зашел в Печерский суд.
С королем седым судился
Хитроглазый злобный шут.
"Виноват, - кричали хором -
Наш король" со всех углов
Сорок восемь прокуроров
И тринадцать «следаков!
Припев:
Па-да бу-да па бу-да бу-да,
Па-да бу-да бу-да бу-да па бу-да бу-да (2)
Па-да бу-да бу-да бу-да.
На галдеж толпа сбежалась,
Заблокировала суд,
С обвинений так «наржалась» -
Стал зеленым злобный шут.
Услыхав в финале споров
Приговор, что нет вины,
Сорок восемь прокуроров
Вмиг наделали в штаны.
Припев.
Слал король толпе приветы.
Шут крутился, как волчок.
Изо рта в его штиблеты
Выпал дымный «косячок»…
А когда штаны пылали,
Заорал, метаясь, шут,
Короля чтоб притаскали
Через месяц снова в суд!
Припев.
Хоть поверьте,
Хоть проверьте,
Изменились времена
И шуты за все в ответе -
Власть над краем им дана.
«Хоть поржем», «Не будет хуже»
Людям бедность принесли.
Коль шуты садятся в лужи,
Край спасают короли!
Припев.
это - вовремя предать
Пора и Авакову за базар ответить: Организован подкуп избирателей в интересах Порошенко за 1,5 миллиарда бюджетных гривен, Аваков 23.02.19.-После чего этого смышлёного паренька Коломойский поставил министром МВД.
Выигрывает иски про фейки про него тоже факт
Но проблема в том, что об этом знает только он... он должен создать какой то сайт или ресурс по всем этим делам и решениям судей что б можно было тыкать ими зебилам в рожи