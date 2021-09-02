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Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Можливий вступ України в НАТО приведе до того, що Російська Федерація вживатиме контрзаходів. Зокрема, проведе перебалансирування ситуації.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
За словами Пєскова, вступ України в НАТО становить небезпеку для Москви.
"Потенційно це для нас дуже небезпечно, тому що НАТО таким чином продовжить залучення своєї військової інфраструктури до наших кордонів. Це питання, яке спричинить необхідність вжиття якихось контрзаходів, з тим щоб провести перебалансирування ситуації і на 100% забезпечити безпеку наших кордонів", - сказав Пєсков.
Топ коментарі
+34 Pacersoft Assa
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+29 виталий пшеничко
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+23 Підлога Маккартні
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Створення НАТО 4 квітня 1949 року викликало велике обурення у радянського уряду [1]. 25 серпня 1952 року відбулись переговори Сталіна з послом Франції Луі Жоксом. Посол Франції запевняв Сталіна, що Президент Шарль де Голль розглядає альянс як виключно мирний союз, який не суперечить статуту ООН. Сталін сміючись запитав у Вишинського «чому б СРСР в такому випадку не приєднатися до нього (НАТО)» [2].На початку 1954 року в Берліні відбулись переговори Міністрів іноземних справ США, Великої Британії, Франції та СРСР, в ході яких обговорювалася проблема колективної безпеки в Європі. 31 березня радянське керівництво запропонувало прийняти СРСР в НАТО. Також бажання приєднатися до НАТО було висловлено УРСР та БРСР. Крім того Москва запропонувала заключити договір про колективну безпеку Європи з участю США. Президент США звернувся до радянського керівництва сказавши, «що вони готові до цього, але чи готовий Радянський Союз?» [3]. М. Хрущов, який кілька років тому сказав країнам НАТО, що вони їх знищать, тепер заявив, що вони готові розглянути питання про участь СРСР у Північноатлантичному договорі. 7 травня 1954 року США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою.
Может причина в другом? В потере украинского ресурса для раши?
Зато по Питеру могут и из гранатомета!
а їхні контрміри проти цього - безпечно
Л - логіка
это то, шо в штанах
... у Степана Бандеры
тяжело определится куда бежать
Вот это был бы номер. Поехал бы Лука в Брьюсель и зказал - прости НАТА засранца, делай со мной шо хош, хоть вешай, но прими в НАТУ.
-Обысщи,,обысщи его Самойленко, и особенно вон там, в левом кармане...\
-У-у-у, укроп позорный, сам подкинул, а теперь -обысси! Таки знай, я в Гаагу не поеду!
Вспомните или поитересуйтесь
Как сша оспаривало размещение ракет ссср на кубе
Чем россия хуже /разместят базы нато в украине
или нет а нам будет не сладко /
Самое верное решение это самая лучшая армия в мире
Это будет какая то гарантия плюс атомное оружие
В проитвном случае нато будут ''очень очень озабочено''
Это уже проходили
Неужели ничему не научились
а Украина будет в НАТО!