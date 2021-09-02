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Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи

Можливий вступ України в НАТО приведе до того, що Російська Федерація вживатиме контрзаходів. Зокрема, проведе перебалансирування ситуації.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За словами Пєскова, вступ України в НАТО становить небезпеку для Москви.

"Потенційно це для нас дуже небезпечно, тому що НАТО таким чином продовжить залучення своєї військової інфраструктури до наших кордонів. Це питання, яке спричинить необхідність вжиття якихось контрзаходів, з тим щоб провести перебалансирування ситуації і на 100% забезпечити безпеку наших кордонів", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можливості зустрічі Зеленського і Путіна не відкидаємо, але до її узгодження ще далеко, - Пєсков

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
Письков, а ты разве не знал, что НАТО и ракетная база в 5 минутах подлетного времени от масквы шла в пакете с Крымом?
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02.09.2021 14:50
+29
Контрмеры? На ***** солью потрусиш , гнида.
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02.09.2021 14:49
+23
Я чуствую с зебилами у руля скорее расися вступит в НАТА, чем мы...
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02.09.2021 14:48
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Я чуствую с зебилами у руля скорее расися вступит в НАТА, чем мы...
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02.09.2021 14:48 Відповісти
********* два раза просился в НАТО и был послан накуй, по финишу ***** отдало китайцам пол Сибири и надобность отпала.
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02.09.2021 17:18 Відповісти
Парад НАТО на красной площади в Москве 2010 г.
https://www.youtube.com/watch?v=nLy9ekPbTls Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи - Цензор.НЕТ 8109
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06.09.2021 21:50 Відповісти
Контрмеры? На ***** солью потрусиш , гнида.
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02.09.2021 14:49 Відповісти
Збриє вуса щоб х@йлу дупу не кололи
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02.09.2021 15:00 Відповісти
он любит запах какашек ***** под носом по утру
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02.09.2021 18:19 Відповісти
письков обратись к психиатру а лучше к паталогоанатому Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 505
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02.09.2021 14:49 Відповісти
То так ,загострення параноїдальної шизофреніі прогресує !!)))
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02.09.2021 14:58 Відповісти
контр-меры ишь ты.. на Восток поглядывайте а то вам Китай такую контру в астрал засунет что в Калининграде вылезет ой пардон Кёнисберге...
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02.09.2021 15:07 Відповісти
Чім відкрито довів що раша проти на НАТО, й відповідно всього цивілізованого світу.
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02.09.2021 14:50 Відповісти
расія ніколи і не приховувала, що вона проти НАТО. Це українці чомусь завжди удавали, що раша - цивілізована країна
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02.09.2021 14:57 Відповісти
Так вони ж навіть хотіли вступити до НАТО серединою 90-х.
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02.09.2021 15:18 Відповісти
Совок у 50-х теж хотів вступити в НАТО.
Створення НАТО 4 квітня 1949 року викликало велике обурення у радянського уряду [1]. 25 серпня 1952 року відбулись переговори Сталіна з послом Франції Луі Жоксом. Посол Франції запевняв Сталіна, що Президент Шарль де Голль розглядає альянс як виключно мирний союз, який не суперечить статуту ООН. Сталін сміючись запитав у Вишинського «чому б СРСР в такому випадку не приєднатися до нього (НАТО)» [2].На початку 1954 року в Берліні відбулись переговори Міністрів іноземних справ США, Великої Британії, Франції та СРСР, в ході яких обговорювалася проблема колективної безпеки в Європі. 31 березня радянське керівництво запропонувало прийняти СРСР в НАТО. Також бажання приєднатися до НАТО було висловлено УРСР та БРСР. Крім того Москва запропонувала заключити договір про колективну безпеку Європи з участю США. Президент США звернувся до радянського керівництва сказавши, «що вони готові до цього, але чи готовий Радянський Союз?» [3]. М. Хрущов, який кілька років тому сказав країнам НАТО, що вони їх знищать, тепер заявив, що вони готові розглянути питання про участь СРСР у Північноатлантичному договорі. 7 травня 1954 року США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою.
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02.09.2021 16:21 Відповісти
Воронеж напрягся, цены на турецкие помидоры взлетели вдвое...
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02.09.2021 14:50 Відповісти
Письков, а ты разве не знал, что НАТО и ракетная база в 5 минутах подлетного времени от масквы шла в пакете с Крымом?
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02.09.2021 14:50 Відповісти
Балтия (НАТО)ближе к кремлю,чем Украина,но такой реакции не вызывает!
Может причина в другом? В потере украинского ресурса для раши?
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02.09.2021 19:30 Відповісти
Не ближе. От ближайшей точки на границе с Латвией до кремля около 600 км, а от ближайшей точки на границе Сумской области - 450 км.
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02.09.2021 20:47 Відповісти
Есть пробелы в географии.
Зато по Питеру могут и из гранатомета!
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02.09.2021 21:12 Відповісти
расійські контрзаходи зрозумілі. А які контрконтрзаходи у відповідь може прийняти кловун-наркоман-говнокомандуючий?
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02.09.2021 14:51 Відповісти
Забор на границе построят. Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 6014
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02.09.2021 14:51 Відповісти
Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 7559 Сказал, что покажут новые мультики.
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02.09.2021 14:54 Відповісти
Маньяк дуже занепокоївся коли побачив у руках жертви парабеллум.))
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02.09.2021 14:55 Відповісти
тобто, вступ України до НАТО - то для них небезпечно
а їхні контрміри проти цього - безпечно
Л - логіка
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02.09.2021 14:55 Відповісти
они с логикой никогда не дружили.
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02.09.2021 14:57 Відповісти
Так валите за урал, на свои "исконные земли" Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 7121
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02.09.2021 14:55 Відповісти
писькофф, у нас есть для тебя контрмеры :
это то, шо в штанах
... у Степана Бандеры Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 7841
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02.09.2021 14:56 Відповісти
Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 2104
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02.09.2021 14:57 Відповісти
курице-мутанту с двумя головами-
тяжело определится куда бежать Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 4176
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02.09.2021 15:00 Відповісти
значит это будет наша инфраструктура, сертифицированная в НАТО..
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02.09.2021 14:58 Відповісти
А как же мы слабого обижать будем ...???
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02.09.2021 14:59 Відповісти
НАТО инфраструктура приблизится к вашим границам??? Так вы же для этих самых стран НАТО инфраструктуру и строите! Или Северный поток 2 это так - пустячок? Снабжают потенциального противника топливом и при этом страшилки о нем всем рассказывают. Это уже шизофренией попахивает...
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02.09.2021 15:01 Відповісти
В новости написано про военную инфраструктуру...Да и Северный поток это не минус москалей, а +, благодаря ему они могут диктовать условия Европе.
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02.09.2021 15:07 Відповісти
вони можуть діктовать тіко нашому всєлєнському сонцелікому.
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02.09.2021 15:16 Відповісти
Да нет к сожалению. Факты есть факты, и большая нелюбовь к московии их не отменяет. Всегда надо смотреть трезво и адекватно на порядок вещей.
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02.09.2021 15:24 Відповісти
саме так, тому і не йдеться про Європу.
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02.09.2021 15:36 Відповісти
Сразу нужно начинивать Бамбить Воронеж
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02.09.2021 15:04 Відповісти
Получается, что дочка твоя у врагов живёт, как и у "*****", не по скрепному это. Песков о возможном вступлении Украины в НАТО: Это для нас очень опасно, будут приняты контрмеры - Цензор.НЕТ 7406
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02.09.2021 15:04 Відповісти
У России нет врагов, только партнёры!/ Если честно то партнёр один. Алкоголь."Выпьешь пару пузырьков - легче становится, а потом опять плохо", - население российского поселка в Нижегородской области уменьшилось вдвое из-за пьянства и употребления косметических лосьонов.
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02.09.2021 15:12 Відповісти
Флакон стеклоочистителя-и час без горя! Затем снова: зомбоящик со скабакой и солфьем,снова флакон стеклоочистителя.., ну и т.д.
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02.09.2021 16:55 Відповісти
Скільки літаків, з цього приводу, виявляться важче повітря?
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02.09.2021 15:07 Відповісти
І що це за контрзаходи проти вступу України до НАТО, вступити всією Рашкою в Китай? Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи - Цензор.НЕТ 1065
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02.09.2021 15:15 Відповісти
Та ні, напихають Ьукашерку кацапського заліза.
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02.09.2021 15:23 Відповісти
*Лукашенку
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02.09.2021 15:29 Відповісти
" Пробігся" сьогодні із ранку по козляцьких сайтах,тпк там такий такий піск-візг стоїть,що хоч вуха затикай. Висер піськова-чергова погроза Україні зі сторони підерефії. Але,десь у середині вересня потрібно чекати досить великої провокації зі сторони **********,бо йому перед виборами і під час їх проведення як повітря потрібна якась міні бліц-кріг, яка би дозволила підняти роейтинг паортії війни (ЄР). Отже,готуймося,друзі.
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02.09.2021 15:24 Відповісти
Чото не пригадую, щоб злобна НАТА анексувала за свою історію хоч якусь територію. Правда, не дає цього зробити кацапами зі своїми членами. Ото для орди і погано.
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02.09.2021 15:28 Відповісти
Газ отключат, все эти страшилки для немецких домохозяек, они им верят и это печально
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02.09.2021 15:28 Відповісти
Ужас,как страшно.😆
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02.09.2021 15:30 Відповісти
Что, уедете со всеми семьями обратно в рашу - ибо америка=зло а НАТА все думает как захватить ваш нужник.
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02.09.2021 15:34 Відповісти
А представьте если бы Лукашенко первый сдался (сел бы в Гаагскую тюрьму) и продался злобной НАТЕ - как бы мокшан рвануло-бы!
Вот это был бы номер. Поехал бы Лука в Брьюсель и зказал - прости НАТА засранца, делай со мной шо хош, хоть вешай, но прими в НАТУ.
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02.09.2021 15:39 Відповісти
А Ви знаєте,Яніс,щось подібне (звичайно,без Гааги) бульбофюрер "готує в дарунок" своєму кремлівському шефові, бо вже починає щось там бубоніть ***** про НАТу ,ЄСу,Україну на тлі зустрічі із параноїком 9 вересня,де сЦар московітів і сподівається на підписання "Угоди" про інтеграцію РБ і підерефії в,звичайно,одну підерефію. Знову крутиться тарганяка,як вуж на вилах,все думає,як би ото ***** об****ть і вициганить від нього ще парочку лярдиків баксиків...
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02.09.2021 17:09 Відповісти
Типо преступник возмущет что жертва устанавливает новые бронедвери и угрожает принять меры. Не правацируйте преступников не закрывайте дверь на замок Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи - Цензор.НЕТ 5476
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02.09.2021 15:49 Відповісти
какие меры? Еще что нибудь стырите?
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02.09.2021 15:56 Відповісти
-Какой коселек,какой коселек,га-га-га, на, обысси!....
-Обысщи,,обысщи его Самойленко, и особенно вон там, в левом кармане...\
-У-у-у, укроп позорный, сам подкинул, а теперь -обысси! Таки знай, я в Гаагу не поеду!
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02.09.2021 17:16 Відповісти
Песков не бойся,НАТО оборонительный блок,а не наступательный Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи - Цензор.НЕТ 8818
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02.09.2021 16:10 Відповісти
Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи - Цензор.НЕТ 8263
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02.09.2021 20:18 Відповісти
ООН слухай, придурок, а не куйла. рф-окупант. влада на окупованих територіях-окупаційна. може тоді Гаага тебе не посадить
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02.09.2021 16:18 Відповісти
Опять пускаете желчь
Вспомните или поитересуйтесь
Как сша оспаривало размещение ракет ссср на кубе
Чем россия хуже /разместят базы нато в украине
или нет а нам будет не сладко /
Самое верное решение это самая лучшая армия в мире
Это будет какая то гарантия плюс атомное оружие
В проитвном случае нато будут ''очень очень озабочено''
Это уже проходили
Неужели ничему не научились
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02.09.2021 16:20 Відповісти
не в военной стороне дело то совсем,а в гуманитарной...дичь болотная, московиты, напялившее на себя историю Руси в 1721г., пуще смерти разоблачения боятся!)) прибалты натовские, много ближе до Москвы и пофигу им..))))..вот если укры наконец то напишут историю своей страны, без мифов, легенд и литературщины мерзкой, а-ля акад.илька кива и петька толочко, хронологию событий, летописями, раритетами, археологией и этнографией подтвежденную, эта бомба московию на много осколков, вмиг и без всякой ядренной бонбы расколет!)...это их кошмарный сон, игла кащеева в этом труде будущем хранится))...но что то не заметно потуг в этом направлении у урядников нынешних.....Томос ПЦУ бомбанул московитов до нокаута, но вроде андрофаки оклыгали, Мова тоже нехило под дых андрофакам болотным ********,, значиццо пора Историю Руси-Украины писать, красиво иллюстрированную и оформленную, верифицировать ее сообществом историческим мировым, и издать на 5ти языках хотя бы, и будет ИПОН!)))....вот тогда не только запылают пердаки за поребником. а взорвутся реально!))..а ответить им, не обосравшись окончательно, просто нечем...и не нужно тратить ресурс человеческий и материальный, отползут сволочи за поребрик в залесье болотное, раны свои физические и моральные зализывать, тогда однозначно..))) Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи - Цензор.НЕТ 8364
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02.09.2021 16:58 Відповісти
боятся кацапо-фашисткие мрази!
а Украина будет в НАТО!
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02.09.2021 17:22 Відповісти
да-да... русня громко пЁрнет.......
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03.09.2021 21:08 Відповісти
 
 