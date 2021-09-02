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Таран про українсько-американські угоди у сфері оборони: Проривні документи, безпрецедентні можливості

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Таран про українсько-американські угоди у сфері оборони: Проривні документи, безпрецедентні можливості

Увага, приділена питанням спільної безпеки і оборони під час візиту президента України Володимира Зеленського в США, і підписані угоди дають безпрецедентні можливості для істотного посилення співпраці між Україною і США.

Таку думку висловив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Можемо із задоволенням констатувати, що підписані угоди та домовленості у ході українсько-американського Саміту, заклали міцний фундамент для подальшої розбудови нашого стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами на далекоглядну перспективу", - заявив Таран.

Зокрема, підписана в присутності президента України Рамкова угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони США зі стратегічних основ оборонного партнерства є найважливішим базовим документом, який створює нові можливості для істотного посилення співпраці між Україною і США у сфері оборони, наповнює його оновленим практичним змістом в інтересах обох держав.

"Дуже важливим є і те, що дана Рамкова угода створює можливості для підтримки з боку США у проведенні реформ у сфері оборони України з метою набуття нашою державою повноправного членства в НАТО", - підкреслив міністр.

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Окремо міністр виділив підписання Угоди про проєкти в сфері досліджень і розробок.

"Вона відкриває абсолютно нові можливості для укріплення позицій нашої держави як високотехнологічної країни. Ми говоримо про залучення інвестицій американської сторони створення умов для впровадження передових оборонних технологій і започаткування проєктів у сфері модернізації озброєння та військової техніки. У нас з’являється можливість для тестувань озброєння і військової техніки з використанням новітнього обладнання та технологій, відсутніх в Україні. Українські науково-дослідні установи залучатимуться до виконання проєктів американської сторони, а продукція та послуги обох держав отримають можливості для просування на ринках третіх країн з урахуванням стандартів країн-членів НАТО", - підкреслив Таран.

Крім того, підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Міністерством оборони США про співробітництво в сфері безпеки космічних польотів стало визнанням з боку США потенціалу космічної співпраці з Україною, переконаний міністр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
поехали!..
Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности - Цензор.НЕТ 783
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02.09.2021 15:36
+11
Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности - Цензор.НЕТ 6178

...
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02.09.2021 15:48
+10
Это ж тот Таран, которого глава Пентагона видеть не хотел, или другой какой-то беспрецедентно прорвался?
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02.09.2021 15:39
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поехали!..
Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности - Цензор.НЕТ 783
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02.09.2021 15:36 Відповісти
Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности - Цензор.НЕТ 6178

...
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02.09.2021 15:48 Відповісти
Таран про українсько-американські угоди у сфері оборони: Проривні документи, безпрецедентні можливості - Цензор.НЕТ 8525
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02.09.2021 16:20 Відповісти
Никифоров, ты, главное, не останавливайся, там вся ОПа и половина ВР такая. Таран про українсько-американські угоди у сфері оборони: Проривні документи, безпрецедентні можливості - Цензор.НЕТ 7118
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02.09.2021 16:40 Відповісти
Иди в отставку старый ватан.
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02.09.2021 15:37 Відповісти
Какая отставка? Только шконка на житомирской четвёрке.
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02.09.2021 15:41 Відповісти
Так дупу ще ніхто не називав.
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02.09.2021 16:00 Відповісти
"заложили прочный фундамент для дальнейшего развития нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами на дальнюю перспективу" - понятно . а какие то ощутимые результаты в ,ближайшей перспективе . в каком то более менее обозримом будущем будут ? Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности - Цензор.НЕТ 2855
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02.09.2021 15:37 Відповісти
Это ж тот Таран, которого глава Пентагона видеть не хотел, или другой какой-то беспрецедентно прорвался?
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02.09.2021 15:39 Відповісти
Ага, и прорыв и ващееее. Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности - Цензор.НЕТ 3869
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02.09.2021 15:40 Відповісти
Кизяк в косоворотке, зайди, дрыщ, к своему куратору на Лахта 2, получишь фанфурик боярки и 200 гр. ливерки на закусь. Таран про українсько-американські угоди у сфері оборони: Проривні документи, безпрецедентні можливості - Цензор.НЕТ 571
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02.09.2021 16:43 Відповісти
Прорыв! Гнойника...
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02.09.2021 15:42 Відповісти
він до армії ніякого відношення не має, його з пенсії витягли, бо Зеленському треба був абсолютно лояльний дурень. Навіщо його туди повезли?
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02.09.2021 15:42 Відповісти
не кажы гоп-
штаны не рэпнулы шоб !
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02.09.2021 15:43 Відповісти
Т.е. если не эти возможности не будут использованы - всю шоблу на нары?
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02.09.2021 15:43 Відповісти
Ты ж дед ,по совковому,не упустиш возможность упустить возможность.
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02.09.2021 15:45 Відповісти
Таран об украинско-американских соглашениях в сфере обороны: Прорывные документы, беспрецедентные возможности - Цензор.НЕТ 8205
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02.09.2021 15:46 Відповісти
Участники радикального движения «Талибан»* предоставили российским дипломатам в Афганистане гарантии безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.
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02.09.2021 15:57 Відповісти
ага, всі таліби з гір в курсі, який на раісі прапор.
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02.09.2021 16:45 Відповісти
дятел
вы подписали ПРОДЛЕНИЕ договора подписанного ранее
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02.09.2021 15:51 Відповісти
Ти, головне, продовжуй, і колись вони тебе випустять. Мождиво.
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02.09.2021 16:05 Відповісти
Ви хоч в курсі, який настріл у радянського калаша? АКМ\АК74- 10000, а РПК- 20000 пострілів за нормальних умов, нормальними патронами. Використання патронів срок зберігання яких перевищує 10 років суттєво впливає на зношеність ствола і становить не більше 7000 пострілів. Також суттєво впливає на ізнос ствола інтенсивність черг в такому випадку зношеність становить 5000 пострілів. І це, в лабораторних умовах! Додайте трохи польової пилюки і знос настане набагато швидше.
Також, спостерігається швидкий розгар газової трубки та збільшення кількості утикань. Чверть всіх вироблених в Совку Калашів мали гіршу якість від заявленої. Якщо, 2/3 Калашів ще можна було шляхом танців з бубном якось вважати "умовно пригодними" після 9300 пострілів то, чверті недопомагали ніякі ремонти і налаштування.
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02.09.2021 17:15 Відповісти
Пд час Афганської війни радянські солдати витрачали від 50000 до 250000 патронів на враження одного супротивника. Американці у В'єтнамі біля 200000. Не думаю що, у талібів з цим краще.
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02.09.2021 17:23 Відповісти
Кизяк в косоворотке, а ты кому жалуешься, дрыщ лаптекопытный, когда тебя трахает твой куратор на Лахта 2?
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02.09.2021 16:46 Відповісти
Скоро Мендель напише книжку. "Пригоди Левинскі і Тегерана в омериках". Таран про українсько-американські угоди у сфері оборони: Проривні документи, безпрецедентні можливості - Цензор.НЕТ 1289
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02.09.2021 15:52 Відповісти
Лапша все длиннее и длиннее. Уши скоро не выдержат веса
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02.09.2021 15:56 Відповісти
Таран просере ВСІ можливості.
Інакше він і не вміє.
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02.09.2021 15:57 Відповісти
тарань, ты уже отработанный материал. Дерьмак и Моника тебя списали- на выход.
Таран про українсько-американські угоди у сфері оборони: Проривні документи, безпрецедентні можливості - Цензор.НЕТ 4307
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02.09.2021 16:12 Відповісти
Йому пох, і так нацарював добряче.
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02.09.2021 18:16 Відповісти
рамочні угоди - це лише дозволили ввійти в прийомну і посидіти в очікуванні прийому. Нічого проривного, нехай не бреше.
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02.09.2021 16:29 Відповісти
беспрецедентное трепло
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02.09.2021 16:50 Відповісти
Интересно бы послушать, какое вооружение, за последние 2 года, появились в Армии, какие разработки вооружений продолжены - Турчинов сетовал, что все разработки вооружений заморожены..
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02.09.2021 20:16 Відповісти
таран.. да сельский баран умнее тарана... место его в тюрьме возле параши...
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03.09.2021 04:43 Відповісти
 
 