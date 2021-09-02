Таран про українсько-американські угоди у сфері оборони: Проривні документи, безпрецедентні можливості

Увага, приділена питанням спільної безпеки і оборони під час візиту президента України Володимира Зеленського в США, і підписані угоди дають безпрецедентні можливості для істотного посилення співпраці між Україною і США.

Таку думку висловив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Можемо із задоволенням констатувати, що підписані угоди та домовленості у ході українсько-американського Саміту, заклали міцний фундамент для подальшої розбудови нашого стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами на далекоглядну перспективу", - заявив Таран.

Зокрема, підписана в присутності президента України Рамкова угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони США зі стратегічних основ оборонного партнерства є найважливішим базовим документом, який створює нові можливості для істотного посилення співпраці між Україною і США у сфері оборони, наповнює його оновленим практичним змістом в інтересах обох держав.

"Дуже важливим є і те, що дана Рамкова угода створює можливості для підтримки з боку США у проведенні реформ у сфері оборони України з метою набуття нашою державою повноправного членства в НАТО", - підкреслив міністр.

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Окремо міністр виділив підписання Угоди про проєкти в сфері досліджень і розробок.

"Вона відкриває абсолютно нові можливості для укріплення позицій нашої держави як високотехнологічної країни. Ми говоримо про залучення інвестицій американської сторони створення умов для впровадження передових оборонних технологій і започаткування проєктів у сфері модернізації озброєння та військової техніки. У нас з’являється можливість для тестувань озброєння і військової техніки з використанням новітнього обладнання та технологій, відсутніх в Україні. Українські науково-дослідні установи залучатимуться до виконання проєктів американської сторони, а продукція та послуги обох держав отримають можливості для просування на ринках третіх країн з урахуванням стандартів країн-членів НАТО", - підкреслив Таран.

Крім того, підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Міністерством оборони США про співробітництво в сфері безпеки космічних польотів стало визнанням з боку США потенціалу космічної співпраці з Україною, переконаний міністр.