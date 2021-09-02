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Новини Економіка
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Імпорт вугілля з Польщі у вересні зросте в 2,5 раза – "ДТЕК Енерго"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Імпорт вугілля з Польщі у вересні зросте в 2,5 раза –

У вересні обсяг постачання імпортного вугілля з Польщі на ТЕС "ДТЕК Енерго" зросте в 2,5 раза.

 Про це повідомили в пресслужбі компанії.

"Крім пріоритетного видобутку українського вугілля, станом на сьогодні компанією було імпортовано понад 30 тис. т польського вугілля. Всього у вересні очікується поставка 80 тис. т палива із сусідньої країни. Із них 60 тис. тонн - в рамках підписаної у серпні "ДТЕК Енерго" і вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тис. т енергетичного вугілля та додаткові 20 тис т - в рамках домовленостей з іншим постачальником", - повідомили в компанії.

Також "ДТЕК Енерго" очікує постачання палива із США та Казахстану. З початку серпня запаси вугілля на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" збільшилися на понад 6% або на 33 тис. Т, зазначили в компанії.

"Якщо на 1 серпня їх було майже 521 тис. т, то 30 серпня запаси палива склали понад 554 тис. т. Станом на 2 вересня запаси вугілля на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" вже перевищили 600 тис. т вугілля", - додали в компанії.

Нагадаємо, у травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту.

Автор: Анастасія Потіха
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і хто там так копає ?
не ті що з Макеєвкі, на заробітках...
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02.09.2021 15:46 Відповісти
Ударим польским углём по украинским шахтёрам!
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02.09.2021 15:52 Відповісти
Аху *ть , а у нас шо нет угля?
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02.09.2021 16:20 Відповісти
Так у нас и подсолнух с сахарной свёклой не растут, поэтому и цены на сахар и олию самые высокие в европе. Пришло время платить за ошибки на выборах. Кто бы как не голосовал, а к власти пришли олигархи. И выжимать они будут с народа как комунисты в 33-м.
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02.09.2021 17:49 Відповісти
Главное чтоб этот уголь не пахнул донбасскими терриконами.
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02.09.2021 17:43 Відповісти
польске вугилечко...бардзо добже то для хлопа
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02.09.2021 17:50 Відповісти
Подозрительно близко в этот раз. Может таки опять с Кейптауна балкерами, та через экватор, а потом в порту в вагоны, а уже потом на ТЭЦ---и там уже совковыми лопатами в топку---только бы сергей лазо не оказался под рукой!
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02.09.2021 23:00 Відповісти
 
 