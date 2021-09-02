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Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що "немає гострої необхідності" в бустерній дозі вакцини проти коронавірусу на основі поточних даних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Докази, засновані на ефективності вакцини та тривалості захисту, показують, що всі вакцини, дозволені в ЄС/ЄЕЗ, наразі мають високий захист від госпіталізації, важкого перебігу хвороби та смерті, пов'язаної з COVID-19",- йдеться у заяві ECDC.

Агентство також підкреслило, що майже одна третина дорослих у віці старше 18 років у ЄС та ЄЕЗ досі не повністю вакциновані.

"У цій ситуації пріоритетом зараз має бути вакцинація всіх тих осіб, які мають право на це і які ще не пройшли курс вакцинації" - заявили в центрі.

ЄС оголосив у вівторок, що 70% дорослих у блоці повністю вакциновані.

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Бустерні дози стали дуже спірними у багатих країнах, враховуючи, що більшість населення світу ще не отримала першої дози. Всесвітня організація охорони здоров'я попросила багаті країни почекати з третьою дозою до кінця вересня.

ECDC також підкреслив, що бачить різницю між третьою дозою для всіх та для тих, хто має імунодефіцит. Додаткові щеплення "вже повинні бути розглянуті для людей з сильно ослабленою імунною системою як частина їх первинної вакцинації, якщо вони не досягають належного рівня захисту від стандартної первинної вакцинації", - йдеться у повідомленні. Аналогічну позицію у своєму оголошенні цього вечора висловила незалежна британська комісія з вакцин.

ECDC додав, що літнім людям, особливо тим, хто проживає в будинках для догляду, можуть бути призначені додаткові дози "як запобіжний захід".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Это почему же? ЧЕм больше вакцЫны вколоть тем лутьше!!!
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02.09.2021 15:49
+6
необходимость в третьей такая же как в первой
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02.09.2021 15:58
+6
ну шо вакцино-наркоман, уже ломка началась и хочешь срочно и 3-ю дозу!!! Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 6768
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02.09.2021 16:25
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Это почему же? ЧЕм больше вакцЫны вколоть тем лутьше!!!
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02.09.2021 15:49 Відповісти
Потомушта 30% "имеют право" но косят. Вот как их отловят, тогда и остальным по третьей.
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02.09.2021 16:09 Відповісти
не..это просто 3-й дозы не будут колоть, а будут колоть сразу 4-ю и 5-ю...ну и дальше по списку Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 3431
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02.09.2021 16:22 Відповісти
Т.е. - бесполезна? Необходимость в третьей дозе COVID-вакцины отсутствует, - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний - Цензор.НЕТ 5156
Нужно снова первую колоть? Необходимость в третьей дозе COVID-вакцины отсутствует, - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний - Цензор.НЕТ 5496
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02.09.2021 15:49 Відповісти
Нет, просто в богатых странах типа США, Германии (ну и огласите весь список пожалуйста) решили колоть по третьему разу (дайте мне таблеток от жадности да па больше), но ВООЗ хочет чиппировать проколоть большую часть населения Земли, но мощностей, когда зажравшиеся буржуи в порыве жадности начинают колоть себе 3-4-5 дозы, не хватает. Вот они и просят сначала, нас, жебраков и нищих проколоть, а потом и по третьей. Необходимость в третьей дозе COVID-вакцины отсутствует, - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний - Цензор.НЕТ 6886
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02.09.2021 15:53 Відповісти
Мнение ботвы не интересует (на будущее). Необходимость в третьей дозе COVID-вакцины отсутствует, - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний - Цензор.НЕТ 9031
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02.09.2021 15:55 Відповісти
сам ты ботва Необходимость в третьей дозе COVID-вакцины отсутствует, - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний - Цензор.НЕТ 9184
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02.09.2021 15:56 Відповісти
А привыкание уже с третьей начинается?
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02.09.2021 15:56 Відповісти
Привыкание вдалбливается в бошку прямо через телевизор. Многим нравицца.
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02.09.2021 16:06 Відповісти
необходимость в третьей такая же как в первой
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02.09.2021 15:58 Відповісти
Хе-хе. антиваксеры подсели на конские таблетки от глистов и без них теперь больше не могут Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 4042 Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 931
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02.09.2021 16:19 Відповісти
ну шо вакцино-наркоман, уже ломка началась и хочешь срочно и 3-ю дозу!!! Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 6768
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02.09.2021 16:25 Відповісти
Жри конскую таблетку и не чавкай Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 5768
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02.09.2021 16:43 Відповісти
да уж... тебе уже поможет только эвтаназия цианидом...ну шоб пА быстрому... Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 1030
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02.09.2021 23:41 Відповісти
Я смотрю, ты обижен Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 5685
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03.09.2021 08:40 Відповісти
А шо по его постам не видно? Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 9390
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02.09.2021 19:20 Відповісти
Точно не нужна третья доза? Это огорчает! А мне- нужна. У меня уже две успешно прошли, по 100 грамм каждая. Щас паузу выдерживаю. Всё как МОЗ рекомендует! А местный Валера, который Греф, меня антиваксером числит. А зря!
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02.09.2021 16:22 Відповісти
Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 5995
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02.09.2021 16:28 Відповісти
Интересная формулировка --- имеют право на вакцинацию)
Из всех прав, для нас важнейшим является право на вакцинацию
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02.09.2021 16:37 Відповісти
ECDC добавил, что пожилым людям, особенно тем, кто проживает в домах ухода, могут быть назначены дополнительные дозы "в качестве меры пресечения".
Источник: https://censor.net/ru/n3285996

А по какой статье Уголовного кодекса?? Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 8340
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02.09.2021 16:43 Відповісти
Ух, как! Самое интересное оказалось в конце. Не дочитал я... А зря!
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02.09.2021 16:52 Відповісти
А що, словосполучення "запобіжний захід" Ви ніде, крім кримінального кодексу не бачили? Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 8481
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03.09.2021 11:04 Відповісти
 
 