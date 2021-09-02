Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що "немає гострої необхідності" в бустерній дозі вакцини проти коронавірусу на основі поточних даних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Докази, засновані на ефективності вакцини та тривалості захисту, показують, що всі вакцини, дозволені в ЄС/ЄЕЗ, наразі мають високий захист від госпіталізації, важкого перебігу хвороби та смерті, пов'язаної з COVID-19",- йдеться у заяві ECDC.

Агентство також підкреслило, що майже одна третина дорослих у віці старше 18 років у ЄС та ЄЕЗ досі не повністю вакциновані.

"У цій ситуації пріоритетом зараз має бути вакцинація всіх тих осіб, які мають право на це і які ще не пройшли курс вакцинації" - заявили в центрі.

ЄС оголосив у вівторок, що 70% дорослих у блоці повністю вакциновані.

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Бустерні дози стали дуже спірними у багатих країнах, враховуючи, що більшість населення світу ще не отримала першої дози. Всесвітня організація охорони здоров'я попросила багаті країни почекати з третьою дозою до кінця вересня.

ECDC також підкреслив, що бачить різницю між третьою дозою для всіх та для тих, хто має імунодефіцит. Додаткові щеплення "вже повинні бути розглянуті для людей з сильно ослабленою імунною системою як частина їх первинної вакцинації, якщо вони не досягають належного рівня захисту від стандартної первинної вакцинації", - йдеться у повідомленні. Аналогічну позицію у своєму оголошенні цього вечора висловила незалежна британська комісія з вакцин.

ECDC додав, що літнім людям, особливо тим, хто проживає в будинках для догляду, можуть бути призначені додаткові дози "як запобіжний захід".