Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба

Учора, 1 вересня, під час двосторонньої зустрічі за участю делегацій президент США Джо Байден відзначив успішне проведення "Кримської платформи".

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Через чергову різницю в часі (-3 години від Вашингтона) прокинувся у Сан-Франциско о 5.40 ранку. І перша думка спросоння була про те, що вчора перші слова президента Байдена на двосторонній зустрічі за участю делегацій були: - Вітаю з успішним проведенням саміту Кримської платформи!" - зазначив Кулеба.



Крім цього Кулеба зауважив, що президент Зеленський порушував тему Криму на всіх зустрічах у Вашингтоні.

"Мені теж вдалося обговорити подальші спільні зі США кроки для розвитку "Кримської платформи"", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба