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Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі -

Учора, 1 вересня, під час двосторонньої зустрічі за участю делегацій президент США Джо Байден відзначив успішне проведення "Кримської платформи".

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Через чергову різницю в часі (-3 години від Вашингтона) прокинувся у Сан-Франциско о 5.40 ранку. І перша думка спросоння була про те, що вчора перші слова президента Байдена на двосторонній зустрічі за участю делегацій були: - Вітаю з успішним проведенням саміту Кримської платформи!" - зазначив Кулеба.

Крім цього Кулеба зауважив, що президент Зеленський порушував тему Криму на всіх зустрічах у Вашингтоні.

"Мені теж вдалося обговорити подальші спільні зі США кроки для розвитку "Кримської платформи"", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5973
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02.09.2021 16:18
+7
Теперь материала хватит Кулебе на год, чтобы славить себя и президента.)
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02.09.2021 16:34
+6
А Кульома був на зустрічі ?
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02.09.2021 16:33
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И шо хлопать?
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02.09.2021 16:17 Відповісти
Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5973
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02.09.2021 16:18 Відповісти
Он теперя всю жизнь будет вспоминать этот момент, этот кулеба Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8767


Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу
Твой голос в сердце моем звучит звеня
Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу
И ты люби, ты всегда люби меня Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2180
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02.09.2021 16:19 Відповісти
Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу
Твой голос в сердце моем звучит звеня
Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу
И ты люби, ты всегда люби меня
Платформою Крымской эфир наполню
И буду везде и всегда нести эту пургу...
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02.09.2021 16:34 Відповісти
Кашпировского позовите пусть он тоже это всем внушит!!!
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02.09.2021 16:19 Відповісти
а с победой над коррупцией шо не поздравил ? Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5860
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02.09.2021 16:19 Відповісти
Я проснулся в 6 часов
Нет резинки от трусов
Вот она! Вот она!
....дальше по рифме.... Первые слова Байдена на вчерашней встрече - "Поздравляю с успешным проведением "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9936
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02.09.2021 16:19 Відповісти
гугл пишет, что starling
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02.09.2021 16:24 Відповісти
То виходить, що Кларисса Старлінг в українській версії Клара Шпак. (Мовчання ягнят)
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02.09.2021 16:31 Відповісти
Здесь этому никто не поверит. Он должен был спросить: "Где пианино?"
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02.09.2021 16:26 Відповісти
Кулеба, как детский сад !
Он шо, с проходняка, должен был начать со слов:
- Какой идиот собирался по указанию Трампа посадить моего сына !?
Культурный человек, профессиональный политик........, а Кулеба, по ходу, привык общаться с быдлом типа Лаврова!?
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02.09.2021 16:28 Відповісти
И сына и папу надо было посадить . Заслужили .
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02.09.2021 21:00 Відповісти
Не. Я, канешна, многое знаю, о первых мыслях, спросонья. Зависит от количества выпитого накануне. Так вот, Кулеба похоже- непьющий. У него мысли, спросонья- дикие. А ещё- он болтун, судя по тексту статьи.
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02.09.2021 16:28 Відповісти
Сюда доносятся только отголоски того, как полыхает на мацкве от результатов этого визита.
Парад, потом форум, а теперь визит в Вашингтон просто рвёт пердаки на раисе.
То, что мы читаем здесь в коментах, это жалкие отголоски.
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02.09.2021 16:29 Відповісти
А все остальные слова мы услышим?
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02.09.2021 16:29 Відповісти
Ну,думаю не глупіше від висеру козломордського попіка:-Гвалт! НА Украине идет украинизация!
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02.09.2021 16:31 Відповісти
Бл какие же они лизоблюды. Фу бл. Позорище ,готовое лизать кому угодно и в любых позах.
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02.09.2021 16:32 Відповісти
А Кульома був на зустрічі ?
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02.09.2021 16:33 Відповісти
Фізично - може бути, астрально - навряд чи.))
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02.09.2021 16:36 Відповісти
Теперь материала хватит Кулебе на год, чтобы славить себя и президента.)
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02.09.2021 16:34 Відповісти
Яка ганьба цілий міністр ЗС зробився прессекретарем завхоза дермака
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02.09.2021 17:19 Відповісти
От этой платформы у кацапов зачётно пердаки порвало. Да и сейчас рвёт, что заметно на этой ветке. Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6142
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02.09.2021 17:22 Відповісти
РАБссия в шоке ...Зеленский отказался віполнять Минские соглашения и Формулу Штайнмайера... Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8682
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02.09.2021 17:22 Відповісти
У Мымры ********** инфаркт с инсультом... Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7397было Падение Империи,станет Падение Мавзолея Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7397
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02.09.2021 17:24 Відповісти
Короче Зеленский продался Пентагону Госдепу и Байдену,а Крымская платформа Зеленского похоронит РАБссию и ГУЛАГ Путлера... Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8188
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02.09.2021 17:31 Відповісти
Байден тролит Зелю постоянно. То "жду Зелю с нетерпением", то "поздравляю с Крымской платформой". Там столько этих крымских платформ с газом в море передали Московии без единого выстрела.
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02.09.2021 17:35 Відповісти
Этот поток самовосхваляющей брехни и бреда закончится когда-нибудь???!!!
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02.09.2021 18:33 Відповісти
( Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 718 )
Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7072

..Другие подписчики не остались в стороне от такого утверждения.

"А Вам пора писать сценарии "квартала". Там без ваших высокохудожественных примитивных шуток уже не справляются",
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02.09.2021 19:06 Відповісти
Деградация этого подклоуна поражает. Очередная малаитянская подстилка
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02.09.2021 19:49 Відповісти
...после чего пошли пинки.
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02.09.2021 21:48 Відповісти
 
 