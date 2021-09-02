Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба
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Учора, 1 вересня, під час двосторонньої зустрічі за участю делегацій президент США Джо Байден відзначив успішне проведення "Кримської платформи".
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Через чергову різницю в часі (-3 години від Вашингтона) прокинувся у Сан-Франциско о 5.40 ранку. І перша думка спросоння була про те, що вчора перші слова президента Байдена на двосторонній зустрічі за участю делегацій були: - Вітаю з успішним проведенням саміту Кримської платформи!" - зазначив Кулеба.
Крім цього Кулеба зауважив, що президент Зеленський порушував тему Криму на всіх зустрічах у Вашингтоні.
"Мені теж вдалося обговорити подальші спільні зі США кроки для розвитку "Кримської платформи"", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу
Твой голос в сердце моем звучит звеня
Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу
И ты люби, ты всегда люби меня
Твой голос в сердце моем звучит звеня
Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу
И ты люби, ты всегда люби меня
Платформою Крымской эфир наполню
И буду везде и всегда нести эту пургу...
Нет резинки от трусов
Вот она! Вот она!
....дальше по рифме....
Он шо, с проходняка, должен был начать со слов:
- Какой идиот собирался по указанию Трампа посадить моего сына !?
Культурный человек, профессиональный политик........, а Кулеба, по ходу, привык общаться с быдлом типа Лаврова!?
Парад, потом форум, а теперь визит в Вашингтон просто рвёт пердаки на раисе.
То, что мы читаем здесь в коментах, это жалкие отголоски.
..Другие подписчики не остались в стороне от такого утверждения.
"А Вам пора писать сценарии "квартала". Там без ваших высокохудожественных примитивных шуток уже не справляются",