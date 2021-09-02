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Новини За кордоном
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Афганістан (450) Байден (2328) геополітика (41) Німеччина (4543) Європа (863) Китай (1923) клімат (111) США (14499) Євросоюз (7058) Трамп (3133)

Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times

Уряди країн ЄС починають бачити схожість політики Байдена з епохою Трампа.

Американський президент Джо Байден навряд чи втратить підтримку великої частини американців через те, що ЄС відновив обмеження на в'їзд зі США. Але це поганий знак, пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Цей крок ЄС стосувався як небажання Байдена відповідати тому, що Європа була відкрита для американських мандрівників цього літа, так і зростанню випадків штаму "Дельта" у США.

Байден не відповідав на прохання канцлера Німеччини Ангели Меркель та інших європейських лідерів про скасування заборони на в’їзд з ЄС, адже це означало б чергову битву з американськими антивакцинаторами. Це багато говорить про розрив зі США з Європою.

Можливо, подібні рішення почали нагадувати Європі про попередника Байдена Дональда Трампа. На стилістичному рівні різниця між Байденом і Трампом велика. Байден прислухається до фахівців і зазвичай говорить правильні речі. Складно уявити, як Байден відмовляється фотографуватися з іноземним лідером. Але бути поміркованим президентом - це не те саме, що бути хорошим союзником. Дедалі частіше європейці починають бачити схожість між Байденом і Трампом.

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Байден часто не прислухається до думки європейських лідерів. Частина політиків ЄС скаржилася на те, що Байден вивів американські війська з Афганістану.

Але в багатьох випадках, критика з боку країн Європи звучала суперечливо. Для прикладу, Франція вивела свої сили з Афганістану ще в 2014 році. Проте Афганістан був однією зі сфер, де Байден дотримувався сценарію Трампа. Однак країни, які все ще були присутніми в Афганістані, критикували відсутність спільних консультацій. Це не перший випадок, коли Байден "дивує" Європу.

У травні президент США оголосив, що буде просити про призупинення дії світових патентів на вакцини. Цей крок був сміливим і несподіваним. Але він майже не мав шансів на реалізацію.

Висновок такий: Байден намагався показати "лівосторонній Америці" те, що він бере на себе фармацевтичну сферу. Але його чиновники не проводили жодної підготовки з урядами ЄС, ані подальших дій, щоб дати ініціативі реальний шанс.

Більше питання полягає в тому, чи дійсно Байдену потрібна Європа. Його три заявлені пріоритети – боротьба з пандемією, зміна клімату та Китай. Трансатлантична прірва щодо того, як поводитися з Китаєм, - одна з ключових проблем для Байдена у відносинах з ЄС. США та їхні європейські союзники ще не сформували переконливого спільного фронту щодо Китаю.

Торговельна сторона Європи, зокрема Німеччина, перебуває приблизно в тому становищі, в якому був бізнес Америки ще кілька років тому - економіці ЄС потрібен доступ до ринку Китаю. Європейська підтримка "роз’єднання" з Китаєм невелика, окрім як у вузьких сферах технологій.

Більшість американських союзників торгують з Китаєм набагато більше, ніж зі США. Америка Байдена так само не надто підтримує активне укладання торговельних угод, як і було в часи Трампа, і навряд чи це зміниться.

Найважливішим пріоритетом Байдена є ухвалення законопроєктів про внутрішні витрати та перемога на проміжних виборах наступного року. Укладання економічних угод з іншими країнами може мати негативні наслідки всередині країни.

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Також, ймовірно, не буде великих кліматичних ініціатив. Адміністрація Байдена пропонує великий запас інвестицій у чисту енергетику, що містяться у законопроєкті про бюджет. Але це не передбачає податку на вуглець і бензин. Це порушило б обіцянку Байдена не підвищувати податки для середнього класу.

Як наслідок, саміт з питань зміни клімату COP26, який відбудеться у листопаді, ризикує стати "аварією". Британський уряд рекламує обіцянки приватного сектору. Байден розповідає про боротьбу проти глобального потепління, але суттєві реальні дії наразі відсутні. Те, що він запропонував, не наблизить США до виконання своєї мети скоротити викиди вдвічі до 2030 року. Відповідальний США з питань зміни клімату Джон Керрі подорожує світом, закликаючи країни робити те, що сама Америка може не виконати.

Крім того, є ще пандемія коронавірусу. Обидві сторони Атлантики не можуть зупинити "вакцинний апартеїд". Це одна з рідкісних речей, яка відображає схожість Європи та Америки. "Америка повернулася", але важко сказати, чи повернулася єдність Заходу, резюмує видання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
А менше треба з руснею знюхуватись.
Кацапстан це ворог штатів, але ж вони не кажуть, що наприклад, Меркельша чи Макров, все більше нагадують Фуйла.
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02.09.2021 16:31
+3
Ога і втікаючи озброїли талібів, запустили китайських геологів, зупинили будівництво газовому в Америці, зняли санкції з російського і прийняли найдорожчий за Кантер еко за всю історію по «інфраструктурі». Здобули, пілять !
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02.09.2021 16:59
+2
Taк ведь демпартия - это ликвидаторы Америки как государства.
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02.09.2021 18:01
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А менше треба з руснею знюхуватись.
Кацапстан це ворог штатів, але ж вони не кажуть, що наприклад, Меркельша чи Макров, все більше нагадують Фуйла.
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02.09.2021 16:31 Відповісти
Не заметил в этом текст слово Украина. Как быть?
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02.09.2021 16:33 Відповісти
А Украину в составе ЕС ты заметил?
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02.09.2021 16:35 Відповісти
Может лучше и быстрее стать 51-м штатом?
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02.09.2021 16:38 Відповісти
Было бы неплохо.
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02.09.2021 16:41 Відповісти
Просто, нужно переписать Конституцию.
Результат будет таким же.
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02.09.2021 16:43 Відповісти
А Китай заметил! Он в ЕС?
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02.09.2021 16:44 Відповісти
Протри шнифты и перечитай заголовок. Каким боком Украина к ЕС? Даже не кандидат в члены Евросоюза.
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02.09.2021 16:36 Відповісти
Да причем здесь вообще Байден. Ему только таблетки нужно вовремя принимать. У Трампа хотя бы было собственное мнение. Спрашивайте у "команды Обамы" что у них на уме.
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02.09.2021 16:34 Відповісти
Байден таблетку не ту вдруг принял,
Взял чемоданчик, на что-то нажал,
Жахнуло вскорости так, что земля
Долго дымилась на месте Кремля.

Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3978
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02.09.2021 17:12 Відповісти
Трамп был идиотом тупым во власти....и Мавзолейные с помощью Манафортов и прочих Штирлицов,типа Андреев Иллариновых Путлера внесли в Хаос в отношениях ЕВРОПА-США....,Байден все восстановит....,не сцыте Мавзолейные...все нормик...вы и без санкций Конгресса будете в глубоком ЖО.... Байден и ЕС идут разными путями: все чаще европейцы начинают видеть сходство между ним и Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3151
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02.09.2021 16:37 Відповісти
Успеет всё восстановить?
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02.09.2021 16:39 Відповісти
Ллойд Остин и Пентагон восстановит...,не рви пердак....
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02.09.2021 16:42 Відповісти
"Байден все восстановит...." (с)
Или это не ты перданул?
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02.09.2021 16:44 Відповісти
Доктрину Байдена читай....Дятел... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2618Шариков ************...,Ольге прювет Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5626
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02.09.2021 16:55 Відповісти
Позвони сам своей родне.
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02.09.2021 18:12 Відповісти
Эта сумбурная статья Financial Times очень похожа на заказуху из Кремля, простите, из бункера. Ну что же, издание нехило заработало, мир поржал, а караван по-прежнему тащит бункерфюрера в пекло.
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02.09.2021 17:43 Відповісти
Идиот это ты . Засираешь все ветки безумными постами ни о чем .
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02.09.2021 20:08 Відповісти
Розумію незадоволення деяких країн ЄС,але не розумію,в чому схожість з Трампом .
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02.09.2021 16:40 Відповісти
Кстати Андрея Илларионова выгнали из института Коттона в США...за Тупость тупую Андрюха там не работает больше... Байден и ЕС идут разными путями: все чаще европейцы начинают видеть сходство между ним и Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6063 Байден и ЕС идут разными путями: все чаще европейцы начинают видеть сходство между ним и Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6063
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02.09.2021 16:41 Відповісти
Агент путлера он сраный. Наконец-то в институте Коттона это поняли
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02.09.2021 16:43 Відповісти
заказной статьей и ухами русни прям несет от нее
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02.09.2021 16:42 Відповісти
Байден вывез из Афгана 120 000 человек...Никто в мире такое количество людей не эвакуировал...НИКОГДА ...где ошибка Байдена,идиоты? Байден и ЕС идут разными путями: все чаще европейцы начинают видеть сходство между ним и Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7045
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02.09.2021 16:43 Відповісти
ну там и террористов завёз под шумиху... хотя в Штатах и так поселилось достаточное колличество пидоров после 99года... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6209
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02.09.2021 16:50 Відповісти
Всех вычислять по системе что и тех 10 Штирлицов в 2011 году
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02.09.2021 16:57 Відповісти
та было б желание - урыть можно и мильён... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4143
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02.09.2021 20:48 Відповісти
Перестань постити відверту муйню, придурок! Це не заслуга, а поразка Байдена, ідіот!
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02.09.2021 16:57 Відповісти
РАБссия обсерон...по полному Тарифу и бабла Талибану не хватит...,просто денег сейчас нет но вы держитесь... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8168 ТАМБайден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8043
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02.09.2021 16:59 Відповісти
Ти ідіот?
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02.09.2021 17:01 Відповісти
Це поразка, яка перейшла у спадок від Трампа - це він додумався підписати угоду з терористами талібами! Теж мені республіканець, справжні республіканці фігачили б талібів напалмом, а їх мак - оранжем!
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02.09.2021 17:17 Відповісти
Бред сивой кобылы . Чего вы кацапов напалмом не фигачите ? Талибан сидел в своей Афганской помойке , пусть бы и сидел . Нечего там было делать Американцам с самого начала . .
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02.09.2021 20:11 Відповісти
Зачем он их оттуда вывез ? Сидели бы у себя дикари и жрали друг друга .
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02.09.2021 20:10 Відповісти
Ну да .... а может в консерватории чего нужно подправить , а не Байдена пенять? Байден и ЕС идут разными путями: все чаще европейцы начинают видеть сходство между ним и Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3244
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02.09.2021 16:45 Відповісти
Может и надо что-то подправить, но уход из Афгана - это катастрофа. Байдена за это костерят и демократы, и республиканцы. Союзники тоже в стороне не стоят. Когда возникла острая необходимость, Борис Джонсон не мог ему дозвониться в течение 36 часов. Как можно игнорировать премьер министра Великобритании в самый ответственный момент?
Как пишет британский журналист Тим Маршалл:«Союзникам не сообщили заранее об ускоренном выводе войск, и они не знали, что американцы выскользнули из авиабазы ​​Баграм под покровом темноты.» Хороший союзник, что тут сказать. В британском парламенте прошлись очень жестко по Байдену.
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02.09.2021 17:23 Відповісти
Я имела в виду ТАКОЙ уход.)
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02.09.2021 17:25 Відповісти
Это не уход. Это бегство. С оставлением врагу военной техники на сумму несколько десятков миллиардов долларов.
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02.09.2021 17:37 Відповісти
Да, вооружили талибов, мама не горюй. Уже по сети гуляют фотки. Как можно было поступить так безответственно, понять не могу.
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02.09.2021 17:55 Відповісти
Taк ведь демпартия - это ликвидаторы Америки как государства.
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02.09.2021 18:01 Відповісти
Надо всю консерваторию заменить .
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02.09.2021 20:12 Відповісти
Ежегодно из бюджета США в Афган уходило что в песок 100 миллиардов долларов...,за 20 лет,2 триллиона...,теперь это бабло пойдет в Украину и на укрепление Независимости и демократии... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1355
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02.09.2021 16:52 Відповісти
Ога і втікаючи озброїли талібів, запустили китайських геологів, зупинили будівництво газовому в Америці, зняли санкції з російського і прийняли найдорожчий за Кантер еко за всю історію по «інфраструктурі». Здобули, пілять !
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02.09.2021 16:59 Відповісти
Решение о выводе войск принял Дональд Трамп 27 сентября 2018 года...Пшел вон...дятел... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7156Омериканец пля...
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02.09.2021 17:02 Відповісти
Пшел нах сам, дебіла кусок! ВСІ ЗНАЮТь ЩО РІШеННЯ ПРИЙНЯВ. ТРАМП!!! Не пиши про це як великий секрет, дебіл! Тільки Трамп не закривав аеропорт в Баграмі, не виводив військових ДО виводу цивільних і союзників і НЕ залишав зброї на ВІСІМ МІЛІАРдіВ!
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02.09.2021 17:05 Відповісти
Я тут під прапором своєї країни і властним іменем вже з сім років! Мені немає змісту ховатись під ніком і проксі. Пшел нах сам, син свині.
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02.09.2021 17:07 Відповісти
Вот только можно сравнить, КАК Трамп вывел войска из Сирии и КАК Байден вывел их из Афганистана.
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02.09.2021 18:24 Відповісти
Решение о выводе войск США из Афгана принял Байден в апреле 2021 года...В АПРЕЛЕ пля... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 1877
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02.09.2021 17:04 Відповісти
Ти бухий ідіот.
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02.09.2021 17:06 Відповісти
Германия в Афгане была? Была.Британия в Афгане была? Была...сколько стран НАТО еще было в Афгане за эти 20 лет? Не знаете? Олухи аналитики... Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7257 Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3504
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02.09.2021 17:08 Відповісти
Бухай далі-може здохнеш швидше, придурок. Пшел нах.
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02.09.2021 17:09 Відповісти
Грабовский,....ты такой же болван что и Паша Дальнобой из Омерики...типа блохер з Укаїни Байден і ЄС йдуть різними шляхами: дедалі частіше європейці починають бачити подібність між ним і Трампом, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4186
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02.09.2021 17:10 Відповісти
сенько-дурко, йди на... далекі села у дикі хащі
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03.09.2021 01:42 Відповісти
Вообще вакцинный апартед - хорошая вещь.
Она мгновенно излечивает от излишнего патриотизма.
Кому захочется воевать за страну которая тебя официально объявила недочеловеком за то что ты не хочешь чтобы в тебя воткнули иголку с экспериментальной химикалией ?
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02.09.2021 17:35 Відповісти
Нащадків європейців в ******** США не більше 60% , а реально мабуть і менше. Тому зв'язки з Європою слабшають. Ліва Європа копає сама собі яму, торгуючи з Китаєм. Тай взагалі, весь ЄС - ліваки, тому їм ліваки з Китаю ближче ніж якісь доктрини прийняті республіканцями-попередниками. Welcome to the new world.
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02.09.2021 19:19 Відповісти
Очередной бред . Байден никуда не идет . Байден несамостоятельный политик . Он читает то что ему на бумажке написали . Теневой кабинет Обамы управляет страной .
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02.09.2021 20:04 Відповісти
 
 