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Новини Політика України Убивство Шеремета
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суд (8047) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)

Справа Шеремета: суд 21 вересня проведе виїзне засідання для вивчення речових доказів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справа Шеремета: суд 21 вересня проведе виїзне засідання для вивчення речових доказів

Шевченківський районний суд міста Києва продовжить розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета 21 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Судовий розгляд відкладено на 21 вересня. Будемо організовувати у цей день виїзне судове засідання. Збираємося тут, у суді, об 11:00 і будемо організовувати прибуття до місця знаходження речових доказів", - поінформувала головуюча суддя Оксана Голуб.

Необхідність проведення виїзного судового засідання пов’язана з тим, що суд у цій справі перебуває на етапі дослідження речових доказів від прокуратури, а деякі речові докази у справі є габаритними, зокрема, це кузови автомобілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кузьменко заявила про переслідування

Також під час засідання у четвер, 2 вересня, сторони процесу дослідили низку речових доказів, вилучених під час проведення обшуку в обвинувачених у справі Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко.

Окремо суд дослідив дві книги з назвами "Войсковая разведка" та "Розвідувально-пошукові дії", які були вилучені під час обшуку за місцем проходження військової служби ще однієї обвинуваченої у справі - Яни Дугарь.

Автор: Наталя Джума
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А скоко там по нормативам можно расследование проводить? А то как по мне уже пора и честь знать, и просто закрыть дело, извениться перед Дугарь, Кузьменко и Риф Мастером, заплатить им компенсацию...
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02.09.2021 16:43 Відповісти
Дело Шеремета , как и дело Гонгадзе - просто ВИСЯК.
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02.09.2021 16:44 Відповісти
Какой висяк? Типа неизвестно кто заказал Гонгадзе? Кучма! Литвин и исполнители которые все известны.
С Шереметом есть вопросы, конечно же. Там и СБУшник, что крутился под подозрением и рашистские дрг не исключены. Было бы желание расследовать.
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02.09.2021 18:12 Відповісти
А что увидят господа судьи возле остова сгоревшего автомобиля? Они эксперты или может экстрасенсы? Или это еще один стадион?
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02.09.2021 16:51 Відповісти
Пусть не морочат нам голову! Не можете доказать - отпускайте людей
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02.09.2021 16:57 Відповісти
Справа Шеремета: суд 21 вересня проведе виїзне засідання для вивчення речових доказів - Цензор.НЕТ 9186
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02.09.2021 17:04 Відповісти
Якимсь чином треба ж "тягнути волинку". Це ж треба, аж цілих три тижні потребується, щоб підготовитися до виїзду. За цей час можна в космос злітати, заліпити тріщини в МКС і вернутися назад.
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02.09.2021 17:54 Відповісти
 
 