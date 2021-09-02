Справа Шеремета: суд 21 вересня проведе виїзне засідання для вивчення речових доказів

Шевченківський районний суд міста Києва продовжить розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета 21 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Судовий розгляд відкладено на 21 вересня. Будемо організовувати у цей день виїзне судове засідання. Збираємося тут, у суді, об 11:00 і будемо організовувати прибуття до місця знаходження речових доказів", - поінформувала головуюча суддя Оксана Голуб.

Необхідність проведення виїзного судового засідання пов’язана з тим, що суд у цій справі перебуває на етапі дослідження речових доказів від прокуратури, а деякі речові докази у справі є габаритними, зокрема, це кузови автомобілів.

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Також під час засідання у четвер, 2 вересня, сторони процесу дослідили низку речових доказів, вилучених під час проведення обшуку в обвинувачених у справі Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко.

Окремо суд дослідив дві книги з назвами "Войсковая разведка" та "Розвідувально-пошукові дії", які були вилучені під час обшуку за місцем проходження військової служби ще однієї обвинуваченої у справі - Яни Дугарь.