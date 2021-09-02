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Розенко (404) Тарифи на газ (343)

Кияни заплатять за піар Зеленського на тарифах, - Розенко про зростання ціни на газ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Кияни заплатять за піар Зеленського на тарифах, - Розенко про зростання ціни на газ

Президент і уряд навмисне перекладають відповідальність за підвищення тарифів на газ до 15 тисяч гривень за тисячу кубів газу на місцеву владу і змушують покривати різницю в ціні з кишень громадян.

Про це заявив представник "УДАРу Віталія Кличка" Павло Розенко в ефірі одного з телеканалів.

"Що роблять Зеленський зі Шмигалем? Кажуть, що це місцеві органи влади за тарифи відповідають. Почекайте. А хто тариф на газ затверджує? Центральна влада. А як місцевій владі качати тепло, коли газ коштує 15 тисяч гривень? Для того, щоб покрити різницю у наступний опалювальний сезон, з бюджету Києва потрібно виділити 3,5 млрд грн. І сьогодні Зеленський каже: "Дивіться, кияни, ви доплату вчителям, лікарям не робіть, ви метро на Троєщину не будуйте, не треба вам метро. А ви покрийте мій піар як президента України, щоб я і далі розказував, що тарифи не піднімаю", - наголосив міністр соціальної політики 2014-2016 років.

Він зазначив, що пів року тому влада відмовилася закачувати газ у сховища за ціною від 7 грн/куб, а тепер він коштує вдвічі дорожче.

"Останні два місяці "Нафтогаз" закачує у сховища газ із ринку за ціною 14-15 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу. І вони завтра будуть продавати цей газ уже не по 7, а по 15 тисяч гривень. Вони пів року тому говорили: "Ні, ми газ по 7-8-10 закупати не будемо, це дуже дорого". І дочекалися ці професіонали з "Нафтогазу", коли газ по 15. От і все. Хто буде покривати різницю між 7 і 15 гривень за куб газу? Кияни", - підсумував Розенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Киевляне заплатят за пиар Зеленского на тарифах, - Розенко о росте цены на газ - Цензор.НЕТ 8112
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02.09.2021 16:51
+23
Киевляне заплатят за пиар Зеленского на тарифах, - Розенко о росте цены на газ - Цензор.НЕТ 7206
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02.09.2021 16:50
+21
Киевляне заплатят за пиар Зеленского на тарифах, - Розенко о росте цены на газ - Цензор.НЕТ 9461
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02.09.2021 16:50
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Розенко больше не наливать.
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02.09.2021 16:50 Відповісти
Киевляне заплатят за пиар Зеленского на тарифах, - Розенко о росте цены на газ - Цензор.НЕТ 2206
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02.09.2021 16:50 Відповісти
Ота кнуряка не розповідає, як він з гоп-компанією опустив пенсії простих людей в два з половиною рази нижче заробітньої плати ніж це було при кучмі Ющі та Зєку. Добив пенсіонерів, взявся за ринок газу?
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02.09.2021 17:03 Відповісти
А причому тут він? Це ж Зе в 2019 обіцяв, що знизить ціну на газ удвічі, а на ділі вона виросла удвічі за 2020-2021... Розенко тут причім???
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02.09.2021 17:10 Відповісти
Моя мати після виходу на пенсію по вислузі років в 2010 році отримала пенсію в 1200 гривень. Мінімалка на руки тоді була 980 гривень. Тепер вона отримує 2430 гривень. Мінімалка на руки 5000 гривень. Якби не кнур Розєнко з сотоваришами, вона отримувалаб пенсії більше 6 тисяч гривень.
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02.09.2021 17:35 Відповісти
Газ тут причім?
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02.09.2021 17:38 Відповісти
Ти реально довбо*об, чи прикидаєшся? З якого вона мала б мати таку пенсію?! Ти дійсно не тямиш, що сталось восени 13-го? Скільки грошей в казні було на весну 14-го і чому тоді гривня рухнула? І що тоді сталось? Ні, той нарід таки вартий, щоб його так мали, то вже є невиліковно. Ну і кого ж ти, падло, тепер у владу привело? Весело стало? Прикольно? Ну чого ж скулиш, жери то зелене гімно, хоч таки вдавись, падло.
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02.09.2021 18:46 Відповісти
"вона виросла удвічі за 2020-2021..." - а на сколько выросла цена газа когда "сказал министр социальной политики 2014-2016 годов." в 8 раз?
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03.09.2021 10:34 Відповісти
Сучище зебільне, то но він опустив, а твої братани - Янукович і Азіров, які довели країну до краху. Чи вже й забув, дебіле, що на осінь 13-го золотовалютні резерви скоротились в 3 (три!) рази? От тому так раптово відмовились від асоціації і побігли до пуйла на позички. Забуло, падло? Чи придурка вмикаєш? А то й було головною причиною протесті і Майдану.
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02.09.2021 17:14 Відповісти
Не может любитель банды соевых мародеров что бы нагло и бесстыже солгать. ЗРВ по годам. При Овоще резервы уменьшались, но не в три раза как при мальдивском дезертире в начале 2015 года ЗРВ просели в три раза по сравнению с осенью 2013 года. Головой надо думать а не соевые методички тут копипастить.
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03.09.2021 03:47 Відповісти
Ну и заплатим. Главное не Порошенко!!
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02.09.2021 17:47 Відповісти
нагнись,ззаду чекають.
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02.09.2021 21:13 Відповісти
тварюка, при этой скоте- минималка была 1500гр, а газ 8,5
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02.09.2021 17:01 Відповісти
І субсидії отримували 9 мільйонів сімей, а не 3,5, як тепер. Ну і ще, дурню - мінімальна зарплата то не гроші в кишеню, а податки, ціни і тарифи. Тобто навпаки - з твоєї кишені. От за рахунок "росту" мінімалки ростуть надходження в бюджет. Але ж платиш за то ТИ, дебіле, а не економіка. То чисто зебільний феномен - економіка падає, виробництво падає, а зарплата росте...
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02.09.2021 17:09 Відповісти
попробую объяснить. Вот у нас в доме субсидию получали процентов 70. И никто не хотел утеплять дом. Сейчас получают меньше но до сих пор не хотят. Не понимают что шара будет не бесконечно.
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02.09.2021 17:16 Відповісти
Ну і? Знову все за наш рахунок, а чи як? Взагалі-то, для того існували колись спеціальні урядові програми, коли значну частину вартості робіт брала на себе держава, а частина жильці. Звідки ж люди мають стільки грошей взяти, щоб такі роботи оплатити. Тим більше, якщо у вас 70% субсидії?
До речі, хату в селі, де теща жила, я за власні кошти вже років 7 тому утеплив, а от міську квартиру не потягну, блін, ніяк, бо також більшість тупо відмовиться.
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02.09.2021 17:21 Відповісти
И сейчас есть программа такая. Но жильцы все равно не хотят. Им расходы на отопление покрывает субсидией государство и они не хотят ни копейки вкладывать. А потом, когда субсидий не будет - будут вопить какой плохой президент, шары их лишил.
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03.09.2021 12:56 Відповісти
Сразу видно любителя банды соевых мародеров. Только наглая и бесстыжая ложь и ни чего более, что написано в соевой методичке то и пишет. Открываем статистику за 2018 год в период правления банды соевых мародеров и видим, что получателей субсидии было 3,9 млн.
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02.09.2021 22:14 Відповісти
Знайомся любитель зеленого гімна і шмарклів:

"...у квітні міністр соціальної політики Андрій Рева назвав кількість отримувачів субсидій у січні 2017 року. Таких сімей було 7,5 млн - понад 50% населення країни. Ще 1,5 млн сімей, за розрахунками міністерства, мали право на оформлення "невеликої субсидії", але не скористалися ним".(с.)
"2018 році було 71 млрд грн (передбачено на субсидії - ред.)" (с.)

"У бюджеті-2021 на це закладено 36,6 млрд грн." (с.)
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02.09.2021 22:33 Відповісти
Я ему про Фому, он мне про Ярему. Прежде чем, что то вы..ть из соевой методички ознакомься со статистикой . Получается при банде соевых мародеров получателей субсидий стало почти в три раза меньше. Но у любителей мальдивского дезертира во всем виноват Зеленский.
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03.09.2021 03:35 Відповісти
Ну так Зе в 2019 обіцяв, що знизить ціну на газ удвічі, тобто до 4-5... А на далі газ дорожчає з 8,5 до 15! Так хто тварюка тоді?
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02.09.2021 17:11 Відповісти
Выходить шо зэля обдурив у 3 рази.
15 (стало) роздiлити на 5 (обiцяв) = 3
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02.09.2021 18:16 Відповісти
Те Бідло,що йому повірило.Сопля знав,що брехав.
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02.09.2021 21:15 Відповісти
Ссылочка есть на эти обещания или для любителей банды соевых мародеров, что написано в соевой методичке то и правда?
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03.09.2021 03:55 Відповісти
Так взагалі-то відео на Ютюб є і всі про нього знають. Ти з-за порєбріка пишеш, чи що? Вам, москалям, вже і Ютюб відключили?
https://www.youtube.com/watch?v=3S9VUmaO16I
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03.09.2021 09:06 Відповісти
В ролике вроде ясно говориться, что прорабатывается вопрос о снижении цены, а не то что это 100% будет. В придачу в том году цена на газ была меньше в два раза точно, чем в 2018 году. А благодаря банде соевых мародеров которые сделали рыночные цены на газ тут уже решает рынок.
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03.09.2021 17:23 Відповісти
Попробую ідіоту пояснити: завдяки "мудрому" наріду газ подорожчав більше ніж у 2 (два!) рази. Компенсацію цього подорожчання той самий "мудрий" нарід, в особах уряд і Шмарклі, переклали на місцеві бюджети. А тепер, зебуїне, дай відповідь - а за рахунок якого хрону то має бути? Звідки ті місцеві бюджети ті гроші мають взяти? А за рахунок виплат вчителям, лікарям, харчування дітей і т.п., того всього, про що Розенко й говорить. Дійшло до тупого? Ну і нехай тепер нехай той "мудрий"нарід потішиться.
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02.09.2021 17:02 Відповісти
При банде соевых мародеров газ подорожал в ДЕСЯТЬ РАЗ!!!! но любители мальдивского дезертира, что то по этому поводу куда то сливаются и делают вид что такого не было.
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03.09.2021 03:58 Відповісти
У двох реченнях - 5 помилок! Де вас таких тупих беруть? Мені цікаво, що у тебе за утворення??
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03.09.2021 09:07 Відповісти
"Апелляция к личности (лат. argumentum ad hominem - «аргумент к человеку») - логическая ошибка, при которой аргумент опровергается указанием на характер, мотив или другой атрибут лица, приводящего аргумент, или лица, связанного с аргументом, вместо указания на несостоятельность самого аргумента, объективные факты или логические рассуждения."
Ваш коммент только подтверждает предыдущий коммент.
"куда то сливаются и делают вид что такого не было"
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03.09.2021 10:39 Відповісти
Розумієте, тупим і неграмотним людям просто не треба лізти у такі складні речі, як політика...
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03.09.2021 13:40 Відповісти
Ну... Политика не такой уж и сложный предмет (зе Вам подтвердит)))))).
Свое мнение есть у большинства людей, независимо от интеллекта и уровня грамотности.
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03.09.2021 14:18 Відповісти
Своя думка є у кожного, так. Інша справа, що суспільство мало б дослуховуватися, передусім, до думки найрозумніших. Інтелігенція в 2019 криком кричала не голосувати за Зе. Послухали її? Ні! Були ці люди праві? Так!!
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03.09.2021 14:26 Відповісти
Зе - это результат работы Пе.
"Були ці люди праві? Так!!" - не совсем. "не голосувати за Зе." - здесь все верно, а дальше? Как обычно каждый потянул одеяло на себя. Ну итог известен....
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03.09.2021 17:06 Відповісти
Що заважало розчарованим у Пе вибрати когось РОЗУМНІШОГО??? 38 кандидатів у 1 турі було, з них кілька точно нормальних і незаплямованих були!
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03.09.2021 17:08 Відповісти
Наверное потому, что разочарованных было много, и кандидатов было много... У меня нет ответов на все вопросы...
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03.09.2021 17:37 Відповісти
По факту есть, что сказать? К правописанию начинают придираться когда понимают, что крыть не чем, а ответить что то надо.
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03.09.2021 17:14 Відповісти
Банда соевых мародеров сделала цены на газ рыночными к ним все вопросы.
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03.09.2021 17:28 Відповісти
Так яке утворення?))
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03.09.2021 17:38 Відповісти
По факту Зе обіцяв знизити тарифи, а вони ростуть...

Так яке утворення в тебе? Просто цікаво... Правопис багато сідчить про інтелектуальні здібності людини!
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03.09.2021 17:27 Відповісти
А зельцману більше не насипати!)
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02.09.2021 17:04 Відповісти
Киевляне заплатят за пиар Зеленского на тарифах, - Розенко о росте цены на газ - Цензор.НЕТ 9461
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02.09.2021 16:50 Відповісти
Снизят, снизят.... Придет Петя и обвалит гривну в три раза - вот и снизятся тарифы (но это не точно, т.к. в прошлый раз он их поднял в разы, но у некоторых амеб только короткая память).
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03.09.2021 10:42 Відповісти
Киевляне заплатят за пиар Зеленского на тарифах, - Розенко о росте цены на газ - Цензор.НЕТ 7206
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02.09.2021 16:50 Відповісти
Киевляне заплатят за пиар Зеленского на тарифах, - Розенко о росте цены на газ - Цензор.НЕТ 8112
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02.09.2021 16:51 Відповісти
Йой, як грубо! Але... як точно!
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02.09.2021 16:54 Відповісти
Так Зеля типа снизил, а "подлые местные власти" не хотят снижать. Так и сказал: мол я не против снижения, я мол вам самим дал право его снизить, хоть до нуля снижайте, но как нибудь сами и за свой счет....Благодарить не надо...
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02.09.2021 18:58 Відповісти
Киевляне заплатят за пиар Зеленского на тарифах, - Розенко о росте цены на газ - Цензор.НЕТ 3837
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02.09.2021 16:52 Відповісти
Киевляне заплатят за пиар Зеленского на тарифах, - Розенко о росте цены на газ - Цензор.НЕТ 4001
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02.09.2021 16:53 Відповісти
Киевляне заплатят за пиар Зеленского на тарифах, - Розенко о росте цены на газ - Цензор.НЕТ 4615
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02.09.2021 16:53 Відповісти
Розенко гонить пургу ..Вже давно тарифи на тепло вирішує місцева влада .
ПС ))) І чому всі *екси * стають такими *зарозумними * коли отримують копняка !? Киевляне заплатят за пиар Зеленского на тарифах, - Розенко о росте цены на газ - Цензор.НЕТ 1166
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02.09.2021 16:54 Відповісти
ты дефективный, читаешь только заголовки? "...Подождите. А кто тариф на газ утверждает?..."
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02.09.2021 17:00 Відповісти
Кияни заплатять за піар Зеленського на тарифах, - Розенко про зростання ціни на газ - Цензор.НЕТ 7473
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02.09.2021 17:01 Відповісти
долбен Lvbnhj, читай внимательно и по буквам: кто тариф на газ утверждает? Центральная власть.
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02.09.2021 18:03 Відповісти
зате після наступних виборів, (якщо не буде силового зверження незаконноої влади) зекоМанда заплатить за все що вона начудила і в який позор увігнала Україну, причому заплатить не тільки грошима!
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02.09.2021 16:54 Відповісти
Осенью после таких тарифов точка кипения у народа взорвется, и будет эта власть лететь со своими олигархами куда подальше.
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02.09.2021 17:37 Відповісти
А они уже подготовили План-Б.
Уже назначены виновные и плохие бояре.
Гнать их!!! Гнать их нехороших за то, что доброго царя обманывали да народ обирали.
А добрый царь ЗЕ что-то еще пообещает зебилам.

А, если не поможет, то в полном распоряжении и подчинении ЗЕ уже имеется своя армия НГУ. Не какой-нить сраный беркут, как у Яныка, а целая армия с бронетехникой, авиацией, артиллерией, РЭБ и даже химическими боеприпасами.
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02.09.2021 18:59 Відповісти
Киевляне заплатят за пиар Зеленского на тарифах, - Розенко о росте цены на газ - Цензор.НЕТ 3392
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02.09.2021 16:57 Відповісти
Чому не радіють !! Ідіоти самі радісні і задоволені істоти !!!)))
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02.09.2021 17:17 Відповісти
В данный момент на УКРНЕТЕ:

Чисельність населення світу до 2100 року перевищить 11 мільярдів, - ООН (Рубрика) Я даже не открывал...
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02.09.2021 16:58 Відповісти
Ну од ви приклєбалися до ідіота криворогатого, а воно б само здриснуло, але ж баба беня приставило свого охоронця!) Хрєн втечеш, ідіот хрипатий!)))
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02.09.2021 17:15 Відповісти
Все пох....! Головне "Лишьби не Порошенко" !!!)))
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02.09.2021 17:15 Відповісти
Як фуйло веліло. А воно знає, як краще для "мудрого" наріду.
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02.09.2021 17:48 Відповісти
Наверное Порошенко что-то не так делал, если за 4 года сумел так настроить против себя избирателей?
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02.09.2021 20:32 Відповісти
Мабуть беня з фуйлом робили все так, щоб нарід злив свої мізки в унітаз і заповнив свої макітри лайном від мосійчук-бігуса та їй подібних журнаШлюх.
" Кто угодно, только не Порошенко" https://www.youtube.com/watch?v=OvgzK7IpLLc
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03.09.2021 11:10 Відповісти
Нам долго это издевательство над народом от этой бандитской власти терпеть. Кияни заплатять за піар Зеленського на тарифах, - Розенко про зростання ціни на газ - Цензор.НЕТ 8078
Постачальники газу опублікували ціни на вересень - вони зросли
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02.09.2021 17:34 Відповісти
Сказав тей, хто пропонував пенсам менше їсти. А що такий товстий то Розенко на фото? Переїв... В Європі там спотові ціни вже 18500 грн по курсу. Які там 15 тис грн...
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02.09.2021 18:01 Відповісти
Так он же об этом говорит, что "профессионалы" из Нафтогаза не купили когда было дешево.
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02.09.2021 18:08 Відповісти
Розенко, ты бы определился, это за пиар Зеленского мы будем именно тебе платить, или за ошибки Нафтогаза? Красиво прикрыл свои хотелки нажиться, свернув вину на других.
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02.09.2021 18:17 Відповісти
Нужен серьезный разговор народа с этой властью по поводу газа, что добывается в Украине.
Хорош ездить нам по ушам, что газ в Лондоне по 600$! В Лондоне свои зарплаты, которые нам и не снились!
В Украине добывается 20 млрд, потребность населения 18 млрд газа. Себестоимость добычи 70-100$ за тысячу кбм.
Почему наш же газ нам продают раз в 6 дороже?! Олигархат Украины не зажрался?
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02.09.2021 18:28 Відповісти
Кто бы говорил. При тебе же начали взетать цены в угоду МВФ и ты, боров, молчал.
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02.09.2021 18:32 Відповісти
Так ЗЕ ж вам, ******* тупорылым, обещал снизить? Уже снизил или еще подождете?
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02.09.2021 18:45 Відповісти
как всегда.. споры о том, чья какаха вонючее... 30 лет ворьё при власти
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02.09.2021 18:37 Відповісти
Кароче, зебила нах, вместе с его дебильным крыворогатым кварталом! Мне надоели эти тараканы на моей красивой кухне! Нехай пістують до мамо рими и папо шури! Там кухня соотвєтствующая.)
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02.09.2021 19:21 Відповісти
вся страна заплатит))) и правильно, популизм на выборах должен обернутся для многих нищетой
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02.09.2021 20:03 Відповісти
А что мужчина подразумевает под словом пиар президента Зеленского?
Я бы всегда начала структурирование с понимания истинного смысла.
А эти козьи морды "недалеких нанятых колхозниц пописывать козьими мордами" оставят пусть для прозы будничного состояния поэта, который остался без света "Нельзя мечту свою хватать руками,Нельзя мечту свою держать в руках" в активных попытках найти его в кобелиной схватке с своими кобелино-тщеславными амбициями "Нельзя тому, что было грустью зыбкой,Сказать: «Будь страсть! Горя безумствуй, рдей."
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02.09.2021 20:11 Відповісти
Розенко, а прошлые 10 лет тоже Зеленский запрещал метро на Троещину строить?
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02.09.2021 20:30 Відповісти
Какая отвратительная рожа(С). Что то этот представитель банды соевых мародеров забыл сказать как при них цены на электроэнергию выросли в четыре раза, на газ в раз пять. Что то тогда возмущений не было у него.
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02.09.2021 22:11 Відповісти
Ошибся на газ цена увеличилась в десять раз.
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02.09.2021 22:18 Відповісти
А вот при Коболеве газ закачивали летом, а не осенью!
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03.09.2021 09:45 Відповісти
При Колобке газ летом не стоил 600 баксов.
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03.09.2021 17:26 Відповісти
 
 