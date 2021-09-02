Кияни заплатять за піар Зеленського на тарифах, - Розенко про зростання ціни на газ
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Президент і уряд навмисне перекладають відповідальність за підвищення тарифів на газ до 15 тисяч гривень за тисячу кубів газу на місцеву владу і змушують покривати різницю в ціні з кишень громадян.
Про це заявив представник "УДАРу Віталія Кличка" Павло Розенко в ефірі одного з телеканалів.
"Що роблять Зеленський зі Шмигалем? Кажуть, що це місцеві органи влади за тарифи відповідають. Почекайте. А хто тариф на газ затверджує? Центральна влада. А як місцевій владі качати тепло, коли газ коштує 15 тисяч гривень? Для того, щоб покрити різницю у наступний опалювальний сезон, з бюджету Києва потрібно виділити 3,5 млрд грн. І сьогодні Зеленський каже: "Дивіться, кияни, ви доплату вчителям, лікарям не робіть, ви метро на Троєщину не будуйте, не треба вам метро. А ви покрийте мій піар як президента України, щоб я і далі розказував, що тарифи не піднімаю", - наголосив міністр соціальної політики 2014-2016 років.
Він зазначив, що пів року тому влада відмовилася закачувати газ у сховища за ціною від 7 грн/куб, а тепер він коштує вдвічі дорожче.
"Останні два місяці "Нафтогаз" закачує у сховища газ із ринку за ціною 14-15 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу. І вони завтра будуть продавати цей газ уже не по 7, а по 15 тисяч гривень. Вони пів року тому говорили: "Ні, ми газ по 7-8-10 закупати не будемо, це дуже дорого". І дочекалися ці професіонали з "Нафтогазу", коли газ по 15. От і все. Хто буде покривати різницю між 7 і 15 гривень за куб газу? Кияни", - підсумував Розенко.
Будь ласка, зачекайте...
До речі, хату в селі, де теща жила, я за власні кошти вже років 7 тому утеплив, а от міську квартиру не потягну, блін, ніяк, бо також більшість тупо відмовиться.
"...у квітні міністр соціальної політики Андрій Рева назвав кількість отримувачів субсидій у січні 2017 року. Таких сімей було 7,5 млн - понад 50% населення країни. Ще 1,5 млн сімей, за розрахунками міністерства, мали право на оформлення "невеликої субсидії", але не скористалися ним".(с.)
"2018 році було 71 млрд грн (передбачено на субсидії - ред.)" (с.)
"У бюджеті-2021 на це закладено 36,6 млрд грн." (с.)
15 (стало) роздiлити на 5 (обiцяв) = 3
https://www.youtube.com/watch?v=3S9VUmaO16I
Ваш коммент только подтверждает предыдущий коммент.
"куда то сливаются и делают вид что такого не было"
Свое мнение есть у большинства людей, независимо от интеллекта и уровня грамотности.
"Були ці люди праві? Так!!" - не совсем. "не голосувати за Зе." - здесь все верно, а дальше? Как обычно каждый потянул одеяло на себя. Ну итог известен....
Так яке утворення в тебе? Просто цікаво... Правопис багато сідчить про інтелектуальні здібності людини!
ПС ))) І чому всі *екси * стають такими *зарозумними * коли отримують копняка !?
Уже назначены виновные и плохие бояре.
Гнать их!!! Гнать их нехороших за то, что доброго царя обманывали да народ обирали.
А добрый царь ЗЕ что-то еще пообещает зебилам.
А, если не поможет, то в полном распоряжении и подчинении ЗЕ уже имеется своя армия НГУ. Не какой-нить сраный беркут, как у Яныка, а целая армия с бронетехникой, авиацией, артиллерией, РЭБ и даже химическими боеприпасами.
Чисельність населення світу до 2100 року перевищить 11 мільярдів, - ООН (Рубрика) Я даже не открывал...
" Кто угодно, только не Порошенко" https://www.youtube.com/watch?v=OvgzK7IpLLc
Постачальники газу опублікували ціни на вересень - вони зросли
Хорош ездить нам по ушам, что газ в Лондоне по 600$! В Лондоне свои зарплаты, которые нам и не снились!
В Украине добывается 20 млрд, потребность населения 18 млрд газа. Себестоимость добычи 70-100$ за тысячу кбм.
Почему наш же газ нам продают раз в 6 дороже?! Олигархат Украины не зажрался?
Я бы всегда начала структурирование с понимания истинного смысла.
А эти козьи морды "недалеких нанятых колхозниц пописывать козьими мордами" оставят пусть для прозы будничного состояния поэта, который остался без света "Нельзя мечту свою хватать руками,Нельзя мечту свою держать в руках" в активных попытках найти его в кобелиной схватке с своими кобелино-тщеславными амбициями "Нельзя тому, что было грустью зыбкой,Сказать: «Будь страсть! Горя безумствуй, рдей."