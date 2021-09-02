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Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС

МЗС України вважає, що відмова продовження місії ОБСЄ в російських пунктах пропуску через державний кордон "Гуково" і "Донецьк" після 30 вересня може призвести до подальшої ескалації в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Реалізація зазначеного наміру є продовженням дій Росії, спрямованих на свідомий саботаж імплементації Мінських домовленостей, зокрема параграфу 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, який передбачає забезпечення постійно діючого моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією.

Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що Україна рішуче засуджує цю деструктивну позицію Російської Федерації та розглядає її у контексті інших дій Москви, спрямованих на блокування прогресу у рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

"Україна підтверджує готовність до тісної взаємодії зі Шведським головуванням ОБСЄ, державами-учасницями та Генеральною секретаркою ОБСЄ з метою вироблення і здійснення спільних кроків, включно із застосуванням усіх наявних інструментів та механізмів ОБСЄ, для упередження та мінімізації негативних наслідків деструктивної ініціативи РФ, висунутої безпосередньо перед широкомасштабними військовими навчаннями "Захід 2021"", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом.

Пізніше Місія США в ОБСЄ це підтвердила.

Також читайте: Генсек ООН у своїй доповіді визначає Росію, як державу-окупанта, - МЗС

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Ну и пусть обостряет, домбас можно освободить только силовым путем.
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02.09.2021 16:56
+10
Какое ЯО, кто? Те у которых дети и внуки на западе давно, с стыренными миллиардами, у кого виллы в Италии и США ? Хватит нести этот скабеевский бред.
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02.09.2021 17:09
+8
Как не прячься , а придеся за Родину воевать...
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02.09.2021 17:11
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Ну и пусть обостряет, домбас можно освободить только силовым путем.
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02.09.2021 16:56 Відповісти
я тоже думаю так, но это же обезьяны - они применят ТЯО же. если наши орков будут теснить к границе рашки. и потом - видишь как расследуют МН-17 - так и будут применение тактического расследовать - а может это шахтеры склепали в шахтах(либо ваще нашли, что попроще)
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02.09.2021 17:01 Відповісти
Какое ЯО, кто? Те у которых дети и внуки на западе давно, с стыренными миллиардами, у кого виллы в Италии и США ? Хватит нести этот скабеевский бред.
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02.09.2021 17:09 Відповісти
я же выше написал, мужик - ударят и скжут авыдокажите
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02.09.2021 17:16 Відповісти
тактическое
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02.09.2021 22:56 Відповісти
По Воронежу разве что, по другому у ************ не получится.
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02.09.2021 23:08 Відповісти
зачем его освобождать ?
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02.09.2021 22:47 Відповісти
Это понятно. Пускай расия лезет в петлю . Удавка будет затягиватся
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02.09.2021 16:56 Відповісти
Отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе, - МИД - Цензор.НЕТ 9939 Отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе, - МИД - Цензор.НЕТ 5591
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02.09.2021 16:57 Відповісти
Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 3621
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02.09.2021 17:35 Відповісти
ну ага, там один вертолет 6 говнотанков зашкварит а потом на перезарядку летит.
и да - круто было бы - дидам надо напомнить как зашквариваться в консервных банках - немецкие диды напомнят красножопым дидам как правильно выбрасываться из горящей банки
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02.09.2021 17:03 Відповісти
Украине нужно сначала наш прапор над кремлём,а там и вечных союзников ********* немцев к ногтю прижать можно.
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02.09.2021 17:07 Відповісти
Можна про що завгодно мріяти, але не з таким президентом як у нас.
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02.09.2021 17:24 Відповісти
Та це вже не довго,потім мудрий нарід ківу обере.
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02.09.2021 17:28 Відповісти
Все може бути. З партії СН з'явився новий кандидат на дохторську Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 166
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02.09.2021 17:35 Відповісти
Это ОБСЕ настолько бестолковое, что даже гонимые кацапы не хотят с ними иметь дело.
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02.09.2021 17:36 Відповісти
возможно,но это был хоть какой-то контроль границы,а будет шастай кто хочет
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02.09.2021 18:23 Відповісти
Отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе, - МИД - Цензор.НЕТ 6638 Отказ России от продления мандата ОБСЕ на границе может привести к эскалации на Донбассе, - МИД - Цензор.НЕТ 8369
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02.09.2021 17:09 Відповісти
нет уже Збигнева как и нет Джона Маккейна . а байден не будет обострять с кацапами что бы не толкать их в союз с китаем
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02.09.2021 17:16 Відповісти
так к этому и идет
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02.09.2021 17:10 Відповісти
Как не прячься , а придеся за Родину воевать...
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02.09.2021 17:11 Відповісти
Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 3627
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02.09.2021 17:24 Відповісти
Любое действие ортодоксального *****, с монголом шойга, указывает на необходимость Карабахского сценария! Альтернативы, не существует...
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02.09.2021 17:28 Відповісти
Срочно закрывайте все КПВВ с ОРДЛО.
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02.09.2021 17:28 Відповісти
А вот и распьятый мальчик .
. НАСТОЯЩИЙ . . -
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .
Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 7062 Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 4922Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 2579Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 6836Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС - Цензор.НЕТ 4143
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02.09.2021 17:33 Відповісти
Афганцы рвутся в Таджикистан...типа Путлер помоги...веди....
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02.09.2021 17:35 Відповісти
На РАБссии полный Обсерон....Украина продалась Госдепу и Пентагону...
А 1 марта 2014 года когда Валентина Матвиенко и Совет Пидирации объявил войну Украине... вы о чем думали Крысы Мавзолейные?
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02.09.2021 17:39 Відповісти
Тогда против войны ...проголосовал только один депутат Илья Пономарев....ОДИН на всю РАБссию...крым ваш говорите? Ну ну...
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02.09.2021 17:41 Відповісти
Какая граница между РФ и ДНР , если там раздают паспорта РФ и 1 сентября подымают
флаг РФ под звуки её гимна. Жителей ДНР погонят на выборы 17 сентября.
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02.09.2021 17:56 Відповісти
Як вроді і без цього немає ескалації.
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02.09.2021 17:58 Відповісти
здрасти
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02.09.2021 18:35 Відповісти
Пети позвоним он с медведчуком поришают
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02.09.2021 18:35 Відповісти
скорее не " может привести" а "подготовка очередной эскалации".
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02.09.2021 18:38 Відповісти
как бы МИДу не хотелось, но эскалация от ОБСЕ не зависит вообще никак
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02.09.2021 20:23 Відповісти
 
 