Відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі, - МЗС

МЗС України вважає, що відмова продовження місії ОБСЄ в російських пунктах пропуску через державний кордон "Гуково" і "Донецьк" після 30 вересня може призвести до подальшої ескалації в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Реалізація зазначеного наміру є продовженням дій Росії, спрямованих на свідомий саботаж імплементації Мінських домовленостей, зокрема параграфу 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, який передбачає забезпечення постійно діючого моніторингу та верифікації з боку ОБСЄ державного кордону між Україною та Росією.

Розглядаємо таке рішення РФ як свідчення її планів продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що Україна рішуче засуджує цю деструктивну позицію Російської Федерації та розглядає її у контексті інших дій Москви, спрямованих на блокування прогресу у рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

"Україна підтверджує готовність до тісної взаємодії зі Шведським головуванням ОБСЄ, державами-учасницями та Генеральною секретаркою ОБСЄ з метою вироблення і здійснення спільних кроків, включно із застосуванням усіх наявних інструментів та механізмів ОБСЄ, для упередження та мінімізації негативних наслідків деструктивної ініціативи РФ, висунутої безпосередньо перед широкомасштабними військовими навчаннями "Захід 2021"", - наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом.

Пізніше Місія США в ОБСЄ це підтвердила.

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