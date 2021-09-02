За день українські спортсмени завоювали на Паралімпіаді дев'ять медалей, зокрема три золоті: в України вже 84 нагороди

На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо завершився дев'ятий змагальний день.

2 вересня наша команда завоювала 9 медалей - 3 золоті, 4 срібні та 2 бронзові, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Паралімпійське "золото" виграли легкоатлетка Марія Помазан (штовхання ядра, клас F35) і Владислав Загребельний (стрибки у довжину, F37), а також плавець Максим Крипак (100 метрів на спині, S10).

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Збірна України з настільного тенісу завоювала срібну медаль у класі 8. Віктор Дідух і Максим Ніколенко дійшли до фіналу, де поступилися команді Китаю - 0:2.

Плавець Антон Коль став срібним призером токійської Паралімпіади. Представник Дніпра став срібним призером на дистанції 50 метрів на спині в класі S1. Для Коля це друге "срібло" в Токіо. На рахунку Антона також друге місце на 100-метрівці на спині.

Легкоатлетка з Дніпра Оксана Ботурчук стала володаркою срібної медалі в дев'ятий день XVI літньої Паралімпіади в Токіо (Японія). Ботурчук у класі Т12 посіла друге місце в бігу на 100 метрів з результатом 12,03 секунди. На рахунку Оксани також "срібло" Ігор-2020 на 400 метрівці.

Український плавець Денис Остапченко здобув другу медаль на Паралімпіаді в Токіо (Японія). У дев'ятий день Ігор-2020 представник Полтавщини до "срібла" на 50-метрівці на спині додав "бронзу" на 50-метрівці вільним стилем у класі S3.

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Загалом наші паралімпійці мають у Токіо вже 84 медалі (20, 39, 25). У неофіційному командному заліку українці йдуть п'ятими за якістю нагород (піднялися на один рядок) і четвертими - за кількістю медалей.

Лідирує на Паралімпіаді команда Китаю - 167 медалей (77, 46, 44). На другому місці представники Великої Британії - 96 (34, 27, 35).