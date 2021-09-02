На Контрактовій площі Києва відкрився Музей гривні просто неба, - глава НБУ Шевченко

На Контрактовій площі у столиці розпочала роботу виставка "Музей гривні просто неба". Вона працюватиме протягом вересня і буде безкоштовною.

Про це повідомив у Facebook голова правління Нацбанку України Кирило Шевченко.

"Гіди Національного банку безкоштовно проводитимуть екскурсії та квести, розкажуть цікаву історію становлення українських грошей, про захист й склад матеріалу, про друк банкнот та карбування монет, про видатних постатей на нашій грошовій одиниці та ще багато цікавого", - розповів очільник НБУ.

"Ви дізнаєтеся про гривню такі факти, про які навіть не здогадувалися. Ще на виставці є аудіогід, записаний не професійними дикторами, а співробітниками Нацбанку", - додає Кирило Шевченко.

Виставку присвячено 25-річчю гривні. 2 вересня 1996 року стартувала грошова реформа, під час якої було введено в обіг українську національну валюту.

НБУ та Міністерство освіти і науки, за словами Шевченка, ініціювали також проведення в усіх школах України тематичного уроку. А співробітники Нацбанку розробили конспекти та презентації для вчителів і робочі зошити для учнів початкової, середньої та старшої школи. В них ідеться про банкноти та монети, історію гривні та грошову реформу 1996 року.

Виставку організовано за сприяння президента України Володимира Зеленського та за підтримки учасників фінансового ринку.

Нещодавно Кирило Шевченко повідомив про старт спільної акції НБУ та фонду допомоги онкохворим дітям "Таблеточки". Українцям пропонується перевести на рахунок фонду еквівалент виведених з обігу монет номіналом 25 копійок, які вони принесуть до банків-партнерів акції.