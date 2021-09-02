На Контрактовій площі Києва відкрився Музей гривні просто неба, - глава НБУ Шевченко
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На Контрактовій площі у столиці розпочала роботу виставка "Музей гривні просто неба". Вона працюватиме протягом вересня і буде безкоштовною.
Про це повідомив у Facebook голова правління Нацбанку України Кирило Шевченко.
"Гіди Національного банку безкоштовно проводитимуть екскурсії та квести, розкажуть цікаву історію становлення українських грошей, про захист й склад матеріалу, про друк банкнот та карбування монет, про видатних постатей на нашій грошовій одиниці та ще багато цікавого", - розповів очільник НБУ.
"Ви дізнаєтеся про гривню такі факти, про які навіть не здогадувалися. Ще на виставці є аудіогід, записаний не професійними дикторами, а співробітниками Нацбанку", - додає Кирило Шевченко.
Виставку присвячено 25-річчю гривні. 2 вересня 1996 року стартувала грошова реформа, під час якої було введено в обіг українську національну валюту.
НБУ та Міністерство освіти і науки, за словами Шевченка, ініціювали також проведення в усіх школах України тематичного уроку. А співробітники Нацбанку розробили конспекти та презентації для вчителів і робочі зошити для учнів початкової, середньої та старшої школи. В них ідеться про банкноти та монети, історію гривні та грошову реформу 1996 року.
Виставку організовано за сприяння президента України Володимира Зеленського та за підтримки учасників фінансового ринку.
Нещодавно Кирило Шевченко повідомив про старт спільної акції НБУ та фонду допомоги онкохворим дітям "Таблеточки". Українцям пропонується перевести на рахунок фонду еквівалент виведених з обігу монет номіналом 25 копійок, які вони принесуть до банків-партнерів акції.
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Крім шобли при владі гривню інші будуть в музеї тільки бачити?
Цікаво ж бачити, як гривня трансформувалась в казна що, бо москалі наліпили нашому Володимирові і Ярославу бороди і шапки.
Це дійсно, просто художній прийом.
А взагалі то українська гривня має свою дуже давню історію. У IX - X слов'янська Русь Київська (давня назва України) починає карбування власних монет з благородних металів золота (златники) і срібла (срібники). На них зображували київського князя і Герб - Тризуб (Український). Крім Володимира Великого і Ярослава Мудрого, монети карбував і чернігівський князь Олег Святославович. У Києві більше масово ходила київська гривня - срібний ромб вагою в 130 грамів. Схожої форми були Чернігівські і Львівські гривні.
А на Сході по сусідству Руссю в дикому угро - фінському Залісся - Моксель в той час місцеві угро - фіни тубільці які з 18 століття замаскувались під нібито росіян вони оцінювали речі не монетами, а шкурами звірів, куниць і білок: ці "гроші" називалися « куни ». Були в тому числі мордочки (куниць і білок). На них наносилось клеймо, куни можна було в міру їх накопичення обміняти на інший товар. Мордки і куни ще довгий час залишалися у вживанні диких личакових угро - фінів (москалів) тубільного Залісся - Моксель, поки набагато пізніше воно не було повністю колонізоване слов'янською Київською Руссю і ось тільки тоді у тубільних татаро - угро - фінів стала ходити поневічена слов'янська гривня тобто мала частина рубаної гривні, кацапській рубль.-