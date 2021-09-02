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Новини Суспільство
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гривня (294) музей (386) Шевченко Кирило (75)

На Контрактовій площі Києва відкрився Музей гривні просто неба, - глава НБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На Контрактовій площі у столиці розпочала роботу виставка "Музей гривні просто неба". Вона працюватиме протягом вересня і буде безкоштовною.

Про це повідомив у Facebook голова правління Нацбанку України Кирило Шевченко.

"Гіди Національного банку безкоштовно проводитимуть екскурсії та квести, розкажуть цікаву історію становлення українських грошей, про захист й склад матеріалу, про друк банкнот та карбування монет, про видатних постатей на нашій грошовій одиниці та ще багато цікавого", - розповів очільник НБУ.

На Контрактовій площі Києва відкрився Музей гривні просто неба, - глава НБУ Шевченко 01

"Ви дізнаєтеся про гривню такі факти, про які навіть не здогадувалися. Ще на виставці є аудіогід, записаний не професійними дикторами, а співробітниками Нацбанку", - додає Кирило Шевченко.

Виставку присвячено 25-річчю гривні. 2 вересня 1996 року стартувала грошова реформа, під час якої було введено в обіг українську національну валюту.

На Контрактовій площі Києва відкрився Музей гривні просто неба, - глава НБУ Шевченко 02

НБУ та Міністерство освіти і науки, за словами Шевченка, ініціювали також проведення в усіх школах України тематичного уроку. А співробітники Нацбанку розробили конспекти та презентації для вчителів і робочі зошити для учнів початкової, середньої та старшої школи. В них ідеться про банкноти та монети, історію гривні та грошову реформу 1996 року.

Виставку організовано за сприяння президента України Володимира Зеленського та за підтримки учасників фінансового ринку.

Нещодавно Кирило Шевченко повідомив про старт спільної акції НБУ та фонду допомоги онкохворим дітям "Таблеточки". Українцям пропонується перевести на рахунок фонду еквівалент виведених з обігу монет номіналом 25 копійок, які вони принесуть до банків-партнерів акції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Лицо у него явно не обременено интеллектом На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 610
На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8618
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02.09.2021 17:04
+1
Ну хоть язык не выставил...и то хорошо... На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2916
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02.09.2021 17:06
+1
А чого гривні не показали ?
Цікаво ж бачити, як гривня трансформувалась в казна що, бо москалі наліпили нашому Володимирові і Ярославу бороди і шапки.
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02.09.2021 17:06
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Лицо у него явно не обременено интеллектом На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 610
На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8618
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02.09.2021 17:04 Відповісти
Ну хоть язык не выставил...и то хорошо... На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2916
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02.09.2021 17:06 Відповісти
він же не дикий папуас і дибіл, як той....
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02.09.2021 18:22 Відповісти
Певно мітить у прес секретутки Зеленського.
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02.09.2021 17:07 Відповісти
це ти по Фройду? не переживай, тобі конкуренції не зробить.
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02.09.2021 18:23 Відповісти
які в тебе критерії так низько цінити радісну людину?
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02.09.2021 18:20 Відповісти
Це тролінг від влади??
Крім шобли при владі гривню інші будуть в музеї тільки бачити?
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02.09.2021 17:04 Відповісти
А чого гривні не показали ?
Цікаво ж бачити, як гривня трансформувалась в казна що, бо москалі наліпили нашому Володимирові і Ярославу бороди і шапки.
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02.09.2021 17:06 Відповісти
Так задумано! Щоб побачити 1 гривню необхідно заплатити 200 грн.😂😂😂 Жиди😂😂
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02.09.2021 17:08 Відповісти
Капець... На Контрактовой площади Киева открылся Музей гривни под открытым небом, - глава НБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9491
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02.09.2021 17:11 Відповісти
Художник пояснював, нащо бороду малюють - щоб підкреслити давнину подій.
Це дійсно, просто художній прийом.
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02.09.2021 18:04 Відповісти
Я пришел тогда с контракта, месяцев через 5-6, после введения гривны. Помнится- обрадовался, очень даже. Отпала необходимость с собой мерзость таскать, которую называли дурацким слово "барсетка". При чем тут кличка кота, верно??? Короче, не стану много болтать: таки Ющенко кое-что сделал, для Украины. Что с ним потом случилось- мне неведомо.
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02.09.2021 17:10 Відповісти
А що з ним сталося ? На фото - на трибуну запросили. Поважають.
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02.09.2021 18:02 Відповісти
він потоваришував з тимошенко.
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02.09.2021 21:43 Відповісти

А взагалі то українська гривня має свою дуже давню історію. У IX - X слов'янська Русь Київська (давня назва України) починає карбування власних монет з благородних металів золота (златники) і срібла (срібники). На них зображували київського князя і Герб - Тризуб (Український). Крім Володимира Великого і Ярослава Мудрого, монети карбував і чернігівський князь Олег Святославович. У Києві більше масово ходила київська гривня - срібний ромб вагою в 130 грамів. Схожої форми були Чернігівські і Львівські гривні.
А на Сході по сусідству Руссю в дикому угро - фінському Залісся - Моксель в той час місцеві угро - фіни тубільці які з 18 століття замаскувались під нібито росіян вони оцінювали речі не монетами, а шкурами звірів, куниць і білок: ці "гроші" називалися « куни ». Були в тому числі мордочки (куниць і білок). На них наносилось клеймо, куни можна було в міру їх накопичення обміняти на інший товар. Мордки і куни ще довгий час залишалися у вживанні диких личакових угро - фінів (москалів) тубільного Залісся - Моксель, поки набагато пізніше воно не було повністю колонізоване слов'янською Київською Руссю і ось тільки тоді у тубільних татаро - угро - фінів стала ходити поневічена слов'янська гривня тобто мала частина рубаної гривні, кацапській рубль.-
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02.09.2021 18:09 Відповісти
Гривне 1000 лет, независимости 104 года!!!!!!!!!!!
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02.09.2021 20:00 Відповісти
Извеняюсь !-й декрет 1918г о независимости, 30 лет восстановления независимости.
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02.09.2021 20:03 Відповісти
 
 