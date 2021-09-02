Президент Польщі Дуда затвердив рішення про надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Польщі Анджей Дуда затвердив постанову про запровадження надзвичайного стану на польсько-білоруському кордоні у зв'язку з міграційною кризою, про що його просив уряд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Тепер документ направлено в Сейм, який має підтвердити рішення президента.
Засідання нижньої палати парламенту, найімовірніше, відбудеться в понеділок. Депутати мають право відхилити президентську постанову, але для цього їм потрібна більшість. З цього приводу триває політична боротьба.
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив у вівторок, що уряд вирішив звернутися до президента з проханням ввести надзвичайний стан на 30 днів у прикордонній зоні, тобто в частині Підляського і Люблінського воєводств.
"Буквально хвилину тому президент вирішив видати постанову і ввести надзвичайний стан в районі, вказаному Радою міністрів", - сказав у четвер на пресконференції речник президента Блажей Спихальский.
За його словами, постанова була відправлена для публікації у Законодавчому віснику, після чого вона набуде чинності, а також спікеру Сейму.
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Чи ніхто навіть не слідкує ?
Счастливчик, кобздоха и задолбнова скоро будет слушать!