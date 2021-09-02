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Президент Польщі Дуда затвердив рішення про надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Польщі Дуда затвердив рішення про надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Президент Польщі Анджей Дуда затвердив постанову про запровадження надзвичайного стану на польсько-білоруському кордоні у зв'язку з міграційною кризою, про що його просив уряд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Тепер документ направлено в Сейм, який має підтвердити рішення президента.

Засідання нижньої палати парламенту, найімовірніше, відбудеться в понеділок. Депутати мають право відхилити президентську постанову, але для цього їм потрібна більшість. З цього приводу триває політична боротьба.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив у вівторок, що уряд вирішив звернутися до президента з проханням ввести надзвичайний стан на 30 днів у прикордонній зоні, тобто в частині Підляського і Люблінського воєводств.

"Буквально хвилину тому президент вирішив видати постанову і ввести надзвичайний стан в районі, вказаному Радою міністрів", - сказав у четвер на пресконференції речник президента Блажей Спихальский.

За його словами, постанова була відправлена для публікації у Законодавчому віснику, після чого вона набуде чинності, а також спікеру Сейму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Польщі Моравецький пропонує запровадити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю на 30 днів

Автор: Наталя Джума
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Президент Польши Дуда утвердил решение о чрезвычайном положении на границе с Беларусью - Цензор.НЕТ 6133
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02.09.2021 17:15 Відповісти
А хіба нам не підкидають ?
Чи ніхто навіть не слідкує ?
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02.09.2021 17:23 Відповісти
Украина пока, не ЕС... Только П***Расты, дружки зЕлоха съезжаются, миссию от моржовой звизды выполнить
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02.09.2021 18:05 Відповісти
Інстинкт самосбереження працює!!! Від скажених та параноїків слід ізолюватись !!!)))
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02.09.2021 17:23 Відповісти
Беженцы из Афгана рвутся в Таджикистан....Путлер помоги...введи...
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02.09.2021 17:32 Відповісти
а нас 7 років війна і ніякої надзвичайної ситуації ...
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02.09.2021 17:39 Відповісти
Как мне кажется, таракан3% приговорил себя к кремлёвскому чаю... =)
Счастливчик, кобздоха и задолбнова скоро будет слушать!
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02.09.2021 18:00 Відповісти
Глупости. Дайте приказ открывать огонь на поражение нарушителей госграницы и число желающих обезьян посетить ЕС резко поубавится.
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02.09.2021 19:12 Відповісти
Не пускайте на польскую территорию нелегалов . Ни под каким видом не пускайте . Пусть левица во главе с Туском изойдет на лайно , пусть Брюссельские бюрократы визжат что хотят - ни одного нелегла не должно пройти в Польшу от лукадрища .
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02.09.2021 21:13 Відповісти
 
 