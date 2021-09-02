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обстріл (21178) поранення (2658) Донбас (21733) найманці РФ (1971) операція Об'єднаних сил (4158)

Одного українського воїна поранено внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 4 порушення режиму "тиші", - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Одного українського воїна поранено внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 4 порушення режиму

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, поранено одного українського захисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, неподалік Золотого-3 війська РФ двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів 120-мм калібру.

Біля Красногорівки окупанти застосували артилерію калібру 100 мм.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 97 вибухонебезпечних предметів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки російського обстрілу Красногорівки зі 120-мм мінометів і протитанкової гармати. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Кожного дня. ПрезЕдентська ОПа мовчить. Нічого сказати?
Швидкого одужання нашому захисникові.
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02.09.2021 17:50 Відповісти
Сцыкуну всё по фигу.
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02.09.2021 18:26 Відповісти
Бережи Боженька наших воїнів...
Одного українського воїна поранено внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 4 порушення режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 27

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02.09.2021 19:00 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Одного українського воїна поранено внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 4 порушення режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6664
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02.09.2021 23:23 Відповісти
 
 