Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, - "Схеми"
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Вадим Мельник, якого за результатами конкурсу Кабмін призначив головою новоствореного Бюро економічної безпеки, вказав у декларації, що в 2020 році придбав квартиру в елітному ЖК "19 перлина" в курортному районі Одеси за 1 130 000 гривень. Це - щонайменше вдвічі дешевше за ринкову вартість квартири такого метражу в цьому ЖК на дату покупки.
Про це повідомляють журналісти "Схем", передає Цензор.НЕТ.
Це може свідчити про заниження офіційної вартості угоди задля зменшення суми сплати податків до бюджету, пояснюють експерти. Сам Мельник у коментарі заявив, що "все – прозоро", і що така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою.
Квартиру на 67,8 кв. м у ЖК "19 перлина" у курортному районі Одеси "Аркадія" Мельник придбав 23 квітня 2020 року. Журналісти віднайшли договір купівлі-продажу квартири, в якій вказана вартість угоди – 1 129 412 грн. Таку ж вартість покупки новообраний голова БЕБ відобразив у декларації. Таким чином, вартість одного квадратного метра елітного житла становила приблизно 17 000 гривень, або майже 615 доларів, згідно з офіційним курсом НБУ того дня.
При цьому, як встановили журналісти, ринкова ціна за один квадратний метр цієї квартири у той період була щонайменше вдвічі вищою і становила приблизно 1200-1300 доларів.
Вартість квадрату у цьому ЖК, вказана на сайті агентства нерухомості – офіційного партнера з продажу квартир компанії-забудовника Kadorr Group, – "від 1300 доларів". Приблизно такою ж вона була ще з моменту здачі будинку в експлуатацію: у 2017 році вартість квадратного метра житла тут уже становила від 1200 доларів. Це журналістам підтвердили у самого забудовника – в компанії Kadorr Group.
Продавець квартири – не публічна особа, працює у сфері IT. Журналісти зв’язались із ним, але чоловік не захотів відповідати на запитання, зокрема, про те, чи ціна, вказана у договорі купівлі-продажу – відповідає тій сумі, яку він насправді отримав від Мельника.
Заниження реальної вартості угоди при купівлі-продажу нерухомого майна – практика, яка призводить до заниження бази оподаткування, пояснюють експерти.
Так, з купівлі-продажу такої квартири в ЖК "19 перлина" в Одесі, якби вона відбулась за ринковою ціною, держава у вигляді різних податків та мита мала би отримати близько 192 000 гривень. Відповідно, якщо рахувати податки з вартості, яка вказана у офіційній угоді про купівлю-продаж квартири, власником якої став Мельник, то вони становили вдвічі менше – близько 96 000 гривень.
"Якщо ж Мельник провів по договору одну суму, а насправді сплатив ще частину додатково готівкою – то тут може постати питання про таке правопорушення, як недостовірне декларування, адже в такому разі він задекларував лише частину понесених витрат. Якщо сума незадекларованих витрат перевищує 500 прожиткових мінімумів (для 2021 року це 1 189 500 гривень) – це ознаки кримінального правопорушення", – додає юрист Миткалик.
Журналісти поспілкувались з новообраним головою Бюро економічної безпеки Вадимом Мельником. У коментарі він заявив, що вартість квартири у декларації відповідає тій, яку він сплатив за неї насправді. Додавши, що таку вартість квартири визначив сам продавець, і вона підтверджена офіційною оцінкою.
"Я сплатив ту суму коштів, які визначив продавець. Яка ціна була зазначена, ту ціну я заплатив. Я не дуже моніторив оголошення. Мене ціна не вразила, чи дешева вона, чи дорога – мене вона влаштувала. Мені підбирали цю квартиру ріелтори (агентство нерухомості)", – заявив новообраний голова БЕБ.
На запитання, як він може пояснити, чому продавець вирішив продати нерухомість за ціну, вдвічі меншу ніж її ринкова вартість, Мельник відповів: "От не готовий я вам сказати, чому. Я не вважаю цю ціну заниженою. Для мене це – немалі кошти – мільйон гривень".
Пригадати, скільки конкретно податків та мит було сплачено з цієї угоди, Вадим Мельник не зміг, однак наголосив, що вони "всі були сплачені", а сама ціна угоди "була визначена у відповідний законодавчо встановлений спосіб".
На момент придбання житла в Одесі Вадим Мельник працював викладачем Сумського державного університету. До цього Мельник здебільшого працював на державній службі. Зокрема, з 2000-го і до 2016 року – у системі податкових органів України. За президентства Віктора Януковича, був начальником слідчого управління кримінальних розслідувань Міністерства доходів та зборів, яке очолював Олександр Клименко.
Після нетривалого періоду – з грудня 2016 по жовтень 2020 року, коли Мельник працював поза держслужбою, займаючись викладацькою діяльністю, - у грудні 2020-го його призначили головою Державної фіскальної служби України.
Дружина Мельника володіє двома салонами краси в Ірпені на Київщині. Також родина, згідно з декларацією, має у власності ще одну квартиру в Києві на 159,4 м2, три квартири в Ірпені загальною площею 234,9 м2, нежитлові приміщення у Києві та Ірпені на 577,1 м2, квартиру в Туреччині на 75 м2, земельну ділянку у Сумській області та Ірпені, і позашляховик Range Rover 2014 року з причепом. Загальна вартість цього майна, яку вказав Мельник, сягає більше 7 500 000 гривень. При цьому близько 3 мільйонів гривень готівкою та розміщені у банках залишаються на рахунках нового голови БЕБ та його дружини.
Офіційний указ про призначення голови ДФС Вадима Мельника головою нового державного органу – Бюро економічної безпеки – з’явився на сайті Кабінету Міністрів 20 серпня 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Все ж таки вірні пропорції колись визначили 20 на 80 ))
Если б была кнопка "презираю", тогда - да.
Авжеж, як такому не довірити економічну безпеку країни
пс. Зебіли....вам знову вітання. Ех, удєлали всіх )))
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз. Об этом сообщил Цензор.
Арахамия в поданной 5 июня 2020 года декларации за 2019 год указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой.
Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему около
$37 тыс.
Дом, приобретенный нардепом, находится на территории садового товарищества "Новита" - то есть, в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.
В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта.
Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь - 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тысяч.
за такое на западе сразу под зад коленом
Нашим кугутам глубоко насрать пока это не касается их личных бурячков, а смотреть шире своего огрода уровень развития не позволяет.
А вот тем, кто помогает Украине, полезно будет знать с какими ********** они имеют дело в лице ЗЕ-банды.
Так что не ленитесь - делайте репосты в соц-сетях, пишите в западные СМИ. Мир должен знать правду про наших "героев".
Нужен не пендель, а всеобъемлющая токсичность и нерукопожатность на Западе всего окружения ЗЕ.
Чтобы, как с Януковичем - мы его в петлю, а Запад одобрительно апплодирует.
Бо пока эта ватная гнида считается на Западе нормальным демократически избранным президентом кина не будет.
Иммидж коррупционера и узурпатора в Западных СМИ должен быть приклеен к ЗЕ намертво.
Сначала он утверждает что сумма для него немаленькая, а потом что не интересовался стоимостью (или на оборот, но не важно). Это явное противоречие.
Тем более что чем богаче люди, тем трепетнее они относятся к каждой копейке. Тем более что чел как бы работает в финансовой сфере. И тут он вообще не интересовался стоимостью. Ага.
І подивимось чергову виставу від клоунів
Якби людина знала, що її платежі йдуть на пенсію конкретно її батькам (або їй на накопичення), або на страховий медичний поліс йому (родині), вона би відносилась інакше.
А коли один сплачує десятки тисяч податків з однієї тільки зарплати, а довкола мільйони липових жебраків, які або "працюють за мінімалку", або взагалі неоформлені, або є ФОПами що ухиляються навіть від тих незначних податків... то у того хто сплачує виникають доволі природні емоції. Якого бісу я маю годувати батьків пенсіонерів цих хитро.пих? Чому я маю ще додатково платити за витрачання і так вже оподаткованих прибутків купуючи нерухомість, машину, а вони усі гарно влаштувались? Їх діти ходять у садочок та школу, яку утримую я, а не вони. До них швидка та пожежна за мій рахунок приїде. Їх батьки пенсіонери мають безкоштовний проїзд, і нехай невелику, але блін ЗА МІЙ рахунок пенсію. Мало того, вони ці хитро.опі усюди влізуть. То вони "малозабезпечені", то вони із трьома дітьми "багатодітні" то вони на субсидію мають право...
У цій країні не має елементарної справедливості. Якщо ти сплачуєш податки - ти ідіот і дурак, а якщо ти хитро.пий - то молодець.
До чого тут корупція? Скоріше за усе він заплатив повну вартість. Ну у такій країні ми живемо, що УСІ ухиляються від податків. Покажіть ідіота який у нас купує чи продає (офіційно) по ринковій вартості??? Береш оголошення - вартість 100 тис. доларів, дивишся договір купівлі продажу - і там ніяких 100к не має! Або 50, або взагалі 30.
Якесь схиблене уявлення про справедливість у нашого народу. Країна, де поголовно отримують зарплати в конвертах, де УСІ оформлюють правочини із нерухомістю за цією схемою, вважають що чиновники, мають жити якось інакше, а з якого дива???
Або усі, або ніхто. В інший спосіб ми ніколи це не змінимо.
Яка мені різниця хто він і на якій посаді, якщо УСЯ ця країна, УСІ ці "обурені" такі самі?
Тому або вирішувати цю проблему повністю, раз і назавжди, або змиритися, жити у лайні і перейматися окремими індивідуумами при тому, що 99% населення цієї країни такі самі?
- Это я, козел Мефодий.
- По каким таким делам?
- Помогаю сторожам.
Я капусту охраняю,
Каждый лист оберегаю...
- Почему ж капусту вдруг,
А не редьку
И не лук?
Как же так, скажи, Мефодий?!
Ты забыл о них, выходит!
- Ничего я не забыл,
Но на все не хватит сил.
Лук стеречь я не умею,
А от редьки я худею.
А капуста - хороша,
И нужны ей сторожа,
Потому что самый вкусный,
Очень вкусный -
Лист капустный!
Крылов А. Козел Мефодий
А этот-видно сразу, взяточник со стажем. Честным трудом, работая на госслужбе, невозможно приобрести такое количество имущества. Бедный Зеленский!
Одних жуликов меняет на других.