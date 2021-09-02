Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, - "Схеми"

Вадим Мельник, якого за результатами конкурсу Кабмін призначив головою новоствореного Бюро економічної безпеки, вказав у декларації, що в 2020 році придбав квартиру в елітному ЖК "19 перлина" в курортному районі Одеси за 1 130 000 гривень. Це - щонайменше вдвічі дешевше за ринкову вартість квартири такого метражу в цьому ЖК на дату покупки.

Про це повідомляють журналісти "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Це може свідчити про заниження офіційної вартості угоди задля зменшення суми сплати податків до бюджету, пояснюють експерти. Сам Мельник у коментарі заявив, що "все – прозоро", і що така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою.

Квартиру на 67,8 кв. м у ЖК "19 перлина" у курортному районі Одеси "Аркадія" Мельник придбав 23 квітня 2020 року. Журналісти віднайшли договір купівлі-продажу квартири, в якій вказана вартість угоди – 1 129 412 грн. Таку ж вартість покупки новообраний голова БЕБ відобразив у декларації. Таким чином, вартість одного квадратного метра елітного житла становила приблизно 17 000 гривень, або майже 615 доларів, згідно з офіційним курсом НБУ того дня.

При цьому, як встановили журналісти, ринкова ціна за один квадратний метр цієї квартири у той період була щонайменше вдвічі вищою і становила приблизно 1200-1300 доларів.

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Вартість квадрату у цьому ЖК, вказана на сайті агентства нерухомості – офіційного партнера з продажу квартир компанії-забудовника Kadorr Group, – "від 1300 доларів". Приблизно такою ж вона була ще з моменту здачі будинку в експлуатацію: у 2017 році вартість квадратного метра житла тут уже становила від 1200 доларів. Це журналістам підтвердили у самого забудовника – в компанії Kadorr Group.

Продавець квартири – не публічна особа, працює у сфері IT. Журналісти зв’язались із ним, але чоловік не захотів відповідати на запитання, зокрема, про те, чи ціна, вказана у договорі купівлі-продажу – відповідає тій сумі, яку він насправді отримав від Мельника.

Заниження реальної вартості угоди при купівлі-продажу нерухомого майна – практика, яка призводить до заниження бази оподаткування, пояснюють експерти.

Так, з купівлі-продажу такої квартири в ЖК "19 перлина" в Одесі, якби вона відбулась за ринковою ціною, держава у вигляді різних податків та мита мала би отримати близько 192 000 гривень. Відповідно, якщо рахувати податки з вартості, яка вказана у офіційній угоді про купівлю-продаж квартири, власником якої став Мельник, то вони становили вдвічі менше – близько 96 000 гривень.

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"Якщо ж Мельник провів по договору одну суму, а насправді сплатив ще частину додатково готівкою – то тут може постати питання про таке правопорушення, як недостовірне декларування, адже в такому разі він задекларував лише частину понесених витрат. Якщо сума незадекларованих витрат перевищує 500 прожиткових мінімумів (для 2021 року це 1 189 500 гривень) – це ознаки кримінального правопорушення", – додає юрист Миткалик.

Журналісти поспілкувались з новообраним головою Бюро економічної безпеки Вадимом Мельником. У коментарі він заявив, що вартість квартири у декларації відповідає тій, яку він сплатив за неї насправді. Додавши, що таку вартість квартири визначив сам продавець, і вона підтверджена офіційною оцінкою.

"Я сплатив ту суму коштів, які визначив продавець. Яка ціна була зазначена, ту ціну я заплатив. Я не дуже моніторив оголошення. Мене ціна не вразила, чи дешева вона, чи дорога – мене вона влаштувала. Мені підбирали цю квартиру ріелтори (агентство нерухомості)", – заявив новообраний голова БЕБ.

На запитання, як він може пояснити, чому продавець вирішив продати нерухомість за ціну, вдвічі меншу ніж її ринкова вартість, Мельник відповів: "От не готовий я вам сказати, чому. Я не вважаю цю ціну заниженою. Для мене це – немалі кошти – мільйон гривень".

Пригадати, скільки конкретно податків та мит було сплачено з цієї угоди, Вадим Мельник не зміг, однак наголосив, що вони "всі були сплачені", а сама ціна угоди "була визначена у відповідний законодавчо встановлений спосіб".

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На момент придбання житла в Одесі Вадим Мельник працював викладачем Сумського державного університету. До цього Мельник здебільшого працював на державній службі. Зокрема, з 2000-го і до 2016 року – у системі податкових органів України. За президентства Віктора Януковича, був начальником слідчого управління кримінальних розслідувань Міністерства доходів та зборів, яке очолював Олександр Клименко.

Після нетривалого періоду – з грудня 2016 по жовтень 2020 року, коли Мельник працював поза держслужбою, займаючись викладацькою діяльністю, - у грудні 2020-го його призначили головою Державної фіскальної служби України.

Дружина Мельника володіє двома салонами краси в Ірпені на Київщині. Також родина, згідно з декларацією, має у власності ще одну квартиру в Києві на 159,4 м2, три квартири в Ірпені загальною площею 234,9 м2, нежитлові приміщення у Києві та Ірпені на 577,1 м2, квартиру в Туреччині на 75 м2, земельну ділянку у Сумській області та Ірпені, і позашляховик Range Rover 2014 року з причепом. Загальна вартість цього майна, яку вказав Мельник, сягає більше 7 500 000 гривень. При цьому близько 3 мільйонів гривень готівкою та розміщені у банках залишаються на рахунках нового голови БЕБ та його дружини.

Офіційний указ про призначення голови ДФС Вадима Мельника головою нового державного органу – Бюро економічної безпеки – з’явився на сайті Кабінету Міністрів 20 серпня 2021 року.