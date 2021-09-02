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Новини Політика України Е-декларації держслужбовців
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декларація (851) нерухомість (323) Одеса (4029) електронне декларування (1016) Мельник Вадим (71) Бюро економічної безпеки (200)

Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, - "Схеми"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, -

Вадим Мельник, якого за результатами конкурсу Кабмін призначив головою новоствореного Бюро економічної безпеки, вказав у декларації, що в 2020 році придбав квартиру в елітному ЖК "19 перлина" в курортному районі Одеси за 1 130 000 гривень. Це - щонайменше вдвічі дешевше за ринкову вартість квартири такого метражу в цьому ЖК на дату покупки.

Про це повідомляють журналісти "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Це може свідчити про заниження офіційної вартості угоди задля зменшення суми сплати податків до бюджету, пояснюють експерти. Сам Мельник у коментарі заявив, що "все – прозоро", і що така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою.

Квартиру на 67,8 кв. м у ЖК "19 перлина" у курортному районі Одеси "Аркадія" Мельник придбав 23 квітня 2020 року. Журналісти віднайшли договір купівлі-продажу квартири, в якій вказана вартість угоди – 1 129 412 грн. Таку ж вартість покупки новообраний голова БЕБ відобразив у декларації. Таким чином, вартість одного квадратного метра елітного житла становила приблизно 17 000 гривень, або майже 615 доларів, згідно з офіційним курсом НБУ того дня.

При цьому, як встановили журналісти, ринкова ціна за один квадратний метр цієї квартири у той період була щонайменше вдвічі вищою і становила приблизно 1200-1300 доларів.

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Вартість квадрату у цьому ЖК, вказана на сайті агентства нерухомості – офіційного партнера з продажу квартир компанії-забудовника Kadorr Group, – "від 1300 доларів". Приблизно такою ж вона була ще з моменту здачі будинку в експлуатацію: у 2017 році вартість квадратного метра житла тут уже становила від 1200 доларів. Це журналістам підтвердили у самого забудовника – в компанії Kadorr Group.

Продавець квартири – не публічна особа, працює у сфері IT. Журналісти зв’язались із ним, але чоловік не захотів відповідати на запитання, зокрема, про те, чи ціна, вказана у договорі купівлі-продажу – відповідає тій сумі, яку він насправді отримав від Мельника.

Заниження реальної вартості угоди при купівлі-продажу нерухомого майна – практика, яка призводить до заниження бази оподаткування, пояснюють експерти.

Так, з купівлі-продажу такої квартири в ЖК "19 перлина" в Одесі, якби вона відбулась за ринковою ціною, держава у вигляді різних податків та мита мала би отримати близько 192 000 гривень. Відповідно, якщо рахувати податки з вартості, яка вказана у офіційній угоді про купівлю-продаж квартири, власником якої став Мельник, то вони становили вдвічі менше – близько 96 000 гривень.

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"Якщо ж Мельник провів по договору одну суму, а насправді сплатив ще частину додатково готівкою – то тут може постати питання про таке правопорушення, як недостовірне декларування, адже в такому разі він задекларував лише частину понесених витрат. Якщо сума незадекларованих витрат перевищує 500 прожиткових мінімумів (для 2021 року це 1 189 500 гривень) – це ознаки кримінального правопорушення", – додає юрист Миткалик.

Журналісти поспілкувались з новообраним головою Бюро економічної безпеки Вадимом Мельником. У коментарі він заявив, що вартість квартири у декларації відповідає тій, яку він сплатив за неї насправді. Додавши, що таку вартість квартири визначив сам продавець, і вона підтверджена офіційною оцінкою.

"Я сплатив ту суму коштів, які визначив продавець. Яка ціна була зазначена, ту ціну я заплатив. Я не дуже моніторив оголошення. Мене ціна не вразила, чи дешева вона, чи дорога – мене вона влаштувала. Мені підбирали цю квартиру ріелтори (агентство нерухомості)", – заявив новообраний голова БЕБ.

На запитання, як він може пояснити, чому продавець вирішив продати нерухомість за ціну, вдвічі меншу ніж її ринкова вартість, Мельник відповів: "От не готовий я вам сказати, чому. Я не вважаю цю ціну заниженою. Для мене це – немалі кошти – мільйон гривень".

Пригадати, скільки конкретно податків та мит було сплачено з цієї угоди, Вадим Мельник не зміг, однак наголосив, що вони "всі були сплачені", а сама ціна угоди "була визначена у відповідний законодавчо встановлений спосіб".

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На момент придбання житла в Одесі Вадим Мельник працював викладачем Сумського державного університету. До цього Мельник здебільшого працював на державній службі. Зокрема, з 2000-го і до 2016 року – у системі податкових органів України. За президентства Віктора Януковича, був начальником слідчого управління кримінальних розслідувань Міністерства доходів та зборів, яке очолював Олександр Клименко.

Після нетривалого періоду – з грудня 2016 по жовтень 2020 року, коли Мельник працював поза держслужбою, займаючись викладацькою діяльністю, - у грудні 2020-го його призначили головою Державної фіскальної служби України.

Дружина Мельника володіє двома салонами краси в Ірпені на Київщині. Також родина, згідно з декларацією, має у власності ще одну квартиру в Києві на 159,4 м2, три квартири в Ірпені загальною площею 234,9 м2, нежитлові приміщення у Києві та Ірпені на 577,1 м2, квартиру в Туреччині на 75 м2, земельну ділянку у Сумській області та Ірпені, і позашляховик Range Rover 2014 року з причепом. Загальна вартість цього майна, яку вказав Мельник, сягає більше 7 500 000 гривень. При цьому близько 3 мільйонів гривень готівкою та розміщені у банках залишаються на рахунках нового голови БЕБ та його дружини.

Офіційний указ про призначення голови ДФС Вадима Мельника головою нового державного органу – Бюро економічної безпеки – з’явився на сайті Кабінету Міністрів 20 серпня 2021 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
Боротьба корупціонерів з корупцією триває та прогресує !!!))))
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02.09.2021 17:37
+39
Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8140
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02.09.2021 17:38
+15
Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4629
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02.09.2021 18:28
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Боротьба корупціонерів з корупцією триває та прогресує !!!))))
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02.09.2021 17:37 Відповісти
Всі сподіваються на вміння зеленсього окучувати мізки тупого піплу.
Все ж таки вірні пропорції колись визначили 20 на 80 ))
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02.09.2021 17:48 Відповісти
"Все ж таки вірні пропорції колись визначили 20 на 80 ))" - это касается выбора в 2019? И в 2014?
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03.09.2021 10:49 Відповісти
в рамках борьбы с антикоррупцией. рыги вернулись. будем молиться, чтобы не навсегда
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02.09.2021 17:38 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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02.09.2021 17:45 Відповісти
Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8140
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02.09.2021 17:38 Відповісти
Второй снизу каким боком к владе?
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02.09.2021 18:40 Відповісти
Анализы на хранении)
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02.09.2021 20:22 Відповісти
Он корупционер, а значит в любой момент может оказаться приближённым к Зеле.
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03.09.2021 09:50 Відповісти
Сори, не могу нажать "мне нравится".
Если б была кнопка "презираю", тогда - да.
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02.09.2021 20:08 Відповісти
Только Зеля наверное думает что в Украине коррупции нет.
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02.09.2021 17:39 Відповісти
Лялька напхана тирсою не спроможна мислити ,дяйство відбувається за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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02.09.2021 17:54 Відповісти
Его приобретения будут расти как на дрожжах сейчас. Ни у одного взяточника страны нет таких возможностей как у него. А он и раньше был "парень не промах".
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02.09.2021 17:39 Відповісти
Тобто в грудні 2020 р. корумповану гниду повернули на держпосаду !!! Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!))
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02.09.2021 17:39 Відповісти
Везунчик.. Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9611
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02.09.2021 17:39 Відповісти
Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7512
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02.09.2021 17:45 Відповісти
Сегодня о Лизе Богуцкой прочитал, как они с мужем друг-дружке машинку "Шкоду-Йети" продавали. Не очень дорого по 240 тысяч. По родственному. Если коротко, то- все сволочи, без исключения.
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02.09.2021 17:41 Відповісти
а як борця з економічною злочинністю уявляли ви?
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02.09.2021 17:43 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!)))
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02.09.2021 17:43 Відповісти
Вы главное не забывайте,что барыг давно нет.
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02.09.2021 17:43 Відповісти
Це все муйня ,головне "Лишьби не Порошенко" !!!)))
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02.09.2021 17:47 Відповісти
Хрустально чесна людина .
Авжеж, як такому не довірити економічну безпеку країни Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6591
пс. Зебіли....вам знову вітання. Ех, удєлали всіх )))
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02.09.2021 17:46 Відповісти
В Україні всі держпосадовці білі та пухнасті ,доброчесні "аж страшно" !!!!))))
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02.09.2021 17:49 Відповісти
та какая разніца..
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02.09.2021 18:41 Відповісти
борьба с коррупцией приняла явно оборонительный характер.
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02.09.2021 17:48 Відповісти
Як оборона,кремлівський реванш стає все більш агресивним !!!))))
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02.09.2021 17:50 Відповісти
дякуючи мудрому наріду
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02.09.2021 17:55 Відповісти
Та з цим "новим обличчям" все билу зрозуміло с першоі хвилини...
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02.09.2021 17:49 Відповісти
Що тут скажеш: у всіх були рівні можливості і він так би мовити перший серед рівних.😀
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02.09.2021 17:50 Відповісти
Ну чого ви до "чесного человека" пристали? ВАЗеленська влада, вся така, "чесна".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз. Об этом сообщил Цензор.
Арахамия в поданной 5 июня 2020 года декларации за 2019 год указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой.
Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся ему около
Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 917 $37 тыс.
Дом, приобретенный нардепом, находится на территории садового товарищества "Новита" - то есть, в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.
В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта.
Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь - 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тысяч.
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02.09.2021 18:01 Відповісти
Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4629
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02.09.2021 18:28 Відповісти
Каков нарид таки и слуги.
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02.09.2021 18:03 Відповісти
Проффессионал, да... Новый глава БЭБ Мельник приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4667
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02.09.2021 18:06 Відповісти
Порядочность и честность -- слишком дорогие подарки. И не стоит их ждать от дешевых людей. / Вуди Аллен-р.1935 америк. кинорежессёр,писатель/
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02.09.2021 18:10 Відповісти
жги, Господь.
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02.09.2021 18:18 Відповісти
Якби це було у Німеччині то в кращому випадку довелося б забути про кар"єру в державних структурах,але для України то норма у нас низький рівень сприйняття корупції.
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02.09.2021 18:21 Відповісти
это классическая взятка даже объяснять не надо как и что
за такое на западе сразу под зад коленом
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02.09.2021 18:25 Відповісти
Походу эту информацию не украинскому обывателю нужно показывать, а американским СМИ.

Нашим кугутам глубоко насрать пока это не касается их личных бурячков, а смотреть шире своего огрода уровень развития не позволяет.

А вот тем, кто помогает Украине, полезно будет знать с какими ********** они имеют дело в лице ЗЕ-банды.

Так что не ленитесь - делайте репосты в соц-сетях, пишите в западные СМИ. Мир должен знать правду про наших "героев".
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02.09.2021 18:40 Відповісти
Та вся надія, що прилетить пендель із за океану.
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02.09.2021 18:43 Відповісти
За нас им пендель никто давать не будет.
Нужен не пендель, а всеобъемлющая токсичность и нерукопожатность на Западе всего окружения ЗЕ.

Чтобы, как с Януковичем - мы его в петлю, а Запад одобрительно апплодирует.
Бо пока эта ватная гнида считается на Западе нормальным демократически избранным президентом кина не будет.

Иммидж коррупционера и узурпатора в Западных СМИ должен быть приклеен к ЗЕ намертво.
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02.09.2021 18:50 Відповісти
схема проверенная, бородатая женщина же отбрехался...
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02.09.2021 18:40 Відповісти
с таким кренделем экономическая безопасность в безопасности...
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02.09.2021 18:41 Відповісти
Люди які пи*дять мільйонами жмуться на податки, дріб'язкові жлоби.
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02.09.2021 18:48 Відповісти
Ничего удивительного, Зе всегда берет в свою команду заслуженных, достойных, крупных воров из комуняцкой обоймы.
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02.09.2021 19:01 Відповісти
Пока эта ТВАРЮКА у должности всего пару недель,а покупают себе элЫтное жильё за лимон с копейками!!!НАШИ бойцы проливают СВОЮ кровь. "Андрей из Львовской области. Ему 27 лет. Защищая Украину, получил ранение, несовместимое с жизнью, в населенном пункте Горское Донецкой области. Два предыдущих ранения не остановили молодого командира - он остался на передке. Идти было некуда. 29 августа снайпер попал ему в голову", Источник: https://censor.net/ru/n3286040
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02.09.2021 19:27 Відповісти
А зелена потвора бачить мир в очах )(уйла ,а загиблих та зкалічених не бачить !!!))
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02.09.2021 19:36 Відповісти
Сразу видно брехню.
Сначала он утверждает что сумма для него немаленькая, а потом что не интересовался стоимостью (или на оборот, но не важно). Это явное противоречие.
Тем более что чем богаче люди, тем трепетнее они относятся к каждой копейке. Тем более что чел как бы работает в финансовой сфере. И тут он вообще не интересовался стоимостью. Ага.
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02.09.2021 19:37 Відповісти
Страшно представить сколько он еще приобретет при ЗЭреформаторах
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02.09.2021 20:27 Відповісти
Ну, такой рынок недвижимости - не стабильный.
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02.09.2021 20:51 Відповісти
В країнах, де реально працюють закони відповідні органи одразу б з цим розібралися, а у нас їм не до цього - вони краще вибиватимуть довідки з якогось роботяги, який роками відкладав довідки на вживане авто чи найдешевшу однокімнатну квартиру на вторинному ринку.
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02.09.2021 20:58 Відповісти
залишається написати журналістам-розслідувачам заяву в БЕП про недоплату податків забудовником, в якого він купив квартиру Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 316
І подивимось чергову виставу від клоунів
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03.09.2021 09:00 Відповісти
а цей "роботяга" на вторинці по ринковій вартості квартиру оформив, чи такий самий мудак як і цій чинуша?
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03.09.2021 10:56 Відповісти
Чергова зе-мразота спалилася... Нічого нового
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02.09.2021 21:50 Відповісти
Банальное занижение стоимости для минимизации уплаты всяких идиотских сборов и налогов,показывает что даже главный налогосдиральщик понимает всю абсурдность налогового законодательства в стране,но для себя родного свобода выбора,а для остальных закон.
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02.09.2021 23:26 Відповісти
Система та розмір податків у нас не абсурдні. У нас абсурдне витрачання сплачених податків.
Якби людина знала, що її платежі йдуть на пенсію конкретно її батькам (або їй на накопичення), або на страховий медичний поліс йому (родині), вона би відносилась інакше.
А коли один сплачує десятки тисяч податків з однієї тільки зарплати, а довкола мільйони липових жебраків, які або "працюють за мінімалку", або взагалі неоформлені, або є ФОПами що ухиляються навіть від тих незначних податків... то у того хто сплачує виникають доволі природні емоції. Якого бісу я маю годувати батьків пенсіонерів цих хитро.пих? Чому я маю ще додатково платити за витрачання і так вже оподаткованих прибутків купуючи нерухомість, машину, а вони усі гарно влаштувались? Їх діти ходять у садочок та школу, яку утримую я, а не вони. До них швидка та пожежна за мій рахунок приїде. Їх батьки пенсіонери мають безкоштовний проїзд, і нехай невелику, але блін ЗА МІЙ рахунок пенсію. Мало того, вони ці хитро.опі усюди влізуть. То вони "малозабезпечені", то вони із трьома дітьми "багатодітні" то вони на субсидію мають право...
У цій країні не має елементарної справедливості. Якщо ти сплачуєш податки - ти ідіот і дурак, а якщо ти хитро.пий - то молодець.
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03.09.2021 10:52 Відповісти
Дякую БЕБ!!! Одеси, що таки продали, а не доплатили як допомогу.
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03.09.2021 04:36 Відповісти
ЗеМразь
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03.09.2021 08:35 Відповісти
значить забудовник не доплатив податків Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 649
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03.09.2021 08:57 Відповісти
Реально дістало це лайнометання. А із Сергієм Лєщенко не те саме було?
До чого тут корупція? Скоріше за усе він заплатив повну вартість. Ну у такій країні ми живемо, що УСІ ухиляються від податків. Покажіть ідіота який у нас купує чи продає (офіційно) по ринковій вартості??? Береш оголошення - вартість 100 тис. доларів, дивишся договір купівлі продажу - і там ніяких 100к не має! Або 50, або взагалі 30.
Якесь схиблене уявлення про справедливість у нашого народу. Країна, де поголовно отримують зарплати в конвертах, де УСІ оформлюють правочини із нерухомістю за цією схемою, вважають що чиновники, мають жити якось інакше, а з якого дива???
Або усі, або ніхто. В інший спосіб ми ніколи це не змінимо.
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03.09.2021 10:43 Відповісти
Але він обіймає таку посаду (державну, якщо Ви забули), завданням якої і є, зокрема, боротьба з ухилянням. Це одне. Є ще питання - нахіба йому квартира в Одесі? У нього є зайві гроші, щоб її утримувати? Збирається здавати? От нехай іде з державної служби й заробляє на здаванні нерухомості в оренду. Та будь-яким легальним бізнесом.
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03.09.2021 11:20 Відповісти
Я бачу ви не хочете чути. Або усі, або ніхто. Не працює це в інший спосіб!!!
Яка мені різниця хто він і на якій посаді, якщо УСЯ ця країна, УСІ ці "обурені" такі самі?
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03.09.2021 11:34 Відповісти
Ви (ми як український народ) збираєтеся нормальну країну збудувати чи вам (нам) вистачить призначення однієї нормальної людини на одну посаду?
Тому або вирішувати цю проблему повністю, раз і назавжди, або змиритися, жити у лайні і перейматися окремими індивідуумами при тому, що 99% населення цієї країни такі самі?
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03.09.2021 11:46 Відповісти
Я Вас або обнадію, або розчарую - все залежить від того, оптиміст Ви, чи песиміст. У 1985 році у ленінградському готелі "Прибалтійська" я споглядав таку картину - ходять по фойє іноземці, усі, як один, європейці, палять і недопалки кидають просто собі під ноги на підлогу. А попід стінкою стоять ланцюгом з десяток прибиральниць, як тільки народу стає менше, вони проходять, підбирають недопалки і стають біля протилежної стінки. І так весь час "човникують". Люди поводяться так, як їм дозволяє влада. Прикладів безліч - взять той же Сінгапур. Та й теорія розбитих вікон давно відома.
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03.09.2021 15:46 Відповісти
А владу обирають люди... На що ви розраховуєте знайти серед грішників святого, який почне жити заради них? Таке є тільки у Біблії...
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03.09.2021 15:49 Відповісти
От тому США, НАТО і ЄС і дають нам "домашні завдання", а ми, з їхньою допомогою, змінюємось на краще.
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03.09.2021 15:56 Відповісти
Кто там бродит в огороде?
- Это я, козел Мефодий.
- По каким таким делам?
- Помогаю сторожам.
Я капусту охраняю,
Каждый лист оберегаю...
- Почему ж капусту вдруг,
А не редьку
И не лук?
Как же так, скажи, Мефодий?!
Ты забыл о них, выходит!
- Ничего я не забыл,
Но на все не хватит сил.
Лук стеречь я не умею,
А от редьки я худею.
А капуста - хороша,
И нужны ей сторожа,
Потому что самый вкусный,
Очень вкусный -
Лист капустный!

Крылов А. Козел Мефодий
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03.09.2021 11:13 Відповісти
В Украине недостаток честных людей? Явного жулика назначают на такой пост? Там нужен свежий, незапятнавший себя ранее человек.

А этот-видно сразу, взяточник со стажем. Честным трудом, работая на госслужбе, невозможно приобрести такое количество имущества. Бедный Зеленский!

Одних жуликов меняет на других.
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14.09.2021 04:29 Відповісти
 
 