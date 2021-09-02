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Перші поставки "Північним потоком-2" можуть бути вже цього року, - "Газпром"
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Глава правління російського "Газпрому" Олексій Міллер стверджує, що перші поставки газопроводом "Північний потік-2" можуть бути здійснені в опалювальному сезоні цього року.
Про це він сказав під час селектора до Дня працівника нафтової і газової промисловості, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ газопроводом "Північний потік-2" на європейський ринок", - сказав Міллер.
"З російського боку створено всі необхідні потужності: видобувні потужності на Ямалі і газотранспортні потужності в північному газотранспортному коридорі", - додав він.
Топ коментарі
+6 Кот Бегемот b96e8d54
показати весь коментар02.09.2021 17:55
+5 Дмитрий Иванов c94c0f2c
показати весь коментар02.09.2021 18:16
+3 Странник Виртуальный d2c4d836
показати весь коментар02.09.2021 18:44
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ПС. А на рахунок фонтанів газу в Балтійському морі, завчасно радіти не варто. Не факт, що вони будуть, а от астрономічні ціни в платіжках українців - більш вірогідно...
Киля, ты что, прикидываешься? КАКАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЕВРОПЫ В КРЫМУ? В Крым продукция попадает только по крымскому мосту, по закупочным ценам в рабсее плюс плечо доставки и плюс навар.
Европа с нетерпением ждёт запуска Северного потока-2. Только после его запуска цены упадут. Больше газа взять неоткуда.
Во, гад, Путин!