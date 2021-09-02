УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12485 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаЗа кордоном
4 507 34
Газпром (903) Міллер (60) Північний потік (1369)

Перші поставки "Північним потоком-2" можуть бути вже цього року, - "Газпром"

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Перші поставки

Глава правління російського "Газпрому" Олексій Міллер стверджує, що перші поставки газопроводом "Північний потік-2" можуть бути здійснені в опалювальному сезоні цього року.

Про це він сказав під час селектора до Дня працівника нафтової і газової промисловості, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ газопроводом "Північний потік-2" на європейський ринок", - сказав Міллер.

"З російського боку створено всі необхідні потужності: видобувні потужності на Ямалі і газотранспортні потужності в північному газотранспортному коридорі", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
Я думал, что только бубочка, когда ширнется, начинает нести всякий бред. Оказывается, чемпион в этом виде спорта - членоголовый фюрер кацапии Куйло, на втором месте Миллер, а у бубочки только бронзовая медаль среди балаболов.
показати весь коментар
02.09.2021 17:55
+5
Скоро небось терракт на нашей газотранспортной системе забацают
показати весь коментар
02.09.2021 18:16
+3
После того как оба потока заработают - легко.
показати весь коментар
02.09.2021 18:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это уже только голым африканским папуасам не очевидно. Особенно после вот этого:"Мы ещё поборемся"(с). Где там туварисч Витренко? Ждет когда газ по 700 долларов за тыщу кубиков станет, да? Так это- недолго ждать.
показати весь коментар
02.09.2021 17:55 Відповісти
Я думал, что только бубочка, когда ширнется, начинает нести всякий бред. Оказывается, чемпион в этом виде спорта - членоголовый фюрер кацапии Куйло, на втором месте Миллер, а у бубочки только бронзовая медаль среди балаболов.
показати весь коментар
02.09.2021 17:55 Відповісти
Раша була змушена підкоритися вимогам ЄС.
показати весь коментар
02.09.2021 18:00 Відповісти
Чтобы начать поставки нужна Страховая компания и страховой полис Международного образца.....,на РАБссии после решения Судьи из Дюссельдорфа нет ни того ни другого...бараны Мавзолейные ..вы и правда в Юриспруденции ПОЛНЫЙ НОЛЬ... Первые поставки по "Северному потоку-2" могут быть уже в этом году, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 275 Первые поставки по "Северному потоку-2" могут быть уже в этом году, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 275
показати весь коментар
02.09.2021 18:11 Відповісти
Никто ещё не отменял пословицу - своя рубашка ближе к телу!!!
показати весь коментар
02.09.2021 22:13 Відповісти
Кстати ГрязьПром проиграл в Международных Судах 28 Исков из 29 Первые поставки по "Северному потоку-2" могут быть уже в этом году, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 4278так что я не удивлен...адвокаты ваши ДЕБИЛЫ...
показати весь коментар
02.09.2021 18:13 Відповісти
Та хай запускают, тем более это рабсейским нефтяникам было обещано. А на рабсее обещанного три столетия ждут. А вообще даже интересно наблюдать будет когда в эру рукожопо сваренную трубу под водой дадут рабочее давление. Все Балтийское море кипеть начнет покруче чем фонтан в Дубае.
показати весь коментар
02.09.2021 18:15 Відповісти
Згоден. Кримський міст теж неможливо побудувати. А якщо і побудують, то на другий день він обвалиться.
показати весь коментар
02.09.2021 21:55 Відповісти
Та ради бога, Крымский мост решил проблемы Крыма? Почему крымчане жалуются на дороговизну и отсутствие туристов? Так что, Килян, будем наблюдать за фонтанами газа с хлором в акватории Балтийского моря.
показати весь коментар
02.09.2021 22:04 Відповісти
А ціни кримчанам хто встановлює? Не самі вони, часом? І що вони зробили для того, щоб туристи хотіли до них їхати? Порівняй співвідношення ціна/якість їхніх курятників з нульовим бидло-сервісом і засратими пляжами з курортами, хоча б, Туреччини чи Єгипту, де цивілізація, порядок і все включене. Не на користь Криму буде порівняння. То хто їм лікар, що вони звикли обдирати туристів, палець об палець при цьому не вдаривши, щоб хоча б мінімальний рівень обслуговування забезпечити? Все, халява скінчилась, туристи нині розумніші пішли...
ПС. А на рахунок фонтанів газу в Балтійському морі, завчасно радіти не варто. Не факт, що вони будуть, а от астрономічні ціни в платіжках українців - більш вірогідно...
показати весь коментар
03.09.2021 00:04 Відповісти
Не сами они, а дороговизна доставки. Когда Крым был украинским рабсияне валили толпой потому что все было дешевле и вкуснее и условные масквачи чувствовали себя рокфеллерами на отдельно взятом куске пляжа. Что же сейчас эти же масквачи предпочитают Турцию и Египет убогому крымскому сервису? Потому что продукты везут по знаменитому мосту. И виноваты в этом в первую очередь рабсияне, оккупировавшие Крым. А теперь все им дорого.
показати весь коментар
03.09.2021 00:25 Відповісти
Дороговизна доставки? Люта маячня. Чому ж тоді імпортна продукція з Європи, наприклад, в Києві коштує дешевше, ніж російська продукція в Криму, до якої набагато ближче?
показати весь коментар
03.09.2021 00:40 Відповісти
"Чому ж тоді імпортна продукція з Європи, наприклад, в Києві коштує дешевше, ніж російська продукція в Криму, до якої набагато ближче?"

Киля, ты что, прикидываешься? КАКАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЕВРОПЫ В КРЫМУ? В Крым продукция попадает только по крымскому мосту, по закупочным ценам в рабсее плюс плечо доставки и плюс навар.
показати весь коментар
03.09.2021 01:01 Відповісти
Скоро небось терракт на нашей газотранспортной системе забацают
показати весь коментар
02.09.2021 18:16 Відповісти
После того как оба потока заработают - легко.
показати весь коментар
02.09.2021 18:44 Відповісти
С таким правительством и СБУ еще легче.
показати весь коментар
02.09.2021 22:06 Відповісти
РАБссиянцы сами взрывают газогоны для поднятия цены... старый КГБшный трюк...
показати весь коментар
02.09.2021 18:21 Відповісти
Газогон ЯМАЛ-Европа недавно взорван был спецом именно для этого...,цена посдкочила мгновенно..
показати весь коментар
02.09.2021 18:22 Відповісти
вот так меркельша с европой кинули Украину
показати весь коментар
02.09.2021 18:28 Відповісти
Да ладно, газ всё равно грязный и вонючий
показати весь коментар
02.09.2021 18:38 Відповісти
Такой транспортировать - себя не уважать
показати весь коментар
02.09.2021 18:40 Відповісти
Ну немцам получается очень даже ничего. Даже демократические принципы их уже не беспокоят. Значит и с ними нашли компромисс.
показати весь коментар
02.09.2021 18:46 Відповісти
26 сентября выборы в Германии и братана Меркельши Лашера опустили в рейтинге... Перші поставки "Північним потоком-2" можуть бути вже цього року, - "Газпром" - Цензор.НЕТ 9881социал-демократы уже опережают ХSS Меркельши...
показати весь коментар
02.09.2021 18:32 Відповісти
Меркельша себе уже теплое местечко в грязьпроме застолбила. Старушку вся эта политическая возня уже не беспокоит.
показати весь коментар
02.09.2021 18:47 Відповісти
Социал демократы еще хуже Меркельши. Там только зеленый норм
показати весь коментар
02.09.2021 18:47 Відповісти
Зато у нас облгаз забил на контракты с населением и выставил новые тарифы.
показати весь коментар
02.09.2021 18:51 Відповісти
Та уже давно пора "забить" на новые тарифы и испросить за них у нынешней власти.
показати весь коментар
02.09.2021 20:10 Відповісти
Аж свербить кацапам не поставляти ,а Україні "відставити".
показати весь коментар
02.09.2021 19:04 Відповісти
Ну-ну, удачі, а загалом:-что б да нашему теляти да волка испоймати. Або;-дурень думкой багатіє. Безумовно,що ПП-2 запрацює, але коли і на яких умовах-питання.
показати весь коментар
02.09.2021 20:07 Відповісти
Сегодня на голландской бирже TTF хаз по писят! Если точнее, то цена достигала 52,40 евро за мегаватт-час, что эквивалентно $650+ за тысячу кубометров.
Европа с нетерпением ждёт запуска Северного потока-2. Только после его запуска цены упадут. Больше газа взять неоткуда.
Во, гад, Путин!
показати весь коментар
02.09.2021 21:08 Відповісти
ну какие прогнозы?
показати весь коментар
02.09.2021 23:36 Відповісти
Для москалів прогнози супер, ще ПП2 не пустили, а кацапи вже мають 10 млрд євро відкашляти.
показати весь коментар
03.09.2021 00:16 Відповісти
Швидше би вже пустили, аби наші чинуші заспокоїлись.
показати весь коментар
03.09.2021 00:15 Відповісти
 
 