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лікарня (1098) війна (56641) поранення (2658) лікарі (1099) Риженко Сергій (65) Ян Осока (1495) 24 омб імені князя Данила Галицького (186)

Лікарі борються за життя офіцера, який був важко поранений російським снайпером і впав у кому, - гендиректор лікарні Риженко. ФОТО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

27-річний воїн 24-ї ОМБр Андрій Дячишин зі Львівської області зазнав поранення в голову і досі перебуває в комі, але його стан поступово поліпшується. Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій оприлюднив дані сестри пораненого воїна із закликав українців допомогти в лікуванні воїна.

Про це розповів у фейсбуку гендиректор лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Андрій зі Львівської області. Йому 27 років. Захищаючи Україну, зазнав поранення, несумісного із життям, у населеному пункті Гірське Донецької області. Два попередні поранення не зупинили молодого командира - він залишився на передку. Йти було нікуди. 29 серпня снайпер влучив йому в голову", - написав Риженко.

За словами медика, до лікарні офіцера доставили у вкрай важкому стані - "кома 2, ШВЛ, медикаментозна седація". Найкращі нейрохірурги зробили йому багатогодинну операцію.

"На п'ятий день після операції стан потихеньку стабілізується, кома 1, сопор. Нейрохірурги, реаніматологи, медсестри Мечникова виходжують як рідного сина. Попереду довгий шлях лікування, болісних переживань і боротьби за життя молодого героя", - написав Риженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено внаслідок російського обстрілу на Донбасі. ЗСУ відкривали по військах РФ вогонь у відповідь, - штаб ООС

Він зазначив, що Андрій - сирота, і вдома на нього ніхто не чекає.

"А зараз тихо шиплять апарати, заглушаючи крик його душі. Адже доброта - не слабкість, а в сьогоденні велика рідкість...", - додав лікар.

"29 серпня було важко поранено бійця 24-ї ОМБр імені короля Данила – Андрія Дячишина. Андрій із Львівської області, йому 27 років. На війні – з 2014, захищаючи Україну, зазнав поранення, несумісного із життям, але вижив... Наразі він перебуває в лікарні ім. Мечникова. Лікарі роблять все можливе, щоб наш Захисник ЖИВ! Закликаємо усіх, кому не байдужа доля бійця, допомогти фінансово! 5168 7573 7961 5869 – Кармазин Ольга Миколаївна (сестра Андрія). Тримайся, Воїне!" - звернувся до українців Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Лікарі борються за життя офіцера, який був важко поранений російським снайпером і впав у кому, - гендиректор лікарні Риженко 01
Лікарі борються за життя офіцера, який був важко поранений російським снайпером і впав у кому, - гендиректор лікарні Риженко 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+62
Одужання пораненому.
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02.09.2021 19:04
+57
будь трижды проклята паРаша !!!
страна фашизма и убийц ,
голов, в которых злобы каша
и ненавистных миру лиц !
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02.09.2021 19:04
+40
Одужання,та доброї долі бажаю тобі!!!
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02.09.2021 19:09
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будь трижды проклята паРаша !!!
страна фашизма и убийц ,
голов, в которых злобы каша
и ненавистных миру лиц !
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02.09.2021 19:04 Відповісти
фашизм для этого говна - комплимент, Муссолини даже и на один процент не был таким подлецом как Путин
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02.09.2021 19:27 Відповісти
будь трижды проклята паРаша !!!
страна нацизма и убийц ,
голов, в которых злобы каша
и ненавистных миру лиц !
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02.09.2021 19:32 Відповісти
********* це і є відвертий нацизм. Тільки нація у них "новодєл". Сотні народів перетворені жидобільшовиками в манкуртів і тепер нація прокацаплених манкуртів марить вялікодєрдавним шовінізмом.
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03.09.2021 03:16 Відповісти
Очень важное и существенное замечание, уважаемый Юрий Смит. Один простой пример: в биографии великого режиссера Федерико Феллини написано:

"в период с 1938 по 1942 год Феллини работал в Риме журналистом в знаменитом итальянском юмористическом журнале «Марк Аврелий».
В этом журнале Феллини опубликовал более семисот антифашистских статей и памфлетов, которые вызывали невероятное раздражение у Муссолини. Получивший благодаря этим памфлетам большую известность, Феллини получил в конце 1942 года предложение возглавить музыкальную редакцию военного радио Италии..."
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03.09.2021 01:36 Відповісти
вот именно, бо в совке этот Феллини не успел бы дописать первую статью, как тут же бы пораскинул мозгами, буквально.
а ватники вопят о фошизмах, имея в виду немцев. твари ватные тупые. ну реально - поехавшие ублюдки. гордятся шо Жуков гнал сотни тыс. дидов на пулеметы подо Ржевом. круто - за одно наступление положил больше чем Рузвельт за всю войну на два фронта
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03.09.2021 07:44 Відповісти
Фашизм в том чудовищном зверском виде, как его представляла советская пропаганда, реально существовал только в их же изуверском СССР.
Кстати, о фашизме в Италии: Федерико Феллини с 1938 по 1942 год писал 735 своих острых антифашистских статей и памфлетов, сатирически высмеивающих персонально товарища Муссолини, получая наивысшие гонорарные ставки в качестве ведущего журналиста редакции самого знаменитого, самого многотиражного во всей Италии, журнала "Марк Аврелий". Редакция журнала, в которой при фашистской диктатуре плодотворно работал больше 4-х лет антифашистский журналист Феллини, находилась на расстоянии 15 минут ходьбы от официальной резиденции Главного фашиста всея Италии Муссолини.
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04.09.2021 01:11 Відповісти
та не надо фашизмом называть то шо в совке было - тот же Муссолини казнил пару человек, а Сралин в миллионы раз больше.
и блин расстрелять было надо сталина.
ибо даже если взять тупо по факту - просрать пару млн. дидов только пленными - то это надо уметь.
за 3 мес. взято около 4млн. дидов в плен.
немецкие диды чуть не обосрались от удивления)
армия контрудара по совку, Вермахт имела что-то ок. 3.5млн военнослужащих, вместе с союзниками. ну пусть 4 млн., а захватила столько же пленных красножопых рабов)
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04.09.2021 07:44 Відповісти
Все вірно,тільки в слові : ***** у вас 6 помилок
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03.09.2021 13:56 Відповісти
так, давай я не буду считать в слове, фамилии Муссолини - сколько там рссуких букв, ок?
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03.09.2021 13:59 Відповісти
Одужання пораненому.
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02.09.2021 19:04 Відповісти
Одужання,та доброї долі бажаю тобі!!!
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02.09.2021 19:09 Відповісти
Дай бог ему выкарабкаться, вернуться в армию и отыграться на орках стократно.
Смерть рашистам!
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02.09.2021 19:10 Відповісти
благослови Господь Андрея!
пусть он выздоровеет и проживет 100 лет
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02.09.2021 19:13 Відповісти
Вот они, герои. Не совковые вроде 28 панфиловцев. Герой на больничной койке и герои возле койки, вытаскивающие его из лап смерти. Что, 73% зелефилы, война закончилась уже? Что же не спрашиваете со своего обкуренного кумира "пачиму нет конца войны?"
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02.09.2021 19:14 Відповісти
28 панфиловцев это художественная литература и художественный фильм, к реальности не имеет никакого отношения
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02.09.2021 19:50 Відповісти
а упоротая вата ето не понимает
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02.09.2021 22:27 Відповісти
Там много чего не имело никакого отношения к реальности))) Да только фамилии были настоящие, да и звания героев совка были реальные))) Прям там что эти "герои" оказались живы, да еще и адику успели послужить))
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03.09.2021 00:41 Відповісти
Цьому Герою повинен стояти пам'ятник у Львові! Прижиттєвий! Він не сирота! Він захищав свою матір-Україну!
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02.09.2021 19:27 Відповісти
зебилам паказалось в 2019-м, шо "лишбынепорох",
а прийдёт их клоун и своим весельем -
переведёт войну - в шутку
и война - перестанет быть опасной штукой
а они - отсидятся в это время дома ,
за телевизором и попкорном,
смотря новые серии прокацапленных "скотов" и "квартала"
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02.09.2021 19:30 Відповісти
а тем временем кум путина мертвечук находится всего лишь под домашним арестом
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02.09.2021 19:33 Відповісти
Може гроші потрібно збирати?
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02.09.2021 19:37 Відповісти
Дивись нижче і також https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4875219672508102&id=100000603522570#
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03.09.2021 10:23 Відповісти
Передайте це Зеленському. Хоча йому зазвичай байдуже , хай хоч гикнеться в Калыфорнії.
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02.09.2021 19:40 Відповісти
***
Тихо плакала ніч за вікном,
Розриваючи тишу надвоє,
Біля ліжка, з підбитим крилом,
Сидів янгол пораненого героя…
Вчора обстріл, він мужньо стояв,
Відганяючи кулі всі злобні,
А як тільки на мить задрімав -
Знову бій, знову подих холодний…
Затуляв від вогню як встигав
Огортав на морозі теплом,
Таки ранили… Кров… і Швидка…
Янгол поруч з підбитим крилом…
Цілу ніч у лікарні хірург
Над героєм старанно трудився..
Поруч тихо невидимий друг,
За героя невтомно молився…
« Буде жить! Хух…як заморився»,-
Тихо мовив хірург десь під ранок,
Й в очі янголу білому подивився :
«Дай і твої я підштопаю рани…»
Здивувався янгол без краю:
«Як ти бачиш? Я ж безтілесний?»
«Він не вижив би ,тому я знаю
Що ти тут , мій друже небесний…
Щиро дякую я , бо без тебе,
Не зумів би його я підійняти,
Донеси мою дяку до Неба,
Відпочинь, буду я пильнувати…»
І спокіно заснув вірний янгол,
Відновляючи згублені сили,
Щоби над пораненим зранку,
Підійняти заштопані крила…
15.12.2018р.
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02.09.2021 19:44 Відповісти
Лікарі борються за життя офіцера, який був важко поранений російським снайпером і впав у кому, - гендиректор лікарні Риженко - Цензор.НЕТ 176
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02.09.2021 19:48 Відповісти
Oleksandr Makhov

Вчера в 13:55 ·

Іноді так стається, що «1 поранений» у зведенні штабу ООС отримує ім'я. Ім'я твого друга.

З Андрієм я познайомився на передовій. Багато бачились в окопах під час зйомок. А нещодавно я записав з ним велике інтерв'ю до Дня Незалежності. Інтерв'ю для спеціального проєкту, який ще навіть не вийшов в ефір. Він розповідав про те, як брав участь в Революціі Гідності, а потім пішов на фронт. Ми сміялися, згадували 2014 та 2015 роки.

Андрюха Дячишин - боєць 24 окремої механізованої бригади. Його було важко поранено в голову кілька днів тому. Зараз він перебуває у лікарні Мечникова у Дніпрі. Йому провели складну операцію і нині він на апараті штучного дихання.

Справа в тому, що в Андрія є тільки сестра. І більше нікого.

Але у нього є більше. У нього є всі ми.

Він 7 років на війні за нас.
Давайте один раз будемо за нього.

Карта сестри тут і в першому коментарі.

5168 7573 7961 5869 - Кармазин Ольга Миколаївна (сестра Андрія)

Тримайся, «Морячок»!
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02.09.2021 19:49 Відповісти
Неправда! Він не сирота! У нього найкраща мати, якувін захищав, як рідний син - Україна. У нього є і брати, і сестри - їх багато. Навіть у лікарні. Сподіваюся, ця дружна сім'я буде щасливою, здоровою і живою! Слава Україні! Слава її дітям, які пам'ятають свій рід!
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02.09.2021 19:50 Відповісти
Героям слава !!
Одужання нашому Герою 😊
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02.09.2021 23:12 Відповісти
Сподіваюся, бубочка і це побачить в очах пуйла...
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02.09.2021 20:01 Відповісти
ЦИТАТА - офицера, тяжело раненого российским снайпером - ну і скільки це буде продовжуватись? Це не війна а ганебний тир, в якому винищуються наші вояки, а влада, командування язика втягли в одне місце!!! Ніяких протидій...ГАНЬБА!
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02.09.2021 20:20 Відповісти
Боже, поможи
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02.09.2021 20:22 Відповісти
Цікаво почути, які справи з проснайперськими комплексами і т.п.?
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02.09.2021 20:49 Відповісти
Боже только не его. Ты знаешь кого надо.
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02.09.2021 21:00 Відповісти
А давайте ...просто объявим охоту.....на российских снайперов??? Я вполне серьёзно. Один русский снап стоит например 5 тысч гравандосов. 2 снапа 10 тысч гривандосов. Три снапа 15 тысч гривандосов. Если арта накроет взвод ************** снапов, а это минимум семь русских трупаков...ну.....помножьте сами.
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02.09.2021 21:02 Відповісти
Щоб зробити вистріл, треба погодити його із шістьма начальниками.
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02.09.2021 21:14 Відповісти
а можливо і з самим пісюнковим Маестро...
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03.09.2021 11:09 Відповісти
Фотка яскрава. Якщо на 8 році війни так виглядають наші госпіталі, то це дуже сумно і соромно
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03.09.2021 00:02 Відповісти
В Очакові взагалі від шпиталю тільки назва та руїни і владі теж не соромно.
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03.09.2021 10:26 Відповісти
Если я правильно понял, то Горское находится в Луганской обл. И не на передке а на второй линии, за нашим Золотым и Ореховым. Видать дрг уже и там гуляет. Разведку дронами ведь и разведку серой зоны запретили нам, вот и результат.

Воину- скорейшего выздоровления и сил!
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03.09.2021 00:57 Відповісти
Тримайся -синку-братику.....
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03.09.2021 09:58 Відповісти
Тримайся Козаче!
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03.09.2021 11:08 Відповісти
Дай бог сил Воину и врачам!!!
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03.09.2021 11:55 Відповісти
Помоги Господи этому Воину !
Поддержал финансово со своей стороны.
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03.09.2021 12:07 Відповісти
Тримайся, воїне! Хай Господь і лікарі тебе врятують!
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03.09.2021 12:40 Відповісти
Боже, поможи
+
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03.09.2021 12:53 Відповісти
Скільки зміг. Тримайся.
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03.09.2021 13:13 Відповісти
 
 