Лікарі борються за життя офіцера, який був важко поранений російським снайпером і впав у кому, - гендиректор лікарні Риженко. ФОТО (оновлено)

27-річний воїн 24-ї ОМБр Андрій Дячишин зі Львівської області зазнав поранення в голову і досі перебуває в комі, але його стан поступово поліпшується. Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій оприлюднив дані сестри пораненого воїна із закликав українців допомогти в лікуванні воїна.

Про це розповів у фейсбуку гендиректор лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Андрій зі Львівської області. Йому 27 років. Захищаючи Україну, зазнав поранення, несумісного із життям, у населеному пункті Гірське Донецької області. Два попередні поранення не зупинили молодого командира - він залишився на передку. Йти було нікуди. 29 серпня снайпер влучив йому в голову", - написав Риженко.

За словами медика, до лікарні офіцера доставили у вкрай важкому стані - "кома 2, ШВЛ, медикаментозна седація". Найкращі нейрохірурги зробили йому багатогодинну операцію.

"На п'ятий день після операції стан потихеньку стабілізується, кома 1, сопор. Нейрохірурги, реаніматологи, медсестри Мечникова виходжують як рідного сина. Попереду довгий шлях лікування, болісних переживань і боротьби за життя молодого героя", - написав Риженко.

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Він зазначив, що Андрій - сирота, і вдома на нього ніхто не чекає.

"А зараз тихо шиплять апарати, заглушаючи крик його душі. Адже доброта - не слабкість, а в сьогоденні велика рідкість...", - додав лікар.

"29 серпня було важко поранено бійця 24-ї ОМБр імені короля Данила – Андрія Дячишина. Андрій із Львівської області, йому 27 років. На війні – з 2014, захищаючи Україну, зазнав поранення, несумісного із життям, але вижив... Наразі він перебуває в лікарні ім. Мечникова. Лікарі роблять все можливе, щоб наш Захисник ЖИВ! Закликаємо усіх, кому не байдужа доля бійця, допомогти фінансово! 5168 7573 7961 5869 – Кармазин Ольга Миколаївна (сестра Андрія). Тримайся, Воїне!" - звернувся до українців Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.



