Лікарі борються за життя офіцера, який був важко поранений російським снайпером і впав у кому, - гендиректор лікарні Риженко. ФОТО (оновлено)
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27-річний воїн 24-ї ОМБр Андрій Дячишин зі Львівської області зазнав поранення в голову і досі перебуває в комі, але його стан поступово поліпшується. Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій оприлюднив дані сестри пораненого воїна із закликав українців допомогти в лікуванні воїна.
Про це розповів у фейсбуку гендиректор лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.
"Андрій зі Львівської області. Йому 27 років. Захищаючи Україну, зазнав поранення, несумісного із життям, у населеному пункті Гірське Донецької області. Два попередні поранення не зупинили молодого командира - він залишився на передку. Йти було нікуди. 29 серпня снайпер влучив йому в голову", - написав Риженко.
За словами медика, до лікарні офіцера доставили у вкрай важкому стані - "кома 2, ШВЛ, медикаментозна седація". Найкращі нейрохірурги зробили йому багатогодинну операцію.
"На п'ятий день після операції стан потихеньку стабілізується, кома 1, сопор. Нейрохірурги, реаніматологи, медсестри Мечникова виходжують як рідного сина. Попереду довгий шлях лікування, болісних переживань і боротьби за життя молодого героя", - написав Риженко.
Він зазначив, що Андрій - сирота, і вдома на нього ніхто не чекає.
"А зараз тихо шиплять апарати, заглушаючи крик його душі. Адже доброта - не слабкість, а в сьогоденні велика рідкість...", - додав лікар.
"29 серпня було важко поранено бійця 24-ї ОМБр імені короля Данила – Андрія Дячишина. Андрій із Львівської області, йому 27 років. На війні – з 2014, захищаючи Україну, зазнав поранення, несумісного із життям, але вижив... Наразі він перебуває в лікарні ім. Мечникова. Лікарі роблять все можливе, щоб наш Захисник ЖИВ! Закликаємо усіх, кому не байдужа доля бійця, допомогти фінансово! 5168 7573 7961 5869 – Кармазин Ольга Миколаївна (сестра Андрія). Тримайся, Воїне!" - звернувся до українців Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.
Будь ласка, зачекайте...
страна фашизма и убийц ,
голов, в которых злобы каша
и ненавистных миру лиц !
страна нацизма и убийц ,
голов, в которых злобы каша
и ненавистных миру лиц !
"в период с 1938 по 1942 год Феллини работал в Риме журналистом в знаменитом итальянском юмористическом журнале «Марк Аврелий».
В этом журнале Феллини опубликовал более семисот антифашистских статей и памфлетов, которые вызывали невероятное раздражение у Муссолини. Получивший благодаря этим памфлетам большую известность, Феллини получил в конце 1942 года предложение возглавить музыкальную редакцию военного радио Италии..."
а ватники вопят о фошизмах, имея в виду немцев. твари ватные тупые. ну реально - поехавшие ублюдки. гордятся шо Жуков гнал сотни тыс. дидов на пулеметы подо Ржевом. круто - за одно наступление положил больше чем Рузвельт за всю войну на два фронта
Кстати, о фашизме в Италии: Федерико Феллини с 1938 по 1942 год писал 735 своих острых антифашистских статей и памфлетов, сатирически высмеивающих персонально товарища Муссолини, получая наивысшие гонорарные ставки в качестве ведущего журналиста редакции самого знаменитого, самого многотиражного во всей Италии, журнала "Марк Аврелий". Редакция журнала, в которой при фашистской диктатуре плодотворно работал больше 4-х лет антифашистский журналист Феллини, находилась на расстоянии 15 минут ходьбы от официальной резиденции Главного фашиста всея Италии Муссолини.
и блин расстрелять было надо сталина.
ибо даже если взять тупо по факту - просрать пару млн. дидов только пленными - то это надо уметь.
за 3 мес. взято около 4млн. дидов в плен.
немецкие диды чуть не обосрались от удивления)
армия контрудара по совку, Вермахт имела что-то ок. 3.5млн военнослужащих, вместе с союзниками. ну пусть 4 млн., а захватила столько же пленных красножопых рабов)
Смерть рашистам!
пусть он выздоровеет и проживет 100 лет
а прийдёт их клоун и своим весельем -
переведёт войну - в шутку
и война - перестанет быть опасной штукой
а они - отсидятся в это время дома ,
за телевизором и попкорном,
смотря новые серии прокацапленных "скотов" и "квартала"
Тихо плакала ніч за вікном,
Розриваючи тишу надвоє,
Біля ліжка, з підбитим крилом,
Сидів янгол пораненого героя…
Вчора обстріл, він мужньо стояв,
Відганяючи кулі всі злобні,
А як тільки на мить задрімав -
Знову бій, знову подих холодний…
Затуляв від вогню як встигав
Огортав на морозі теплом,
Таки ранили… Кров… і Швидка…
Янгол поруч з підбитим крилом…
Цілу ніч у лікарні хірург
Над героєм старанно трудився..
Поруч тихо невидимий друг,
За героя невтомно молився…
« Буде жить! Хух…як заморився»,-
Тихо мовив хірург десь під ранок,
Й в очі янголу білому подивився :
«Дай і твої я підштопаю рани…»
Здивувався янгол без краю:
«Як ти бачиш? Я ж безтілесний?»
«Він не вижив би ,тому я знаю
Що ти тут , мій друже небесний…
Щиро дякую я , бо без тебе,
Не зумів би його я підійняти,
Донеси мою дяку до Неба,
Відпочинь, буду я пильнувати…»
І спокіно заснув вірний янгол,
Відновляючи згублені сили,
Щоби над пораненим зранку,
Підійняти заштопані крила…
15.12.2018р.
Вчера в 13:55 ·
Іноді так стається, що «1 поранений» у зведенні штабу ООС отримує ім'я. Ім'я твого друга.
З Андрієм я познайомився на передовій. Багато бачились в окопах під час зйомок. А нещодавно я записав з ним велике інтерв'ю до Дня Незалежності. Інтерв'ю для спеціального проєкту, який ще навіть не вийшов в ефір. Він розповідав про те, як брав участь в Революціі Гідності, а потім пішов на фронт. Ми сміялися, згадували 2014 та 2015 роки.
Андрюха Дячишин - боєць 24 окремої механізованої бригади. Його було важко поранено в голову кілька днів тому. Зараз він перебуває у лікарні Мечникова у Дніпрі. Йому провели складну операцію і нині він на апараті штучного дихання.
Справа в тому, що в Андрія є тільки сестра. І більше нікого.
Але у нього є більше. У нього є всі ми.
Він 7 років на війні за нас.
Давайте один раз будемо за нього.
Карта сестри тут і в першому коментарі.
5168 7573 7961 5869 - Кармазин Ольга Миколаївна (сестра Андрія)
Тримайся, «Морячок»!
Одужання нашому Герою 😊
Воину- скорейшего выздоровления и сил!
Поддержал финансово со своей стороны.
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