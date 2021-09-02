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Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головне - щоб була

Зустріч президентів України і США була хорошою. Але чи була вона історичною? Щоб історія розсудила, потрібен час, - зауважив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму (КБФ).

Після зустрічі з Джозефом Байденом, нагадав Арсеній Яценюк, президент Зеленський сказав, що не впевнений, чи була певна "хімія" між президентом України і президентом Сполучених Штатів: "На мою думку, найбільш важливе питання, чи ми маємо хімію між Україною та Сполученими Штатами. Тому що ми, як демократична держава, мали цілий ряд президентів, і Сполучені Штати мали різних президентів також".

Арсеній Яценюк підкреслив, що вважає зустріч президентів України і США "безумнівно хорошою": "Оптика в цій зустрічі була правильна".

Він також відзначив спільну заяву Сполучених Штатів і України: "Це певний план дій між нашими двома країнами. Це дуже чітко визначені результати, які мають бути досягнуті українською стороною. І дуже чітко визначені цілі, досягнення яких має бути підтримано владою США. Дуже важливо, що обидва президенти погодили чітко визначений порядок денний і дорожню карту".

"Ключовим питанням є те, чи Україна готова зробити свою частину роботи, чи український уряд і президент це втілять. Переконаний, що це єдиний варіант, адже це воля українського народу - мати потужну демократичну процвітаючу Україну, яка раніше чи пізніше стане членом НАТО, Україну, яка буде енергетично незалежною, буде потужним партнером і союзником США і стане членом Європейського Союзу в майбутньому", - наголосив він.

Голова КБФ також відзначив кілька питань, які ще потребують розв’язання. Зокрема, "Північний потік-2": "Це не просто двостороннє питання між Україною і США. Воно передбачає, як мінімум, співробітництво між Україною, Німеччиною, Європейським Союзом і Сполученими Штатами".

Він наголосив, що не підтримує "ані рішення канцлера Меркель, ані рішення американської адміністрації підтримати цей проєкт": "Адже це антиамериканський, антиукраїнський і антиєвропейський проєкт".

Арсеній Яценюк наголосив, що Європа вже постраждала від цього проєкту, тому що російський "Газпром" почав маніпулювати енергетичним ринком ЄС і вже отримав 6 млрд доларів лише за останні 3 місяці.

"Також, безперечно, маємо більше обговорювати питання Мінського процесу. Адже він зайшов у глухий кут. І знову-таки, це не двостороннє питання, а, як мінімум, тристороннє питання між Україною, Францією, Німеччиною, плюс Сполучені Штати", - наголосив він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Откуда ЗЕ берет химию надо спрашивать у ЗЕ.
Причем спрашивать надо было до того, как сернуть за него в избирательную урну, а не через 2,5 года.

А пока между Украиной и США будет ЗЕ со своей химией и сворой слуг, особых улучшений в отношениях не будет. Поддержка будет, но очень сдержанная и осторожная.
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02.09.2021 19:14
+6
У меня предчувствие, что нахимичили у Байдена Яценюка премьером ...
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02.09.2021 19:15
+6
Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 1133
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02.09.2021 19:31
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Арсений Петрович,бывает в жизни так, что Фиделю Кастро и 50 лет не хватило чтобы Куба стала Швейцарией... Главное - чтобы была "химия" между Украиной и США, - Яценюк о визите Зеленского в Америку - Цензор.НЕТ 8688
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02.09.2021 19:13 Відповісти
За які кошти шановний Арсєній живе вже 4 роки після відставки? Допомога по безробіттю? Чи пенсію вже заробив? В Ляшка от теща в лотарею вигравала.
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02.09.2021 20:28 Відповісти
Ох,Сеня,Сеня...
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02.09.2021 19:14 Відповісти
Откуда ЗЕ берет химию надо спрашивать у ЗЕ.
Причем спрашивать надо было до того, как сернуть за него в избирательную урну, а не через 2,5 года.

А пока между Украиной и США будет ЗЕ со своей химией и сворой слуг, особых улучшений в отношениях не будет. Поддержка будет, но очень сдержанная и осторожная.
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02.09.2021 19:14 Відповісти
поддержка будет "дашь на дашь" вы нам реформы у себя а мы вам поддержку. очень справедливо со стороны сша
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02.09.2021 19:50 Відповісти
У меня предчувствие, что нахимичили у Байдена Яценюка премьером ...
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02.09.2021 19:15 Відповісти
Очень даже верное предчувствие! У меня- такое же.
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02.09.2021 19:18 Відповісти
Примьєром острова Зміїний?
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02.09.2021 20:30 Відповісти
как-то Портников давненько предполагал , что вову могут просто в США "убедить" стать президентом типа Штанмайера , тогда мое ему многое простят, а к реформам допустить Яценюка, Авакова, Гройсмана...
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02.09.2021 19:20 Відповісти
В такому випадкові 10 мільйонів українських пенсіонерів попросять пояс шахіда. Для зустрічі з камікадзе-термінатором.
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02.09.2021 20:33 Відповісти
А шо в цьому поганого? Я тільки ЗА. Це кращий прем'єр з тих шо були.
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02.09.2021 19:51 Відповісти
Саме він передав Гройсману встаючу з колін пограбовану Яниківською сім"єю Україну, це при тому що початок війни!
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02.09.2021 19:55 Відповісти
Доречі, він вовиному антипорошенківському діагнозу не протирічить - Порох же його змінив на Гройсмана , розісравшись з народним Фронтом
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02.09.2021 19:57 Відповісти
арсений упорно пытается лизнуть бубочке попку. уже не первый раз. в зе-команду метит или просто что-то знает?
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02.09.2021 19:15 Відповісти
с зе малолетками сеня не сядет за один стол. уровень у зе маловат)))
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02.09.2021 19:52 Відповісти
оптика у сени правильная, на полфейса
снайпер, ***, кулявлоб
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02.09.2021 19:15 Відповісти
"хімія" між чоловіками - то 3,14 дарастізм


ЗЄльонському я не дивуюсь, але Арсеній.... !!!! Главное - чтобы была "химия" между Украиной и США, - Яценюк о визите Зеленского в Америку - Цензор.НЕТ 1905
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02.09.2021 19:16 Відповісти
Блин! Я так и знал- это нечто новое и надолго. Я- о "химии". Это всё Никифоров, даже не возражайте! Когда была Мендель был "нарратив". Не так? Так. Ну и где теперь этот сраный "нарратив"? А там же- где и Мендель. Теперь появился вот этот. Явный представитель народов побережья Северного Ледовитого океана. Неудивительно, что "химия"- это теперь- нарратив!
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02.09.2021 19:17 Відповісти
Сша не зря из афган ушли
Видимо научились варить "химию" покруче опиума.
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02.09.2021 19:17 Відповісти
Химия в Афганистане была 20 лет,США считали что Афган может и станет нормальным демократическом обществом... Главное - чтобы была "химия" между Украиной и США, - Яценюк о визите Зеленского в Америку - Цензор.НЕТ 8655обучали...школы строили и т.д., 2 триллиона долларов вложили....результат ноль...,дикарям не поможет и 100 триллионов в песок... Главное - чтобы была "химия" между Украиной и США, - Яценюк о визите Зеленского в Америку - Цензор.НЕТ 6680
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02.09.2021 19:18 Відповісти
Не один, а два триллиона??? Это точно-точно??? Не, я понимаю, если лярдами разбрасываться. Лярд- тудой, лярд- сюдой. Это ж мелочевка, да? А вот триллионами ещё никто не пытался. Ты- первый.
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02.09.2021 19:21 Відповісти
Ты плохо ориентируешься в блогосфере Ютьюба...там люди умнее меня давно все посчитали до цента...
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02.09.2021 19:26 Відповісти
Не возражаю. Только- без обид, лады? А тебе не кажется что ты занадто погрузился в эту блогосферу? С перебором. Вот честно, я по привычке, читаю Сенатора с особым вниманием, ибо- был твой батя, с которым мне было общаться очень даже приятно. Там- ходячая энциклопедия, приблизительно. Теперь Сенатором стал ты. Несколько раз, я, к сожалению моему, будучи заБАНенным, читал твои посты и видел- ты только что был в Ю-тюбе, так же, где и я! Эх, жаль... не мог я тогда с тобой поспорить.

Ладно... Наверное я сделаю так: я не стану более к тебе обращаться, вовсе. Пиши что желаешь.

П.С. не зря Эрдоганн закрыл Ю-тюб, по крайней мере- в 2014-м. Как сейчас- не знаю.
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02.09.2021 19:34 Відповісти
что за "модное" определение?

это Агрохламидия начало это ... эту "моду?"
что за "химия"? это папах.ивает чем то как бы.....
ну реально
сто лет хотел на пианино играть но не все такие
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02.09.2021 19:21 Відповісти
Химия-Химия -вся зе...л...упа синяя!
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02.09.2021 19:23 Відповісти
Яка ще хімія, блін...
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02.09.2021 19:23 Відповісти
Да не химия это, а флюиды. Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 5316
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02.09.2021 19:26 Відповісти
В Польше времен Леха Валенсы была инфляция 10 тысяч % ...цены менялись в сутки разов 10 на все товары...Что сделал тогда Лешек Бальцерович в этой ситуации?То же что и Арсений Яценюк став премьером Украины в в 2014 году в экстремальной ситуации...Янукович оставил на счету Казначейства Украины 110 000 гривен...,ваши действия при пустой казне?....
Придет время,еще скажите спасибо Ярсений Петрович....
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02.09.2021 19:25 Відповісти
На что живёт этот реформатор?
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02.09.2021 19:28 Відповісти
Паркан на кордоні будує та рови копає. А його це те кормлять та поять, щоб з голоду ноги не відкинув.
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02.09.2021 19:32 Відповісти
не,не на мацковские Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 6391.брезгует
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02.09.2021 19:36 Відповісти
А ты?
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02.09.2021 21:27 Відповісти
О чем глаголят два ушлепка имея ввиду химию и оптику в международных отношениях это известно только этим двум наркоманам ( кролик видимо тоже не прочь принять на душу марафету)Да уж, два дэятэля!!!!!
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02.09.2021 19:28 Відповісти
чувак ты перепутал, Яценюк моджахед , рашисти подали его в розыск
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02.09.2021 19:32 Відповісти
Он такой моджахед как кобзон герой Коста--Рики!!!!!
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02.09.2021 19:35 Відповісти
Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 1133
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02.09.2021 19:31 Відповісти
Образование и опыт Яценюка позволит ему жить в любой стране Мира ...а читать лекции в Массачусетском Технологической Интстуте или Колумбийском университете на любую тему позволит ему жить безбедно на 100 лет вперед... ой ржу с вас Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 3544
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02.09.2021 19:33 Відповісти
Яценюк все ще рахує, що його думка когось цікавить?
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02.09.2021 19:36 Відповісти
Цікавить... Археологів.
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02.09.2021 20:57 Відповісти
Щось "хіміков" розвелося Синтетики в тренді?
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02.09.2021 19:37 Відповісти
Сралин звонит чЛенину в мавзолей...
Ильич скажи...,ты вумный что Швондер из ДомКома...что лучше 200 млн. Шариковых или 40 млн. Яценюков?Йося ...Строй ГУЛАГ... Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 3576Яценюки не нужны...
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02.09.2021 19:37 Відповісти
Кролік Сєня...І цим все сказано.
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02.09.2021 19:42 Відповісти
хімія між США та Україною, це вже буде СШУ Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 6743
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02.09.2021 19:44 Відповісти
Сеня Гений,а 73 % быдло... Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 3915Увы...
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02.09.2021 19:44 Відповісти
а я думал, что главное это товарооборот
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02.09.2021 19:46 Відповісти
Еще один укгаинец обозвался...
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02.09.2021 19:48 Відповісти
химия 100 %.
"Куля в лоба..."
Талибы подняли в воздух трофейный вертолет США...

31.09.21
Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 8433
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02.09.2021 19:48 Відповісти
Был, помню, один чудик, кажись- Дурнев его хвамилия. Он Сене морковку преподносил, с последствиями для Дурнева. Потом случился Барна, который Сене красные розы преподнес и вынес его, с трибуны Рады... Было? Было. Короче, если оба эти чудика вдруг окажутся где-то далеко, не в Украине- значит Сеня- новый Премьер-Министр. Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 9869
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02.09.2021 19:49 Відповісти
600 000 000 млн. (шестьсот ) млн. на стену яценюку.
Блогер: Яценюк купил 24 виллы в Майами..

Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 4242

Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 4209
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02.09.2021 20:02 Відповісти
ну уж лучше йух с вамі!
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02.09.2021 21:11 Відповісти
Тут не химия нужна, а смазка, нашему руководству кой куда. Чтобы пришли в чувство
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02.09.2021 20:21 Відповісти
Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 3422
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02.09.2021 20:35 Відповісти
Как замысловато загнул. Хорошо хоть не сравнил с анатомией или проктологией.
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02.09.2021 20:25 Відповісти
Этот канадец ещё депутат Украины?
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02.09.2021 20:27 Відповісти
Щось Сеня також "хімічить"
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02.09.2021 20:30 Відповісти
"Кукушка хвалить пєтуха за то що хвалить той кукушку"... Як тільки жид починає хвалити іншого жида хуцпа зашкалює...
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02.09.2021 20:35 Відповісти
Термін "виникла хімія в стосунках" завжди стосувався справ інтимних. Іншими словами сексуальних стосунків і кохання. Перефоразовуючи старий анекдот про партію яка любить народ і народ який любить партію, виникає логічне запитання - хто ж кого дрюкає? Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки - Цензор.НЕТ 9568
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02.09.2021 20:39 Відповісти
Хм....химия?......так понимаю, наш през химик? Это не это! ...он имел а виду????
С164-Н256-Na2-O68-S2......??? Ну,....у ХИМИКОВ!!.....называется майтотоксин, самое сложное токсическое вещество обнаруженное в живой природе из вида полосатых хирургов обитающих в коралловых рифах. Чрезвычайно токсично! Работы по его синтезу продолжаются до сих !!! .....пор начиная с 1996 г. Ну понятно, что для синтеза ...должна быть химия между партнерами!
Особенно, если партнер с Кривого Рога, где море токсикоманов. Кстати, пакетик целофановый принесете к трапику....нуу......химия должна быть......между людьми.....!!!???
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02.09.2021 20:55 Відповісти
питання про ХІМІЮ (чи виникла вона між вовою та Байденом) в Українському Домі пізно вночі вові задав канал Гівноплюсів , котрому відомі усі контексти використання цього терміну ... А з Яценюком активно хімічать зараз усі шоу Ахмєтова , Шмигаль котрого уже своє відтрубив... Яценюк це не найгірша йому заміна !
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02.09.2021 21:10 Відповісти
...вот раньше хэми была:

- Чудно, право! А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?
- Кой черт, славный!- отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. - Старая курица не чихнет!
- Я помню, - продолжал все так же Чуб, - мне покойный шинкарь Зозуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! добрый табак был!...
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03.09.2021 05:07 Відповісти
 
 