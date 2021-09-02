Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки
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Зустріч президентів України і США була хорошою. Але чи була вона історичною? Щоб історія розсудила, потрібен час, - зауважив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму (КБФ).
Після зустрічі з Джозефом Байденом, нагадав Арсеній Яценюк, президент Зеленський сказав, що не впевнений, чи була певна "хімія" між президентом України і президентом Сполучених Штатів: "На мою думку, найбільш важливе питання, чи ми маємо хімію між Україною та Сполученими Штатами. Тому що ми, як демократична держава, мали цілий ряд президентів, і Сполучені Штати мали різних президентів також".
Арсеній Яценюк підкреслив, що вважає зустріч президентів України і США "безумнівно хорошою": "Оптика в цій зустрічі була правильна".
Він також відзначив спільну заяву Сполучених Штатів і України: "Це певний план дій між нашими двома країнами. Це дуже чітко визначені результати, які мають бути досягнуті українською стороною. І дуже чітко визначені цілі, досягнення яких має бути підтримано владою США. Дуже важливо, що обидва президенти погодили чітко визначений порядок денний і дорожню карту".
"Ключовим питанням є те, чи Україна готова зробити свою частину роботи, чи український уряд і президент це втілять. Переконаний, що це єдиний варіант, адже це воля українського народу - мати потужну демократичну процвітаючу Україну, яка раніше чи пізніше стане членом НАТО, Україну, яка буде енергетично незалежною, буде потужним партнером і союзником США і стане членом Європейського Союзу в майбутньому", - наголосив він.
Голова КБФ також відзначив кілька питань, які ще потребують розв’язання. Зокрема, "Північний потік-2": "Це не просто двостороннє питання між Україною і США. Воно передбачає, як мінімум, співробітництво між Україною, Німеччиною, Європейським Союзом і Сполученими Штатами".
Він наголосив, що не підтримує "ані рішення канцлера Меркель, ані рішення американської адміністрації підтримати цей проєкт": "Адже це антиамериканський, антиукраїнський і антиєвропейський проєкт".
Арсеній Яценюк наголосив, що Європа вже постраждала від цього проєкту, тому що російський "Газпром" почав маніпулювати енергетичним ринком ЄС і вже отримав 6 млрд доларів лише за останні 3 місяці.
"Також, безперечно, маємо більше обговорювати питання Мінського процесу. Адже він зайшов у глухий кут. І знову-таки, це не двостороннє питання, а, як мінімум, тристороннє питання між Україною, Францією, Німеччиною, плюс Сполучені Штати", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Причем спрашивать надо было до того, как сернуть за него в избирательную урну, а не через 2,5 года.
А пока между Украиной и США будет ЗЕ со своей химией и сворой слуг, особых улучшений в отношениях не будет. Поддержка будет, но очень сдержанная и осторожная.
снайпер, ***, кулявлоб
ЗЄльонському я не дивуюсь, але Арсеній.... !!!!
Видимо научились варить "химию" покруче опиума.
Ладно... Наверное я сделаю так: я не стану более к тебе обращаться, вовсе. Пиши что желаешь.
П.С. не зря Эрдоганн закрыл Ю-тюб, по крайней мере- в 2014-м. Как сейчас- не знаю.
это Агрохламидия начало это ... эту "моду?"
что за "химия"? это папах.ивает чем то как бы.....
ну реально
сто лет хотел на пианино играть но не все такие
Придет время,еще скажите спасибо Ярсений Петрович....
Ильич скажи...,ты вумный что Швондер из ДомКома...что лучше 200 млн. Шариковых или 40 млн. Яценюков?Йося ...Строй ГУЛАГ... Яценюки не нужны...
"Куля в лоба..."
Талибы подняли в воздух трофейный вертолет США...
31.09.21
Блогер: Яценюк купил 24 виллы в Майами..
С164-Н256-Na2-O68-S2......??? Ну,....у ХИМИКОВ!!.....называется майтотоксин, самое сложное токсическое вещество обнаруженное в живой природе из вида полосатых хирургов обитающих в коралловых рифах. Чрезвычайно токсично! Работы по его синтезу продолжаются до сих !!! .....пор начиная с 1996 г. Ну понятно, что для синтеза ...должна быть химия между партнерами!
Особенно, если партнер с Кривого Рога, где море токсикоманов. Кстати, пакетик целофановый принесете к трапику....нуу......химия должна быть......между людьми.....!!!???
- Чудно, право! А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?
- Кой черт, славный!- отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. - Старая курица не чихнет!
- Я помню, - продолжал все так же Чуб, - мне покойный шинкарь Зозуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! добрый табак был!...