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Саакашвілі Міхеіл (2105) Мельник Вадим (71) Бюро економічної безпеки (200)

Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче

Голова виконкому Національного комітету реформ Міхеіл Саакашвілі розповів про покупку квартири в тому ж одеському ЖК, що й у глави БЕБ Вадима Мельника.

Про це він написав у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"А ми, дурні, придбали у такому ж одеському "Кадоррі" приблизно в той самий час квартиру на 65 кв. м у два з гаком рази дорожче", - написав Саакашвілі.

Раніше журналісти з'ясували, що вартість квартири, яку переможець конкурсу на главу БЕБ Мельник вніс до декларації, вдвічі менша за ринкову ціну.

Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче 01

Також читайте: Land Rover, рушниця, 6 квартир у Києві, Ірпені, Одесі та Туреччини: Дубінський розповів, чим володіє глава БЕБ Мельник

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 лишним раза дороже - Цензор.НЕТ 1873
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02.09.2021 20:04
+29
А чого Мішань відсторонюється від цього мужика ?
Це ж саме він привів зелених вилупків до влади.
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02.09.2021 20:02
+24
Саакшвілі -мильна бульба , що роздувала щоки на заслугах реформатора Бендкукідзе , вивалявся у ЗЕгівні й загубив свій бульбашковий іміджСаакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 2527)
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02.09.2021 20:11
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А вы таки, действительно, дурни
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02.09.2021 20:00 Відповісти
А мы, глупые, купили в 2 с лишним раза дороже

раз купили уже не глупые.пристроил свою жопу тоже хорошо
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02.09.2021 22:53 Відповісти
Бо у вас, зелених карма зебілів.
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02.09.2021 20:00 Відповісти
А чого Мішань відсторонюється від цього мужика ?
Це ж саме він привів зелених вилупків до влади.
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02.09.2021 20:02 Відповісти
Саакшвілі -мильна бульба , що роздувала щоки на заслугах реформатора Бендкукідзе , вивалявся у ЗЕгівні й загубив свій бульбашковий іміджСаакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 2527)
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02.09.2021 20:11 Відповісти
Ксєнія -зелені вилупки вилупилися із непомірної ненажерливості діячів попередньої влади. Міру потрібно було мати.
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02.09.2021 20:16 Відповісти
хто всравсь ... Не зелені - вони лиш розплодились на гівні... гниди ПартіїРегіонів
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02.09.2021 20:19 Відповісти
Про таких як Мухуїл моя бабця гворила " де не сій -там і вроде"- примажеться до любої влади і пристосується до любих обставин!
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02.09.2021 20:59 Відповісти
прикольно будет его выдать Грузии Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 4268
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02.09.2021 21:39 Відповісти
Бо хоч він - по суті, такий же "надуватель щік", як і вони, але вже "навчений" - чим подібне закінчується! У "ЗЕ-срані" все це - попереду!
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03.09.2021 10:19 Відповісти
Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 лишним раза дороже - Цензор.НЕТ 1873
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02.09.2021 20:04 Відповісти
Самая популярная партия на потсовецком пространстве. Монобольшинство в стране прогрессирующей семимильными шагами: 1 миллиард деревьев, новый университет имени Зели, доступная для всех земля, инвестиции со всего мира, самое больше в мире количество антикорупционных органов, да и други органов, самые высокие в мире зарплаты для чиновников, выплачиваем пенсии как лугандоне, так и в Израиле по 2000 долларов в месяц.
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02.09.2021 20:33 Відповісти
Удивительная способность дискредитировать новосозданную контору по борьбе с экономической преступностью назначением её шефом мутнорылого персонажа, которого поймали на откровенной брехне Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 лишним раза дороже - Цензор.НЕТ 8951
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02.09.2021 20:05 Відповісти
в этом и задача. скомпрометировать все антикоррупционные органы. потом геройски реформировать
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02.09.2021 20:13 Відповісти
Та ви що,половину йому друзі Труханова подарували
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02.09.2021 20:33 Відповісти
Это Зе вчера буквальна перед встеречей с Байдынам трепался на весь Вашынгтон шо он дюжэ сурьйозную баратьбу с карупцыей ни на жысть а на смерть в Украине видет? ню-ню...
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02.09.2021 20:05 Відповісти
А Байдын такой слушал павествования Зе, пра иво атчаянную барьбу с карупцыей и с паниманием кивал, да-да...
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02.09.2021 20:07 Відповісти
Та це він дрімав, голова сіпалася.
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02.09.2021 20:09 Відповісти
Такий мамцю мельник, такий мамцю хороший, купує квартиру без грошей.
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02.09.2021 20:07 Відповісти
Він в очереді стояв! Йому і дали....
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03.09.2021 08:25 Відповісти
Только, мягко говоря, наивные люди могли ожидать что-то другое от мента налоговой милиции !
Бабла нахапал, как говорят в Одессе, за гланды, а вот легализовать его ума не хватает !
Там наворовано столько, что у нас нет в уголовном кодексе таких сроков......
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02.09.2021 20:09 Відповісти
Менти звикли все отримувати на халяву ,це ментівський менталітет ,інакше йому в ментовці не працювати !!)))
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02.09.2021 20:15 Відповісти
Так, вони за 100 грн. вдавляться. До того ж, не тільки діючі, а й бувші. Людина може стать мусором, але з мусора людину вже не зробиш.
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02.09.2021 23:21 Відповісти
****** ,головне "Лишьби не Порошенко" !!!!)))
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02.09.2021 20:13 Відповісти
Так и будем жить. Я не вижу ни единого шанса. Напротив: уроды просто, в отрытую, издеваются. Они творят всё что им угодно. И шансов что-то изменить- 0(ноль). Надо как-то избавится от зависимости к новостям ИНЕТа. Так жить- проще, по своей жене сужу, весьма неглупой, кстати. Так вот: она понятия не имеет, что Зеля встречался с Байденом. При этом- чувствует сея- великолепно. Чи позавидовать ей?
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02.09.2021 20:14 Відповісти
Вже понад 30 років маємо те що маємо !!!)))
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02.09.2021 20:16 Відповісти
В том и всё дело, друже... Когда я женился на этой своей, шестой жене, я понятия не имел- что такое просидеть в ИНЕТе целый день. Я просто катался на мотыке. Ну да, бывало- рисковал и падал...

Что я имею теперь: у меня нет мотыка, есть жена, которая приобщила меня к ИНЕТу... А самое главное: она приобщила и теперь пытается- разобщить. Пока- безуспешно. Во, жизнь! Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 5216
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02.09.2021 20:20 Відповісти
Ти багатоженець,а я з своєю п"ятою вже 36-ий рік живу ,страждаю !!!))))
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02.09.2021 20:27 Відповісти
Не зрозумів : ти живеш з "п"Ятою" чи з "п"ятОю"? Бо це - різні речі! Особливо якщо "п"ятА" - зверху! Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 33

"Вечер, сидим с мужем на кухне, муж долго-долго смотрит на меня, я удивленно спрашиваю:
- Ты чего?
Муж:
- Так и придется доживать с тобой век.
Я:
- Чего?
Муж:
- Потому, что лучше не найдешь... а хуже не бывает... "
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03.09.2021 10:25 Відповісти
Давай завидовать вместе.
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02.09.2021 20:28 Відповісти
Реально є чому заздрити !!! Головне не брати дурного в голову ,а важкого в руки !!!))))
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02.09.2021 20:39 Відповісти
А на какие такие средства официально безработный Саака покупает квартиры в элитных жк? Не на Курченко ли зарплату?
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02.09.2021 20:20 Відповісти
Он не бедный человек и успел официально заработать денег на покупку квартиры. Более того он не занижал ее стоимость в декларации
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02.09.2021 20:29 Відповісти
Та встиг. Курченко й Бєня не жадібні,коли треба.
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02.09.2021 20:43 Відповісти
Вижу вижу, что вы за Зе голосовали. Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 8053
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02.09.2021 20:55 Відповісти
Ошибаетесь, любезный, голосовал я за Пороха, и живу в Одессе)
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02.09.2021 22:35 Відповісти
А вы знаете, чтобы вам ответил Станиславский на первую часть вашего ответа?
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03.09.2021 05:37 Відповісти
Болєє того, в декларації Саака (остання-2019 року),не внесений ВЖЕ придбаний пентхаус.
Будинок в Лісниках записаний на маму (очевидно,успішну бізнесвумен).
Тойота прада (біля 60 тис.дол),якою користується Саак,записані на дружка Караманішвілі.
І так,-куди не кинь.
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02.09.2021 20:59 Відповісти
Вже рік і 4 місяці...
Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 6278
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02.09.2021 20:41 Відповісти
Мерзкая и продажная тварь из Грузии.
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02.09.2021 20:51 Відповісти
А карлсончік де гроші взяв???
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02.09.2021 20:29 Відповісти
минутку
если 1 130 000 гривен это "в два раза дешевле" то хата там стоит 2250000 грн
а сцака купил в два раза дороже значит 4500000 грн
это примерно 150000 баксами
откуда у апатрида такие бабки?
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02.09.2021 20:34 Відповісти
Видимо борьба с "барыгами" весьма прибыльное дело.
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02.09.2021 20:47 Відповісти
А из бюджета Украины, который мы с вами наполняем своими налогами ежемесячно. А вы и не знали? Впрочем это только часть и небольшая бабла которое он тут рубит благодаря 73% недоумков.
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02.09.2021 20:54 Відповісти
При чем тут "если 1 130 000 гривен это "в два раза дешевле"

Речь идет о том, что Михей купил квартиру в том же доме в два с плюсом раза дороже, чем это смог сделать Мельник. То есть по рыночной цене, по которой продавал квартиры застройщик.
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02.09.2021 21:02 Відповісти
Бабушка денег дала )))
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03.09.2021 09:37 Відповісти
если не брешет то дорога туда. я вот тоже христоед, щас бы тока "плоти" боха схавать то
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02.09.2021 20:43 Відповісти
Зависть - не лучшее качество человеческого характера😀😀😀
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02.09.2021 20:46 Відповісти
При чем в данном случае зависть?

Если бы человек сказал, мол, "я заплатил N гривен за бутылку колы, которую вот тот товарищ просто украл с прилавка", то значит он позавидовал вору?
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02.09.2021 21:05 Відповісти
Какая же редкая и гадкая мразь, этот горный козёл Михуил.
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02.09.2021 20:52 Відповісти
Михаил скромно умалчивает о том, кто всех этих мельников назначает
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02.09.2021 21:09 Відповісти
Грузинский прохиндей не уточнил, что именно он и отвечает в Украине, что шли реформы и такое было в принципе невозможно.
Но грузину главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.
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02.09.2021 21:13 Відповісти
Выполз идиот.,
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02.09.2021 21:20 Відповісти
Михаил красава,соевых топтал,теперь топчет зеленых,а они визжат,как истерички.
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02.09.2021 21:47 Відповісти
Із всіх коментарів - лише кілька про мельника, все інше - про саакашвілі. Ботоферми працюють на корупціонерів. Це при тому, що саакашвілі взагалі міг задаром взяти там квартиру, бо допоміг власнику кадорів у свій час дуже й дуже.
Ті, хто пишуть, в курсі хто все-таки купив квартиру вдвічі дешевше? Скоріш за все, і не купував, а отримав як хабар, потім недолуго легалізував. Але тільки з'являється в новинах прізвище грузина, як у бота загоряється на лобі червона кнопка і лунає команда "фас'.
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02.09.2021 21:57 Відповісти
Посмотрите на лицо этого Мельника-там на лице все написанно. Клейма негде ставить
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02.09.2021 22:04 Відповісти
Любит мойша чужие деньги считать.
А расскажи, мойша, на сколько квартир ты заработал на госдолжности путем разгона облаков репрудуктивным органом с кармана украинских пенсионеров!
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03.09.2021 00:34 Відповісти
Зато теперь если кто то из нас попытается шо то купить хотябы за пятнашку баксов то сразу прискачет мельник проверять где это ты так невиданно разбогател?)
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03.09.2021 07:38 Відповісти
Да зелень гнилая она такая. Абы не Порошенко.
А вообще, было бы интересно спросить у самого Саакашвили, откуда у него деньги на квартиры, дома, на пентхаузы съёмные. А ещё, как там раследуется дело про деньги курченка, которые получал этот недогрузин. И да, кто теперь барыги?
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03.09.2021 16:10 Відповісти
 
 