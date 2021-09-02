Екссуддю з Тернопільщини посадили на 6 років і конфіскували все майно через хабар у $2000
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Суд встановив, що колишній глава Козівського райсуду Тернопільської області отримав 2 тис. доларів за те, щоб не змінювати особі, що відбуває покарання, умовний термін на реальний.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому голові Козівського райсуду Тернопільської області та адвокату, викритим на отриманні $2 тис. неправомірної вигоди за винесення рішення на користь третьої особи про відмову у задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням", - йдеться в повідомленні.
Суддю засудили до 6 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом 3 років і конфіскацією майна.
Його спільницю,адвокатку, - до 5 років позбавлення волі із забороною займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією половини належного їй майна.
Будь ласка, зачекайте...
Значит что?
- За взятку.
- А за что выпустили?
- Я же сказал.
Кстати, на России появилось новое понятие: незаконное обогащение непреодолимой силы. При этом чиновник освобождается от ответственности.
Васеленко, мені здається теж в печерному суді, але на неї не попадав.
Третю не знаю взагалі.
Цокол, якщо не помиляюсь Лариса Іванівна - дійсно незалежна суддя яких більше не має. Поважаю! Жалкую, що незмінно це сказати в очі.
https://www.youtube.com/watch?v=BMIfyltEoqs
С кем не поделился ?
Или это из за кресла ?
Наука несчастному "судье", надо как тЮзик зЕлоха, $600 тыщь и ежемесячно!!!
Детский вопрос: Как этот "судья", будет занимать должность через 3 года, оно же в тюрьме?
якщо суддю засуджують до тюремного ув'язнення, то він термін відбуває на "міліцейський зоні" (Чернігівська обл., Мєнський р-н, с.Макошине) чи на звичайній?