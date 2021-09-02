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Екссуддю з Тернопільщини посадили на 6 років і конфіскували все майно через хабар у $2000

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Екссуддю з Тернопільщини посадили на 6 років і конфіскували все майно через хабар у $2000

Суд встановив, що колишній глава Козівського райсуду Тернопільської області отримав 2 тис. доларів за те, щоб не змінювати особі, що відбуває покарання, умовний термін на реальний.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому голові Козівського райсуду Тернопільської області та адвокату, викритим на отриманні $2 тис. неправомірної вигоди за винесення рішення на користь третьої особи про відмову у задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням", - йдеться в повідомленні.

Суддю засудили до 6 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом 3 років і конфіскацією майна.

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Його спільницю,адвокатку, - до 5 років позбавлення волі із забороною займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією половини належного їй майна.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
вот потому и посадили, маленькая взятка, а в киеве нет берущих судей?
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02.09.2021 21:18
+8
все майно- это запорожець и деревянная дача, судьи на себя ничего не пишут
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02.09.2021 21:22
+7
Унікум. Зумів попасти під роздачу.
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02.09.2021 21:30
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Та в судді десь на чорний день припаси лишились.
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02.09.2021 21:18 Відповісти
Унікум. Зумів попасти під роздачу.
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02.09.2021 21:30 Відповісти
вот потому и посадили, маленькая взятка, а в киеве нет берущих судей?
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02.09.2021 21:18 Відповісти
Есть.
Значит что?
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02.09.2021 21:19 Відповісти
больше берут и могут откупиться
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02.09.2021 21:21 Відповісти
Бедненький судья. Экс-судью с Тернопольщины посадили на 6 лет и конфисковали все имущество из-за взятки в $2000 - Цензор.НЕТ 2983
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02.09.2021 21:23 Відповісти
сажают за демпинг
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02.09.2021 21:34 Відповісти
- За что посадили?
- За взятку.
- А за что выпустили?
- Я же сказал.

Кстати, на России появилось новое понятие: незаконное обогащение непреодолимой силы. При этом чиновник освобождается от ответственности.
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02.09.2021 21:51 Відповісти
А это же очень удобно, показать свою пролетарскую нетерпимость к копеечным взяткам и смешному имуществу и закрыть глаза на "миллиоников", в том числе и известных на всю страну. Это же так по нашему
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02.09.2021 22:16 Відповісти
Заслужил.
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02.09.2021 21:20 Відповісти
Це скоріше виняток, ніж правило. Та й взагалі невідомо, що то за "усе майно". Але дуже хочеться, що дійсно карали хабарників.
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02.09.2021 21:20 Відповісти
все майно- это запорожець и деревянная дача, судьи на себя ничего не пишут
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02.09.2021 21:22 Відповісти
Их всех пора ПЕРЕСАДИТЬ.
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02.09.2021 21:25 Відповісти
Смертная казнь достойна такой судье как Логвина из Чернигова иначе страна скатится до уровня когда судей вырезать будут на улицах
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02.09.2021 21:26 Відповісти
Редко порядочного судью увидеть, обычно мрази как Бородавкина Чернигов и Логвина
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02.09.2021 21:25 Відповісти
В Україні 99% таких суддів.і всім треба такий вирок. Экс-судью с Тернопольщины посадили на 6 лет и конфисковали все имущество из-за взятки в $2000 - Цензор.НЕТ 2558 Экс-судью с Тернопольщины посадили на 6 лет и конфисковали все имущество из-за взятки в $2000 - Цензор.НЕТ 2558
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02.09.2021 21:27 Відповісти
А 1% остался на Линча.
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02.09.2021 21:29 Відповісти
1% то втрати при втечі.
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02.09.2021 21:38 Відповісти
Є порядні судді. Мало, але є. Це Гольник Лариса, Цокол, Василенко...
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03.09.2021 06:29 Відповісти
Щодо Цокол згоден на 100 відсотків. Але, мені здається ВСП її звільнив.
Васеленко, мені здається теж в печерному суді, але на неї не попадав.
Третю не знаю взагалі.
Цокол, якщо не помиляюсь Лариса Іванівна - дійсно незалежна суддя яких більше не має. Поважаю! Жалкую, що незмінно це сказати в очі.
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03.09.2021 08:08 Відповісти
Мало брал,на залог и отмазать не хватило.Козлом отпущения зделали
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02.09.2021 21:30 Відповісти
Такие новости либо должны появляться минимум раз в час, либо нам плевать на разборки с неугодными или неподелившимися…
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02.09.2021 21:32 Відповісти
мало брать не рентабельно, они не могут тогда откупиться.. вот если б хотя бы тысяч 100 взяла, тогда по 10 каждому следователю и дело закрыто
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02.09.2021 21:33 Відповісти
Просто брав та не ділився,от і вся справа.
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02.09.2021 21:38 Відповісти
" Суддя Волкова - як ідеал судочинства. "
https://www.youtube.com/watch?v=BMIfyltEoqs
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02.09.2021 21:44 Відповісти
Алілуя!
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02.09.2021 21:45 Відповісти
Не поделился?
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02.09.2021 22:07 Відповісти
А судді ОАСК чи Печерського замішані на мільйоних хабарях і мільярдних збитках дя держави всі вони відомі ,але і до цих пір вони працюють.
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02.09.2021 22:11 Відповісти
Сказочники )))
С кем не поделился ?
Или это из за кресла ?
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02.09.2021 22:16 Відповісти
Легко відмазався . Таліби його б одразу повісили , як щура .
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02.09.2021 22:19 Відповісти
"Судью приговорили к 6 годам лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет и конфискацией имущества." Источник: https://censor.net/ru/n3286061, - а вот это сенсация!!! Впервые читаю такое!
Наука несчастному "судье", надо как тЮзик зЕлоха, $600 тыщь и ежемесячно!!!
Детский вопрос: Как этот "судья", будет занимать должность через 3 года, оно же в тюрьме?
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02.09.2021 22:52 Відповісти
Йому туди мантію з посильним пришлють. Перевдягнеться і на свободу "з чистою совістю", точніше прямо в Суд вершити правосуддя і надолужувати те що конфііскували або пройшло мимо кишені... А в Середньовіччі просто здерли б шкіру з живого...
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03.09.2021 03:05 Відповісти
За демпинг, нех цени сбивать.
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03.09.2021 00:26 Відповісти
интерес..- а шо, осталось и шо конфискнуть...???- сумнения... Екссуддю з Тернопільщини посадили на 6 років і конфіскували все майно через хабар у $2000 - Цензор.НЕТ 4630
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03.09.2021 02:36 Відповісти
Університетська освіта "обтяжена" цілим рядом гуманітарних предметів (філософія, етика, естетика, соціологія, психологія і т.п.) які мають зробити з спеціаліста ще й порядного за переконаннями громадянина. Якщо по результатам діяльності дипломованого спеціаліста виявляється що він де факто не став громадянином то це означає що університет помилково видав диплом негідній особі і має право виправити помилку відкликавши диплом про вищу освіту. Така доля очікує всіх хабарників в цивілізованих країнах. Позбавлені дипломів вони автоматично не можуть бути членами профспілок бо жодна професійна спілка не хоче ганьбитися маючи в своїх лавах хабарника. Жодна організація не дасть роботу засудженому за хабарництво яку б кваліфікацію він не мав. А у нас університети повністю залежні від влади і *********** всюди. Міністр освіти зловлений на плагіаті що означає що він буквально "інтелектуальний злодій". Хабарників тимчасово відсторонюють і залишають їм дипломи, пенсії, державні нагороди, наукові звання і вийшовши на свободу через пару років корумповане падло знову отримує право брати хабарі на тій самій посаді з тим самим дипломом який він уже зганьбив...
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03.09.2021 03:01 Відповісти
Перший реальний вирок судді і адвокату за 30 років? Може з Тернопільщини почнеться очищення України?
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03.09.2021 06:23 Відповісти
Давно цікавить крамольне питання:
якщо суддю засуджують до тюремного ув'язнення, то він термін відбуває на "міліцейський зоні" (Чернігівська обл., Мєнський р-н, с.Макошине) чи на звичайній?
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03.09.2021 07:40 Відповісти
зекоманда здатна тільки найбідніших суддів ловити і садити! А за вовком вже який рік бігають і ніяк не можуть оформити?! А тут - раз, два і готово!
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03.09.2021 08:44 Відповісти
Не менше, як друге пришестя настало.
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03.09.2021 09:28 Відповісти
Оксюморон...
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03.09.2021 10:19 Відповісти
 
 