Екссуддю з Тернопільщини посадили на 6 років і конфіскували все майно через хабар у $2000

Суд встановив, що колишній глава Козівського райсуду Тернопільської області отримав 2 тис. доларів за те, щоб не змінювати особі, що відбуває покарання, умовний термін на реальний.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому голові Козівського райсуду Тернопільської області та адвокату, викритим на отриманні $2 тис. неправомірної вигоди за винесення рішення на користь третьої особи про відмову у задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням", - йдеться в повідомленні.

Суддю засудили до 6 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади протягом 3 років і конфіскацією майна.

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Його спільницю,адвокатку, - до 5 років позбавлення волі із забороною займатися адвокатською діяльністю строком на 2 роки з конфіскацією половини належного їй майна.